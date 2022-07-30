تجربتي مع العسل للحروق ،سوف أتكلم عن قصتي مع العسل للحروق كانت من ابرز واعجب التجارب ذات الطابع الرائع في النجاح كليًا التي مررت بها؛ حيث لم أصدق ما اختبرت من التجارب، ولعلها تفيد مجموعة كبيرة في تشافي الحروق بصورة صحية وطبيعية بدون تشويه أو زيادة المعضلة بعلاج غير سليم باستعمال عسل النحل الطبيعي، الأمر الذي جعلني اتحمس أن اقص عليكم تجربتي مع العسل للحروق بصورة كاملة.

تجربتي مع العسل للحروق

من تجربتي مع العسل للحروق، ساعدني العسل على شفاء الحروق التي أصبت بها أثناء تحضير الطعام بطريقة لم أكن أتوقعها. .

وعندما رأيت أمامي عبوة من عسل النحل الطبيعي، وتذكرت أنني كنت قد قرأت من قبل عن فوائده في المساعدة على التئام الجروح والحروق، وقمت بوضع كمية من العسل على أماكن الحروق بيدي بسرعة. حتى لا يزيد الأمر سوءًا.

ولاحظت أن الألم انخفض كثيرًا بعد أن وضعت العسل على مكان الحروق، وبعد يوم أو يومين بدأت الحروق بالشفاء، ولم يبق سوى بعض الآثار الطفيفة، لذلك أردت أن أخبركم هذه التجربة مع العسل لأنني لأهميته في علاج الحروق وعلاجها.

كيفية علاج الحروق بالعسل

هناك أكثر من طريقة يمكن اتباعها لعلاج الحروق باستخدام العسل، وإليك أفضل هذه الطرق

العسل الخام لعلاج الحروق

تتميز هذه الوصفة باعتمادها على العسل الخام فقط للاستفادة من خواصه في تخدير الأعصاب وتسكين وتهدئة الآلام في منطقة الحروق، وذلك باتباع الخطوات التالية

يتم إحضار ضمادة للجروح وكمية من العسل الخام.

نظف وطهر منطقة الحرق قبل وضع العسل.

يتم توزيع طبقة من العسل الخام على مكان الحرق.

ضع الضمادة على مكان الإصابة.

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا لذلك لا تحتاج إلى تغيير الضمادة.

عسل بزيت الزيتون

بالإضافة إلى الخصائص الصحية للعسل، فإن لزيت الزيتون فوائد عديدة في علاج الحروق، منها أنه يعزل منطقة الحرق ويساعد على ترطيبها، وعند استخدامه مع العسل يمكنك ملاحظة نتائجه المذهلة، ويتم اتباع هذه الخطوات في هذا وصفة

تحضير المكونات التالية (ملعقة عسل، كوب صغير زيت زيتون).

في البداية نجهز حمام مائي دافئ ونضع فيه كوب زيت لكسب حرارة الماء.

نضع العسل في زيت الزيتون الدافئ ونقلب المكونات جيداً للتأكد من أن العسل يذوب في الزيت.

نترك الخليط ليبرد قليلاً، وبعد ذلك يمكن استخدامه لعلاج الحروق.

لاستخدام الوصفة مرة أخرى، توضع المكونات في وعاء بغطاء محكم، وتترك جانباً لحين الاستخدام.

وصفة الاسعافات الاولية بالعسل

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الفعالة جدًا في علاج الحروق بسرعة، ويجب أن تكون متوفرة في أي منزل كنوع من الإسعافات الأولية في حالة الحروق، ويتم تحضيرها على النحو التالي

احضر كمية مناسبة من العسل بشاش معقم.

توضع طبقة من العسل على منطقة الحرق.

يتم بعد ذلك وضع شاش معقم مع مراعاة ترك مساحة للجرح للتهوية أي يتم ربطه بشكل غير محكم ويتم ملاحظة النتائج بعد ذلك.

وصفة الفازلين بالعسل

يستخدم الفازلين في هذه الوصفة لأنه من المواد التي لها القدرة على عزل منطقة الحرق عن الهواء بفضل وزن مكوناته، ويمكن استخدامه مع العسل كخليط فعال في علاج الحروق، على النحو التالي

اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع نفس الكمية من الفازلين.

نقوم بإعداد ضمادة الجرح لتضميد الجرح بعد وضع الفازلين.

يجب تحضير حمام مائي لتفتيت الفازلين وتحويله إلى سائل.

قلب العسل في سائل الفازلين حتى تمتزج المكونات جيدًا.

يتم وضع الخليط على المنطقة المصابة ثم يتم وضع ضمادة حتى لا يتعرض موقع الحرق للتلوث.

العسل مع صودا الخبز لعلاج الحروق

من المزايا الرائعة لاستخدام صودا الخبز في هذه الوصفة قدرتها على تجديد خلايا الجلد، وبالتالي فهي تستخدم للتخلص من آثار الحروق على الجلد، وعند استخدام العسل معها تزداد فوائدها في علاج الجروح. ويتم ذلك على النحو التالي

اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

تخلط جميع المكونات جيداً ثم توضع طبقة منها على مكان الإصابة مع مراعاة توزيعها وتدليكها على مكان الحرق جيداً.

اتبع الوصفة حوالي 3 أو 4 مرات حتى تتحسن الحالة.

لا تستخدم هذه الوصفة على الحروق مباشرة بعد الإصابة ولكن بعد فترة من الوقت لإزالة آثار الحروق على الجلد.

مكونات العسل

العسل مصنوع من مواد طبيعية وينتجه النحل بعد امتصاص الرحيق. يحتوي العسل على العديد من المكونات والعناصر الهامة المفيدة للصحة بشكل عام، ومنها ما يلي

البروتين حيث يحتوي العسل على مجموعة من البروتينات المهمة على شكل إنزيمات يسهل على الجسم امتصاصها.

الكربوهيدرات تمثل الكربوهيدرات نسبة كبيرة من مكونات العسل، وهي تشكل حوالي 82٪ من حجم إجمالي مكونات العسل.

مجموعة فيتامينات (فيتامين ب 12، ب 1، فيتامين ج، فيتامين ب 2).

مجموعة من الأملاح والمعادن منها (المنجنيز، البوتاسيوم، الحديد، الألمنيوم).

فوائد العسل في علاج الحروق

يتميز العسل بالعديد من الفوائد التي لها دور مهم في التئام الحروق بسرعة، ومنها ما يلي

يعمل كمطهر لمنطقة الجرح حتى لا يصاب بأي نوع من البكتيريا أو التلوث مما يسرع من التئام الحروق.

يمكن استخدامه مباشرة بعد الحرق للمساعدة في ترطيب الجرح وتقليل الألم الناجم عن الحرق.

تسريع التئام وشفاء الحروق وعودة الجلد إلى حالته الطبيعية.

التقليل من تعرض الجرح للعدوى لاحتوائه على خصائص مطهرة.

تقليل حدوث الالتهابات في منطقة الحرق لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

يعمل كمضاد حيوي طبيعي لأنه غني بالعديد من العناصر الكيميائية.

يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل على إعادة أنسجة الجلد التالفة إلى طبيعتها مرة أخرى.

تقليل انتشار البكتيريا في الجرح مما يسرع من عملية الشفاء.

يساعد في تقليل منطقة الحرق ويحد من تمدد الجلد.

يقلل من الالتهابات المصاحبة للحروق لأنه يعمل على امتصاص الماء من أنسجة الجلد المحترقة.

اعتبارات عند استخدام العسل للحروق

هناك بعض الاعتبارات التي يجب مراعاتها حتى لا يسبب العسل ضررًا للحروق بدلاً من المساعدة في علاجها وشفائها، وهذه الاعتبارات هي كما يلي

يجب على أولئك الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح التوقف عن استخدام العسل على الحروق لأنه قد يسبب تهيجًا عند استخدامه موضعيًا على حروق الجلد.

لمعرفة مدى حساسية الجلد للعسل، يتم وضع كمية من العسل على منطقة من الجلد، مع الأشخاص الذين لديهم حساسية طبيعية للعديد من الأشياء أو مسببات الحساسية.

الحرص على وضع ضمادة على العسل قبل النوم حتى لا تجذب الحشرات إليه، أو تعرض الجرح للأوساخ والتلوث، مما يؤدي إلى عدم التئام الجرح بسهولة.

ينصح بتجنب دهن العسل على الحروق المفتوحة ويفضل دهنه على الحروق السطحية فقط.

في حالات الحروق الشديدة ينصح باللجوء إلى طبيب مختص، حيث أن العسل الطبيعي غير مناسب في هذه الحالة، ويجب اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.

بعد أن تعرفنا على المهام التي يقوم بها العسل الطبيعي الفعال في القضاء على الحروق والذي سيجعلنا نستبدل علاجات الحروق غالية التكلفة بمنتج طبيعي و آمن، فجاءني سؤال على خاطري “كيف لعسل النحل أن يمتلك الاستطاعة على كل ذلك؟! مما يتكون لكي يحظى بكل تلك المميزات.