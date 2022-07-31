تجربتي مع الدراجة الثابتة للبطن، الدراجة الغير متحركة ويطلق عليها الكثير الثابتة تعمل على تحريك جميع اعضاء الجسم وبالأخص عضلات البطن والساقين والأرداف، مما يساعد على القضاء على الدهون المنتشرة في هذه المناطق، فالدراجة الثابتة شبيهة للدراجة الهوائية ولكنها غير متحركة ومستقرة في مكانها، ولها مجموعة كبيرة من الفوائد للبطن ولجميع اعضاء الجسم لذلك فممارستها مهمة جدًا.

تجربتي مع الدراجة الثابتة في البطن

كما نعلم جميعًا أن السمنة أصبحت من أمراض العصر وانتشرت بشكل غريب بين جميع الأعمار. لذلك ظهرت بعض الأساليب الحديثة التي تساعد في التخلص من دهون البطن وقد العرب اليوم كثير من الناس، ومن تجاربهم ما يلي

التجربة الاولى

يخبرني أحد الرجال أنني كنت أعاني من الدهون الزائدة في منطقة البطن، بالإضافة إلى ترهلات في مناطق مختلفة من جسدي، مما تسبب لي بالحرج والمضايقات أمام الناس بشكل عام وأمام أصدقائي بشكل خاص.

لقد قمت بجميع أنواع التمارين التي كنت أتوقع أنها ستساعدني على إنقاص الوزن وإذابة دهون بطني، لكن دون جدوى.

عندما ركضت أيضًا، شعرت بالمضايقة والتهكم على الطريق، مما جعلني أتوقف عن الجري.

نصحني بعض أصدقائي بشراء الدراجة الرياضية الثابتة وذهبت بالفعل لشرائها ومارستها لأنها ساعدتني كثيرًا في التخلص من الدهون في منطقة البطن وأيضًا الترهل في جميع أجزاء الجسم.

الان وبعد تجربتي مع الدراجة الثابتة للبطن انصح كل من يعاني من السمنة والدهون الزائدة في منطقة البطن بشراء دراجة ثابتة لأنها تساعد بشكل فعال في التخلص من دهون البطن وتتميز ايضا بالتواجد في المنزل بكل المقاييس. الوقت، فلا داعي للذهاب إلى الجيم أو الصالات الرياضية.

حاول مرة أخرى

يقول أحد الأشخاص الذين استخدموا الدراجة الثابتة للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن أنه عندما ذهبت إلى بعض النوادي الرياضية للمشاركة فيها، لأقوم ببعض التمارين التي تساعدني في التخلص من الدهون في مناطق مختلفة من بلدي. هيئة.

نصحني المدرب المسؤول عن تدريبي بممارسة الرياضة بانتظام على الدراجة الثابتة، وقد قمت بالفعل ببعض التمارين عليها بانتظام وثبات.

لاحظت تحسنًا في صحتي، بالإضافة إلى شد وترهل كل العضلات، خاصة في منطقة الجزء السفلي من الجسم.

بعد تجربتي مع دراجة البطن الثابتة، أنصح كل من يريد إنقاص الوزن والتخلص من السمنة ويحتاج إلى جسم مشدود ومنغم يستخدم أي نوع من الدراجات الثابتة.

فوائد الدراجة الثابتة للبطن

الدراجة الثابتة البطن حققت نتائج مذهلة وفوائد متعددة في عملية تنحيف البطن والجسم، ومن فوائدها ما يلي

يساعد بشكل كبير على تفتيت الدهون المتراكمة في البطن والأرداف.

يعمل على شد الجسم من كل الترهلات فيه.

يساعد في الحصول على الجسم بخفة وجمال ووزن متناسب مع الطول.

يلعب دورًا فعالًا في إنقاص الوزن بسهولة شديدة وبسرعة كبيرة.

يساعد في تنشيط العضلات وتقوية جميع المفاصل في منطقة الساقين، وهذا يساعد في التخلص من خشونة الركبة.

ينشط عضلة القلب عن طريق تنشيط الدم في جميع أنحاء الجسم، وهذا يسرع من عملية تدفق الدم في الشرايين.

تقليل التهابات المفاصل وتقليل الآلام في منطقة الركبة، بالإضافة إلى تقليل تصلب المفاصل والمساعدة على تغذية الغضروف وتزويده بكميات كبيرة من الدم، مما يسهل عملية الحركة.

تحقيق معدلات عالية من الراحة والاسترخاء لجميع أجزاء الجسم مما يقلل بدوره من التوتر والقلق ويساعدك على النوم بشكل كافٍ دون مشاكل.

تحسين الحالة المزاجية والنفسية للممارس، لأن التمارين الرياضية تساعد في تنشيط الدماغ وتحفيزه لإنتاج مستويات عالية من هرمون السعادة.

يساعد في تنشيط جهاز المناعة حيث أنه ينشط خلايا الدم في الجسم مما يساعد بدوره في محاربة العديد من الأمراض البكتيرية والفيروسية.

يساعد في تحسين عملية التنفس، وهذا ما لاحظته خلال تجربتي مع الدراجة الثابتة للبطن، من خلال إيصال مستويات عالية من الأكسجين إلى الرئتين.

خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم مع زيادة الكولسترول الجيد.

أيهما أفضل، الدراجة الثابتة أم المشاية

تشترك الدراجة الثابتة وجهاز المشي في أنهما آلة يمكن ممارستها، لكنهما يختلفان في بعض الأشياء، بما في ذلك ما يلي

تتميز الدراجة الثابتة بأنها لا تسبب إجهادًا للظهر أو الوركين أو الركبتين، عند مقارنتها بأجهزة التمرين الأخرى، وخاصة جهاز المشي.

يحقق جهاز المشي والدراجة الثابتة مستويات متساوية من الجهد والقوة عند ممارسة التمارين على كليهما.

تحتوي العجلة الثابتة على العديد من المقابض والأعمدة التي تُستخدم لتحريك الجزء العلوي من الجسم مثل الذراعين.

يوجد في العجلة الثابتة نظام نقل خلفي يسمح بتمرين عضلات وأوتار الركبة.

متوسط ​​معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية لدراجة ثابتة هو نفس معدل جهاز المشي الذي قدر بـ 800 سعرة حرارية خلال ساعة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن العجلة الثابتة وجهاز المشي يحققان نفس النتائج المرجوة.

تلف الدراجة الثابتة

على الرغم من توضيح الفوائد العديدة المتعلقة بالدراجة الثابتة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود العديد من الأضرار، ومنها ما يلي

الأضرار التي تلحق بالساقين والركبتين يؤدي التبديل المستمر على الدراجة الثابتة إلى حدوث بعض الجروح في منطقة الأرداف والساقين، وبالتالي فإن عملية الجلوس عليها صعبة نتيجة الألم المصاحب للجروح.

ألم القدم ينتج عن الضغط الشديد في القدمين على الدواسات في الدراجة الثابتة، مما يؤدي إلى إصابة وألم في القدمين والكاحلين، خاصة في الحالات التي لا يرتدي فيها المتمرن أحذية رياضية خاصة.

الملل حيث لا يستطيع الشخص الذي يقوم بالتمرين تحريك الدراجة الهوائية من مكان إلى آخر، بل يبقى واقفاً في مكانه، وهذا ما يجعله يشعر بالملل.

فعالية محدودة كما نعلم أن الدراجة الثابتة تستخدم لفقدان معدلات عالية من الوزن، لكن تركيزها يعتمد على الأرجل، لذا فإن السعرات الحرارية المفقودة في التمرين عليها تكون قليلة عند مقارنتها بالأجهزة الرياضية الأخرى.

نصائح أثناء ركوب دراجة ثابتة

لكي تحقق الدراجة الثابتة نتائج مرضية، يجب الالتزام بعدد من النصائح

يجب التحكم في مقدار الجهد من خلال مقبض المقاومة، حيث يساعد ذلك في الحصول على النتيجة المطلوبة وكذلك الحصول على تدريب عالي الفعالية لأن مقبض المقاومة هو المتحكم الرئيسي في الجهد خلال ساعات التدريب.

من الضروري تعديل ارتفاع كل من عجلة القيادة والمقعد، لأن كلاهما يحدد مستويات الجهد والمقاومة وما إذا كانا كافيين أم لا.

اشرب الماء، ولو بكميات قليلة جدًا، للوقاية من أي جفاف للجسم، لأن ممارسة الرياضة على دراجة ثابتة تؤدي إلى خسارة كبيرة للسوائل في الجسم.

ارتداء أحذية مناسبة لممارسة الرياضة حتى تتمكن من الحركة ولا تعاني من آلام في القدمين.

رفع مقعد الدراجة المقعد مفيد للغاية لأنه يساعد المتمرن على الحصول على فائدة كبيرة من التمرين ويساعد أيضًا على حماية المفاصل والعضلات.

من الخصائص التي تتميز بها ممارسة الرياضة في العموم هي تحسين الحالة النفسية للذي يمارس الرياضة، كما أنها تعمل على تخفيف التوت والقلق وتزيد من ثقة المتمرس في نفسه وشعوره بأنه يقضي وقته فيما يستفيد ، كما أن ممارسة الريادة تقوي المخ على انتاج هرمون السعادة.