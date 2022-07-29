تجربتي مع الكبد الدهني ،في البداية يجب علينا أن نبين أن الكبد هو الجزء المسؤول والذي تكون مهمته فصل السموم عن الدم وتنظيف الجسم من أي مواد ضارة قد تكون فيه، ويحتوي تركيب الكبد على كمية من الدهون تمثل 10 فالمئة من كامل حجم الكبد، لكن في بعض الأوقات تحدث ارتفاع في حجم الدهون الموجودة في الكبد بحيث تتخطى 10% من حجمه الكامل وهو ما يطلق عليه اسم مرض الكبد الدهني.

تجربتي مع الكبد الدهني

أعاني من الوزن الزائد والسمنة بشكل مؤلم، أعاني دائمًا من اصفرار العيون وألم في بعض المناطق، وعندما طلب مني الخضوع لفحوصات مختلفة، لاحظ أنني أعاني من دهون الكبد، وهي المرحلة الأولى من تليف الكبد. الكبد، يتحول إلى هذه المرحلة إذا أهمل ولم أعالج، لكني تناولت أدويتي بانتظام ولم أشعر بالكسل حتى شفيت بفضل الله وطبيبي، بعد الألم الذي شعرت به، وكانت هذه تجربتي مع الكبد الدهني بالتفصيل.

ما المقصود بمرض الكبد الدهني

من أمراض الكبد التي تنتج عن تراكم الدهون بمعدل مفرط في الكبد، ومن أشهر أسباب مرض الكبد الدهني كثرة تناول المشروبات الكحولية.

أنواع مرض الكبد الدهني

هناك العديد من أنواع الدهون التي تتراكم في محيط الكبد، وكذلك آلية تكوينها اعتمادًا على العوامل المختلفة التي تؤدي إلى حدوثها، ومن الأنواع الشائعة لأمراض الكبد الدهني ما يلي

مرض الكبد الدهني البسيط

وهذا يعني أن الكبد يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن خلايا الكبد تالفة أو التهاب الكبد.

التهاب الكبد الدهني

يعني أن الكبد يعاني من مشكلة، وهذه المعاناة قد تؤدي إلى تلف خلايا الكبد والتهابها على سبيل المثال ؛ تشمع الكبد، ويصنف حسب سرطانات الكبد أو الندبات، والذي يمثل 20٪ من المصابين بأمراض التهاب الكبد الدهني من إجمالي عدد المصابين بأمراض الكبد حول العالم.

مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول

يمكن منعه من خلال هذا النوع، خاصةً بالامتناع عن شرب الكحول، لكن تجاهل الأمر والاستمرار في شرب الكحول يؤدي إلى عدد من الأعراض غير الآمنة، منها

تضخم الكبد

لا يجب أن تظهر الأعراض دائمًا.

عدم الراحة من تكرار الألم في النصف العلوي، وخاصة الجانب الأيمن من البطن.

التهاب الكبد الكحولي

انتفاخ الكبد وانتفاخه.

يحدث ارتفاع في درجة حرارة الجسم (“الحمى”).

يحدث القيء والغثيان.

اصفرار لون العينين والجلد فيما يعرف بـ “اليرقان”.

تليف الكبد الكحولي

تتلف أنسجة الكبد تدريجياً وتتندب، وفي بعض الحالات تتشابه أعراضه إلى حد كبير مع أعراض التهاب الكبد الكحولي، إلى جانب

تراكم كميات كبيرة من السوائل في منطقة البطن.

نزيف داخلي بالجسم.

التوتر والسلوك وتقلبات المزاج.

تورم الطحال وتضخمه.

فشل كبدي مميت في كثير من الحالات.

في كثير من الحالات، يبدأ التهاب الكبد بـ “مرض الكبد الدهني الكحولي أولاً” ليتطور من هذه النقطة، ويتحول تدريجيًا إلى التهاب الكبد الكحولي، والذي قد يتحول أيضًا إلى تليف الكبد الكحولي، لذلك يُنصح المريض بالتوقف عن شرب الكحول أو استشارة الطبيب المختص لتقديم المساعدة له.

ما هي أعراض مرض الكبد الدهني

يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الكبد المختلفة عادة من عدد من الأعراض تتمثل في الإرهاق، والألم في الجزء العلوي من الجسم، وخاصة في الجانب الأيمن منه، وهو موقع الكبد تحديدًا في الجسم.

انتفاخ؛

تورم الأوعية الدموية ورؤيتها والشعور بها من خلال الجلد.

تضخم الثدي عند الرجال، والذي قد يُعرف باسم التثدي.

اصفرار لون العين والجلد (ظاهرة اليرقان).

أعراض أخرى أكثر تقدمًا

ملاحظة اختلاط البراز بالدم، أو خروج الدم من الفم أثناء التقيؤ.

انتفاخ البطن الناجم عن تراكم السوائل.

انخفاض الكتلة العضلية بالجسم وضعفها.

تغير في لون وشكل أظافر اليدين والقدمين.

إنقاص الوزن بسرعة فائقة.

صداع مستمر مع ألم شديد.

حكة الجلد والقشعريرة والحمى.

آلام متكررة في النصف العلوي من البطن وخاصة الجانب الأيمن.

أسباب مرض الكبد الدهني الكحولي وعوامل تكوينه

أهم سبب ضمن مجموعة الأسباب المسؤولة عن دهن الكبد الكحولي هو الاستهلاك المتكرر للمشروبات الكحولية، إلى جانب عدد من العوامل المسؤولة عن رفع معدل الإصابة بالمرض، ومنها

زيادة الوزن والسمنة.

فقر الدم وفقر الدم الناجم عن سوء التغذية.

التهاب الكبد الفيروسي المزمن ج.

العوامل الوراثية التي تزيد من فرصة الإصابة بمرض الكبد الدهني الكحولي

سن. يزيد التقدم في السن من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني الكحولي.

العرق أو الأصل الأفريقي “الزنجي يتكاثر ببشرة سوداء وشعر مجعد.”

أسباب مرض الكبد الدهني غير الكحولي

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مرض الكبد الدهني، منها

العوامل الجينية والجينات.

السمنة وزيادة الوزن.

يفقد الجسم قدرته على التعامل مع الأنسولين والاستجابة له فيما يعرف بمقاومة الأنسولين.

أن يكون الشخص مصابا بمرض السكر.

زيادة نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

الهرم والعمر.

إصابة النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

خلل سلبي في نشاط إفرازات الغدة الدرقية.

خلل في نشاط إفرازات الغدة النخامية.

سوء التغذية وفقدان الوزن بشكل كبير وغير مبرر.

تعرض الشخص لعدد من المواد الكيميائية والسموم.

متلازمة الأيض

مزيج من الحالات المسؤولة عن زيادة معدل إصابة الشخص بالسكري وأمراض القلب وكذلك متلازمة التمثيل الغذائي للطعام، ولتحقيق هذه المتلازمة يجب استيفاء عدد من الشروط، منها

الخصر كبير جدا.

ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية المشبعة في الدم.

ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بمرض السكري.

الحالات الطبية التي تؤثر على تعامل الجسم مع الدهون

التهاب الكبد بشكل عام والتهاب الكبد سي بشكل خاص.

تناول عددًا من الأدوية.

إجراء جراحة استئصال المرارة.

كيف يتم تشخيص الكبد الدهني

ونظراً لعدم وجود أعراض واضحة وواضحة، فإن ذلك يزيد من صعوبة التعرف على المرض، ويلجأ الأطباء إلى استخدام عدد من الطرق لتسهيل عملية التشخيص، ومنها

التاريخ الصحي للمريض، حيث يساهم ذلك في معرفة ما إذا كان المريض يتناول الكحول، ونظامه الغذائي، وحالته الصحية، والعناصر الصحية المتوفرة في وجباته.

الفحوصات الجسدية التي يقوم بها الطبيب والتي تركز على ؛ وزن المريض، الجسدية التي تظهر من خلال الفحص البدني عن أي أعراض لمشاكل صحية مختلفة في الكبد، بما في ذلك اليرقان وتضخم الكبد.

اختبارات الدم المختلفة التي يرتبط ظهورها بارتفاع مستوى إنزيمات الكبد لدى المريض أو المشتبه به.

اختبارات التصوير التي لا يمكن تجاهل دورها في توضيح ما إذا كان لدى الشخص كبد دهني أم لا.

خزعة الكبد هي الحيلة الوحيدة لتشخيص مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.

أعشاب تساهم في علاج دهون الكبد

للأعشاب الطبيعية العديد من الفوائد والمزايا، ولهذا يمكن استخدامها لأغراض علاجية عديدة، منها أمراض الكبد، ومن هذه الأعشاب

خل حمض التفاح.

ليمون؛

شاي أخضر.

الكركم؛

الهندباء.

كثرة شرب المياه على تساهم في تخفيف دهون الكبد، فالماء يساعد على عملية الانتهاء من الدهون التي تساهم في تخفيف دهون الكبد، كما إن قلة شرب كمية من الماء الكافي يوميًا يتسبب في زيادة نسبة الدهون في الجسم وهو سوف يتسبب في ارتفاع الدهون في منطقة الكبد نسأل الله لكم التوفيق.