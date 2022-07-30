تجربتي مع الشبة للإبط، بدأت قصتي مع الشبة مع بداية فصل الصيف وانتشار رائحة العرق الغير محمودة ، والتي دائما ما كنت اقاومها بالاغتسال اليومي، بل وتكرار الأمر في الأيام الكثيرة الحرارة، مما دفعني لاستعمال مزيلات العرق، والمواد التي تمنع التعرق المتنوعة مثل: البخاخ والرول اون والكريمات لكنها كانت تسببت لي مجموعة كبيرة من المعضلات، فالكريمات مانعة التعرق كانت تعمل على اغلاق فتحات العرق .

تجربتي مع الشب للإبطين

كنت أعاني كثيرا من رائحة العرق التي تظهر في جسدي، وخاصة تحت الإبطين، وكنت أستخدم كل الوسائل التي قد تقلل من هذه الرائحة النفاذة، وكنت أستحم عدة مرات في اليوم، وأستخدم مزيلات العرق المختلفة في السوق من البخاخات والبكرات والكريمات.

لكن الكريمات التي تمنع التعرق كانت تسبب لي مشاكل صحية، حيث كنت أعاني من كتل دهنية، وأخبرني الطبيب أن هذه الكتل قد تسبب أورامًا خطيرة، لأن الكريمات المضادة للعرق تسد المسام، مما يمنعها من الإفراز بشكل صحيح.

أما المنتجات العطرية مثل البخاخ أو الرول فهي تخفي الرائحة دون القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة وتغمق المنطقة التي توضع عليها.

وبدأت في البحث عن بديل طبيعي لهذه المنتجات، وهي لا تسبب مشاكل صحية أو أضرارا للجلد، من سواد أو تكون خلايا سرطانية.

ظهر الليمون أمامي، فهو فعال في التخلص من الرائحة، كما أنه جيد في التخلص من السمرة على البشرة، لكن لا يمكن استخدامه للبشرة الحساسة.

وظهر الشب الأبيض أمامي، والذي من خلاله أزالت جميع مشاكل رائحة العرق، وتغميق الإبطين، لذلك أنصح من خلال تجربتي مع الشب للإبطين، كل من يريد منتجًا طبيعيًا العرب اليوم.

ما هو الشب

وهو حجر صخري يشبه الكريستال وقابل للذوبان ويشبه ملح البحر في الشكل ويعرف باسم كبريتات البوتاسيوم والألمنيوم.

أنواع الشب

من تجربتي مع الشب للإبط نذكر أنواعه

البوتاسيوم الشب

وهو من الأنواع الشعبية التي يباع في الأسواق، ويستخدم لعلاج الجروح التي تحدث أثناء الحلاقة، ويستخدم لتبييض الأسنان وتنقية المياه من الشوائب.

شب الأمونيوم

وهي عبارة عن بلورات شفافة تستخدم في صناعة مزيل العرق وكذلك في معالجة المياه.

شب الصوديوم

يتم سحقها واستخدامها لصنع خميرة الخبز.

فوائد الشب للإبطين

أما عن فوائد الشب فهي كالتالي

القضاء على سواد الإبط الناتج عن استخدام المزيلات الكيميائية.

يساعد على تقليل حجم المسام في المكان المستخدم.

يزيل الروائح الكريهة.

يساعد على إزالة الشعر تحت الإبط أو أي منطقة من الجسم.

يساعد في تقليل إفراز الغدد العرقية، وليس قمعه مثل المواد الكيميائية أو المزيلات الأخرى.

يحتوي على مرطبات تساعد على ترطيب البشرة وعلاج التشققات والتجاعيد.

يحتوي على مواد معقمة تساعد في القضاء على البكتيريا والجراثيم.

يزيل التجاعيد في الجلد.

يزيل البقع والتصبغات تحت الابط.

يهدئ البشرة بعد إزالة الشعر.

يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء عند استخدام المسحوق مع ماء الورد بشكل يومي.

كيفية استخدام الشبة

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الاستفادة من فوائد الشبة، ومن هذه الوصفات

الشب والليمون لإزالة رائحة العرق

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الشب الأبيض المطحون.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين الأحمر.

كيف تستعد

نخلط النشا مع الليمون جيدا.

أضيفي باقي المكونات إلى الخليط واخلطي جيدًا.

يوزع الخليط على المنطقة المراد إزالتها قبل الاستحمام بنصف ساعة.

ويفضل تكرار هذه الوصفة يوميا قبل الاستحمام ولن تكون هناك حاجة لاستخدام مزيلات العرق بعد الاستحمام.

وصفة الشب والمستكة لازالة رائحة العرق

المكونات

مائة وخمسون جرام من الشب.

مائة وخمسون جرام من المسك الناعم.

عشرة غرامات من المصطكي.

غرام واحد من الصمغ العربي.

مائة وخمسون جرام من بودرة الأطفال.

خمسة عشر جرام من مسحوق الياسمين.

كيف تستعد

يتم خلط جميع المكونات جيدًا في مطحنة كهربائية.

يُحفظ هذا الخليط في وعاء محكم الغلق.

يستخدم المسحوق بعد الاستحمام في منطقة الابط.

وصفة الشب وماء الورد

المكونات

ملعقتان ونصف من الشب الناعم والمطحون.

مكعب من المسك الأحمر.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الأطفال.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة التحضير

مكعب المسك الأحمر مبشور بمبشرة.

يتم خلط جميع المكونات للحصول على عجينة متماسكة، وتحفظ في الثلاجة.

توضع كمية مناسبة على الإبط قبل نصف ساعة من الاستحمام، ثم تغسل جيداً.

وصفة الشبة وبودرة الأطفال

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الشبة المطحونة.

ملعقتان صغيرتان من المسك الناعم.

ملعقتان صغيرتان من بودرة الأطفال.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات جيدًا في مطحنة.

يحفظ هذا الخليط في وعاء حتى الاستخدام.

يوضع تحت الإبط بعد الاستحمام بشكل يومي.

وصفة الشبة والعود

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الشب الناعم.

ملعقتان صغيرتان من بودرة الأطفال.

العود المطحون.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات جيدًا معًا، وحفظها في حاوية محكمة الإغلاق بعيدًا عن الأماكن الرطبة.

ضع هذا الخليط بكمية مناسبة تحت الإبط بعد الاستحمام.

مزيج الشب والليمون لتبييض منطقة الإبط

المكونات

ملعقة كبيرة من الشب الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من كريم الجلسرين.

طريقة التحضير

يتم خلط هذه المكونات جيدًا معًا.

يستخدم هذا الخليط عن طريق وضع كمية كافية تحت الإبط وتركه لمدة عشرين دقيقة، ثم يشطف جيداً بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه الطريقة مرة في الأسبوع.

خليط الشب مع ماء الورد لازالة الشعر

المكونات

ملعقة كبيرة من الشب المطحون.

القليل من ماء الورد.

ملعقة زيت زيتون أو زيت سمسم.

طريقة التحضير

اخلطي ماء الورد مع الشب المطحون جيداً.

يوضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ويترك ليجف.

تُفرك المنطقة بالخليط بعد التجفيف.

ويفضل تكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

يوضع الزيت على المنطقة بعد أن يجف.

خليط الشب والكركم لتبييض الابط

المكونات

ملعقة كبيرة من الشب المطحون.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات جيدًا معًا.

وزعي هذا الخليط على الإبط، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه بماء فاتر.

يوصى بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

مساوئ استخدام الشب

هناك أضرار قد تصيب البشرة عند استخدامها بشكل غير صحيح، ومنها

قد يحدث تهيج الجلد والحكة والاحمرار نتيجة الاستخدام غير الصحيح.

مسحوق الشبة الناعم له تأثير سلبي على الجهاز التنفسي، لذا يجب إبعاده عن متناول الأطفال.

قد يؤدي الاستخدام المستمر إلى الإصابة بالسرطان.

نصائح للتخلص من رائحة العرق بشكل طبيعي

يفضل ارتداء ملابس قطنية ناعمة.

الاستحمام بانتظام، خاصة في أيام الصيف الحارة.

يجب إزالة شعر الإبط بانتظام حتى لا تتشكل البكتيريا.

اشرب كمية كافية من الماء والسوائل الصحية كل يوم.

استعمال مادة الشبة في الوصفات الماضية أمرًا جيدا، ولكن من الاستطاعة أن تسبب بعض الاثار الجانبية فعلينا أن نكون نعرف بها، ومن أبرز سلبياتها استعمال الشبة بكثرة قد يؤدي الى تهيج الجلد والاحتكاك قد يؤثر شم مسحوق الشبة على عضو الرئة في جسم للأطفال نسأل الله لكم التوفيق.