تجربتي مع القرنفل للشعر مع الشامبو، يحتوي القرنفل على كمية كبيرة من مضادات الفيروسات ، البكتريا، الأكسدة والعديد من الفيتامينات مثل A، C، K، والفيتامينات مثل الكالسيوم و الحديد، الصوديوم، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الزيوت التي تسمى طيارة ، لذا يمتلك الفوائد التالية التي توفر لشعرك الحيوية والبريق واللمعان المطلوب ويعمل القرنفل على امداد بصيلات الشعر وتحفيز قوة جذوره.

تجربتي مع القرنفل للشعر بالشامبو

في البداية سأعرض تجربتي مع القرنفل للشعر بالشامبو عندما استخدمت القرنفل بعد طحنهم بالشامبو لطبيعة شعري، واستخدمت الخليط 3 مرات في الأسبوع، وكانت النتيجة رائعة، لاحظت النعومة من شعري عندما استخدمته لمدة أسبوع وبعد 30 يومًا لاحظت اختفاء مشكلة التقصف إلى الأبد.

لم تكن هذه هي التجربة الوحيدة حول فوائد القرنفل بالشامبو للشعر. تقول صديقة لي إنها استخدمت الخليط مع ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات، والتي كانت تعاني من تقصف الشعر وتجعده، وإذا تحسن بعد فترة من الاستخدام بشكل ملحوظ، أصبح نديًا وطريًا، كما روجت له. نمو جذور الشعر واملأ الفراغات بفروة الرأس، وزاد شعرها في الطول.

فوائد القرنفل للشعر

يتميز القرنفل باحتوائه على العديد من العناصر المفيدة للجسم والشعر والجلد، بما في ذلك الكالسيوم والصوديوم والمنغنيز وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك، كما يحتوي على عناصر مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا.

تحكم في تساقط الشعر وتمنع تقصف الأطراف وتجعده.

إعطاء الشعر الحيوية اللازمة والمظهر الصحي واللمعان.

تقوية جذور الشعر وتغذية بصيلاته وتقليل تساقط الشعر.

تخلص من حشرات الشعر مثل القمل والصئبان.

التقليل من مشكلة تشابك الشعر وظهور التجاعيد نتيجة لغناه بالمواد الطبيعية وخاصة الكيراتين.

يعتبر منظف طبيعي للشعر وبالتالي يساعد في القضاء على قشرة الرأس بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

يمنح الشعر رائحة جميلة وعطرة.

يعمل على إعطاء الرطوبة للشعر الجاف.

يساعد على تعزيز كثافة الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية والمساهمة في إيصال الأكسجين إلى بصيلات الشعر.

تقليل الالتهابات التي قد تتعرض لها فروة الرأس.

يمكن استخدامه لتكثيف شعر الحاجبين إذا كان خفيفًا.

وصفات باستخدام القرنفل للشعر بالشامبو

سنشرح لك العديد من الوصفات التي ننصح بها للتخلص من مشاكل الشعر المختلفة وذلك بفضل استخدام القرنفل للشعر بالشامبو. نأمل أن تنال إعجابكم

وصفة القرنفل بماء الورد

يتكون الوصف مما يلي

المكونات المستخدمة

3 م من القرنفل المطحون.

نصف كوب ماء ورد.

ملعقة كبيرة زيت الخروع.

ملعقة زيت زيتون.

كيف تستعمل

تخلط المكونات مع بعضها جيداً ثم توضع على الشعر من جذوره حتى نهاياته حتى يتخللها جيداً.

تترك المكونات لمدة نصف ساعة على الشعر ويفضل تغطيتها بغطاء بلاستيكي.

ثم يتم شطف الشعر باستخدام الشامبو بالماء.

لاحظ نتائج الوصفة بعد الانتظام لفترة من الوقت، وهي تحقيق شعر ناعم وصحي ومظهر مثالي.

وصفة القرنفل بالماء

لهذه الوصفة نحتاج إلى كمية من القرنفل المطحون ونغليها بالماء فوق النار حتى يتحول لون الماء إلى القاتم، وبعد أن يبرد الخليط يتم ترشيحها جيداً وتعبئتها في زجاجة نظيفة بواسطة البخاخ ثم رشها. على الشعر عند التصفيف يعطي الشعر مظهراً حيوياً ويعمل على تغذيته وإنباته من الجذور.

وصفة زيت الزيتون بالقرنفل

اخلطي ملعقتين كبيرتين من القرنفل مع كوب زيت زيتون ونفس الكمية من الماء وتأكدي من أنها دافئة، ثم يملأ الخليط في عبوة مناسبة ويترك لمدة ثلاثة أسابيع، ثم يوزع الخليط على الشعر مع تركه لمدة ساعة ثم شطفه بالشامبو الصحيح بالماء فهذه الوصفة رائعة في تقوية الشعر من جذوره حتى نهاياته وإعطائه النعومة والتغذية التي يحتاجها.

وصفة الثوم والقرنفل

وهي وصفة تساعد على تكثيف الشعر وخاصة الشعر المتساقط، وتستخدم على النحو التالي

المكونات

10 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

كيف تستعمل

تخلط المكونات جيداً وتوضع في وعاء مناسب بغطاء محكم الإغلاق.

يستخدم عند غسل الشعر بدهنه بالشامبو.

يساعد هذا الخليط في إعطاء كثافة ولمعان واضح للشعر عند استخدامه بانتظام.

الآثار الجانبية للقرنفل للشعر

تظهر آثار جانبية عند استخدام القرنفل للشعر في حالة استخدامه بكثرة. لا يجب استخدامه بشكل متكرر لمدة تزيد عن شهرين وذلك لتجنب الآثار الجانبية التالية

ظهور حكة وطفح جلدي على الرأس.

التهاب فروة الرأس.

التعرض لردود فعل تحسسية شديدة في بعض الحالات.

لتقليل هذه الأعراض لابد من استخدام القرنفل بالشكل المناسب عن طريق العناية به بشكل متقطع بمعنى أنه يستخدم بانتظام لفترة من الوقت ثم تركه لفترة والعودة إليه مرة أخرى حتى لا يتعرض الشعر له. التقصف والجفاف، ويراعى أيضًا عدم تركه على الشعر لفترة طويلة من الزمن.

كيفية صنع زيت القرنفل في المنزل

زيت القرنفل من المستحضرات التي تساعد على تعزيز قوة ولمعان الشعر والتحكم في تساقطه. يتم تصنيع هذه الوصفة باتباع ما يلي

امزج كمية من القرنفل المطحون ناعماً مع 10 حبات من القرنفل وضعها في زجاجة محكمة الإغلاق، أضف 400 مل من زيت الزيتون إلى الخليط وأغلق الغطاء على الزجاجة.

اتركي المكونات لمدة أسبوعين، ثم صفي الزيت منها.

بهذه الطريقة حصلنا على زيت القرنفل في هذه الوصفة.

يمكن استخدام هذه الوصفة لتحقيق شعر رائع وقوي عن طريق وضع كمية من زيت القرنفل مع أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، ثم دهن المزيج على فروة الرأس وتركه لمدة 60 دقيقة، ثم غسله بالشامبو والماء والتأكد من تكرار ذلك. 1-2 مرات في الأسبوع للوصول إلى النتائج. مرغوب.

الفوائد العامة للقرنفل

لا تقتصر فوائد القرنفل على صحة الشعر فقط، بل تمتد إلى العديد من الجوانب الصحية، وسنذكر بعضها لكم على النحو التالي

يساعد على تعزيز الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة مثل الانتفاخ والغازات.

يساهم في حل مشاكل المعدة مثل الإسهال والقيء، وذلك لاحتوائه على العديد من أحماض المعدة المهمة.

التخلص من رائحة الفم الكريهة لما لها من خصائص مضادة للجراثيم تساعد على طرد البكتيريا من الفم، وتخفيف آلام الأسنان بوضعها في مكان الألم وتركها لبعض الوقت حتى تختفي.

العمل على تنظيم مستوى السكر في الدم لأنه يعمل على مقاومة الأنسولين في الدم وبالتالي يقلل من نسبة السكر والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالجسم.

يساهم في حماية الكبد من الأمراض لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

الحماية من العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والثدي.

المساعدة في التخلص من تشنج العضلات وتوترها عن طريق إضافتها مع الشاي بالإضافة إلى إضفاء طعم مميز لها.

يمكن استخدام زيت القرنفل لتقليل مشاكل البشرة المتعددة بما في ذلك حب الشباب، كما يعمل على زيادة نضارة وحيوية البشرة.

الكثير من التجارب لم تحل مشكلتي، لقد جربت مجموعة كبيرة منها، ولم أعد استطيع الوثوق بأيٍ منها، ولقد ذهبت إلى الكريمات الخاصة بعلاج مشكلة التساقط، وكانت غالية الثمن، ولكن تأثيرها كان غير ظاهر بالمرة، إلا أنه في يوم من الأيام ذهبت للبحث في تجارب الشابات الاخريات لإيجاد الحل .