تجربتي مع القرفة للتنحيف، أثبتت بعض البحوث العلمية أن القرفة لها استطاعة قوية و فائقة على التحكم بقوة على نسبة الأنسولين في الدم، فهي تساعد على تنظيم وضبط عملية التشكيل الغذائي وهذا ما جعلها من اهم وابرز الأعشاب التي تعمل على فقدان الوزن في مدة قصيرة جدا، كما تحرق معدلات كبيرة من السعرات الحرارية ومن هنا زميلاتي الأعزاء أنقل لكم تجربتي مع القرفة للتنحيف.

تجربتي مع القرفة لانقاص الوزن

تعتبر علاقة القرفة بالتخسيس علاقة مباشرة تم إثباتها من خلال الدراسات العلمية التي أكدت قدرة القرفة على التحكم في مستويات الأنسولين في الدم وبالتالي رفع مستوى التمثيل الغذائي وتقليل الوزن بشكل ملحوظ عن طريق التخلص من السعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

قدمنا ​​لكم تجربتي مع القرفة لإنقاص الوزن، وكذلك تجربة إحدى النساء اللاتي شربن مشروب القرفة بعد أن جربت العديد من الوصفات التي لم تؤتي ثمارها في إنقاص الوزن، وبعد أن اتصلت بطبيبها الذي وصف القرفة. لنتائجها المعروفة في حرق الدهون.

بعد أن شربت مشروب القرفة بعد إضافة قطرات الليمون إليه صباحًا ومساءً، لاحظت أنها فقدت وزنًا بما يعادل 5 كجم في خمسة عشر يومًا، وبانتظام كانت تفقد وزناً أكثر، لذلك كانت لا تزال تستخدمه لتخسره. زيادة الوزن بالإضافة إلى الحصول على بشرة منتعشة وصحية.

طريقة تحضير مشروب القرفة مع الزنجبيل للتخسيس

يتكون المشروب مما يلي

المكونات المستخدمة

1/2 م قرفة مطحونة.

1/2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة عسل طبيعي.

كيف تستعد

نبدأ في وضع القرفة مع الزنجبيل في كمية الماء المغلي.

تقلب المكونات جيدًا حتى تذوب.

غطي الخليط لمدة خمس دقائق.

نضيف العسل مع الخلطة ونأخذ 2 كوب منه بشكل يومي بشرط أن يكون في الصباح والمساء لتحقيق النتائج المطلوبة، والأفضل تناوله قبل نصف ساعة من الأكل لتعزيز الشعور بالشبع وفقدان الوزن.

مشروب القرفة والليمون

بالنسبة لمكوناته

المكونات المستخدمة

عود قرفة.

1/2 ملعقة كمون.

كوب من الماء المغلي.

كيف تستعد

نضع جميع المكونات في كمية الماء المذكورة.

قلبي المكونات جيدًا وأضيفي ثلاث قطرات من عصير الليمون.

الكوب مغطى حتى لا تتسرب منه الزيوت المتطايرة.

تناول المزيج قبل الأكل بنصف ساعة لتعزيز الشعور بامتلاء المعدة ويساعد على إنقاص الوزن.

طرق متعددة لتناول القرفة لانقاص الوزن

سنتعرف معكم على بعض الطرق التي تساعد على إنقاص الوزن بفضل استخدام القرفة

للتخلص من دهون البطن، يتم وضع القرفة مع وجبات الطعام اليومية، ويمكن إضافتها إلى الجبن أو الزبادي أو الشوفان المطحون. القرفة من أقوى الأعشاب التي تساعد على تقليل دهون البطن والمعدة.

لتعزيز شعورك بالشبع، تناول كبسولات القرفة قبل نصف ساعة من وجبات الطعام اليومية، حيث تعمل على قمع الشهية وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنح البشرة نضارة وحيوية، مما يمنحك مظهراً شاباً طوال الوقت.

إضافة لمسة من القرفة إلى أطباق الحلوى تقلل الدهون الزائدة، وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن.

الفوائد الصحية للقرفة

لا تقتصر فوائد القرفة على إنقاص الوزن والتخسيس فقط، بل لها أيضًا العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان بشكل عام. من بين هذه الفوائد ما يلي

يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، حيث يدفع الجسم لإفراز مستويات أقل من الأنسولين، حيث من المعروف أن ارتفاع نسبة الأنسولين في الجسم يؤدي إلى زيادة الدهون المتراكمة في الجسم.

تقوية جهاز المناعة في الجسم لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقي من الأمراض المختلفة.

للقرفة خصائص مضادة للبكتيريا تقلل الالتهاب والعدوى.

يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.

يساعد على تنشيط الهضم وفقدان الكثير من السعرات الحرارية.

تساهم في طرد الغازات من المعدة.

يمكن استخدام القرفة لعلاج أمراض القولون والمعدة مثل الانتفاخ.

تلف القرفة

هناك بعض الأضرار القليلة التي يمكن ملاحظتها عند الإفراط في استخدام القرفة، ومن هذه الأضرار

قد تسبب القرفة بعض المشاكل لمرضى الكبد عند تناولها بكميات زائدة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاعل كيميائي يمكن أن يضر الكبد، لذلك يجب تجنبها لمرضى الكبد.

ينصح بتجنب تناول القرفة للأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض مكوناتها.

الاستهلاك المفرط للقرفة يمكن أن يسبب احمرار أو تورم في الفم، وقد يحدث تليف الكبد مع الاستخدام المفرط.

نصائح عند استخدام القرفة

كما نعلم مما سبق، تعتبر القرفة من الأعشاب الرائعة للتنحيف وإزالة الدهون من الجسم، ولكن يجب اتباع عدد من النصائح حتى تحقق القرفة النتائج المرجوة، وهذه النصائح هي كما يلي

احرصي على اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

احرصي على ممارسة الرياضة ولو لمدة نصف ساعة بشكل يومي لتجنب زيادة الوزن وظهور الترهلات في الجسم.

المحافظة على تناول وجبات الطعام في مواعيد محددة، وعدم الإفراط في تناول الوجبات ذات السعرات الحرارية كالأطعمة السريعة التي تمنح الجسم الكثير من السعرات الحرارية التي لا يحتاجها.

اشرب كمية كافية من الماء بمعدل لترين في اليوم.

شرب القرفة بانتظام لتعزيز إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر حتى لا تتسبب في ارتفاعها في الدم مما يؤدي بدوره إلى ظهور مشكلة السمنة.

شراء أنواع جيدة من القرفة والابتعاد عن القرفة الصينية لاحتوائها على عناصر ضارة، ومن أفضل أنواع القرفة السيلان لأنها لا تحتوي على أي مواد سامة أو ضارة، لذلك فهي آمنة تمامًا عند استخدامها.

يعتبر احسن وقت لتناول هذه الوصفة في وقت الصباح وهي وصفة ممتازة وهي القرفة التي تساعد على التخسيس وذلك لأنها تعزز عملية الاستقلاب بصورة مثالية عند اخذها على معدة خالية الأمر الذي يسرع من عملية الاستفادة من المواد الفعالة وبالتالي تدخل مجرى الدم وتكون لها تأثيرات على عمليات خلايا الجسم .