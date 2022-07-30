تجربتي مع العسل للشعر ، كانت تجربة مميزة وفريدة من نوعها جدًا، فالشعر هو اساس الجمال عند كل امرأة، وتقضي النساء حياتهن بأكملها تبحثن عن خلطات وحلول لمعضلات الشعر الكثيرة، وقد كنت أنا أحد هؤلاء النساء، لكن تنوع الأمر بعد تجربتي مع العسل للشعر، لذا اجعلون أقوم بذكر بعض من حلول تلك المعضلات والتي تحتوي على عسل النحل الذي يحتوي على فيتامينات كثيرة وعديدة.

تجربتي مع العسل للشعر

تجربتي مع العسل للشعر كانت أنني كنت أعاني من شعري الذي كان جافًا جدًا وهشًا، وكنت أعاني من تساقط الشعر كثيرًا، وقرأت عن الفوائد العديدة للعسل الذي يحتاجه الشعر، وبدأت في استخدامه. العسل بانتظام عن طريق مزجه بالعديد من المواد الطبيعية التي ساعدت في علاج الشعر الجاف علاج الأطراف المتقصفة وتساقط الشعر، وزاد شعري من اللمعان وأصبح أقوى، لذلك أنصح كل فتاة تعاني من مشاكل في شعرها بمتابعة استخدام العسل بالطريقة الصحيحة لعلاج شعرها من هذه المشاكل.

فوائد العسل للشعر

للعسل فوائد كثيرة جدًا، فهو مفيد للجسم والبشرة والشعر، لكن فوائده للشعر هي

يرطب الشعر لاحتوائه على مكونات ترطيب طبيعية.

يساعد في تحفيز نمو الشعر لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يمنع تساقط الشعر، حيث يساعد على تقوية بصيلات الشعر، ويحميها من الجفاف.

يمنع الصدفية، فهو علاج قوي للقشرة، ويمنع الحكة، كما يمنع فروة الرأس من الإصابة بالبكتيريا.

يعالج الشعر التالف نتيجة التعرض للأشعة لاحتوائه على عناصر ترطيب للشعر.

يقلل من تكسر الشعر وتقصفه، ويساعد على تنعيم الشعر وتقوية الشعر من التجاعيد.

يقلل من إفراز الزيوت التي تجعل الشعر دهنيًا.

يمنح الشعر مظهر صحي وجميل وحيوي.

يهدئ فروة الرأس ويسبب قشرة الرأس.

يزيل الاحمرار والتهيج في فروة الرأس.

يساعد على تكثيف الشعر ونموه بسرعة.

يمنع الصدفية.

يقلل من تساقط الشعر.

وصفات العسل للشعر

هناك العديد من الوصفات التي تساعد في علاج مشاكل الشعر المختلفة والتي تختلف باختلاف نوع الشعر، ومن هذه الوصفات

مزيج من العسل وزيت الزيتون لعلاج الشعر الجاف

المكونات

كوب عسل نحل طبيعي.

نصف كوب زيت زيتون بكر ممتاز.

طريقة التحضير

قبل البدء في استخدام أي وصفة على الشعر، يجب غسله جيدًا بالشامبو.

اخلطي المكونات المذكورة أعلاه جيدًا في وعاء، ثم ضعيها في الميكروويف لمدة 20 ثانية.

اخلطي المزيج جيدًا وضعيه على فروة الرأس وبقية الشعر مع التأكد من أن المزيج دافئ وليس ساخنًا.

دلكي فروة الرأس بأطراف أصابعك لعدة دقائق.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي، واتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب وتأكدي من زوال الزيت من الشعر.

استخدم هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة العسل والموز للشعر الدهني

المكونات

موزة كبيرة.

ملعقتان من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

اهرسي الموز جيدًا في وعاء.

اخلطي العسل مع الموز جيدًا، وضعيه على فروة الرأس وأجزاء الشعر حتى الأطراف.

ضع الغطاء البلاستيكي على الرأس لمدة ربع ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب، وتأكدي من إزالة جميع المواد، حتى لا تسبب العفن الفطري للرأس.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لعلاج مشاكل الشعر الدهني وخاصة تقليل إفراز الزيوت الدهنية.

وصفة زيت الزيتون والعسل واللبن لتنعيم الشعر

المكونات

ربع كوب عسل أبيض.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كيف تستعد

اخلطي العسل وزيت الزيتون جيداً ويفضل في الميكروويف لمدة عشرين ثانية.

يضاف الزبادي إلى الخليط بعد التسخين، ثم يتم تدليك فروة الرأس بهذه الوصفة جيداً.

اتركي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل بعد تغطية الشعر بكيس بلاستيكي.

يغسل الشعر بماء فاتر وشامبو مناسب.

من الأفضل تكرار هذه الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع.

وصفة العسل والليمون لتساقط الشعر

المكونات

نصف كوب عسل أبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير

تخلط المكونات جيداً في وعاء مناسب ويفضل تسخين الخليط في الميكروويف لمدة عشر ثوان.

وزعي الخليط على فروة الرأس، ومن الأفضل تدليك الشعر بالكامل حتى الأطراف لمدة خمس دقائق.

اتركي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه جيداً بالماء والشامبو المناسب.

وصفة المايونيز والعسل للشعر الخشن

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

كوب مايونيز.

أفوكادو كبير.

كيف تستعد

اهرسي الأفوكادو جيدًا ومن الأفضل هرسه في الخلاط حتى تتأكدي من عدم وجود كتل.

نضيف باقي مكونات العسل والمايونيز إلى الأفوكادو ونخلط المزيج جيداً.

ضعي المزيج على فروة الرأس ودلكي جيداً.

اتركي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

اغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.

فوائد العسل الأسود للشعر

يفيد العسل الأسود الشعر، حيث يحتوي على عناصر طبيعية وخاصة الحديد الذي يعطي الشعر فوائد عديدة على النحو التالي

يمنع التجاعيد التي تصيب الشعر.

يزيد من فرصة نمو الشعر الصحي.

يمكن للعسل الأسود أن يزيل الشيب الذي يؤثر على الشعر.

فوائد العسل للشعر

العسل مكون طبيعي، وعادة ما تكون الأضرار التي تحدث منه نادرة، وتشمل أضراره

إذا تم استخدام العسل المغشوش فإنه يصيبه بنوع من البكتيريا التي تضر بفروة الرأس والشعر.

كثرة استخدام اللون الأسود قد يسبب تهيج فروة الرأس.

يجب الامتناع عن استخدام العسل إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من مكونات العسل.

نصائح العناية بالشعر

لا يمكن إرضاء الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر، فهناك العديد من النصائح التي يجب عليك اتباعها للحصول على شعر صحي وجذاب

تناول أطعمة صحية ومفيدة مثل التوت والسمك والبطاطا الحلوة والبيض لأنها مفيدة للشعر.

تجنبي الاستخدام المفرط لمكواة الشعر أو مجففات الشعر، ولا تستخدمي الكيماويات لفرد الشعر مثل الكرياتين والبروتين.

الامتناع عن التدخين أو شرب الكحول.

تجنب الإجهاد والتوتر العصبي قدر الإمكان.

ممارسة الرياضة بانتظام يساعد على نمو الشعر.

التقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والنسكافيه والشاي.

احصل على قسط كافٍ من النوم كل يوم.

لا تغسلي شعرك بشكل يومي، والأفضل أن تغسليه ثلاث مرات في الأسبوع.

تجنب استخدام منتجات الشعر ذات الجودة الرديئة أو استخدام الشامبو غير المناسب للشعر

يفضل تجفيف الشعر قبل التمشيط حتى لا يتلف الشعر.

اشرب الكثير من الماء كل يوم.

يمكنك تناول بعض الكبسولات التي تحتوي على فيتامينات ومكملات غذائية تساعد في الحفاظ على شعر صحي.

يفضل استخدام المشط الخشبي لتمشيط الشعر، وتجنب شد الشعر بقوة شديدة، حتى لا يتسبب في تلف الشعر.

للعسل الأسود دورًا مهما جدا وقويا في القضاء على الشيب، وذلك من خلال جلب ربع كوب من العسل الأسود ثم نضعه على الشعر، ولكن يجب أن يكون الشعر نقي من الشوائب وتم غسله بماء دافئ من قبل، ثم نغطي الشعر لمدة 30 دقيقة العرب اليوم قدم مقالا بعنوان تجربتي مع العسل للشعر نسأل الله لكم التوفيق.