تجربتي مع الكمون للقولون

كثير من الناس يعانون من القولون العصبي وجميعنا نعرف مدى الأذى الذي يتعرض له هؤلاء، ومن المعروف أيضا ان الكمون مهدئ ومفيد لتسكين آلام القولون والحد منها بنا، حيث يعمل بشكل أساسي كما يقول الأطباء المختصون على علاج هذه المشكلة بالتحديد، ويتساءل العديد من الأشخاص عن تأثير الكمون على علاج القولون، الأمر الذي سوف نبينه لكم بالتفصيل عبر مقالنا.

ما هي متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي هو اضطراب في الأمعاء الغليظة. يؤدي ذلك إلى إحساس المريض بألم وانتفاخ في البطن، وقد يتسبب أيضًا في حدوث اضطراب في عملية الإخراج في الجسم. تعتبر متلازمة القولون العصبي من الأمراض الشائعة التي تصيب أكثر من 60٪ من سكان الكوكب.

أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

فيما يلي أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

الشخص لديه استعداد وراثي لمرض القولون العصبي لمجرد وجود مشكلة بسيطة في نظامه الغذائي أو جسمه بشكل عام.

التعرض للضغط لفترات طويلة من الزمن.

وجود مشكلة في أعصاب الجهاز الهضمي.

نظام غذائي فقير للإنسان.

عدوى بكتيرية في الجهاز الهضمي.

خلل في البكتيريا المعوية.

متلازمة القولون العصبي

أعراض القولون العصبي هي كما يلي

إمساك أو إسهال.

انتفاخ؛

خروج الكثير من الغازات من المعدة.

عسر الهضم.

الشعور بألم شديد في المعدة.

يفيد الكمون القولون العصبي والجسم

يرغب الكثير من الناس في معرفة فوائد الكمون للقولون العصبي والجسم، لذلك في هذا الجزء من المقال سوف نستعرض فوائد الكمون للقولون، ثم نتابعها مع فوائد الكمون للجسم بشكل عام، حتى يتمكن كل من يريد استخدامه للقولون من الوقوف على كل فوائده

فوائد الكمون لمتلازمة القولون العصبي

فوائد الكمون لمتلازمة القولون العصبي هي كما يلي

يسهل عملية الهضم.

يعزز صحة الجهاز الهضمي.

ينظم عملية الإخراج.

يقلل من الانتفاخ، والذي بدوره يسبب غازات أقل في الأمعاء.

يزيل آلام المعدة.

فوائد الكمون للجسم

فوائد الكمون للجسم بشكل عام كالتالي

يقضي على مشكلة القولون العصبي.

علاج الصداع وآلام العين والأسنان.

تنشيط الذاكرة.

تقوية جهاز المناعة.

مساعدة الجسم على التخلص من السموم.

معالجة مشكلة تصبغ الجلد.

تخفيف أعراض البرد وعلاج السعال والبلغم.

يتحكم في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

يعمل على الحفاظ على ضغط الدم بمعدل طبيعي.

يعزز صحة البنكرياس.

تجربتي مع الكمون للقولون

تحدث أحدهم عن تجربته في استخدام الكمون لحل مشكلة القولون العصبي فقال

لقد كان لدي القولون العصبي الوراثي منذ أن كان عمري 16 عامًا.

نصحني أستاذي بتناول الكمون لتهدئة مشكلة القولون عندما لاحظ أنني أعاني من آلام في البطن بعد أي مشكلة بيني وبين أحد زملائي.

لقد أخذت نصيحته حرفياً، وبدأت في شرب الكمون كل يوم في الصباح، لكن لدهشتي لم يحدث شيء تقريبًا، بالطبع كان هناك تحسن طفيف في مشكلة القولون العصبي، لكن مع ذلك يؤسفني أن أقول إنه لا يوجد شيء مثل المواد الكيميائية علاجات القولون، وتلك العلاجات العشبية لها تأثيرات بسيطة للغاية فهي تكاد تكون غير مجدية.

كيفية استخدام الكمون لعلاج القولون

يمكن استخدام الكمون لعلاج متلازمة القولون العصبي بالطريقة التالية

ضعي ملعقة من الكمون في كوب بغطاء.

يوضع الماء المغلي فوق الكمون ثم يغطى الخليط لمدة ربع ساعة.

يُرفع الغطاء عن الكوب، ويُشرب منقوع الكمون وهو دافئ.

يمكن تحلية الكمون بالعسل بشرط ألا يكون أكثر من اللازم.

أفضل علاج منزلي لمتلازمة القولون العصبي

يمكن علاج متلازمة القولون العصبي في المنزل باتباع ما يلي كأسلوب حياة دائم

ركز على عناصر الأطعمة التي تحتوي على الألياف في النظام الغذائي.

لا تأكل الكثير من المعجنات.

تجنب تناول البقوليات إلا بكمية محدودة للغاية ولمدة طويلة.

اشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

ابتعد عن الأطعمة التي يصعب هضمها أو التي تسبب الغازات.

قم بعمل تمارين لمنطقة البطن يوميًا لمدة ربع ساعة على الأقل.

الابتعاد عن كل أسباب التوتر أو التوتر العصبي.

إلى هنا، نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوع مقالنا، والذي تناولنا لكم من خلاله اهم المعلومات عن القولون العصبي، وعلاقة الكمون في علاجه، وأهم التجارب القائمة على ذلك، راجين من الله أن نكون قد قدّمنا لكم كل الفائدة.