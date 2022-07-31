تجربتي مع القرفة للشفايف ،كنت اشتكي دائما من مجموعة من المشاكل التي تتعرض اليها الشفاه مثل التشققات وصغر حجم الشفايف؛ وكثيرًا ما اردت ان اجد مرطبات وكريمات للتقشير تكون مفيدة، ولكن جميعهم يقوموا باخراج نفس النتائج المؤقتة، والتي سرعان ما تكون غير دائمة؛ حتى سلمت أمري أن ليس أمامي إلا باجراء العمليات التجميلية إلا أني ذات يوم قابلت في النادي امرأة تعمل في مجال الحجامة.

تجربتي مع القرفة للشفاه

في ضوء تجربتي مع القرفة للشفاه أذكرك بالآتي

كنت أعاني من مشاكل في الشفاه من التشققات وصغر الحجم، لذلك بدأت باستخدام العديد من الكريمات والأدوية، لكنها لم تحقق النتيجة التي أردتها، ونتائجها مؤقتة.

لدرجة أنني فكرت في إجراء عملية جراحية، لكن نصحني صديقي باستخدام طرق طبيعية تحتوي على القرفة، لأن الإجراء يمكن أن يكون ضارًا جدًا.

لذلك أخذت منها الوصفات وفعلت ما يناسبني، ثم بدأت ألاحظ الفرق، أصبحت الشفاه جميلة حقًا.

لذلك أنصح الجميع باستخدام ماسك القرفة لما له من مزايا رائعة وتأثير كبير على الشفاه.

قناع القرفة للشفاه

هناك طرق عديدة يمكنك من خلالها استخدام القرفة للشفاه، وهي كالتالي

قرفة وفازلين

يعمل الفازلين على ترطيب الشفاه بينما تعمل القرفة على تضخيمها. لعمل هذه الطريقة، يجب اتباع الخطوات التالية

المكونات

ربع ملعقة كبيرة زيت أو قرفة مطحونة.

ربع ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة

نأخذ وعاء ونضيف الفازلين ومسحوق القرفة أو الزيت حسب الرغبة.

دلكي هذا المزيج برفق على الشفاه، واتركيه لبضع دقائق، ثم امسحيه.

ثم ضعي مرطب الشفاه.

القرفة والسكر

تعمل هذه الطريقة على تقشير سطح الشفاه والتخلص من الجلد الميت وزيادة تدفق الدم في الشفاه. يمكنك استخدامه على النحو التالي

المكونات

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة زيت زيتون أو زيت جوز الهند حسب الرغبة.

طريقة الإعداد

امزج كل المكونات في الوعاء.

اصنعي عجينة، ثم دلكي الشفاه بلطف بأطراف أصابعك لمدة خمس إلى عشر دقائق.

بعد مرور الوقت، اشطفيه بالماء الفاتر.

قرفة، زيت زيتون وملح

يساعد الملح في تقشير الشفاه، بينما تعمل القرفة على تضخيمها، أما بالنسبة لزيت الزيتون فيحافظ عليها رطبة. لاستخدام هذه الطريقة، اتبع الخطوات التالية

المكونات

نصف ملعقة قرفة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة ملح.

كيف تستعد

اخلطي مسحوق القرفة أولاً بزيت الزيتون، ثم أضيفي الملح واخلطي المكونات جيدًا.

ضعي المزيج على الشفاه وقم بالتدليك بلطف.

اتركي القناع لمدة خمس دقائق، ثم امسحيه أو اشطفيه بالماء.

قرفة بزيت النعناع والزنجبيل

هذه المكونات هي مواد تساعد على تدفق الدم إلى الشفاه وتجعلها تبدو منتفخة وممتلئة. لتحضير هذه الطريقة، اتبع ما يلي

المكونات

نصف ملعقة قرفة.

ربع ملعقة كبيرة زنجبيل.

قطرة من زيت النعناع.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

طريقة

أحضر وعاء، اخلطي القرفة مع الزنجبيل.

أضيفي باقي المكونات واخلطيها جيدًا ثم ضعيها على الشفاه لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق، ثم اشطفيها بالماء.

القرفة والعسل

العسل مرطب قوي للشفاه المتشققة. أما بالنسبة للسكر فهو مقشر فعال للغاية، وللقرفة دور كبير في امتلاء الشفاه وجعلها تبدو رائعة. لاستخدام الطريقة، اتبع الخطوات التالية

المكونات

نصف ملعقة كبيرة عسل.

نصف ملعقة قرفة.

أربع ملاعق صغيرة من السكر البني.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

طريقة الإعداد

نأخذ وعاء ونضع جميع المكونات ونخلطها جيدًا لعمل خليط ناعم.

وزعي المزيج على الشفاه ودلكي برفق ثم اشطفيه بالماء الفاتر ثم ضعي بلسم لترطيبهما.

قرفة مع زبدة الكاكاو

زبدة الكاكاو مرطب رائع للشفاه، لأنها تمنحها جمالاً وتغذيها، بينما يمكن استخدام القرفة حسب نوع البشرة، والطريقة كالتالي

المكونات

ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو النيئة.

ثلاث قطرات من زيت القرفة.

نصف ملعقة كبيرة لوز أو جوز هند أو زيت زيتون.

مجموعة صغيرة.

طريقة الإعداد

تُذوّب زبدة الكاكاو في وعاء، تُضاف القرفة وأي زيت حسب الرغبة، ويُخلط جيدًا.

أضيفي الخليط إلى العبوة، ثم استخدميها على الشفاه.

عصا القرفة

انقعي العصا في كوب من الماء لبضع دقائق، ثم خذيها وافركيها على الشفاه. في وقت قصير، ستلاحظ أن حجمه قد زاد.

فوائد القرفة للشفاه

القرفة من الأعشاب الطبيعية التي لها العديد من الفوائد الصحية للجسم بشكل عام وكذلك للبشرة وبشرة الوجه والشفاه، وعند إضافتها إلى مرطب الشفاه والعديد من وصفات التجميل الأخرى، فإنها ستخلق شعوراً بالانتعاش. وتجعل شفتيك تبدو أكثر جمالاً وانتعاشاً، ومن فوائد القرفة للشفاه ما يلي

يحتوي زيت القرفة على العديد من الفوائد، وله تأثير مهدئ للاستخدام الخارجي ولا يضر الشفاه. ولكن عند وضعه على الشفتين، فإنه سيهيج الأغشية المخاطية ويزيد الدورة الدموية للشفاه، مما يجعلها تبدو منتعشة ومنتفخة.

نظرًا لخصائص القرفة المضادة للبكتيريا، فهي تساعد على منع عودة تشقق الشفاه.

كما أنه غني بالبوليفينول ومضادات الأكسدة القوية، وهي مفيدة للبشرة ويمكنها إصلاح الأنسجة التالفة.

بالإضافة إلى أنه يرطب الشفاه ويقلل من جفافها، لاحتوائه على مغذيات طبيعية.

في حالة رائحة الفم الكريهة، استخدم العسل مع القرفة للغرغرة بالفم، لتحافظ على أنفاسك منتعشة طوال الوقت.

الاحتياطات قبل استخدام القرفة للشفاه

هناك عدة محاذير يجب مراعاتها قبل استخدام القرفة، منها

يتم تعديل نسبة مسحوق القرفة أو الزيت وفقًا لحساسية الجلد، لأن القرفة يمكن أن تسبب إحساسًا بالحرقان، أما زيت القرفة فتضاف القطرات تدريجياً.

قبل وضعه على الشفاه، استخدمي الملح أو السكر لتقشير بشرتك، حيث يعمل ذلك على التخلص من خلايا الجلد الميتة والشوائب.

لا تستخدم القرفة أو أي توابل أخرى إذا كانت الشفاه متشققة، فقد يسبب ذلك إحساسًا حارقًا مؤلمًا للغاية.

– لا تفركي القرفة على الشفاه بكثرة، لأن ذلك يسبب تهيج الجلد، لذلك يفضل فركها وتركها لبضع دقائق.

نصائح للعناية بالشفاه

هناك العديد من النصائح التي يمكن أن تساعدك في جعل الشفاه جميلة وجذابة للغاية، ومنها

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم لتزويد الجسم بالرطوبة اللازمة من الداخل، والحفاظ على بشرتك متألقة وخالية من التشققات، وستبدو شفتيك أكثر جمالًا.

الامتناع عن التدخين نهائياً، فهو السبب الأول لمشاكل الشفاه والمنطقة المحيطة بها، ويمكن أن يتسبب في تغيرات في اللون، كما يمكن أن يسبب سرطان الفم.

الحفاظ على أسنان صحية ونظيفة، لأن ظهور الأسنان غير الصحية والمتسخة لن يجعل الشفاه جميلة.

استخدمي مرطب شفاه يحتوي على 15 مرة كحد أقصى من واقي الشمس لحماية شفتيك من أشعة الشمس الضارة عند الخروج.

عند ممارسة الرياضة، تأكد من استخدام واقي لمنع الضغط على الشفاه والأسنان أثناء فترة التمرين.

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على فيتامين ب، د، لأن أي نقص في هذه الفيتامينات يمكن أن يسبب تشقق وتقشر الشفاه، مما يجعلها غير صحية.

من خلال قصتي المشوقة التي عالجت فيها مشكلتي في الشفاه بواسطة استخدام القرفة ، أوضحت لكِ بعض الوسائل للمساعدة في علاج المشاكل التي تصيب الشفايف؛ مناسبة لكل من يرغب في حل المعضلات التي تصيب الشفاه بشكل فعال ودائم بعكس الكثير من الكريمات الأخرى نسأل الله لكم التوفيق.