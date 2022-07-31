تجربتي مع الكيس الدهني في الرأس ،بدأت المشكلة في البيان منذ أن احسست بحكة عادية في مؤخرة رأسي وما إن وضعت إصبعي عليها حتى وجدت نتوء وشعرت بارتفاع حرارة المكان وزيادة الوجع بضغطي عليه مما جعلني أتوجه إلى المركز الصحي القريب من منزلي في عجالة بعد أن بحثت في شعري بالكامل لم أجد سوى ذلك الورم وما يشابهه في مكان آخر ولكنه بالغ الصغر ولا يوجعني كثيرا.

تجربتي مع كيس دهني في الرأس

يقول صديق، إن تجربتي مع الكيس الدهني في الرأس كان من المتوقع أن تكون من التجارب السيئة بالنسبة لي، ولم أتخيل أن الأمر سيكون بهذه السهولة لأنني كنت أعاني من الصداع مع ارتفاع درجة الحرارة والاحمرار في المنطقة مما جعلني أبالغ في الضرر الذي لحق بي من جراء ذلك.

ومع ذلك، كان الأمر أبسط مما كنت أعتقد، لذلك سأخبرك بتفاصيل التجربة وكيف تمكنت من التعامل مع هذه المعضلة، بدأت المشكلة في الاشتعال عندما شعرت بحكة طفيفة في مؤخرة الرأس.

بمجرد أن وضعت يدي عليها حتى اتضح لي أن هناك نتوءًا، وشعرت بالدفء في المكان، مصحوبًا بألم متزايد عند الضغط عليه باستمرار، مما جعلني أذهب سريعًا إلى الطبيب، وبعد ذلك قام بتفتيش شعري ووجد هذا النتوء فقط وكان صغيرًا أيضًا وأخبرني أنه لم يكن مشبوهًا بهذه الدرجة، وفي ذلك الوقت كنت مطمئنًا واتبعت التعليمات التي نصحني بها الطبيب حتى اختفى النتوء تمامًا وهذا ما قاله لي الطبيب.

أسباب ظهور كيس دهني في الرأس

عندما ذهبت إلى الطبيب وأشرح له ما أعاني منه، أظهر لي أولاً ملخصًا لأسباب ظهور مثل هذه الأكياس في الرأس، حيث ذكر أسباب عدم الوقوع فيها مرة أخرى، ومن بين هؤلاء الأسباب هي التالية

النقل الداخلي، لأن الكيس الدهني يظهر عادة عندما تنتقل الخلايا إلى طبقة داخلية من الجلد وتتكاثر هناك بدلاً من السقوط خارج الجسم في مرحلة التجدد، حيث يستبدلها الجسم باستمرار في مرحلة تجديد خلايا الجلد.

إصابة البصيلات، وفي حالات أخرى، قد تظهر الخراجات الدهنية نتيجة إصابة بصيلات الشعر أو الجلد أو تهيجها، كما أن النمو غير المعتدل للبصيلات يمكن أن يتلف الغدد الدهنية في الجلد، وبصيلات الشعر، ويحدث هذا. عن طريق تكوين خلايا كيراتينية داخل كيس وإفراز مادة صفراء ذات رائحة كريهة أحياناً.

مضاعفات ظهور كيس دهني

من تجربتي مع الكيس الدهني في الرأس، بعد معرفة أسباب ظهور هذه الأكياس الدهنية والاستماع إلى الطبيب، سألته إذا كان هناك أي مضاعفات يمكن أن تنشأ من هذه النتوءات، وحدث لي أن أجاب قائلا مضاعفات التكيسات الدهنية ليست اجبارية ولكن من الممكن ان تكون مضاعفاتها نادرة ولكنها نادرة ومن تلك المضاعفات

يمكن أن يحدث التهاب أو تورم شديد في الكيس الدهني، مصحوبًا باحمرار شديد وألم، وفي هذه الحالة لا يمكن العلاج الجراحي، ولكن يجب القضاء على هذا الكيس عن طريق تناول المضادات الحيوية تحت إشراف طبيب مختص، والعودة مرة أخرى إلى تكمل فترة العلاج بعد شفاء الكيس حتى لا يظهر مرة أخرى.

سرطان الجلد، لأن الأكياس الدهنية وانتشارها الغزير قد يعرض المريض لاحتمال الإصابة بسرطان الجلد، ولكن هذا نادر الحدوث.

يتطلب التمزق، وهو تمزق الكيس أو غشاءه، جراحة فورية.

احتمالية الإصابة بميكروب ناتج عن تكوين القيح، وخروج الإفرازات أو الأكياس الدهنية التي تصبح أكبر.

وجود رائحة كريهة في فروة الرأس، والتي يمكن أن تحدث بسبب الإهمال والتقليل من شأن هذا الكيس الموجود وقلة العناية.

كيفية علاج الكيس الدهني من وجهة نظر طبية

وهنا بدأ الطبيب في شرح الوسائل التي سنلجأ بها إلى شخص ما للتخلص من هذه الأكياس التي أعاني منها والتي تمثلت بعدة طرق بسيطة سأخبرك بها على النحو التالي

الإبر حيث يمكن للطبيب تفريغ محتويات الكيس الدهني بإبرة متخصصة، ويتم ذلك تحت تأثير التخدير الموضعي، ولا يستغرق الكثير من الوقت لأنه يعتمد على نوع وحجم الكيس الدهني.

الحقن يتم هنا حقن الكيس بعقار مضاد للالتهابات ومضاد للتورم.

الشق والتفريغ هنا يتم فتح الكيس بعد التعقيم والضغط لتفريغه يدويًا، لكن عيب هذه الطريقة رغم سهولة وسرعة ظهور الكيس مرة أخرى في نفس المكان.

الجراحة الثانوية هنا يقوم الطبيب بالتخلص نهائياً من الكيس بالجراحة الثانوية ولكن مع مراعاة زيارة الطبيب المستمرة للتخلص من الغرز.

الجراحة الشاملة تتم هذه الجراحة تحت التخدير الموضعي في معظم الحالات، ومحتواها تنظيف الكيس من القيح بداخله والأنسجة التالفة، وترك الكتلة مفتوحة مع وضع الفتيل، ومتابعة المريض يوميًا حتى تعاف كلي.

مع تكميل الدواء بالمضادات الحيوية، لمنع تكون أي عدوى أو التهابات مزعجة في الجرح، كما أنه من المهم جداً اختيار طبيب مختص ماهر في عمله حتى يتمكن من التخلص من الكيس الدهني مهنيًا مع عدم وجود احتمال لتكوينه مرة أخرى، وقد تكون المضادات الحيوية كافية في حالة كان الكيس صغير الحجم.

علاج الكيس الدهني بالمنزل

وصف لي الطبيب أيضًا العديد من المضادات الحيوية واستمر في المتابعة معه حتى اكتمال الشفاء، ولكن بمجرد وصولي إلى المنزل بدأت في البحث عن طرق لعلاج التكيسات الدهنية في العديد من المواقع، حتى توصلت إلى استنتاج أن هناك العديد من المنازل. العلاجات التي يمكن أن تكون عاملاً. مهم لعلاج هذا التكيس، بما في ذلك ما يلي

تعتبر الكمادات الساخنة من أسهل الطرق التي يمكن أن تكون علاجًا ممكنًا، حيث تساعد في تصريف السوائل وتقليل الدهون بشكل طبيعي وفي وقت قصير.

استخدام فصوص الثوم، وتعتمد هذه الطريقة على المضادات الحيوية الطبيعية الموجودة في الثوم، ويمكنك أيضًا التخلص من الكيس الدهني عن طريق توفير فص من الثوم ثم تقطيعه، ثم البدء في فركه في مكان الكيس. لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق خلال اليوم، ومع مرور الوقت سوف يتلاشى الوقت تدريجيًا، على الرغم من إمكانية التراجع.

كيفية تجنب تكون الأكياس الدهنية

هناك العديد من العوامل التي إذا اتبعت ستقلل من افتراض وجود الأكياس الدهنية المزعجة التي تؤثر على فروة الرأس، ومن خلال أبحاثي حول كل ما يتعلق بالخراجات الدهنية بعد تجربتي مع الأكياس الدهنية على الرأس، وجدت أن هذه العوامل يمكن أن يمكن تلخيصها على النحو التالي

يعد استخدام الشامبو الطبي أحد الأسباب الأولى لالتهاب فروة الرأس هو استخدام المواد الكيميائية لتنظيف الشعر، وبدلاً من ذلك، يجب استخدام الشامبو الطبي المناسب لنوع شعرك.

التمشيط، حيث يجب تمشيط الشعر بشكل مستمر لتجديد الدورة الدموية في فروة الرأس، ولا يجب استخدام أدوات أي شخص آخر لمنع انتقال أي عدوى قد تتسبب لاحقًا في ظهور الأكياس الدهنية.

تجنبي إساءة استخدام زيوت الشعر، حيث تحتوي زيوت الشعر على الكثير من المواد الدهنية، حيث إن عدم استخدامها بشكل جيد يساعد على انسداد بصيلات الشعر وهذا سبب لتكوين الأكياس الدهنية أيضًا. بعد انقضاء الوقت المحدد.

لا تلمس الخراجات إذا ظهرت. في حالة اكتشاف كيس دهني على الرأس، يجب عدم لمسه باليد أو محاولة تفريغه بنفسك دون استشارة الطبيب، لأن هذا قد يتسبب في ظهور المادة التي أدت إلى ظهور الكيس في معظم الرأس، وتشكيل أخرى. الخراجات الدهنية.

تجنب مشاركة الأدوات مع أي مريض آخر يعاني من نفس المشكلة، حتى لا تنتقل الإفرازات الناتجة عنها إلى رأسك وتصيب أجزاء أخرى منه مسببة تكيسات دهنية جديدة.

وفي نهاية مقالنا يجب ان نذكر ان يجب على المريض من تجنب الاستخدام الخاطئ لزيوت الشعر، فتحتوي زيوت الشعر على مجموعة كبيرة من المواد الدهنية والتي قد يؤدي تراكمها في اغلاق البصيلات مما تسبب فيما بعد الاكياس الدهنية، بدلًا من ذلك علينا عمل حمام الزيت وغسله .