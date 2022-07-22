تجربتي مع الشوكة العظمية والأعراض المصاحبة لها ، لقد تسائل الكثير من تجربتي مع الشوكة العظمية والأعراض المصاحبة لها حول التعرف على ما هية الشوكة العظمية وهل هنالك اعراض مصاحبه لها ، مما اوضح الكثير من الاشخاص حول انه تصنف ضمن أكثر إصابات العظام شيوعاً ، خاصة عند من اعمارهم كبيرة، ويشكو المريض من آلام شديدة قد تجعله يميل إلى الراحة أكثر من الوقوف على جسده. الأقدام، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ويكيبيديا هشاشة العظام

مرض نتوء العظام، المعروف علميًا باسم “نتوء الكعب”، هو نتوء عظمي في عظم كعب القدم، وعادة ما ينتج عن تعرض القدم للضغط المستمر وتراكم رواسب الكلس في أسفل الكعب. عظم. غالبًا لا تسبب هذه الرواسب ضررًا أو ألمًا، لكن الضغط المتكرر قد يساهم في زيادة التراكم مما يؤدي إلى تشوه مرتفع يسمى الحافز العظمي، والذي ينتج عن الاستجابة لالتهاب اللفافة الأخمصية مع مرور الوقت، وينتج أيضًا عن التهاب الفقار اللاصق عند الأطفال. وكذلك إمكانية امتداده إلى الجزء الخلفي من الكعب داخل مركز وتر العرقوب.

شوكة العظام بالأشعة السينية

يمكن ملاحظة النتوء أو النتوء العظمي الزائد بمجرد لمس مكان الألم في الكعب عادةً، عندما تصل الإصابة إلى مرحلة متقدمة، ولكن يتم إجراء التشخيص الأمثل والمؤكد طبياً من خلال التصوير باستخدام جهاز الأشعة السينية للعظام التصوير لتحديد حالة ودرجة إصابة نتوء الكعب، حيث يظهر شكله بالقرب من الشوكة المسطحة. مائل، ومن هنا جاء اسم “شوكة العظام”.

تجربتي مع شوكة العظام

اصبحت اصابة النتوء العقبي من اكثر امراض العظام شيوعاً من جميع الانواع، ويبحث بعض المصابين عن تجارب سابقة مع الالم وطرق العلاج، لاكتشاف الحل الامثل للمرض والنظام الغذائي الواجب اتباعه، وخاصة في ظل إحجام غالبية أطباء العظام عن اللجوء إلى الإزالة الجراحية “السريرية”، فهي طريقة غير مرغوب فيها طبياً، وفيما يلي بعض التجارب الموثقة مع بعض طرق العلاج، وهي

بينكيو، 74 عامًا، يقول

“تم العلاج مباشرة من خلال الموجات فوق الصوتية، حيث تم تفتيت نتوءات الكعب مثل حصى الكلى، كان بالتأكيد علاج سحري، كان ذلك قبل عدة سنوات ولكن اليوم أعاني من ألم في قدمي اليسرى مرة أخرى، لكنه اختفى في غضون يومين فقط كل شىء”.

يقول جورج أوثور 75 سنة

“لم أحصل على علاج فعال لموتات الكعب، لكنني استخدمت كرة تنس من خلال دحرجة أسفل قدمي لمدة ثلاث دقائق يوميًا، ثم طي كلا القدمين لالتقاطهما 15-20 مرة، ثم التمدد لمدة 10 الدقائق. حول حقن الكورتيزون، كان كل ذلك عبثا “.

بطاقة Xeria البالغ من العمر 64 عامًا تقول

“قمت بزيارة طبيب العظام وشخص إصابتي على أنها التهاب اللفافة الأخمصية. طلب مني ربط كعبي بإحكام، وفي الصباح بدأ الألم يهدأ، وفي غضون أسبوع عاد الوضع إلى طبيعته، أنصح الجميع بهذه الطريقة “.

أسباب شوكة العظام

السبب الرئيسي للنتوءات العظمية هو التهاب اللفافة الأخمصية. لا يؤدي الضغط على رباط اللفافة إلى التهابه فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل واضح في تكوين نتوءات الكعب حيث ترتبط بالكعب. تتأثر عملية تكوين النتوءات والألم الذي قد ينجم عنها باحتكاك القدم بالكعب. وتتأثر الساق والكاحل كذلك بقوة العضلات وقدرتها على التحمل، لذلك نجد أن أهم تأثيرات التهاب اللفافة الأخمصية هي الآتي

الوقوف بشكل مستمر ولفترات طويلة.

تمرين شاق أثناء الوقوف على القدمين.

أنواع رديئة من الأحذية غير الطبية.

الوقوف على الأسطح الوعرة باستمرار.

الجري أو المشي لفترات طويلة.

رفع الأثقال وزيادة الوزن.

الأعراض المصاحبة للنتوءات العظمية

تتمثل الأعراض الرئيسية لمرض النتوءات العظمية في الألم الشديد في المنطقة المحيطة بالنتوء العظمي. يزداد الألم عادة بعد فترات طويلة من الراحة. فترات الصباح بعد الاستيقاظ هي الأكثر إيلامًا. تزداد أعراض الألم خاصة في المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن أو العمال الذين اعتادوا على حمل الأثقال.

طرق علاج شوكة العظام

من الناحية الطبية، يُنظر إلى إصابة الحافز العظمي على أنها إصابة ناتجة عن الإجهاد المتكرر لللفافة الأخمصية. من الضروري إجراء تغيير في نمط الحياة والاستفادة من استراتيجيات الإدارة الشخصية في عملية العلاج. تتمثل أهم إجراءات العلاج فيما يلي

تمارين القدم والساق يمكنها تقوية عضلات باطن القدم والساق. يساعد هذا في تخفيف الضغط على عظام الكعب، مما يمنع تكون الانتفاخ أو على الأقل التهاب اللفافة.

تبريد مكان الإصابة يفضل استخدام الثلج، فهو وسيلة فعالة لتقليل الألم بسرعة.

حقن الكورتيكوستيرويد وهي طريقة علاج طبي بالمواد الكيميائية التي تقلل الألم بعد الحقن لمدة ثلاثين يومًا على الأقل، ولكن لا ينصح بها الأطباء في كثير من الأحيان ؛ لأن تخفيف الألم والضغط على مكان الإصابة كافٍ لتشكيل نتوء أو تفاقم الإصابة على الأقل، فضلاً عن الآثار الجانبية للحقن.

العلاج بالليزر.

الوخز بالإبر الجافة.

أغذية ضارة لمرضى النخاع العظمي

من الضروري تجنب أنواع الأطعمة التي تسبب التهابات للأشخاص الذين يعانون من النتوءات العظمية، ويمكن مراقبة صحة القدم بالابتعاد عن بعض الأطعمة الضارة بها، مثل ما يلي

لحم أحمر.

الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة مثل السمن.

حلويات غنية بالسكريات المعقدة.

الأطعمة التي تحتوي على البيورين التي تسبب نوبات النقرس.

الكبد؛

معنويات.

الأطعمة المحضرة بالقلي غنية بالدهون.

البقوليات.

علاج الشوكة في المنزل

يمكن لمن يعاني من نتوءات العظام القيام بما يلي لتخفيف الألم أو علاج الإصابة

استخدم كمادات الماء البارد لتقليل درجة الالتهاب.

ارتداء الحذاء المناسب (يجب أن يكون بكعب صلب – متوسط ​​المرونة – مرتفع قليلاً)

يساعد نقع القدمين بخل التفاح على إذابة نتوء الكعب.

استخدام تبييض الأسنان “صودا الخبز” لإذابة النتوءات عن طريق خلطها بكمية من الماء ووضعها مباشرة فوق الإصابة.

يمكن استخدام الإيبوبروفين والأسبرين لتخفيف الألم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تجربتي مع الشوكة العظمية والأعراض المصاحبة لها ، وكيفية علاج الشوكة في المنزل ، وأغذية ضارة لمرضى النخاع العظمي ، و الأعراض المصاحبة للنتوءات العظمية ، و طرق علاج شوكة العظام .