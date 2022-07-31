تجربتي مع الحمل بعد عملية شد البطن ،هناك مجموعة كبيرة من الأمثال المعروفة والمنتشرة عن الحمل والأنجاب وأهم أن الأمومة مش بسيطة ولكنها تستحق الكثير، وهذه حقيقة إنسانية من الدرجة الاصيلة جدا فعلى الرغم من الاجهاد والمشاكل في أثناء الحمل والإنجاب وما بعد الولادة إلا أن رؤية المولود ذكرا كان ام انثى هي تمسح لكل الاوجاع التي تمر علينا كأمهات لكن ما يحدث للجسم بعد الانجاب ليس بأمر سهل.

تجربتي مع الحمل بعد شد البطن

سأتحدث اليوم عن تجربتي مع الحمل بعد عملية شد البطن، وذلك من خلال الأسطر التالية

ومن المعروف أن البطن يتمدد نتيجة تمدد الرحم نتيجة لكبر حجم الجنين.

لذلك كنت أعاني من تضخم في البطن بسبب الحمل المتكرر، خاصة مع الولادة القيصرية.

لذلك قررت إجراء عملية شد البطن بعد الولادة القيصرية وكانت النتيجة مبهرة للغاية حيث استعدت جسدي قبل الحمل.

أصبح جسدي ثابتًا حيث تخلص الطبيب من الجلد الزائد في منطقة البطن، بالإضافة إلى التخلص من الدهون المتراكمة.

بعد ذلك، قررت الحمل مرة أخرى، وحدث الحمل، وأنا الآن أنتظر موعد الاستحقاق.

كانت تلك تجربتي مع شد البطن والحمل.

هل يمكن الحمل بعد عملية شد البطن

تتساءل الكثير من الأمهات عن إمكانية الحمل بعد جراحة شد البطن. سوف نجيب على هذا السؤال من خلال ما يلي

الحمل بعد عملية شد البطن لا يشكل خطرا على صحة الأم والجنين.

يؤكد الأطباء أن البطن يمكن أن يتسع لاستيعاب الجنين أثناء الحمل.

ومع ذلك، يوصي الأطباء بإجراء عملية شد البطن بعد الطفل الأخير، وذلك للحفاظ على شكلها النهائي.

لأن الحمل بعد تلك العملية يعرض البطن للترهل مرة أخرى.

متى يمكنك الحمل بعد عملية شد البطن

سنجيب على هذا السؤال من خلال الأسطر التالية

هناك نوعان من عمليات شد البطن يجب أن تعرفهما قبل الإجابة على هذا السؤال، وهما شد البطن الجزئي وشد البطن الكلي.

اعتمادًا على نوع العملية التي تم إجراؤها، يمكن تحديد توقيت الحمل بعد ذلك.

شد البطن الجزئي هو التخلص من الترهلات الموجودة أسفل السرة، وأحيانًا يتم إصلاح عضلات البطن الموجودة في المنطقة السفلية.

غالبًا ما يتم إجراء هذه العملية أثناء الولادة القيصرية.

أما بالنسبة لعملية شد البطن الكلي، فتتمثل في التخلص من الجلد الزائد في منطقة البطن، بالإضافة إلى التخلص من الدهون المتراكمة في تلك المنطقة، مع إصلاح عضلات البطن أيضًا.

يفضل الأطباء إجراء هذه العملية بعد عام من الولادة، حتى تختفي هرمونات الحمل بشكل دائم.

وفقًا لذلك، من الممكن أن تحملي بعد ثلاثة أشهر من إجراء شد البطن الجزئي، ولكن في حالة شد البطن الكلي، يجب ألا تخططي للحمل إلا بعد عام أو عامين.

هل تتأثر نتيجة شد البطن بعد الحمل

تتساءل الكثير من الأمهات اللاتي خضعن لعملية شد البطن عما إذا كانت نتيجة جراحة شد البطن ستتأثر مرة أخرى بعد الحمل، وهل يعني ذلك فشل العملية

يختلف تأثير نتائج شد البطن من امرأة إلى أخرى. في حالة الحمل بعد عملية شد البطن، يمر الجسم بنفس التغييرات التي مر بها قبل العملية، مثل ترهل الجلد واسترخاء العضلات.

أثناء الحمل يضغط الجسم على الأنسجة التي تربط العضلات ببعضها، وهذا يؤدي إلى ترهل البطن ويتم علاج هذه الترهلات عن طريق عملية شد البطن، ولكن مع الحمل مرة أخرى بعد هذه العملية، تتمدد عضلات البطن مرة أخرى وتتوسع عضلات البطن مرة أخرى. ترهل الجلد، ولكن بنسبة قليلة جدًا عن ذي قبل.

في حالة حدوث الحمل بعد عملية شد البطن، هنا تفقد الأم 15٪ من نتائج العملية، ولن يحدث ترهل للبطن بشكل كبير، ويمكنك التخلص من ذلك عن طريق ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى ما يلي اتباع نظام غذائي صحي، وفي هذه الحالة لا داعي لإجراء العملية مرة أخرى.

الآثار الجانبية للحمل بعد جراحة شد البطن

كما ذكرنا سابقًا، لا يسبب الحمل أي مشاكل تتعلق بالأم أو بالجنين، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التي تنتج عن الحمل بعد عملية شد البطن، ومنها ما يلي

ظهور السيلوليت وهذا يحدث نتيجة قلة شد الجلد.

بسبب قوة العضلات وقلة شد الجلد أثناء الحمل، بعد عملية شد البطن، تشعر المرأة بضيق في البطن.

قد تكون ندبة شد البطن مكشوفة ونادراً ما تحدث، لكن لا داعي للقلق لأن عملية شد البطن لن يكون لها تأثير على نمو الجنين.

يضغط الجنين على المعدة والمثانة، وهذا يحدث نتيجة لكبر حجم الجنين وبسبب زيادة عضلات البطن وتزداد الرغبة في التبول بالإضافة إلى الإمساك والشعور بحرقة في المعدة. .

لتجنب الآثار الجانبية لعملية شد البطن، لا ينبغي إجراؤها إلا بعد الحمل الأخير.

إذا كنت ترغب في القيام بذلك قبل ذلك، يجب اختبار طبيب ذو خبرة جيدة وصاخب.

هذا لتجنب مخاطر الحمل بعد شد البطن.

نصائح بعد إجراء عملية شد البطن

يمكنك اتباع النصائح التالية بعد إجراء عملية شد البطن للحفاظ على شكلها لأطول فترة ممكنة

من الضروري تناول المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب لتجنب التعرض لعدوى بكتيرية.

لكي يتعافى جسمك سريعًا بعد العملية، يجب عليك تناول الأدوية المهدئة، خاصة قبل النوم.

يجب اتباع تعليمات الطبيب وتنفيذها مثل ارتداء مشد لمدة 6 أسابيع.

تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون حتى لا يكتسب وزنك مرة أخرى.

كما يجب شرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم، كما يجب تناول 8 أكواب يوميًا.

التزم بأوضاع النوم التي ينصح بها الطبيب، مثل النوم على كرسي قابل للطي أو النوم على وسائد عالية حتى تكون في وضع مائل.

يجب ممارسة المشي بشكل يومي للتخلص من الانتفاخات والسوائل الموجودة في مكان العملية.

الولادة القيصرية والولادة الطبيعية بعد جراحة شد البطن

في حالة الولادة القيصرية، يجب إخبار الطبيب بمكان الندى حتى يتمكن من فتحه من مكانه، ولكن قد ينتج عن ذلك أعراض جانبية، منها ما يلي

قد تشعر المرأة بألم في البطن نتيجة عدم تمدد الجلد بشكل طبيعي أثناء الحمل.

كما قد تظهر تشققات في الجلد أو ما يسمى بالسيلوليت.

مع زيادة حجم الجنين وبسبب عملية شد البطن، تشعر المرأة بالضغط على الأعضاء الداخلية مثل المعدة والمثانة.

نظرًا لكبر حجم الجنين وزيادة حجم الرحم، فقد تتعرض المرأة لفتح الندبة مرة أخرى.

أما بالنسبة للولادة الطبيعية، فيمكن للمرأة أن تلد بشكل طبيعي، ولكن بعد العملية سنتان أو أكثر.

لكن بعض الأطباء لا يفضلون الخضوع لولادة طبيعية بعد شد البطن، حتى لا يتم فتح الندبة أثناء عملية الولادة.

لكن القرار في النهاية متروك للمرأة أيضًا، وعليها استشارة الطبيب في هذا الأمر لتجنب أي مخاطر.

تستطيع اي سيدة أن تلد قيصري ولكن عليها اخذ نصيحة الطبيب المتابع لوضعها الصحي بمكان الندبة الجراحية، ليفتح في نفس مكان الجرح مرة ثانية ويقوم بخياطة الجرح بشكل تجميلي لكن كان هناك مجموعة من المضاعفات التي حدثت في أثناء الحمل نسأل الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور.