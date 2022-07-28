تجربتي مع الدعامة الذكرية

المرأة حتى وإن تعرضت واصيبت في مشكلة جنسية، فهذا الضعف يكون سبب عدم شعورها أو وصولها لفورة الجماع الذي يكون أثره في اكثر الأحيان أثر نفسي، أما الرجل في حالة مشاكله من الضعف الجنسي، فهذا معناه ضعف الانتصاب أو عدم الانتصاب الكلي الذي يمنع الزوجين معًا من ممارسة العلاقة الجنسية فهذا كفيل بأن يقضي على الحياة الزوجية؛ لأن العلاقة الجنسية هي باب وركن أساسي من أركان الزواج.

تجربتي مع الواقي الذكري

في سياق تجربتي مع الزرع الذكري، قالت إحدى النساء إن زوجها يعاني من ضعف في الانتصاب، وبعد ذهابه للعديد من الأطباء وتناول المنشطات، لم يجد أي فائدة في هذا الأمر. نصحه أحد الأطباء بزراعة الحشوة الذكرية كحل دائم لضعف الانتصاب واستعادة الحياة الزوجية، وبعد دخوله العمليات مكث لمدة ساعة. نصف ثم عاد إلى المنزل، وبعد أيام قليلة من التركيب والاستشارة الطبية المستمرة، بدأ في التحسن وممارسة حياته الزوجية مرة أخرى.

معلومات عن الواقي الذكري

يتكون من أسطوانتين صلبتين للغاية، ويتم زرعهما في جسمين كهفيين، لذلك لا يمكنك ملاحظة وجود الدعامات بعد الزرع.

لأنه في الجسم الكهفي المغطى بجلد القضيب، بالإضافة إلى أن الدعامة لا تؤثر على الشعور بالمتعة، لأنها لا تمس أعصاب المتعة الجنسية التي تعمل على ظهر القضيب. الجسمان الكهفيان ومن خلال هذا العمود يمكن أن يبقى القضيب للفترة التي يريدها وبانتصاب كامل.

إيجابيات الواقي الذكري

لها العديد من الفوائد التي تجعل أي شخص يفعل ذلك، ومنها

له أنواع عديدة من الدعامات ومناسب لجميع الأشخاص من حيث التكاليف.

لا علاقة له بالأعصاب والشرايين والأوردة.

يعود الأمل إلى قلوب مرضى السكر.

تحسنت ثقة الرجل بنفسه مرة أخرى.

أنت تعالج حيث تفشل الأدوية والعلاجات الأخرى.

وقد حقق معدلات نجاح كبيرة في علاج ضعف الانتصاب بشكل دائم.

عيوب الواقي الذكري

قد يكون هناك العديد من الآثار الجانبية لهذه العملية، ويمكن أن تحدث بنسب صغيرة جدًا، بما في ذلك

قد يتلف مجرى البول أثناء العملية.

ويحتمل أن لا يقبله الجسم عامة وأن يطلقه خارج الجسم.

يشعر العديد من المرضى أنهم فقدوا الإحساس بالانتصاب.

يفقد الرجل الإحساس بدفء القضيب.

من الممكن ألا ينتفخ القضيب بقدر ما ينبغي أثناء الانتصاب.

هل تؤثر عملية الزرع الذكري على الرغبة الجنسية

إن عملية تركيب الدعامة لا تحل إلا مشكلة ضعف الانتصاب وليس لها آثار إيجابية أو سلبية على الرغبة الجنسية.

بالإضافة إلى حقيقة أن المريض لديه هزة الجماع الطبيعية والقذف، فإن هذه العملية ليس لها أي تأثير على الرغبة الجنسية أو القذف على الإطلاق.

أسعار يزرع الذكور

يعتمد سعر حشوات القضيب على عدة عوامل منها

نوع الدعم المستخدم هو “صلب / هيدروليكي”.

الشركات التي تصنع الدعامات الصلبة، فهي منتجات طبية تنتجها العديد من الشركات، ولكل منها جودتها ومستوى سعرها.

أيضًا حالة المريض ودرجة حاجته إلى رعاية طبية شخصية أو جدول إعادة التأهيل قبل الجراحة أو متابعة ما بعد الجراحة وخطة الفحص.

مهارات الطبيب ودرجة التخصص والخبرة الواسعة في هذا المجال.

كيفية إجراء عملية زرع الذكور

أما عن آلية إجراء زراعة الأسنان فهي كالآتي

يتأكد الطبيب من فشل جميع الأدوية الخاصة بضعف الانتصاب، حيث لا يمكن إجراء العملية إلا بعد التأكيد ويقر المريض بذلك أيضًا.

ثم السيطرة على السكر وإعطاء الجسم المضادات الحيوية المضادة للبكتيريا في الليلة السابقة للعملية وصباح العملية.

سيبقى المريض قيد الاستخدام لفترة من الوقت بعد زراعة الحشوة الذكرية.

في يوم إجراء الزراعة، يتم تطهير الجسم بالكامل لمدة ثلث ساعة تقريبًا، ثم يتم إجراء العملية تحت التخدير العام أو التخدير الموضعي.

متوسط ​​الشق هو 3-5 سم. اختر مكان الشق بناءً على قرار الطبيب واختيار المريض أيضًا.

لأن هناك أربعة خيارات وهي فتحة على خط الختان تحت رأس القضيب. فتحة أسفل قاعدة القضيب حيث تتصل بكيس الصفن. الفتحة في قاعدة القضيب عندما تتصل بالبطن من الأعلى. في الفتحة الواقعة بين البطن وعظم العانة فيما يعرف بخط البكيني، إذا تضخمت الدهون وانفخت مما يؤدي إلى إخفاء القضيب، يتم إزالة دهون العانة من هذا الشق ومن نفس الشق يتم إجراء عملية الزرع.

ثم يتم تحريك الأنسجة المجاورة للجسم الكهفي، تاركة الأعصاب والأوردة والشرايين على الجسم الكهفي.

بعد الوصول إلى هذه الأسطوانات، يتم فتحها بفتحة صغيرة قد تكون 1-2 سم، ويحفظ فيها أنسجة الدم، وتترك جانباً لإفساح المجال لعملية الزرع.

يتم بعد ذلك إدخال الدعامة في الجسم الكهفي، وملئها بالكامل من البداية إلى النهاية عندما يتصل الجسدان الكهفيان بالحوض الأكبر من خلال دعامة القضيب.

يجب الحرص على أن يكون طول وعرض الدعامة مناسبين للمريض للتأكد من أن القضيب بحجم كاف وأن المريض يشعر بالراحة على المدى الطويل دون التسبب في ألم شديد.

بعد وضع دعامة القضيب في الأسطوانة الكهفية، يتم إغلاق الأسطوانتين، ثم تُعاد الأنسجة إلى وضعها الطبيعي ويتم خياطة الجلد.

أنواع الدعائم الرجالية

هناك نوعان من الأقواس يمكنك اختيار ما يناسبك منها، وهما كالتالي

دعامة صلبة

تُعرف أيضًا باسم الدعامة المرنة أو القابلة للانحناء، وتتكون من أسطوانتين معدنيتين قابلتين للانحناء، كل منها مغطى بمادة مصنوعة من السيليكون الطبي.

يضمن المعدن الداخلي صلابة ومرونة كبيرين، بحيث يبرز القضيب للأمام فقط أثناء العلاقة الحميمة

في حالة العلاقة بين الزوج والزوجة، يضع الرجل يده على دعامة صلبة لمدة ثانيتين أثناء الانتصاب.

ثم يرفع يده ليبقى القضيب منتصبًا بقدر ما يشاء ويمكنه ممارسة الجنس والقذف وأداء جميع وظائفه بأي عدد من المرات ما لم تؤثر عليه أمراض أخرى.

ثم بعد الجماع يحني الرجل العمود إلى أسفل أو لأعلى بيديه حتى لا تبرز للأمام حتى يلبس دون أن يكون له انتصاب بارز.

دعامة هيدروليكية

يُعرف أيضًا باسم الدعامة القابلة للنفخ أو المضخة، وهي الأكثر شعبية في العالم الغربي، بالإضافة إلى أن الكثير من الناس في العالم العربي يفضلونها.

وتتمثل ميزتها في أنها يمكن أن تسترخي تمامًا عندما لا تكون قيد الاستخدام، وعندما يريد الشخص ممارسة الجنس، فإنه يضغط على جزء من الدعائم الذكورية، والمعروفة باسم المضخة.

هذه المضخة مخفية في كيس الصفن، حيث يضغط عليها وينصب القضيب ويبقى منتصباً للوقت الذي يرغب فيه الرجل، ثم بالضغط عليه مرة أخرى يرتاح ويعود إلى وضعه الطبيعي.

المرشحون لزرع الذكور

أما من يقوم بتركيب الحشوة الذكرية فهم

أولئك الذين لديهم ضعف دائم في الانتصاب.

الرجال الذين لم يستفدوا من أي علاج سواء عن طريق الحقن أو الدواء

على من لم يتأثر بمضخة القضيب التخلص من هذا الأمر.

المصابين بأمراض مزمنة قد تمنع وصول الدم إلى القضيب.

غير مرشحين لزراعة الحشوة الذكرية

في حين أن غير المرشحين هم

أولئك الذين يعانون من الضعف الجنسي بسبب الضغط النفسي والتوتر والضغط.

ووجود التهابات في الجهاز البولي والمسالك البولية.

أولئك الذين لديهم مشاكل في جلد القضيب أو كيس الصفن.

الذين يستفيدون من العلاجات الأخرى.

من يعاني من نقص الرغبة الجنسية في المقام الأول.

تتنوع تكاليف تركيب الدعامة الذكرية حسب شركة المصنعة للدعامة، وحسب الطبيب الذي سيقون بإجراء عملية تركيب الدعامة الذكريةا او المركز الطبي أو المشفى الذي سيتم إجراء العملية به، لكن تكاليف الدعامات نفسها فبعضها يصل سعر الدعامة الثنائية إلى 3500 دولار أمريكي، أما الدعامة الهيدروليكية الثلاثية فيبلغ سعرها 8500 دولار أمريكي.