تجربتي مع السنامكي للقولون ، كنت اشتكي من علامات الإصابة بالقولون العصبية بشكل شديد، فكانت معدتي قد ادمنت على تناول الأدوية والمسكنات بشكل منتظم؛ فأصحبت لا تعمل بشكل جيد مع هذه العلاجات مما جعلني أشعر بشكل مستمر بأعراض القولون القوية؛ لذا لجأت إلى مجموعة كبيرة من الخلطات الطبيعية لعلاج هذه الأعراض دون التسبب باي ضرر بصحة الجسد.

تجربتي مع السنا للقولون

هناك العديد من التجارب التي مر بها الجميع وحققوا نتائج لم تكن متوقعة، وهنا أقدم لكم تجربتي مع سينا ​​القولون، بالإضافة إلى تجربة سردتها امرأة أخرى وهي

تخبرنا إحدى النساء عن تجربتها الصعبة مع القولون وتقول إنني أعاني لفترة طويلة نسبيًا من الألم الشديد والمزعج في منطقة البطن. جربت العديد من الوصفات العشبية لكنها لم تساعدني في التخلص من آلام القولون.

بعد فترة من المعاناة من الألم اكتشفت عشبة السنا من إحدى صفحات الإنترنت أثناء البحث عن علاج للقولون وكيفية تحضيره.

التزمت بطريقة تحضير الوصفة، حيث قمت بغلي كمية من الماء ووضعت حوالي ملعقة من السنا، ثم غطيت المزيج لمدة 10 دقائق حتى لا تتطاير مكونات العشب مع بخار الماء المغلي.

لقد التزمت بأخذ الوصفة مرتين شهريًا، ولكن بعد تناولها لمدة 6 ساعات تقريبًا، كنت بحاجة للذهاب إلى الحمام باستمرار حيث ينتج عن ذلك تقلصات شديدة وإسهال.

بعد تطبيق الوصفة أكثر من مرة، شعرت بتحسن في القولون، وانخفاض في معدلات نوبات التشنج التي كانت تحدث لي.

أنصح من يأكل السنا بعدم الذهاب إلى أي مكان بعيدًا عن المنزل، بسبب نوبة الإسهال التي يعاني منها الشخص ويحتاج إلى الذهاب إلى الحمام أكثر من مرة، بناءً على تجربتي مع السنا للقولون.

أنصح من خلال تجربتي مع السنا للقولون عدم الإفراط في استخدامه لاحتوائه على بعض المواد السامة.

حول عشب السنا

هناك بعض المعلومات التي ستساعدك في التعرف على عشبة السنا والتي نقدمها لك كالتالي

وهي من الأعشاب الطبية، وتزرع عشبة السنا في كثير من البلدان، وعندما تنضج تنتج ثماراً مثل البقوليات.

يتوفر العشب في الصيدليات على شكل كبسولات، وكذلك في متاجر العطور على شكل زيوت وأكياس شاي.

تشتهر عشبة السنا بطعمها غير المقبول، لذا يمكنك إضافة بعض الأعشاب الأخرى معها لتجعل مذاقها مقبولاً وجيداً، مثل القرفة والنعناع واليانسون وغيرها.

تنتشر زراعة عشبة السنا في عدد من الدول مثل مصر والسعودية واليمن والحجاز والسودان والشام.

يتم تضمين العشب في الأدوية الطبية وبالتالي يحتوي على العديد من المركبات.

فوائد السنا

بعد تجربتي مع السنا للقولون، زادت معرفتي بالفوائد التي يوفرها السنا، سواء كانت صحية أو جسدية. يمكن ذكر الفوائد في النقاط التالية

يعالج العديد من الاضطرابات المعوية التي يتعرض لها الجهاز الهضمي ويساعد على التخلص من الإمساك المزمن والحاد.

يساهم بشكل كبير في علاج الشقوق الشرجية، لما له من دور فعال في تسهيل عملية التغوط وجعل البراز أكثر ليونة.

يستخدم في علاج العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب وبعض أنواع الأكزيما، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

يمكن استخدام الزيوت المستخرجة من عشبة السنا لعلاج القوباء التي تظهر على الجلد الخارجي للجسم.

استخدمه الصينيون منذ العصور القديمة لمعالجة الحرارة المتراكمة في الأمعاء.

يساعد في التخلص من الأطعمة التي لم يمتصها الجسم، وهذا يساعد الجسم على القيام بجميع عمليات التمثيل الغذائي الضرورية والضرورية لصحة الجسم.

يحتوي على بعض الخصائص المسكنة، لذلك فهو يعالج الصداع والصداع النصفي.

وقد أثبتت الدراسات فعاليته في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر وتحسين النوم والاسترخاء، لذا يمكن استخدامه في علاج النوبات والتشنجات والصرع.

يساعد في طرد الغازات وتقليل الانتفاخ عند مزجه بالشمر أو النعناع.

يلعب دور فعال في التخلص من الفطريات والفيروسات لاحتوائه على بعض خصائص المضادات الحيوية.

يقلل من الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل، وخاصة الالتهابات الروماتيزمية.

يساهم في تنظيف وتحسين وتنشيط عمل الكلى والكبد والمرارة والمسالك البولية، ويساعد في إدرار البول، وهذا يعالج صفار الكبد.

المكونات الموجودة في عشب السنا

هناك بعض العناصر والمركبات التي تفيد الجسم وصحته داخل عشب السنا، وهي

فيتامين أ، د، ب، ج.

الفلافونويد.

جلوكوزيدات.

زيوت الطيران.

مواد الهلام.

جلوكوزيد رغوي.

نصائح قبل تناول السنا

بعد تجربتي مع السنا للقولون، أشرح لك بعض النصائح التي يجب أن تعرفها قبل البدء في تناول عشبة السنا

لا يجب تناول السنا في حالات الانسداد المعوي والتهاب القولون التقرحي.

وهو آمن للاستخدام في حالات الحمل والرضاعة بالرغم من أنه يفرز في حليب الثدي لكن لا يجب تناوله بكثرة وكذلك استشارة الصيدلي أو الطبيب حسب العلاج.

لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من الجفاف والإسهال لأنه يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

لا يستعمل لمرضى القلب حيث يسبب تقلبات شديدة في معدلات الكهرباء المتعلقة بالقلب.

يمنع منعا باتا في حالات الإمساك الناجم عن انسداد الأمعاء.

لقد ذكرت لنا الشريعة الإسلامية فوائد السنا مكي كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم حين قال ”عَلَيْكُمْ بِالسَّنَى، وَالسَّنُّوتِ، فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ) ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: (الْمَوْتُ)” وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا: (بِمَ تَسْتَمْشِينَ؟)، قَالَتْ: بِالشُّبْرُمِ قَالَ: (حَارٌّ جَارٌّ)، قَالَتْ: ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ المَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا). وقال الترمذي “هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ “.