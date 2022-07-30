تجربتي مع الشعيرات الدموية،تجربتي مع الشعيرات الدموية وضعتني في إزعاج وضغط نفسي كبير فوظيفتي تعتمد بصورة ضرورية على المظهر الجذاب ؛ فمقابلة عملاء اصحاب مراتب عليا إلى أن يكون واجهة الشركة في اجمل وارقى مظهر ولحسن الحظ انتهت بالعلاج وبعملي عن إحدى نعم الله -تعالى- علينا؛ فالشعيرات الدموية عندما بدأت في البيان وذلك قد آلمني جدا، لكني عندما بدأت اختبار في هذه التجربة بدأ يظهر لي سر من نعم الخالق علينا.

تجربتي مع الشعيرات الدموية

بدأت تجربتي مع الشعيرات الدموية عندما ظهرت هذه الشعيرات الدموية على وجهي وبدأت أشعر بالضيق لأن طبيعة عملي تتطلب مني أن أكون حسن المظهر لأنني كنت بحاجة إلى مقابلة عملاء مهمين وبدأت الشعيرات الدموية الصغيرة تظهر على وجهي تشبه شبكة العنكبوت ذات اللون الأحمر وتوجد في أماكن منفصلة على الوجه.

فكرت قليلاً وتوقعت أن تختفي هذه الشعرات من تلقاء نفسها، لكن هذا لم يحدث، وبدأت تظهر بوضوح على وجهي، ثم قررت الذهاب إلى الطبيب حتى أعرف سبب ظهور تلك الشعيرات على وجهي لكني لم أعرف أي طبيب أذهب هل يجب أن أذهب إلى طبيب الأوعية الدموية أم أذهب إلى طبيب أمراض جلدية

لكن في النهاية، قررت أن أذهب إلى طبيب أمراض جلدية هو الوحيد الذي يمكنه علاج هذه المشكلة. حددت موعدًا مع الطبيب وذهبت لمقابلته، ثم بدأ يكشف عن وجهي، وسألته خلال تلك الفترة إذا كانت هذه الشعيرات عبارة عن دوالي.

لكنه أخبرني أن هناك فرقًا كبيرًا بين الدوالي والشيء الذي أصابني وأن ما ظهر على وجهي يسمى الأوعية الدموية الممزقة. وذكر الطبيب أن هذا الأمر يمكن علاجه بطرق سهلة وبسيطة. وصف لي الطبيب بعض الكريمات التي تعالج هذه المشكلة وأخبرني أنه إذا لم تختفي باستخدام تلك الكريمات فسوف يتم علاجها بالليزر.

وبالفعل، فقد اتبعت تعليمات الطبيب واستخدمت الكريمات التي أعطاني إياها، وتم القضاء تمامًا على الشعيرات الدموية التي ظهرت على وجهي، وكانت هذه تجربتي مع علاج الشعيرات الدموية بالتفصيل.

أسباب ظهور الشعيرات الدموية

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الشعيرات الدموية، ومنها ما يلي

حمل

بسبب ارتفاع هرمون الاستروجين أثناء الحمل، تظهر الشعيرات الدموية، لكنها تختفي من تلقاء نفسها بعد الولادة، بسبب عودة الهرمونات إلى وضعها الطبيعي.

الحمض النووي

تظهر الأوعية الدموية في العائلات وليس لدى الآخرين، لكن السبب لا يزال مجهولاً.

التعرض للشمس

من الممكن أن تظهر الشعيرات الدموية عند تعرضها لأشعة الشمس، وتظهر هذه الأوردة بشكل مؤقت.

مسبحة

العد الوردي هو عدوى فيروسية تصيب الجلد وتؤدي إلى احمراره، لكن هذه العدوى لا تصاحبها حكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأوردة العنكبوتية قد تصاحب الوردية إذا كانت في الوجه.

القيء والسعال

يمكن أن يؤدي السعال المزمن أو القيء المستمر إلى ظهور الأوردة العنكبوتية في الوجه.

كدمات على الوجه

يمكن أن تتسبب الكدمات الخفيفة في تمزق الأوعية الدموية.

شرب الكحول

يؤدي الإفراط في استهلاك الكحول إلى اتساع الشرايين وتمزق الأوعية الدموية في الوجه.

ميك أب

من المعروف أن مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيميائية وبالتالي تؤدي إلى تمزق الأوردة العنكبوتية.

التغيرات المناخية

من الممكن أن تتمدد الأوعية الدموية نتيجة ارتفاع درجة حرارة الهواء، وهذا يعمل على ظهور الشعيرات الدموية في الوجه.

علاج تمزق الشعيرات الدموية

هناك طرق عديدة لعلاج تمزق الشعيرات الدموية، بما في ذلك ما يلي

العلاج بالكريمات الموضعية

تحتوي الكريمات الموضعية على الرتينويدات التي تقلل من ظهور الشعيرات الدموية.

تستخدم هذه الكريمات في علاج مشاكل حب الشباب ولكن يمكن استخدامها في حالة ظهور الشعيرات الدموية عن طريق إزالة الطبقة الخارجية من الجلد ثم التخلص من تلك الحالة.

الطب النفسي

يمكن علاج هذه الحالة عن طريق حقن هذه الشعيرات الدموية بمحلول ملحي للعمل على انكماش هذه الأوعية ثم تصلبها ثم التخلص منها نهائيا.

العلاج بالليزر

أصبح علاج الأمراض الجلدية بالليزر شائعًا، وبالتالي يمكن استخدامه في حالة تمزق الأوعية الدموية.

يوجه الطبيب شعاع الليزر إلى الأماكن التي يتمزق فيها الشعر ثم يغلقها.

يجب أن يكون الطبيب الذي يجري هذه العملية ماهرًا حتى لا تتفاقم المشكلة بدلاً من علاجها.

يمكن علاج هذه المشكلة بالليزر في عدة جلسات وهذا يعتمد على حجمه.

علاج IPL

هذه التقنية تسمى نبضات ضوئية مكثفة، وهي تشبه إلى حد بعيد العلاج بالليزر.

ومع ذلك، فإن أشعة الليزر تتألق باستمرار، وتتكون هذه التقنية من نبضات تخترق الجلد لتصل إلى الشعيرات الدموية.

عند القيام بهذه التقنية يقوم الطبيب بتخدير المريض موضعيًا حتى لا يشعر به.

الفرق بين الدوالي والشعيرات الدموية

الشعيرات الدموية أو الأوردة العنكبوتية هي أوردة صغيرة على شكل خطوط حمراء أو أرجوانية أو زرقاء. تتشكل هذه الأوردة بسبب توسع الأوعية الدموية الموجودة بالقرب من الجلد.

يمكن أن تظهر في أي مكان في الجسم، ولكن من الشائع أن تظهر في الوجه والفخذين، وهناك عدة طرق لعلاج الشعيرات الدموية، من بينها العلاجات التي ذكرناها أعلاه. منتفخة جدًا ولونها أغمق.

يتم علاجه بطرق مختلفة، بما في ذلك العلاج بالليزر أو القسطرة، عن طريق إدخال نسيج أو قسطرة بالليزر في تلك الأوردة ثم إغلاقها بالحرارة. بعد هذا الإجراء، يمكنك القيام بكل أنشطتك اليومية بشكل طبيعي.

يمكن أيضًا علاج الدوالي باستخدام العلاج بالتصليب الرغوي، حيث يتم التخلص من هذه الرغوة باستخدام الموجات فوق الصوتية إلى الدوالي ثم استبدال الدم المتكتل داخل تلك الأوردة.

من خلال عمل شق صغير على طول الوريد، وتجرى هذه العملية حاليًا بشكل متكرر، فلا داعي للقلق بشأن إجراء هذه العملية، وهنا يعتمد خيار العلاج على حجم الأوردة وعمقها، بالإضافة إلى موقعها .

علاج الشعيرات الدموية بالطرق الطبيعية

يمكن معالجة الشعيرات الدموية في المنزل وبطرق طبيعية

الكمادات الباردة

يمكن استخدام الأقنعة الباردة للتخلص من الشعيرات الدموية، كما يمكن استخدامها لتقليل ظهورها في حالة التعرض لأشعة الشمس.

استخدام فيتامين سي

يحسن فيتامين سي البشرة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تقوية الأوعية الدموية وبالتالي تقليل ظهورها.

خل حمض التفاح

يمكن علاج الشعيرات الدموية التي تظهر على الوجه عن طريق غمس كرة قطنية بخل التفاح ثم تمريرها على الوجه.

وستعمل تلك الطريقة على شد الجلد وتضييق تلك الأوعية، ومن ثم معالجتها.

تناول المزيد من ثمار الحمضيات

ثمار الحمضيات عبارة عن برتقال يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تقلل من ظهور الشعيرات الدموية.

كستناء الحصان

يستخدم كستناء الحصان في علاج الأمراض الجلدية، حيث يعمل هذا النبات على علاج الأوعية الدموية بشكل فعال.

تتوفر مجموعة كبيرة من الفيتامينات الغذائية التي تحتوي على ككستناء الخيل، لكن يفضل كما ذكرنا حتى عند استعمال هذه المكملات أن نتأكد من أنها تتكون على لحاء كستناء الخيل وليس النبات نفسه ولقد ذكرنا في هذا الموضوع الكثير من المعلومات التي تتعلق بتجربتي نسأل الله لكم التوفيق.