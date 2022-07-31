تجربتي مع الشمع للمنطقة الحساسة ،يجب معرف الاختلاف الذي يكون بين الشمع والسويت في إزالة الشعر وهذا الاختلاف يعتبر فرقًا بسيطًا جدًا حيث إن كلًا منهما يتمحور على إزالة الشعر من الجذور عبر لصق مكون معين لاصقة بالجلد ثم سحبها ليخرج معها جميع الشعر المستهدف بجذوره كما أن كلًا منهما ينتج بنفس الكيفية تقريبًا مع بعض الاختلافات البسيطة في المكونات.

تجربتي مع الشمع للمنطقة الحساسة

هناك الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون الشمع لإزالة شعر الجسم بالكامل وخاصة شعر المنطقة الحساسة، حيث أنها الأكثر احتياجًا لإزالة الشعر بشكل آمن وجيد ونظيف، وهناك العديد من التجارب النسائية لإزالة هذه المنطقة باستخدام الشمع، وتحدثنا إحدى النساء عن تجربتي في إزالة الشعر بالشمع للمنطقة الحساسة

تقول هذه المرأة إنها تستخدم الشمع لإزالة شعر المنطقة الحساسة، وعلى الرغم من شعورها بألم شديد، إلا أنها تتبع هذه الطريقة التي تخفف الألم نسبيًا.

تقوم السيدة بالفرك قبل البدء بأي شيء آخر ويفضل استخدام مقشر بزيت الزيتون مع الملح.

تستمر في خطواتها، بعضها يشطف المنطقة من المقشر، وتستخدم أي نوع من الأدوية المخدرة، ونتركها لفترة طويلة حتى تتأثر المنطقة بتأثير المخدر ولا تشعر بالألم.

بعد التخدير، تضع المرأة مزيجًا من العسل والليمون وتدلك المنطقة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يتم إزالة الشعر باستخدام الشمع وبعد الانتهاء من الإزالة يتم شطف المنطقة جيداً وتجفيفها بقطعة قماش قطنية.

ضع بعض المراهم المضادة للالتهابات لتجنب الاحمرار.

طرق تسكين الآلام في المنطقة الحساسة

من أصعب الخطوات التي تمتنع عنها المرأة عن إزالة الشعر بسبب الألم الناتج عن إزالة الشعر بالشمع. ومن المعروف أنه يزيل الشعر مما يسبب ألما شديدا في تلك المنطقة ولكن هناك بعض المحاولات لتخفيف هذا الألم وهي

يمكن استخدام مكعبات الثلج ووضعها على المناطق المراد إزالة الشعر منها وترك الثلج عليها لمدة ربع ساعة مما يساعد على تخدير المنطقة وعدم الشعور بالألم عند إزالة الشعر.

استخدام زيت القرنفل العطري الذي يساعد كثيراً في تسكين الآلام وتخدير المكان الذي يوضع فيه، وله أيضاً بعض الخصائص المطهرة للجسم، لذلك سيتم استخدامه كدلك لمدة خمسة عشر دقيقة قبل البدء في إزالة الشعر. .

من أفضل الطرق وأكثرها أمانًا وأكثرها استخدامًا اليوم، مراهم التخدير التي يتم شراؤها من الصيدليات، حيث يتم وضعها على المنطقة قبل البدء في الشمع لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، ثم يتم استخدام الشمع للإزالة بدون الشعور بالألم.

من الممكن أيضًا تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والتي تسبب ألمًا شديدًا ولا يستطيع الشخص تخدير المنطقة التي يريد تخديرها.

يمكن وضع الماء الساخن على المنطقة لمدة ربع ساعة قبل إزالة الشعر.

استخدام معجون الأسنان لتخدير المنطقة قبل إزالة الشعر بالشمع فعال للغاية، ويجب فرك المنطقة بالمعجون وتركها لمدة ربع ساعة على الأقل.

كيفية العناية بالمنطقة الحساسة

هناك بعض الخطوات المهمة جدًا التي يجب على كل امرأة مراعاتها من أجل العناية بالمنطقة الحساسة وتنظيفها وتطهيرها جيدًا وعدم الإصابة بالعدوى. أهم طرق المتابعة هي

يجب الاستحمام يوميًا وغسل الجلد بشكل متكرر لأن المنطقة الحساسة تتراكم بسرعة الجلد الميت، مما يجعلها باهتة ودهنية، وتسبب مظهرًا مزعجًا للمرأة.

تناول الخضار والفاكهة باستمرار، وخاصة الفراولة والأماني، لأنها تساعد على إزالة الروائح الكريهة في المناطق الحساسة وإزالة السموم من الجسم بشكل عام.

من أهم الخطوات التي يجب مراعاتها يوميًا هي تغيير الملابس الداخلية ثلاث مرات على الأقل يوميًا، لأنها تسبب الالتهاب والحساسية في تلك المنطقة، والتأكد من ارتداء الملابس الداخلية التي لا تحتوي على ألياف، لأنها تزداد. تهيج الجلد.

يجب إزالة شعر المنطقة الحساسة باستمرار، على الأقل كل أسبوعين، لأن تراكم الشعر في تلك المنطقة يؤدي إلى تراكم البكتيريا الضارة، مما يسبب حكة شديدة في الجلد.

اغسل المنطقة جيدًا بالماء الدافئ وبشكل متكرر حيث يمنع ظهور الروائح الكريهة.

أثناء الحيض، يُفضل غالبًا استبدال الفوطة الصحية كل ثلاث ساعات يوميًا لمنع انتشار البكتيريا التي قد تسبب العديد من الأمراض.

يعد تقشير بشرة المنطقة الحساسة مرة واحدة في الأسبوع من أهم الأمور لمنع تراكم الجلد الميت الذي يسبب اسمرار الجلد.

كيفية تنظيف المنطقة الحساسة من الجسم

هناك بعض النصائح الهامة جدا التي تساعد على تنظيف المنطقة الحساسة والعناية بها بشكل كبير، لأنها من أكثر المناطق حساسية في الجسم، وبالتالي فهي تحظى بالعناية الخاصة والاهتمام الخاص بها والتي تختلف عن البقية. من الجسم. إليك الطريقة الصحيحة لتنظيف المنطقة الحساسة والعناية بها

لا تستخدمي المنظفات والصابون التي تحتوي على عطور في المناطق الحساسة، وذلك لتلافي حدوث خلل في منطقة المهبل وظهور تهيج أو حساسية في الجلد.

من الشائع جداً استخدام منظف أو صابون عادي بدون أي روائح أو عطور وتنظيف المنطقة الحساسة به مما يساعد على التخلص من البكتيريا والجلد الميت وهذا يجب أن يحدث يومياً.

يجب على المرأة أن تتبول بعض الجماع بشكل مباشر مما يؤدي إلى تجنب التهابات في المسالك البولية وتساعد على تنظيف تلك المنطقة، ومن ثم يجب تنظيفها من المنطقة الأمامية ثم الخلف لتجنب انتشار البكتيريا ونقلها منها. الأمام إلى الخلف.

نصائح عند استخدام الشمع

نجد لدى الكثير من النساء مشكلة كبيرة مع استخدام الشمع، حيث أنه قد يسبب لهن بعض الكدمات والاحمرار في مناطق دائرية من الجلد، وأحياناً يحدث نزيف عند النساء. لذلك، هناك بعض التعليمات المهمة جدًا التي تساعد على تجنب كل هذه الإصابات، وهي

يجب عدم استخدام الشمع والمحليات بشكل عام على المنطقة الحساسة والامتناع عنها تمامًا، خاصة إذا كانت المنطقة ملتهبة أو بها بعض الجروح والخدوش.

يجب تناول أقراص Letong Asyl، وهي تساعد كثيرًا في إغلاق مسام الجلد المفتوحة، ويجب تناولها لمدة خمسة أيام متتالية على الأقل قبل البدء في إزالة الشعر.

يجب ألا يقل طول الشعر عن نصف سنتيمتر ولا يزيد عن سنتيمتر ونصف مما يساعد على إزالة الشعر جيدًا وعدم التهاب الجلد.

يجب أن يتم تقشير الجلد قبل البدء في إزالة الشعر بالشمع.

يجب نتف الشمع بالشعر عكس اتجاه نمو الشعر لإزالته بسهولة.

يجب الامتناع عن استخدام الكريمات الكيماوية بعد إزالة الشعر مما يزيد من التهاب الجلد.

لا ينصح باستخدام الشمع في حالات البشرة الحساسة.

يمكن وضع كريم مخدر عندما يكون الصبح مؤلمًا.

إزالة الشعر بالشمع.

ينصح بعمل كمادات باردة قبل وبعد إزالة الشعر بالشمع مما يخفف الألم ويمنع ظهور التهابات في الجلد.

ان مغامرتي في استخدام الشمع لاماكن الحساسة تعتبر من أكثر التجارب الفريدة من نوعها التي استطعت ان استمتع بها في حياتي، حيث إنها من شأنها أن تساعد كل مرأة تشتكي من معضلات إزالة الشعر من أماكن الجسم المتنوعة في القضاء عليها بطريقة بسيطة للغاية.