تجربتي مع الفينير المتحرك في تجميل اسناني ، تعد الأسنان الجميلة إحدى علامات الجمال التي يتميز بها الشخص عند ابتسامته ، إذ أن الشخص الذي يتميز بالأسنان الجميلة تعطيه جاذبية وخاصاً عن ابتسامته والتي تظهر الأسنان بشكل كامل ، يعتبر استخدام الفينير التقنيات المفضلة و التي تساهم في إعطاء شكل الأسنان جمالاً، وجعل شكلها يبدو غاية في الروعة ، وما يميز هذه التقنية أنها طبيعية جداً ، تابعوا معنا .

ما هو الفينير القابل للإزالة

القشرة المتحركة هي إحدى التقنيات الحديثة المستخدمة في تجميل الأسنان، وهي عبارة عن قالب من الأسنان الرقيقة بسمك 0.5 مم، وعادة ما تكون مصنوعة من راتنج الأسنان أو البلاستيك. وبطريقة يتدفق بها شكل الأسنان ويتم تحديد درجة لونها بحيث تظهر بشكل طبيعي، تعتبر أيضًا من أرخص تقنيات تجميل الأسنان.

تجربتي مع تحريك الفينير في طب الأسنان التجميلي

كانت تجربتي في تحريك قشور الأسنان رائعة حقًا، خاصة وأنني كنت أعاني من المظهر غير السار لأسناني، وحاولت علاجه، لكن دون جدوى ومن المعروف أن تقنيات تجميل الأسنان باهظة الثمن، وكان الأمر كذلك صعب أن أجد شيئًا يجمل شكل أسناني، وهو رخيص في نفس الوقت، لكنني بحثت وذهبت إلى عدة أطباء وشرحت لهم حالة أسناني، ونصحني أحدهم باستخدام تحريك الأسنان الفينيرز، وقد جربت هذه التقنية الجميلة بالفعل، ولكن بالرغم من مزاياها إلا أنه من الصعب الحفاظ عليها، لأنها تحتاج إلى عناية خاصة، ولكن أنصح أي شخص بتجميل أسنانه لتجميلها بقشرة متحركة.

مزايا تحريك قشرة الأسنان

تتميز قشور الأسنان المتحركة بالعديد من الفوائد والمميزات التي تفيد شكل الأسنان، ومن أشهر مميزات الفينير المتحرك للأسنان ما يلي

يتميز بانخفاض سعره.

سرعة الحصول على النتائج المرجوة منه.

يخفي العيوب والمظهر السيئ للأسنان.

يمكن إزالته في أي وقت.

يتم تثبيته بسرعة بحيث لا يتطلب إجراءات تحضيرية كبيرة قبل أن يتم تثبيته.

إنه مناسب للأشخاص غير المؤهلين لتركيب جسور الأسنان أو حتى زراعة الأسنان.

لا يلزم استخدام المواد اللاصقة عند تثبيتها.

تلف قشرة الأسنان

على الرغم من مقدار المزايا التي تتمتع بها قشرة الأسنان المتحركة إلا أن لها بعض العيوب التي تجعل الناس يترددون في تجربتها، ومن أبرز عيوب تحريك قشرة الأسنان

لا يشعر الشخص بالراحة أثناء تركيبه واستخدامه.

يُجبر الشخص على عدم شرب المشروبات الساخنة أو الباردة حتى تتم المحافظة عليها.

يزيد من احتمالية تسوس الأسنان.

يؤدي إلى تكوين طبقة البلاك التي تسبب ظهور الجير.

عندما يأكل الإنسان طعاماً، عليه أن يزيله.

يجب برد الأسنان لتتناسب مع مظهر القشرة المتحركة.

كم من الوقت تستمر قشرة الأسنان القابلة للإزالة

يمكن أن تبقى قشور الأسنان على الأسنان لمدة عشر أو عشرين سنة، وبعد ذلك يجب على الشخص استبدالها، ويمكن استخدام قشور الأسنان لتصحيح مشاكل شكل أو لون الأسنان، وعلى الرغم من أن فترة بقائها هي إلى حد ما منذ فترة طويلة، يجب على الشخص أن يعتني بها باستمرار وتجنب الأشياء التي تشوه مظهرها، أو حتى تؤثر على شكل الأسنان، مثل شرب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة.

هل يوجد ألم بعد تركيب الفينير

تعتبر الأسنان من المناطق الحساسة في الجسم. لذلك من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالألم بعد تركيب الفينير المتحرك. قد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية أو حتى الشعور بأوجاع طفيفة بعد تثبيتها مباشرة، وقد يأتي شكل ألم الأسنان من الحساسية تجاه بعض المشروبات والأطعمة. بارد أو حار في الأيام الأولى من العملية ولكن بعد فترة وجيزة يختفي هذا الألم.

هل القشرة تسبب رائحة كريهة

لا تسبب القشرة المتحركة بشكل عام ظهور رائحة كريهة ولكن إذا تم تركيبها بشكل غير صحيح أو لم يتم العناية بالأسنان وتنظيفها قبل التركيب أو في حالة تسوس الأسنان أو أمراض اللثة فقد يؤدي ذلك إلى ظهور رائحة كريهة في الفم، على الرغم من ذلك، لا يمكن أن تؤدي المواد التي تصنع منها القشرة المتحركة إلى ظهور رائحة كريهة.

ما هو سعر الفينير القابل للإزالة

كما تم الإشارة إلى أن أسعار الفينير المتنقل من أرخص الأسعار لتقنيات طب الأسنان، وقد تختلف أسعار الفينير المتنقل حسب حجّه أو تصميمه أو حتى شكله، كما تختلف أيضًا باختلاف طبيب الأسنان والأسعار. من قشور الأسنان المتنقلة كالتالي

يتراوح سعر الفينير المتحرك من 1000 إلى 3500 دولار أمريكي.

يتراوح سعر الفينير المتحرك في المملكة العربية السعودية من 3750 إلى 13،160 ريال سعودي.

يتراوح سعر الفينير المتحرك في الإمارات بين 3673 و 12855 درهم إماراتي.

يتراوح سعر الفينير المتحرك في مصر من 19.078 إلى 66773 جنيه مصري.

تعرفنا خلال الأسطر السابقة حول تجربتي مع الفينير المتحرك في تجميل اسناني ، والذي يعد إحدى المواد الطبيعية التي تعطي الأسنان شكلاً جمالياً مما تزيد من جذابية الشخص وغالباً ما يتم استخدام تلك التقنية من قبل النساء بشكل اكبر من غيرهم ، و مزايا وعيوب الفينير وتعرفنا على أسعارها أيضًا.