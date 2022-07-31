تجربتي مع الكولاجين البحري ، لقد كنت اشتكي بكثرة من جفاف جلد الوجه والذي ساهم بشدة في ظهور الكثير من علامات الشيخوخة المبكرة، فعلى الرغم أنني ما زلت في الرابعة الأربعين من عمري، وهذه العلامات كانت تسبب لي الكثير من المصاعب النفسية بسبب المظهر غير جميل لوجهي، ولقد جربت مجموعة كبيرة من الوصفات المتنوعة التي لا ينتج عنها حدوث أي تغير كما أنه في حالة ظهور تبديل في البشرة ملحوظ.

تجربتي مع الكولاجين البحري

عمري 35 سنة، لكن من يراني يظن أنني وصلت إلى سن أكبر، ربما بسبب جفاف بشرتي، مما يعطيني عمراً أكبر من عمري الحقيقي، مما تسبب لي بمشكلة نفسية حاولت الحصول عليها. تخلصي منها باتباع بعض الوصفات لتحسين مظهر بشرتي.

للأسف معظم هذه الوصفات لم تنجح، حتى الكريمات الطبية لم تحقق النتائج المطلوبة وشعرت أن علامات ومظاهر الشيخوخة بدأت تتسلل على بشرتي تدريجياً، حتى قرأت عن مسحوق الكولاجين البحري وفوائده المذهلة في الحصول عليه. التخلص من مشاكل البشرة المختلفة وإعطائها الجاذبية والحيوية المفقودة منها وذلك بعد استخدامه لمدة شهرين بشكل منتظم.

لقد لاحظت تحسنا واضحا على الجلد منذ استخدامه في الأسبوع الأول، لذلك أكتب هذه السطور لمشاركة هذه التجربة معي وإفادة الجميع، وأنصحكم بالبدء في استخدامها وعدم حرمان أنفسكم من نتائجها الرائعة . كانت هذه تجربتي مع الكولاجين البحري بالتفصيل.

الفوائد الصحية للكولاجين البحري

بمجرد أن يختبر الشخص الكولاجين البحري، سيتعرف على نتائجه بنفسه. الكولاجين عبارة عن بروتينات ليفية موجودة بشكل طبيعي في الجسم وتدخل في تكوين الأنسجة، ويمكن تعويض النقص باستخدام الكولاجين البحري للحصول على الفوائد التالية

– تأخير ظهور علامات الشيخوخة

الكولاجين البحري له نتائج رائعة في تأخير مظاهر الشيخوخة المبكرة للجلد، ومنع ظهور الخطوط والتجاعيد في الجلد وحول العينين، لأن الكولاجين البحري يحتوي على مادة هلامية تعمل على شد الجلد بعمق ويساعد على إضفاء المرونة على البشرة. الأنسجة.

ترطيب البشرة

الكولاجين البحري هو أحد المنتجات المفيدة لترطيب البشرة والمساعدة في تقليل جفافها، كما يساعد على إعطائها الصحة والحيوية والنضارة، وتقليل التجاعيد المبكرة.

العناية بالشعر والأظافر

لا تعتمد فوائد الكولاجين البحري على الفوائد السابقة، بل يمكن استخدامه للعناية بالأظافر والشعر، وتقويتها، وزيادة مقاومتها للتكسر، والعمل على منع تقصف الأظافر والشعر، والمساعدة في إطالة الشعر وتكثيفه.

حماية الجلد

لبودرة الكولاجين البحري دور كبير في حماية البشرة من التصبغ والمساهمة في توحيد لونها بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من آثار أشعة الشمس والتعرض للحروق، وتقلل من ظهور البقع الداكنة و النمش.

تحسين صحة المفاصل

يُعرف الكولاجين البحري بقدرته على تحسين صحة العظام والمفاصل. يقلل الكولاجين من مشاكل التهاب المفاصل، بما في ذلك تورم المفاصل وعدم القدرة على الحركة بالشكل المطلوب، نتيجة لغناه بالخصائص المضادة للالتهابات، وبالتالي فهو يعمل على تعزيز عمل الجهاز المناعي للجسم، ويقلل الألم بشكل واضح.

إنقاص الوزن

من بين المزايا العديدة للكولاجين قدرته على إنقاص الوزن والحماية من السمنة، حيث يعمل على قمع الشهية وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة، ولكن للحصول على هذه الفوائد، يتم مراعاة ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي لجعل الكولاجين أكثر فعال.

زيادة كثافة العظام

الكولاجين له تأثير كبير في تعزيز كثافة العظام والمساعدة في بنائها، وإعطاء الجسم القوة اللازمة لها، خاصة مع تقدم العمر وما يصاحب ذلك من نقص في معدلات الكولاجين الطبيعي في الجسم. مشاكل العظام بما في ذلك الهشاشة والخشونة وزيادة كثافة العظام حسب الحاجة.

الآثار الجانبية للكولاجين البحري

مثل العديد من المنتجات، فإن الكولاجين البحري له بعض العيوب إذا تم تناوله بشكل مفرط أو بدون سؤال شخص متخصص، والأضرار التي قد تحدث نتيجة الاستخدام الخاطئ لبودرة الكولاجين البحري تشمل

مما يسبب رد فعل تحسسي

عند زيادة تناول مسحوق الكولاجين، قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية تجاه بعض مكوناته، وخاصة المصادر البحرية الموجودة فيه، لذلك في حالة الخوف من التسبب في الحساسية، يمكن إجراء اختبار حساسية قبل استخدامه للتحكم في الحساسية. التي يسببها جهاز المناعة عند استخدام الكولاجين البحري.

رفع مستويات الكالسيوم في الدم

في حالة الاستخدام المفرط لمسحوق الكولاجين البحري، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الكالسيوم في الدم، نتيجة لغناه بالمكونات البحرية التي تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم، وما يترتب على ذلك من آثار صحية ناتجة عن تراكم الكالسيوم. الكالسيوم في الجسم.

يسبب عسر الهضم

ومن الآثار السلبية لمسحوق الكولاجين البحري حدوث بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي منها الإمساك والشعور بالحموضة أو الشعور بامتلاء المعدة وكذلك الإسهال.

عوامل الخطر لاستخدام الكولاجين البحري

هناك عدد من المجموعات التي يجب أن تتجنب تناول الكولاجين البحري، وذلك لعدم ثبوت مدى أمان استخدامه لها حتى الآن، ومن هذه الفئات ما يلي

أولئك الذين يتعاطون العقاقير الطبية من أجل المرونة.

لا تعرف المرأة الحامل أو المرضع مدى أمانها للأم والجنين.

الأطفال في الفئات العمرية الصغيرة.

الأشخاص الذين لديهم حساسية من الطعام والمأكولات البحرية.

بشكل عام، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الكولاجين البحري، خاصة عند المعاناة من أي من الحالات المذكورة أعلاه، لتجنب الأضرار المحتملة قدر الإمكان.

نصائح لاستخدام الكولاجين البحري

سأقدم لكم بعض النصائح بناءً على تجربتي مع الكولاجين البحري لتقليل آثاره الجانبية، والحصول على فوائده المتعددة للجسم، وإليكم هذه النصائح

التقيد بالكمية المناسبة من الكولاجين البحري الذي يصفه الطبيب دون معدلات استهلاك مفرطة لتجنب الآثار الضارة لذلك.

اشتري الكولاجين البحري من مصادر موثوقة من خلال الحصول على أفضل الأنواع التي سنقدمها لك في السطور التالية.

الابتعاد عن الأطعمة المسببة للحساسية وخاصة مع استخدام الكولاجين البحري حتى لا يسبب رد فعل تحسسي قوي من جهاز المناعة بالجسم.

أفضل كولاجين بحري

هناك العديد من أنواع الكولاجين المعروضة تجارياً في السوق، وبحكم خبرتي في التعامل مع هذه الأنواع، أوصيكم بأفضل وأجود الأنواع المتوفرة في السوق، كما يمكن شراؤها من خلال بعض المتاجر عبر الإنترنت، وهي كالتالي

يعتبر Bioglam Putty Collagen من أفضل أنواع مسحوق الكولاجين.

مسحوق الكولاجين البروتين الحيوي.

يتم استخراج مسحوق الكولاجين البحري AMANDEAN من الأسماك البحرية.

مسحوق الكولاجين البحري النرويجي SEAFARDEN.

هنالك مجموعة كبيرة من الأصناف التي لا يجب عليهم استخدام بودرة الكولاجين البحري، وذلك لأن هذا الدواء لم يتم إثبات مدى امنه وهل له سلبيات ؛ لذا يجب ان نعرف الفئات التي يجب عليهم الامتناع عنه ومن هذه الفئات الاشخاص الذين يستعملون أدوية والمرضعات نسأل الله لكم التوفيق.