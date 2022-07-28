تجربتي مع الرياضة بدون رجيم ،من خلال تجربتي مع الرياضة التي تكون من غير رجيم وجدت أن الطعام ليس له دور في ارتفاع الوزن كما هو شائع، والسبب الرئيسي ارتفاع الوزن هو تناول عدد سعرات حرارية بشكل مرتفع خلال الوقت ، وأي زيادة في هذه السعرات الحرارية سوف يتم تخزينها في الجسد على صورة طبقات دهنية هذه الكميات توجد بشكل كبير في البطن والخصر وعلاجها الوحيد الرياضة.

تجربتي مع الرياضة بدون حمية قبل النوم

كثير من الفتيات يعانين من الوزن الزائد مما يسبب لهن اكتئاب دائم ويفضلن دائما الإلتزام بنظام غذائي قاسي يعرضهن للعديد من الأمراض ونقص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لكني سأحكي الحكم اليوم عن تجربتي مع الرياضة بدون النظام الغذائي وهذه هي الخطوات التي التزمت بها

تمرن يوميا لمدة نصف ساعة لمدة شهر.

المشاركة مع مجموعة من الأصدقاء للتشجيع، واتفقنا على أن اليوم لن يمر بدون القيام ببعض التمارين في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية.

لقد قمت بأخذ قياسات لجسمي لمعرفة طولي ووزني ونسبة الدهون في الجسم وقياسات الذراعين ونسبة المياه في الجسم وضغط الدم وما إلى ذلك. يمكنك الحصول على هذه القياسات من خلال الذهاب إلى طبيب متخصص لمعرفة قياسات جسمك.

اركض لمدة نصف ساعة يوميًا، سواء كان الجري في المكان أو الركض أو الركض.

تمرين الضغط لمدة نصف ساعة في اليوم ؛ حتى حصلت على بطن أنحف.

لقد التزمت بالعديد من التمارين مثل القرفصاء، إلخ

في مرحلة متقدمة من تجربتي مع الرياضة بدون نظام غذائي، قمت بزيادة مدة التمرين إلى ساعة في اليوم.

لم أمارس تمارين المقاومة فقط ولكني ألتزم أيضًا بالتمارين الهوائية مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وغيرها من الرياضات.

لقد قمت بتنزيل مقاطع فيديو التمارين الهوائية ثم نفذت نفس الخطوات

تجربتي مع الرياضة بدون حمية لانقاص الوزن

قبل أن أبدأ هذه التجربة كان يعاني من زيادة الوزن، وظننت أنني لن أفقد الوزن المطلوب، لكن قبل هذه التجربة كان وزني 87 كيلوجرامًا، وبعد التمرين بدأ الوزن ينخفض ​​شيئًا فشيئًا، حتى أصبح وزني 67 كيلوغراماً، ما يعني أنني خسرت قرابة عشرين كيلوغراماً. جرام ثم استقر وزني بعد ذلك.

ما هي التمارين الهوائية

التمارين الهوائية هي مجموعة من التمارين التي تساعد على تعزيز معدل ضربات القلب. يقوم بهذه التمارين شخص جالس أو واقف أو مستلقي. هم من النوع الهوائي. يتميز هذا النوع من التمارين بالخصائص التالية

تنتج هذه التمارين مادة كيميائية تسمى الإندورفين، والتي يمكن أن تحسن مزاجك وصحتك العقلية بشكل كبير.

تعتبر التمارين الهوائية من أفضل الطرق للتحكم في الوزن. بسبب ارتفاع معدل حرق السعرات الحرارية فيها.

يعمل على خلق توازن بين تناول الطعام وإنتاج الطاقة.

يزيد من كمية الأكسجين المتدفقة إلى الدم.

صحي جدا للقلب.

يحسن عمل الرئتين.

يزيد من قدرة الجسم على التحمل.

أنواع التمارين الهوائية

تمارين الأيروبيك لها العديد من الأمثلة لأنها من أكثر الأنواع شيوعًا، ومنها

مشي طويل.

تمارين مائية مثل السباحة والغوص.

الجري والركض والركض.

أنواع مختلفة من الرقص.

ركوب الدراجة الثابتة والمتحركة.

التزحلق.

مزايا التمارين الهوائية

هذا النوع من التمارين له مزايا عديدة، ويمكننا التأكد من أنه لا يحتوي على سلبيات. إنه تمرين آمن يمكنك القيام به من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجيم، وهذه المزايا هي

تحسين الدورة الدموية

تقليل فرص الإصابة بأمراض مثل القلب وتصلب الشرايين والسكري.

يمكنك زيادة عدد ساعات هذه التمارين دون الشعور بالخوف والقلق.

تحسين القدرة على النوم والتخلص من الأرق.

تخلص من دهون الجسم العنيدة.

تزيد هذه التمارين من إنتاج الطاقة في الجسم.

يقلل من مشاعر القلق والاكتئاب والتوتر والتوتر.

الحفاظ على وزن صحي.

التمارين الهوائية بين الشدة والاعتدال

تختلف تمارين الأيروبيك في شدتها، بما في ذلك

شدة معتدلة وفي هذا النوع يجب أن يكون الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب 60٪ لمدة لا تزيد عن خمسين دقيقة في اليوم خمسة أيام خلال الأسبوع.

كثافة عالية، ويجب عدم القيام بهذا النوع من التمارين إذا لم تكن تتمتع بلياقة عالية وعضلات قوية، ويمكنك القيام بهذه التمارين لمدة 80 إلى 90 دقيقة في اليوم.

أنواع تمارين القلب

هناك عدة أمثلة على هذا النوع من التمارين، وتختلف حسب قوة التمرين. نذكرها لك

تمارين الكارديو بسرعة ثابتة مثل الجري بسرعة ثابتة لمدة 30 دقيقة.

تمارين القلب متفاوتة السرعة مثل الركض والسباحة والتجديف.

مساوئ ممارسة الرياضة بدون رجيم

في الحقيقة، لم أخاطر خلال تجربتي مع الرياضة بدون حمية. على العكس من ذلك، فإن اتباع نظام غذائي بدون ممارسة الرياضة له مخاطر عديدة، منها

ترهل الجسم لانقاص الوزن بشكل مفاجئ دون ممارسة الرياضة مما يسبب ظهور الجلد المترهل. مما يؤدي إلى الشعور بفقدان الثقة بالنفس.

فقدان الوزن بشكل بطيء. إذا اتبعت نظامًا غذائيًا دون ممارسة الرياضة، فستلاحظ فقدانًا بطيئًا للوزن الزائد من جسمك وعملية إنقاص وزن ثابتة.

الأمراض يؤثر فقدان الوزن المفاجئ على جسم الإنسان، حيث أن هذا الفقد قد يعرضه لأمراض مزمنة مثل الضعف العام والتعب.

فقدان العناصر الغذائية الهامة لبناء الجسم. وينتج عن ذلك أمراض مزمنة وأمراض دم خطيرة مثل فقر الدم وغيره.

فقدان الكتلة العضلية بالجسم. قد يؤدي فقدان الوزن دون ممارسة الرياضة إلى فقدان الكتلة العضلية التي يحتاجها الجسم ؛ إنه يضغط على عظام الإنسان بمرور الوقت.

مزايا تجربتي مع الرياضة بدون رجيم

في الحقيقة لم أكن مضطرًا للذهاب إلى الصالات الرياضية أو اتباع نظام غذائي قاسي، لكن الرياضة وحدها كانت كافية دون اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن الزائد الذي أريد التخلص منه، لذلك أرى ذلك من بين مزايا تجربتي مع الرياضة بدون رجيم هي ما يلي

وفر الوقت والجهد، فكل التمارين التي قمت بها تكون في المنزل من خلال الفيديوهات والتطبيقات الإلكترونية.

وفر المال لذلك لم أكن بحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

الحفاظ على الشكل البدني من خلال نحت الجسم بالرياضة.

تجنب ظهور الترهلات.

الحفاظ على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسدي.

المحافظة على الصحة العامة والصحة النفسية.

الثقة بالنفس من خلال الحصول على شكل الجسم الذي أرغب فيه.

الشعور العام بالسعادة خلال هذه التجربة.

زميلاتي يشاركني تجربتي، ويتابعنهن أثناء قيامهن بتنفيذ تجربتي مع الرياضة دون اتباع نظام غذائي.

تحذيرات هامة قبل تطبيق تجربة التمرين بدون رجيم

على الرغم من أن هذه التجربة آمنة ولا تنطوي على مخاطر، إلا أنني يجب أن ألفت انتباهكم إلى عدة أمور وهي

إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة في القلب أو الدم أو الشرايين، يجب عليك التحدث مع أخصائي قبل القيام بهذه التمارين.

التخلص من العادات السيئة التي قد تؤثر على الجسم وتقلل من كفاءة ممارسة الرياضة.

توقف عن التدخين.

الطعام الصحي.

حسن اختيار التمارين المناسبة.

اشرب الماء بكميات مناسبة.

يوجد مجموعة كبيرة من التمارين الصحية الأخرى التي من المستطاع أن يتم ممارستها في القاعات الرياضية، والتي تساعد على تخفيف الوزن، وشد الجسم، ومن اهم هذه التمارين استعمال آلة المشي، والدراجات ركوب الدراجات الثابتة ممارسة رياضة الملاكمة السباحة نسأل الله لكم التوفيق.