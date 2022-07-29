تجربتي مع السبيرولينا للتنحيف ،بدات أن اخذه في صورته الطبيعية، وأيضًا في صورته حبوب دوائية، استمرت هذه المغامرة مدة ستة أشهر، ثم مع اتباع خطوات اطعمة غذائية ورياضي بجانبها كنت قد خففت من وزني 18 كيلو، وبقي لي 5 كيلو لأصل إلى الوزن الطبيعي عند تجربتي مع السبيرولينا للتخسيس أدركت ضرورته المهمة، وشكرت صديقتي كثيرًا فقد عرفتني على دواء طبيعي له مجموعة كبيرة من الفوائد.

تجربتي مع سبيرولينا لانقاص الوزن

تعرف على تجربتي مع سبيرولينا للتخسيس من خلال ما يلي

أنا امرأة في الثلاثين من العمر أعاني من السمنة وتراكم الدهون خاصة في منطقة البطن والخصر.

لقد جربت العديد من الطرق لمساعدتي على إنقاص الوزن ولكن جميعها لم تنجح.

حتى أنني قرأت عن فوائد السبيرولينا للتخلص من الوزن الزائد.

لذلك قررت استخدامه كأقراص، وكذلك في شكله الطبيعي.

استمرت تلك التجربة لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، مما ساعدني على إنقاص 15 كيلو من وزني.

لذلك أنصح جميع الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أن يجربوا السبيرولينا لانقاص الوزن.

ما هو سبيرولينا

سنتعرف على سبيرولينا وما تتكون منه من خلال النقاط التالية

سبيرولينا هي طحالب زرقاء اللون تشبه النباتات من حيث أنها تحصل على الطاقة من الشمس أثناء عملية التمثيل الضوئي.

يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات حيث تحتوي ملعقة كبيرة من السبيرولينا على فيتامين ب المركب والبروتينات.

كما يحتوي على نسبة عالية من الحديد والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز.

كما أنه منخفض السعرات الحرارية حيث يحتوي على 20 سعرة حرارية.

وكمية قليلة من الكربوهيدرات بمقدار 1.7 جرام.

فوائد السبيرولينا للتخسيس

تعرف على فوائد السبيرولينا للتخسيس من خلال ما يلي

السبيرولينا لها دور فعال في التخلص من الوزن الزائد إذا تم تناولها بشكل منتظم.

لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وهذا يجعل الشخص يشعر بالشبع وبالتالي يأكل كمية قليلة من الطعام.

تزيد هذه الطحالب من معدل الحرق، فتتخلص من كمية كبيرة من الدهون.

كما أنه يمنع تخزين الكربوهيدرات على شكل دهون.

هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن تناول السبيرولينا يساعد على إنقاص الوزن بشكل فعال إذا تم تناوله لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

تحتوي ملعقة كبيرة من سبيرولينا على جرام واحد من الدهون، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أوميغا 3 وأوميغا 6، وهذا يساعد على إنقاص الوزن.

فوائد السبيرولينا بشكل عام

تحتوي السبيرولينا على العديد من الفوائد للجسم، حيث تساعد في التخلص من بعض الأمراض، ومنها ما يلي

يعالج التهاب الأنف التحسسي ويعمل على تخفيف أعراضه مثل العطس وإفرازات الأنف، بالإضافة إلى التخلص من احتقان الحلق.

يعالج العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في التخلص من الالتهابات، بالإضافة إلى علاج ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

يخفض نسبة السكر في الدم، لذا فهو مناسب لمرضى السكر من النوع الثاني.

تحتوي السبيرولينا على مواد فعالة تقلل من انتشار فيروس الإيدز.

يساهم بشكل كبير في الوقاية من سرطان الفم.

يحتوي على نسبة عالية من الحديد، لذلك فهو علاج مناسب للأشخاص المصابين بفقر الدم.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وبالتالي تمنع السرطان.

كما أنه يحتوي على الكالسيوم وبيتا كاروتين اللذان لهما دور فعال في الحد من أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى تقوية العظام.

السبيرولينا غنية بالكلوروفيل الذي يقوي جهاز المناعة، بالإضافة إلى تنقية الجسم من السموم.

تحتوي على العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، وهي مفيدة للرياضيين.

إن تناول هذه الطحالب قبل نصف ساعة من الوجبة يجعلك تشعر بالشبع وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن.

كيفية استخدام السبيرولينا لانقاص الوزن

يمكن استخدام السبيرولينا لإنقاص الوزن بالطرق التالية

تعتبر السبيرولينا مصدرًا جيدًا للطاقة، لذا فإن تناول كمية صغيرة منها يساعدك على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى كونها ذات قيمة غذائية عالية وسعرات حرارية منخفضة.

الاستمرار في تناول السبيرولينا يعمل على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف مما يحسن عملية الهضم.

كما يمكن استخدامه بأكثر من طريقة منها.

تناوله على شكل عصير عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من سبيرولينا إلى كوب من عصير الفاكهة الطازج مع إضافة موزة ومكعبات ثلج.

يمكن أيضًا تناوله عن طريق إضافته إلى طبق سلطة خضراء.

أو بإضافة ملعقة كبيرة من سبيرولينا إلى وعاء الحساء وتناولها قبل وجبات الطعام.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من سبيرولينا مع الفلفل الأحمر والفلفل الحار بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من الكمون وأضيفي هذا المزيج إلى البطاطس المحمصة أو السلطات المكسيكية.

يمكن إضافة مسحوق سبيرولينا إلى عصير الليمون والفلفل الأسود ومسحوق الثوم، بالإضافة إلى طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة مع إضافة الأفوكادو.

يتم خلط هذه المكونات في خلاط كهربائي للحصول على صلصة الجواكامولي.

يمكنك أيضًا إضافة ملعقة من سبيرولينا إلى عصير الفاكهة أو عصير الخضار.

ما جرعات سبيرولينا ينبغي أن تؤخذ

يجب أن يكون استهلاك السبيرولينا وفقًا لجرعات محددة، على النحو التالي

يفضل تناول 2 جرام من سبيرولينا قبل الغداء و 2 جرام قبل العشاء.

في بداية تناول السبيرولينا، يجب أن تكون جرعة صغيرة خلال الأسبوع الأول.

يمكن زيادة الجرعة لاحقاً حتى تصل إلى 5 جرام.

تظهر فعالية سبيرولينا بعد ستة أسابيع من استخدامه، وبعد انتهاء تلك الفترة، يجب أن تأخذ قسطًا من الراحة.

تجدر الإشارة إلى أنه يجب استخدام السبيرولينا ثلاث مرات فقط خلال العام.

بالنسبة لأقراص سبيرولينا، يجب تناول 4 أقراص قبل ربع ساعة من الوجبة.

الآثار الجانبية سبيرولينا

تعتبر السبيرولينا من مصادر طبيعية، لذا فهي لا تحتوي على آثار جانبية وتعتبر آمنة للصحة، ولكن هناك بعض الأشخاص لديهم بعض الآثار الجانبية مثل قلة التركيز والغثيان والقيء، بالإضافة إلى احمرار الوجه.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك أنواعًا من السبيرولينا تُباع في الأسواق وتعتبر غير آمنة للصحة لأنها تحتوي على بكتيريا وسموم ضارة تنتجها الطحالب إذا تعرضت لظروف غير آمنة أثناء نموها.

وإذا تم تناول هذا النوع من السبيرولينا فإنه يسبب مشاكل صحية مثل الغثيان والقيء، بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب والضعف العام. لذلك، يوصى بشراء سبيرولينا من مصادر آمنة.

هناك حالات يجب أن تتوقف فيها عن استخدام السبيرولينا.

في حالة الذئبة الحمامية الجهازية.

أيضًا، إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر.

في حالة التصلب المتعدد.

وعندما يكون لديك التهاب المفاصل الروماتويدي.

تسمى هذه الأمراض بأمراض المناعة الذاتية، وعندما يتم تناول السبيرولينا، فإنها تنشط جهاز المناعة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

كما يمنع استخدامه في الحمل والرضاعة دون استشارة الطبيب.

تعتبر السبيرولينا مصدرًا هامًا من المصادر التي تؤخذ منها الطاقة، وبالتالي فإن تناول كمية بسيطة من السبيرولينا يساعد على الشبع، بجانب التمكن من الحصول القيمة الغذائية المرتفعة الموجودة في السبيرولينا، كما أنها لا يكون فيها سعرات مرتفعة و تناول السبيرولينا بانتظام يساهم في خسارة الوزن.