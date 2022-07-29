تجربتي مع الغدة الدرقية والحمل، لقد كانت واحدة من اكثر التجارب التي مررت بها في الحياة الكاملة التي اعيش بها وهي الأصعب وسوف اذكر بعض التفاصيل النفسية المهمة التي مررت بها خلال هذه التجربة أنا أعلم جيدًا ما تشعر به كل والدة اثناء فترة الحمل من قلق وتوتر وتعب على وليدها؛ لذلك سأعرض لكم كل حكاية التجربة بشكل كامل من خلال السطور القادمة من هذا الموضوع في موقع العرب اليوم.

تجربتي مع الغدة الدرقية والحمل

تجربتي مع الغدة الدرقية والحمل أنني امرأة في الثلاثين من عمري، تزوجت في بداية سن العشرين، ولكن الله لم يرزقني بأولاد لمدة عشر سنوات، وكانت تلك الفترة من أصعب الأوقات التي مررت بها من قبل، خاصة وأن العديد من الأقارب يتساءلون عما إذا كنت أشعر بأي أعراض تدل على الحمل أم لا.

استمر هذا الوضع مدة طويلة، وخلال تلك الفترة كرهت الخروج من المنزل أو الجلوس في تجمع مع العائلة أو الأصدقاء، لأني رأيت في أعينهم الشفقة وأسئلة كثيرة، ومرت سنوات عديدة وتعود الجميع. إلى ذلك وفقدنا الأمل تمامًا في إنجاب الأطفال.

كان لي أمل كبير في الله تعالى وأن أستمتع بشعور الأمومة يومًا ما، لذلك ناقشت مع زوجي أنه ينبغي علينا السعي لمعرفة سبب تأخر الحمل طوال هذا الوقت، وذهبنا مرة أخرى إلى الطبيب، و نصحني باستعمال بعض الأدوية التي تساعد في حل المشكلة.

لم أكن أعرف لماذا هذه المرة تيقنت من أن الله سوف يهبني ذرية صالحة، وبعد فترة من تناول الأدوية التي أعطاني إياها الطبيب، لاحظت أن دورتي تأخرت أكثر من أسبوع عن موعدها، وشعرت بأكثر من شعور في نفس الوقت، شعرت بالتوتر والأمل والفرح والخوف والترقب.

ما هي الغدة الدرقية

بلا شك سألت نفسي هذا السؤال قبل أن أسأل الطبيب، لقد سمعت هذا الاسم من قبل وأعرف جيدًا أن هناك جزءًا من الجسم يسمى ذلك، لكن لم يكن لدي معلومات كافية عنه، لذلك سألت الطبيب ليشرح لي ماهية الغدة الدرقية، وأخبرني أنها إحدى الغدد الصماء الموجودة في بداية العنق تعمل هذه الغدة بشكل أساسي على تحسين وتقوية العديد من الأشياء داخل الجسم، كما أنها تساعد بشكل كبير في تنظيم درجة حرارة الجسم، وتساهم في تنظيم معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي أو ما يعرف بالتمثيل الغذائي.

ما هي أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية

تعلمت من خلال تجربتي مع الغدة الدرقية والحمل أن الغدة الدرقية تفرز كمية مناسبة من الهرمونات وهذا أمر طبيعي، ولكن في بعض الأحيان قد تفرز كمية كبيرة من هرمون T4 والذي يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم نشاط الغدة.، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث فرط نشاط الغدة الدرقية، وإليك بعض هذه الأسباب

تضخم الغدة الدرقية الجحوظي أو ما يسمى بمرض جريفز، وهو مرض مناعي ذاتي، حيث يتم تنشيط وزيادة معدل إفراز الأجسام المضادة من الجهاز المناعي، ومن ثم يتم زيادة إفراز هرمون T4 من الغدة الدرقية، وهو مسؤولة بشكل رئيسي عن زيادة نشاط الغدة الدرقية.

زيادة نشاط عقيدة الغدة الدرقية، أو ما يعرف بالورم الحميد السام، ويسمى أيضًا مرض بلومر، حيث يطلق عليه تضخم الغدة الدرقية السام متعدد العقيدات، بغض النظر عن اسمه، فهو سبب لزيادة نشاط الغدة الدرقية، ويحدث نتيجة لذلك الورم الحميد، والذي ينتج عن عزل جزء من الغدة، قد تؤدي خلايا الأورام الحميدة إلى تضخم الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية، نتيجة تفرز هذه الأورام كمية كبيرة من هرمون T

غالبًا ما يحدث التهاب الغدة الدرقية بسبب أحد أمراض المناعة الذاتية، وأحيانًا لأسباب أخرى، وهي تسرب هرمون الغدة الدرقية الزائد إلى الدم، مما يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية.

ظهور أعراض مرض الغدة الدرقية

بعد أن عملت أنني حامل، شعرت بالعواطف والمشاعر في وقت واحد، وكنت مترددًا جدًا في إخبار زوجي بذلك، لكن عندما أخبرته أنه شعر تمامًا بما شعرت به حتى أنني لاحظت ذلك في عينيه، ومرت الأيام وكادت أنسى أنا وزوجي ما حدث لنا، لكن خلال الأشهر الأولى من الحمل شعرت بأعراض غريبة للغاية غير أعراض الحمل المتوقعة.

لم أكن أشعر بالتعب والتعب، أو مجرد دوار وغثيان، وهو أمر طبيعي بالنسبة للمرأة الحامل، لكنني كنت أشعر بخمول شديد وإرهاق مستمر لا يزول أبدًا، وكنت غاضبًا على أشياء تافهة، حتى يتمكن كل من حولي أخبرتني أنه لا داعي للقلق والتوتر حيال ذلك وأنه من الطبيعي بالنسبة لأي امرأة حامل، في بداية الحمل هناك تقلبات مزاجية كثيرة، وإرهاق شديد في الجسم بشكل عام، وكل هذا نتيجة لبعض التغيرات الهرمونية بالإضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى غير ذلك.

في البداية حاولت الاقتناع بهذه الأقوال، فكل امرأة حامل تعيش تلك التجربة، لكنها كانت تزداد صعوبة أكثر فأكثر، ولم أستطع تحمل التعب على الإطلاق، لذلك قررت أن أذهب إلى الطبيب لأخبره كيف أشعر أنه يمكنني الاطمئنان، وعندما أخبرت الطبيب عن المشكلة، وبعض الإجراءات، أخبرتني الفحوصات اللازمة أنني أعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية.

اعتقدت أنا وزوجي في البداية أنها مشكلة بسيطة ولكن كان لها تأثير على صحة الجنين، ولكن لم يكن الأمر كذلك على الإطلاق، وبدأت الأمور تزداد سوءًا شيئًا فشيئًا، وأخبرني الطبيب أن كان مستوى السكر في ازدياد، مما يجعل الوضع مقلقًا للغاية.

ما هي أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

لكي تتمكن من تشخيص المرض الذي تعاني منه، يجب أن تكون على دراية بأعراض ذلك المرض، ومن أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي

الغضب المستمر وسرعة الانفعال والشعور الدائم بالقلق والتوتر.

الشعور المستمر بالتعب الشديد والتعب.

الحساسية.

تقلب المزاج.

تضخم الغدة الدرقية.

تورم في الفك من الأسفل.

خسارة كبيرة في الوزن.

زيادة معدل ضربات القلب وعدم انتظامها.

الأرق المستمر وصعوبة النوم.

تدهور صحة الشعر.

أما فيما يتعلق بالأعراض التي تظهر على الجنين فهي كالتالي

زيادة معدل ضربات القلب لدى الجنين.

انخفاض وزن الجنين بشكل ملحوظ.

العلاقة بين الغدة الدرقية والحمل

كان لدي فضول لمعرفة ما هي العلاقة بين الغدة الدرقية والحمل، وأثناء تجربتي مع الغدة الدرقية والحمل وجدت أن هناك دورًا كبيرًا بين الغدة الدرقية والحمل، حيث أنها تؤثر على كلينا، لأن هناك مجموعة من النساء اللواتي يواجهن مشكلة خلل في عمل الغدة الدرقية أثناء الحمل، ومن ثم هناك تأثير كبير على صحة الأم والجنين هناك نوعان من المشاكل المتعلقة بإفرازات الغدة الدرقية، وهما قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية. بالنسبة لحالتي، كنت أعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية، وهو إفراز مفرط لهرمون الغدة الدرقية من الغدة.

من خلال تجربتي مع مشاكل الغدة الدرقية والحمل لقد أصبحت خبيرة بكل ما يتعلق بالغدة الدرقية سواء بفرط عملها أو قصورها وكذلك أسباب كلا منهما وعلاجهما ومن علاج مشاكل الغدة الدرقية اذ يعتبر علاج الليفوثيروكسين هو الدواء الأول من حيث الاستخدام نسأل الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور.