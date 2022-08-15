تجربتي مع الحمل بعد النفاس، تكون بداية الدورة الشهرية الطبيعية عند السيدات اللواتي لا يقمن بإرضاع مولودهم من الثدي خلال 6 – 12 أسبوعًا بعد الانجاب، أي في وقت مبكر مقارنةً بالسيدات اللواتي يرضعن اولادهن، لكن مجموعة كبيرة من السيدات قد تعود الدورة الشهرية لها بعد تسعة أشهر أو أكثر انجاب ابنها وعودة الدورة تشير إلى الاستمرار التبويض وارتفاع فرص الحمل .

تجربتي مع الحمل بعد الولادة

في الفترة الأولى من زواجي، واجهت صعوبة في الحمل، وبعد محاولات كثيرة واستشارة العديد من الأطباء، أنعم الله علي بطفلي الأول. صعب جدا.

بعد حوالي 45 يومًا من ولادتي الأولى، ظهرت بعض أعراض التعب الشديد، وكانت مشابهة للأعراض التي عانيت منها في حملي الأول، لكنني لم أعطيها أي اهتمام وأذكر نفسي أنه لا يمكن الحمل أثناء ذلك. فترة، اعتقدت أن هذه الأعراض كانت مجرد أعراض تشير إلى اقتراب الدورة الشهرية.

كما أنني كنت خائفًا جدًا من إجراء اختبار الحمل المنزلي لأن طفلي بحاجة إلى رعاية ولم أرغب في المرور بتجربة الحمل والولادة المؤلمة مرة أخرى، وعندما ذهبت إلى الطبيب المختص وتمنيت ألا تشير هذه الأعراض إلى وجود الحمل وبعد فحص الطبيب باستخدام الموجات فوق الصوتية.

وأكد الطبيب أن هناك حمل وأن جميع الفحوصات والتحاليل سليمة ولا داعي للقلق. كما نصحني الطبيب بمجموعة من النصائح حتى أتمكن من اجتياز هذه المرحلة بأمان دون التعرض لأي ضرر أو خطر.

أعراض الحمل بعد الولادة

من خلال التعرف على تجربتي مع الحمل بعد الولادة، يجدر بنا معرفة أعراض الحمل بعد الولادة، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعراض تختلف من امرأة إلى أخرى، ويمكننا شرح أعراض الحمل بعد الولادة على النحو التالي

1- لا يوجد حيض

يعتبر غياب الحيض من أهم التي تدل على الحمل بعد النفاس، حيث يؤكد الأطباء أن الدورة الشهرية تأتي في فترة تتراوح بين 38-40 يومًا بعد عملية الولادة، لذلك إذا كان موعدها متأخرًا عن هذا الوقت، هذا يعني أن هناك حمل يجب استشارة الطبيب.

2- وجود تغيير في كمية حليب الأم

تغير كمية الحليب الذي ينتجه ثدي المرأة المرضعة بعد 40 يومًا من الولادة، خاصة إذا كان هذا التغيير ناتجًا عن انخفاض في إنتاج الحليب، فهذا يدل على أن المرأة حامل.

لكن هذا ليس من الأعراض الرئيسية، فقد يكون ناتجًا عن الشعور بالتوتر أو القلق، أو تناول بعض الأدوية أو المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين.

3- الشعور بألم أسفل الظهر

ظهور الألم في منطقة أسفل الظهر من أعراض الحمل، حيث تظهر هذه الأعراض نتيجة إخصاب البويضة بواسطة حيوان منوي وانغراسها في بطانة الرحم مما يؤدي إلى توسع الرحم و حدوث الحمل، وهي من الأعراض التي ظهرت في تجربتي مع الحمل بعد الولادة.

4- الشعور بالغثيان المستمر

الغثيان خاصة في الصباح يعتبر علامة على الحمل مرة أخرى، والغثيان قد يكون مصحوبًا بالتقيؤ، وهذا يحدث بسبب التغيرات الهرمونية التي حدثت في جسم المرأة بسبب الحمل، لذلك عندما تشعر المرأة بهذا العرض فعليها استشر الطبيب المختص.

5- ضرورة كثرة التبول

خلال فترة الحمل، تحدث الكثير من التغيرات التي تحدث للمرأة، ومن بين هذه التغييرات الحاجة إلى التبول باستمرار، وهذا العرض ناتج عن تدفق الدم بشكل كبير إلى الكليتين، مما يجعل الكلى تفرز البول أكثر من المعتاد، مما يؤدي إلى الحاجة إلى التبول خلال تلك الفترة.

6- التغيرات المزاجية والنفسية

تشعر المرأة الحامل في أغلب الأحيان بمزاج حاد وتغيرات نفسية، وهذا الشعور يرجع إلى ارتفاع مستوى هرمون الاستروجين والبروجسترون، مما يجعل المرأة أكثر حساسية، بالإضافة إلى هذا الشعور بالاكتئاب، وذلك لأنها لم تفعل ذلك. تجد أي وقت للتعافي من آلام الولادة السابقة وتجد نفسها حاملًا مرة أخرى.

7- وجود انتفاخات في البطن

في بداية الحمل، تعاني المرأة من تورم وألم في أسفل البطن، وهو ما يشبه آلام الدورة الشهرية. لتجربتي مع الحمل بعد الولادة.

8- الشعور بألم شديد في الرأس

بسبب زيادة كمية الدم المتدفقة في الجسم، تشعر المرأة بألم شديد في الرأس على فترات متقطعة خلال الأسابيع الأولى من الحمل، لكن هذا الصداع قد يزداد إذا لم تشرب المرأة كمية كافية من الماء، وكان ذلك أحد الأعراض. التي ظهرت في تجربتي مع الحمل بعد النفاس ؛

9- الشعور بالتعب

تشعر المرأة الحامل أثناء الحمل بالتعب الشديد والإرهاق، ويرجع ذلك إلى التغير في الهرمونات الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، ولكن هذا العرض لا يعتبر من الأعراض الأساسية لوجود الحمل وهذا لأن فترة التنفس هي الفترة التي تواجه فيها المرأة العديد من التغيرات التي قد تؤدي إلى ظهور الإرهاق الشديد.

10- نزيف الانغراس

تظهر بعض قطرات الدم عند إخصاب البويضة وزرعها في بطانة الرحم، ويحدث ذلك على مدار فترة تتراوح بين 6 12 يومًا. لا يسبب أي ضرر للمرأة.

مخاطر الحمل بعد الولادة

بعد أن ذكرنا تجربتي مع الحمل بعد الولادة، يجب أن نذكر المخاطر التي قد تنجم عن الحمل بعد الولادة، وهذه المخاطر تنشأ بسبب حدوث الحمل في فترة قصيرة من عملية الولادة، مما قد ينتج عنه ضرر شديد للمرأة، الرضيع والجنين، ويمكن تقسيم مخاطر الحمل بعد الولادة كما يلي

1- مخاطر الحمل النفاسي للمرأة

هناك العديد من الأضرار التي تؤثر على صحة المرأة الحامل عند حدوث الحمل بعد النفاس، وقد تقتصر أضرار الحمل بعد النفاس على ما يلي

قد تصاب المرأة بهشاشة العظام نتيجة النقص الحاد في الكالسيوم، ويحدث هذا النقص نتيجة انسحاب هذا العنصر من جسم الأم أثناء الحمل من أجل تكوين الجنين والنمو بشكل صحي، بالإضافة إلى أن الرضيع هو يسحب من مستوى الكالسيوم عند الأم أثناء الرضاعة الطبيعية.

من الممكن أن تتعرض الأم الحامل للعديد من الأمراض خلال فترة ما بعد الولادة، مثل مرض السكري أو فقر الدم.

2- آثار الحمل النفاسي على الرضيع

هناك بعض الأضرار التي تصيب الرضيع إذا حملت الأم بعد فترة قصيرة من فترة ما بعد الولادة، وقد تكون هذه الأضرار نفسية أو جسدية.

قد يتأثر الطفل الذي يرضع من الثدي جسديًا لأن الأم تتوقف عن إرضاعه.

قد يصاب الطفل بفقر الدم بسبب الابتعاد عن الرضاعة الطبيعية التي تحتوي على مغذيات مفيدة له وغير موجودة في الحليب الاصطناعي.

قد يشعر الرضيع بالاكتئاب وفقدان الشهية.

3- مخاطر الحمل بعد الولادة على الجنين

قد يتسبب الحمل المتكرر وخاصة أثناء فترة النفاس في انخفاض وزن الجنين وحجمه، وقد يولد مبكرًا، أو قد يولد طفل مصاب بعيوب خلقية بسبب نقص العناصر المهمة في جسمه، قد يموت الطفل داخل رحم الأم. بسبب عدم اكتماله.

طرق تجنب الحمل بعد الولادة

نحن نتحدث عن تجربتي مع الحمل بعد الولادة. يمكننا أن ننظر في طرق لتجنب الحمل بعد الولادة، حيث توجد بعض الطرق التي يمكن أن تساعد المرأة على تجنب الحمل أثناء أو بعد الولادة، وتكمن طرق تجنب الحمل بعد الولادة في ما يلي

استخدام وسيلة منع الحمل مثل اللولب الرحمي.

يمكن اللجوء إلى طرق منع الحمل المعروفة، مثل استخدام الواقي الذكري أو الغطاء المطاطي الخاص بعنق الرحم والذي يعمل على منع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضات.

تناول حبوب منع الحمل خلال فترة ما بعد الولادة، لكن يجب استشارة الطبيب حول أكثر الأنواع أمانًا.

تعرفي على أيام التبويض والامتناع عن ممارسة العلاقة الحميمة خلالها.

الاستمرار في إرضاع الطفل وعدم استخدام أي من طرق الرضاعة الصناعية لأن ذلك لا يقلل من كمية الحليب التي ينتجها الثدي.

نصائح لمتابعة الحمل بعد الولادة

هناك بعض النصائح التي أوصى بها أطباء أمراض النساء والتي تساهم في الحفاظ على الأم لصحتها وصحة أطفالها، وبالنظر إلى تجربتي مع الحمل بعد الولادة، يمكننا تحديد بعض النصائح التي يمكن اتباعها في حالة الحمل بعد الولادة، وقد تقتصر هذه النصائح على ما يلي

يجب أن تحرص الأم على تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على كميات كافية من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها.

احصل على قسط كافٍ من النوم لمدة 6-8 ساعات يوميًا.

اعتني بالطفل جيدًا وأعطيه قدرًا كبيرًا من الحب حتى لا يشعر بالاكتئاب.

تأخذ الأم المكملات الغذائية التي يصفها الطبيب المختص حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها واحتياجات أطفالها.