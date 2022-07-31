تجربتي مع العسل للوجه ،قصتي المشوقة مع استخدام العسل للوجه فريدة من نوعها جدًا وتستحق القراءة، حيث أنه بمجرد استعمالي للعسل على وجهي عن طريق بعض الوصفات المنزلية لاحظت اختلاف كبير جدًا من حيث الاناقة واللمعان والنضارة وغيرها من الفوائد الكثير والكبيرة التي قدمها العسل لبشرتي، لذلك قررت أن اذكر لكم قصتي مع العسل وعجائبه وما رايت منه من الفوائد لشعري.

تجربتي مع العسل للوجه

سأخبرك بتجربتي مع العسل للوجه اليوم من خلال هذه السطور

كان لدي صديقة لطالما رأت بشرتها منتعشة وأكثر حيوية، ذات يوم سألت هذا الصديق عما تستخدمه لبشرتك لجعلها تبدو هكذا.

أخبرتني عن مكون سحري يرطب البشرة، بالإضافة إلى التخلص من البثور والندبات وهو العسل.

وأضافت أنها تقوم بوضع العسل على البشرة يومياً حتى تبدو بشرتها أكثر شباباً.

منذ ذلك الحين، أصنع أقنعة باستخدام العسل وأضعها على بشرتي.

وبالفعل لاحظ أصدقائي تغيرًا ملحوظًا في بشرتي لأن العسل ساعدني في التخلص من حب الشباب بالإضافة إلى التخلص من البقع الداكنة وجعل بشرتي أكثر حيوية.

وذلك لأن العسل يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تفتيح البشرة.

كانت تجربتي مع العسل رائعة حيث كنت أستخدم هذا المكون يوميًا لمدة أسبوع.

هذا لا يعني أن منتجات العناية بالبشرة ليس لها دور، ولكن استخدام العسل ما هو إلا خطوة في الحصول على نتائج مرضية.

وكانت تلك تجربتي في استخدام العسل، قررت أن أخبرك اليوم حتى يستفيد منه كثير من الناس.

فوائد العسل للبشرة

سيدتي، تعرفي على فوائد العسل للبشرة من خلال ما يلي

القضاء على علامات الشيخوخة

يحتوي العسل على مواد كيميائية تحافظ على نضارة البشرة لفترة طويلة، كما تجعلها أكثر شبابًا.

كما أن للعسل قدرة فعالة على التخلص من التجاعيد والالتهابات.

يعمل على التئام الجروح

العسل غني بالمواد المغذية والمركبات الكيميائية التي تسرع التئام الجروح من خلال مقاومة الالتهابات وتعقيم الجرح.

تخلص من الندبات

يحتوي العسل على بيروكسيد الهيدروجين، وهو مادة لها دور فعال في التخلص من ندبات حب الشباب، بالإضافة إلى التخلص من الندبات.

يمكنك أيضًا تحضير قناع العسل لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات.

علاج الأمراض الجلدية

استخدام قناع العسل يساعد في التخلص من بعض الأمراض الجلدية مثل احمرار الجلد، الصدفية، الأكزيما، بالإضافة إلى حب الشباب.

ينظف البشرة

يساعد العسل على تنظيف البشرة من العمق لاحتوائه على مواد تساعد على التخلص من الجراثيم والأوساخ الملتصقة بالجلد.

يساعد على ترطيب البشرة

يحتوي على فيتامينات تغذي البشرة من الداخل فتساعد على ترطيبها والتخلص من الجفاف.

يعالج البشرة الدهنية

يعمل العسل على التخلص من الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة والتي تتسبب في تلفها.

تخلص من الهالات السوداء

العسل من المكونات التي تعمل على تبييض البشرة والتخلص من الهالات السوداء تحت العينين، لاحتوائه على أحماض تعالج هذه المشكلة.

يعمل على تبييض البشرة

يحتوي العسل على مجموعة من الأحماض مثل حمض الجلوكونيك وحمض ألفا هيدروكسيد، وبالتالي يعمل على التخلص من الجلد الميت، وكذلك تنشيط الدورة الدموية، مما يجعل البشرة أكثر نضارة.

وصفات العسل قناع الوجه

إليك مجموعة من الوصفات التي تعالج مشاكل البشرة، تعرف عليها الآن

قناع الوجه بالعسل والقرفة

هذه الوصفة فعالة في التخلص من مشاكل حب الشباب. لتحضير هذا القناع يمكنك اتباع الخطوات التالية

المكونات

ثلاث ملاعق قرفة.

ملعقتان من العسل.

كيف تستعد

اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على مزيج ناعم.

ضعي القناع على الوجه بشكل عام، كما يمكن تطبيقه على الأماكن المصابة فقط.

من الأفضل استخدام هذا القناع قبل النوم وغسله في الصباح بالماء الدافئ.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرفة يمكن أن تسبب الحساسية.

قناع الوجه بالعسل والليمون

تعمل هذه الوصفة على علاج المشاكل التي تصيب البشرة وخاصة البشرة الدهنية، مثل إغلاق المسام وحب الشباب، ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية

المكونات

ثلاث ملاعق صغيرة من العسل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كيف تستعد

تخلط المكونات جيداً ثم تغسل الوجه وتجفف.

انشر القناع على الوجه بالكامل، ثم اتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

قناع الوجه بالعسل والموز

تعمل هذه الوصفة على ترطيب البشرة والتخلص من البثور والندبات ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية.

المكونات

قطعة موز.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقتان من العسل.

طريقة تحضير الوصفة

يُهرس الموز ثم يُضاف إليه العسل وعصير الليمون.

اخلطي المكونات حتى تمتزج معًا، ثم ضعيها على بشرتك واتركيها لمدة 10 دقائق.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الوصفة يومياً.

قناع العسل وزيت شجرة الشاي

تتناول هذه الوصفة مشاكل حب الشباب وآثاره، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة كيفية تحضيره.

المكونات

ملعقة عسل.

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي.

اخلطي المكونات ثم ضعيها على الوجه واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

العسل للوجه قبل النوم

للعسل فوائد عديدة قبل النوم، فتعرف عليها من خلال ما يلي

العسل من العلاجات السريعة التي تعمل على التخلص من حب الشباب عن طريق دهنه على المنطقة المصابة قبل النوم.

كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، لذلك فهو يعالج البثور والندبات، بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد عند وضعه على الجلد لمدة 15 دقيقة قبل النوم.

العسل هو أحد العلاجات المنزلية التي تستخدم لعلاج الحروق.

كما أنه يقلل الالتهاب ويعمل على تغذية الأنسجة التالفة ومن ثم إعادة بنائها.

يعالج حروق الجلد الناتجة عن أشعة الشمس الضارة.

يحتوي على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا، لذلك فهو ينظف المسام ويعمل على التخلص من الرؤوس السوداء.

كما أنه يرطب البشرة ويجعلها صافية.

يمكن تنظيف الجلد وإزالة الجلد الميت وتقشيره باستخدام مقشر يتكون من ملعقة من السكر الخشن وملعقة من العسل، وفرك الوجه بهذا الخليط قبل النوم لمدة ثلاث دقائق.

يمكن ترطيب البشرة وتنعيمها عن طريق إضافة ملعقة من العسل إلى ملعقة من عصير الليمون، وغمس كرة قطنية في هذا الخليط ثم تمريرها على الوجه.

يمكن القضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

بالإضافة إلى ملعقة من الحليب، اخلطي المكونات واتركيها على الجلد لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليها بالماء.

العسل للوجه الدهني

يمكن استخدام العسل لجميع أنواع البشرة بما في ذلك البشرة الدهنية، حيث يعمل على علاج المشاكل التي تصيب هذا النوع من البشرة للأسباب التالية

يمنح العسل البشرة الدهنية الحيوية والنضارة.

يحتوي على فيتامينات ومعادن تغذي البشرة وهذا يساعد على التخلص من جفافها.

البشرة الدهنية مليئة بالبثور والندوب، وهنا يأتي دور العسل في علاج هذه المشاكل.

يحتوي على أحماض أمينية تقشر وترطب البشرة.

يساعد العسل على التئام الجروح بسرعة لما له من خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

هكذا أكون قد اكتملت قصتي مع العسل الذي استخدمته للوجهي التي أثارت ذهول واستغراب الجميع من اقاربي، حيث لاحظ مجموعة كبيرة من الأشخاص القريبين مني اختلاف جذري في بشرة وجهي بعد استعمالي لذلك الروتين اليومي وتكراره كل وقت، وذلك بسبب فوائد العسل الكثيرة .