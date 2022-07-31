تجربتي مع الزوجة الثانية ،مجموعة كبيرة من الرجال يظنون أن الزواج الثاني قد شرع لا متاعهم الشخصية فقط وكأنه بابًا مفتوحًا على كامل تحمله لدرجة أنهم قد صاروا يستعملون هذا الحق لتأديب زوجاتهم عند خصومتهم لهن والواقع أن هذا غير صحيح دينيًا فقد ربط الإسلام الزواج الثاني بالعديد من الشروط التي حددها ويجب على الزوج الوفاء بها حتى لا يقع في المحرمات التي حرمها الله تعالى.

تجربتي مع الزوجة الثانية

تزوجت في سن الـ 28 وأحببت زوجتي كثيرًا، وكنا زملاء في نفس العام الدراسي في الجامعة، كما أنها ردت علي مشاعر الحب، خاصة مع وجود العديد من النقاط المشتركة بيننا، و بعد انتهاء الدراسة بدأت في مجال العمل واقترحت الزواج منها، وكنا سعداء في بداية زواجنا.

وسارت الأمور على ما يرام حتى رزقنا بطفلنا الأول، لذلك لم تهتم زوجتي بي واعتنت بالطفل بالكامل، ومن هنا قررت الزواج من الزوجة الثانية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التقيت بزوجتي الثانية التي فعلت ذلك. عدم الاهتمام بمعرفتها بعناية وتم الزواج بسرعة.

بعد ذلك عانيت معها من مشاكل كثيرة واحتفظت بها عن زوجتي الأولى حتى علمت بزواجي مما شكل صدمة كبيرة لها وطلبت مني الطلاق ولكني لم أوافق على الطلاق. في البداية، ثم وافقت حسب رغبتها.

لكنني ندمت بعد ذلك وشعرت أنني قصرت معها وطفلي ولم أقف إلى جانبها وكنت أنانية للغاية، وكان لدي الكثير من المشاكل بعد ذلك مع زوجتي الثانية، وأشعر بالأسف في الوقت الحالي على إهمالي وعدم دعمي لها.

تجربة أخرى مع الزوجة الثانية

يقول صاحب التجربة إنه عانى من إهمال زوجته المتكرر له لسنوات عديدة، وعلى الرغم من محاولاته الحديث معها حول هذا الموضوع، إلا أنها قوبلت بالإهمال وعدم الاهتمام، ومحاولات التدخل من قبل الأسرة أو كان الأصدقاء غير ناجحين.

دفعه ذلك إلى البحث عن الزوجة الثانية، ورغم علم الزوجة الأولى بهذا الأمر استمرت في عنادها ولم تهتم بالأمر ولم تحاول إصلاح الأمور بينها وبين الزوج. وبالفعل تزوج من امرأة ثانية ويعيش معها حاليا حياة سعيدة.

نستنتج من هذا أنه لا يمكن تعميم القول بأن الزواج الثاني ناجح في جميع الأحوال، أو فشل في جميع الأحوال، فلكل زواج أسبابه ونتائجه المختلفة التي قد تكون مرضية للزوج وأنه جعل قرار صائب، أو يشعر بالتسرع وأنه لم يتخذ القرار المناسب في النهاية.

شروط الزواج بثانية

أنصح من قبل الزواج للمرة الثانية بمراعاة عدد من الشروط التي أعرضها عليك بناء على تجربتي المؤلمة

يجب أن يتمتع الرجل بالقدرة المالية والجسدية على الزواج من زوجة ثانية أو إعالة كلتا الزوجة.

يجب أن يكون الزوج عادلاً بين الزوجتين، ولا يفضل إحداهما على الأخرى.

مع مراعاة عدم وجود شرط في عقد الزواج بعد الارتباط بزوجة ثانية، ففي حالة كتابة هذا الشرط يكون هذا العقد ملزمًا ولا يجوز للزوج مخالفة هذا الشرط والزواج بأخرى.

كيف تتحقق العدالة بين الزوجين

يتساءل بعض الرجال الذين أجبرتهم ظروف معينة على الزواج من زوجتين لأسباب عديدة، سواء بسبب مرض الزوجة الأولى أو عدم اهتمامها به وتقصير حقوقه الشرعية وأسباب أخرى. مع الزوجة الثانية يساعد على تحقيق ذلك

الحق في المسكن من أجل تحقيق العدل والإنصاف بين الزوجين يشترط أن يكون لهما مسكن منفصل، وعليه أن يقسم وقت الإقامة مع كل منهما.

حق النفقة يجب على الزوج أن ينفق على الزوجتين بالعدل، وإذا كان لإحدىهما أولاد كانت لها نفقة أكبر من الأخرى بما يفي بحاجتها وحاجات الأولاد.

المعاملة الحسنة يجب على الزوج أن يعامل الزوجتين معاملة حسنة وودودة، بعيدًا عن القسوة والقسوة. ولا ينبغي أن يعامل أحدهما بإحسان والآخر ظلما أو ظلما. ويجب ألا يميز بين الزوجين في العلاج حتى لو كان هناك فرق في مشاعره الداخلية.

أسباب بحث الزوج عن زوجة ثانية

هناك أسباب كثيرة تدفع الزوج إلى البحث عن زوجة ثانية، منها ما يلي

إهمال الزوجة لزوجها وازدراءها له وعدم الاحترام بينهما يؤدي إلى تفاقم المشاكل وضجر الزوج في البحث عن امرأة أخرى.

قلة الثقة بين الزوجين، خاصة من جانب الزوجة تجاه زوجها، وعدم منحها الثقة والأمان له، وإخطاره بأنه يخفي عنها بعض الأمور، مما يزيد من حدة المشاكل والخلافات بينهما.

قلة اهتمام الزوجة بنفسها وعدم تغيير عاداتها اليومية، أو اهتمامها بعملها أكثر مما يشعر الزوج بالملل والبحث عن زوجة ثانية.

قلة التفاهم والمساواة بين الزوجين تجعلهما يكرهان بعضهما مع مرور الوقت وتزداد المشاكل بينهما، لذلك يجب التحدث عن هذه الأمور وتقريب وجهات نظرهما لبناء جسر من الحب والصداقة بحيث تكون الحياة بينهما. تقويمها مرة أخرى، خاصة مع وجود الأطفال.

اللامبالاة في المشاعر تجعل العلاقة بين الزوج والزوجة مهددة بالانتهاء، وهذه اللامبالاة يمكن أن تكون من جانب الزوج أيضًا، لذلك يجب على الزوج والزوجة تخصيص يوم في الأسبوع للخروج والتحدث وتبادل المشاعر، والتخلي عن المشاعر. الاختلافات للمساعدة في مواصلة حياتهم الزوجية على أساس الصداقة والعطاء، وليس على الكراهية والكراهية.

مصطلح العدل بين النساء هو معنى واسع للغاية ومعناه في الشريعة الإسلامية، والحقيقة أن الإسلام شرط على الرجل أن يعدل بين نساءه في كل شيء إلا المحبة فهي في القلب ولا يستطيع ان يعدل بها فهو يعدل بينهن في كل شيء في المبيت والمعاشرة ولطف ومداعبة نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور.