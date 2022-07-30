تجربتي مع الحناء والكركم للشعر، سوف اذكر قصتي مع شعر فقد بدات هذه القصة عندما بدا شعري يتساقط بشكل كثيف، بسبب تعرضه إلى الجفاف في فروة الرأس، الذي كان بسبب كثرة تعرضه للمواد الكيميائية المتنوعة المنتشرة داخل الصبغات ذهبت إلى أكثر من مركز صحي لعلاج شعري، ولكن لم تأتي هذه الوسيلة بنتائج قوية للقضاء على شعري من مشكلاته المتنوعة .

تجربتي مع الحناء والكركم للشعر

سأعرض عليكم تجربتي مع الحناء والكركم للشعر من خلال الأسطر التالية

عندما أردت تغيير لون شعري، استخدمت الصبغات الصناعية، لذلك كان شعري تالفًا وهشًا لاحتوائه على مواد كيميائية تضر بالشعر.

كما تسببت هذه الصبغات في تساقط شعري بالإضافة إلى جفاف فروة رأسي.

لذلك قررت أن أذهب إلى الطبيب من أجل الحصول على علاج مناسب للشعر، لكن هذه الخطوة باءت بالفشل.

لذلك لجأت إلى وصفات طبيعية تعالج تلف شعري.

وبالفعل فإن رحلة العلاج التي استمرت شهرين، حتى بدأ تساقط الشعر ينخفض ​​تدريجياً، وبدأ الشعر ينمو من جديد.

لقد مرت فترة وأشعر برغبة في تغيير لون شعري مرة أخرى، لكنني كنت خائفًا من الصبغات الكيميائية حتى لا يتضرر شعري مرة أخرى.

لذلك بدأت في البحث عن خلطات طبيعية تساعد في تغيير لون الشعر دون التسبب في أي ضرر للشعر.

حتى عثرت على مزيج من الحناء والكركم واكتشفت أنه يغير لون الشعر ويعطيه لونًا جذابًا ومميزًا.

وبالفعل قمت بخلط الحناء والكركم وأضفت لهم البابونج ووضعت هذا الخليط على شعري.

وبذلك حصلت على لون شعر فريد ومميز دون التسبب في أي ضرر للشعر وبدون استخدام الصبغات الكيماوية.

لذلك، من خلال تجربتي مع الحناء والكركم للشعر، أنصح كل فتاة تريد تغيير لون الشعر باستخدام هذه الوصفة الطبيعية.

طريقة استخدام الحناء والكركم لصبغ الشعر

من المهم معرفة كيفية استخدام الحناء والكركم للشعر بعد التعرف على تجربتي مع هذا الخليط

المكونات

كوب من الماء البارد

كوبين من بودرة الحناء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

كيف تستعد

تحضير الصبغة باتباع هذه الخطوات.

ضعي الكركم والحنة في وعاء متوسط ​​الحجم ثم أضيفي الماء إليهما.

اترك هذا الخليط لمدة ثلاث ساعات حتى تتفاعل المكونات مع بعضها البعض.

بعد فترة من الوقت، ضعي هذا الخليط على الشعر ووزعيه بالتساوي من الجذور إلى الأطراف.

يمكنك ترك هذا الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات، ثم غسل شعرك بالماء والشامبو حتى تتخلص من آثار هذا الخليط على الشعر.

وهناك وصفة أخرى باستخدام الحناء والكركم لصبغ الشعر وهي كالتالي.

استخدمي الحناء والكركم والليمون للشعر

هذه الوصفة تعطي الشعر الأشقر

المكونات

4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

10 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كمية مناسبة من الماء.

كيف تستعد

في وعاء مناسب، ضعي الكركم والحناء والماء وخل التفاح واخلطي المكونات جيدًا.

يمكنك ترك المزيج لمدة ثلاث ساعات ثم إضافة عصير الليمون.

وزعي المكونات جيدًا على الشعر، ثم اتركيه لمدة 4 ساعات حتى تحصلي على اللون المطلوب.

اغسلي شعرك بالشامبو المناسب لنوع شعرك بشرط ألا يحتوي على مواد ضارة مثل الكبريتات.

فوائد الحناء والكركم للشعر

عند خلط الحناء بالكركم فإنه يعطي الشعر فوائد عديدة منها ما يلي

يقي فروة الرأس من الالتهابات، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من الحكة.

عند إضافة الكركم إلى الحناء، يعمل هذا الخليط على التخلص من المشاكل التي تصيب فروة الرأس، مثل الالتهابات والأكزيما.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر ومن ثم يعمل على نموها وزيادة كثافتها.

يعمل هذا الخليط على التخلص من قشرة الرأس.

يعمل على إعطاء الشعر لوناً مميزاً دون الإضرار به كما تفعل صبغات الشعر الصناعية التي تحتوي على مواد ضارة.

تحتوي الحناء على مضادات الأكسدة التي تقلل من شيب الشعر المبكر.

مزيج الحناء والكركم له القدرة على القضاء على البكتيريا التي تصيب فروة الرأس.

ينشط الدورة الدموية وبالتالي يزيد من طول الشعر.

يعطي الشعر لون أشقر أو بني فاتح.

يحتوي هذا الخليط على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تمنح الشعر قوة ولمعاناً.

يحمي الشعر من التغيرات المناخية مثل التعرض لأشعة الشمس الضارة أو التعرض لكتلة من الهواء البارد خلال فصل الشتاء.

يحمي فروة الرأس من الفطريات والالتهابات.

صبغ الشعر بالحناء بني فاتح

يمكنك اتباع هذه الخطوات للحصول على شعر بني فاتح

يجب إحضار الحناء، وهنا يمكنك استخدام الحناء الخضراء أو شراء الحناء البني الفاتح.

على نار متوسطة، ضعي قدر به كوب ماء، ثم أضيفي 4 ملاعق كبيرة من الكركم واتركي الخليط حتى يصل إلى درجة الغليان.

نرفع القدر عن النار، ثم نتركه حتى يبرد، ثم نضعه على النار مرة أخرى، لكن نضيف البابونج وملعقة من القهوة، ثم نرفع المزيج عن النار ونتركه حتى يبرد.

نحضر نصف كوب من الخل ثم نضيفه إلى خليط الحناء والكركم ونخلط المكونات جيداً.

وزعي خليط الحنة على الشعر بالتساوي من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 4 ساعات.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو جيداً.

كيف اجعل شعري بني غامق بالحناء

يمكنك الحصول على لون شعر بني غامق باتباع الطريقة التالية

المكونات

كوب حناء.

ملعقتان كبيرتان من قشر الباذنجان المطحون.

كمية الماء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كيف تستعد

اخلطي الحنة ومسحوق الباذنجان مع كمية الماء في وعاء متوسط ​​الحجم.

اتركي الخليط لمدة 4 ساعات حتى تمتزج المكونات جيدًا.

أضيفي عصير الليمون ثم ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 3 ساعات ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

بهذه الطريقة سوف تحصل على لون بني غامق باستخدام الحناء والباذنجان.

نصائح لاستخدام الحناء للشعر

يمكنك اتباع النصائح التالية لاستخدام الحناء بالشكل الصحيح

يجب الابتعاد عن وضع الكريمات وخلطات الزيت على الشعر مباشرة بعد استخدام الحنة، لكن يجب الانتظار لليوم التالي حتى لا تتلف الشعر.

أثناء وضع الحنة على الشعر يجب تقسيمها إلى بصيلات للتأكد من أن الحنة موزعة على جميع أجزاء الشعر.

للتأكد من احتفاظ الشعر بلون الحناء لفترة طويلة، يجب إضافة قشر الليمون أو قشر البرتقال.

على الحنة عند تحضيرها، لاحتوائها على مواد حافظة تساعد في الحفاظ على لون الحنة في لونها.

أثناء غسل الشعر للتخلص من الحنة يجب غسله بالماء والبلسم، ويمكنك استخدام الشامبو فقط في اليوم التالي.

يجب غسل الشعر جيداً بالماء قبل وضع الحنة للتخلص من الأوساخ.

إذا كان الشعر جافًا، فلا يمكنك إضافة الخل عند تحضير الحناء، حتى لا تتفاقم المشكلة.

لكن يمكنك إضافة زيت الذرة لمنح الشعر الترطيب واللمعان المناسبين.

كانت تلك تجربتي مع الحناء والكركم للشعر والتي قررت إخباركم بها حتى تتعرفوا على فوائد هذا النبات في علاج مشاكل الشعر، بالإضافة إلى تغيير لونه دون الحاجة إلى استخدام الصبغات الصناعية.

كثافة الشعر وطوله من أهم الأشياء المهمة والضرورية التي تلفت انتباه اي امراة في العالم وتوليها اهتماماً كبيراً في دنياها وتكرس الكثير بل كل وقتها للعناية بها تفضل مجموعة كبيرة من النساء الذهاب إلى الكثير من الطرق الطبيعية في حالة ارادتهن في التجديد وتغيير لون الشعر نسأل الله لكم التوفيق.