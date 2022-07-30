تجربتي مع الليزر المنزلي ، بدأت قصتي عندما أكملت جلسات الليزر التي كنت أقوم بها في المركز المختص، فقالت لي إحدى صديقاتي عندما أوشكت على الاكتمال من جلسات الليزر الخاص بي أنه لا داعي لإنهاء العمليات في المركز ، ويُمكنني أن أقوم بها في البيت بدلًا من الذهاب بنفسي للمركز في البداية لم أفهم ما تقصده وخُيل لي بأنها تمزح حتى شرحت لي أنه يوجد ما يطلق عليه بالليزر المنزلي .

تجربتي مع الليزر المنزلي

تجربتي الشخصية كانت مع الليزر المنزلي وجهاز Home Beauty وهو جهاز ليزر منزلي يستخدم لإزالة الشعر ويتميز بحقيقة أن الشعر لا ينمو بسرعة بعد ذلك بل يحتاج إلى وقت طويل لينمو مرة أخرى بفضل التقنية الحديثة التي تعمل مع الجهاز وهي تقنية النبضات الضوئية حيث يعمل الجهاز مشحون بعدد معين من النبضات في الجلسة وهناك أنواع من هذه الأجهزة يمكن شحنها مرة أخرى بعد الرقم من البقول ينتهي في كل مرة.

لذلك أوصي باستخدام جهاز Home Beauty لسهولة استخدامه، وعدم الشعور بالألم في كل جلسة، حيث أنه مناسب للمناسبات الطارئة، ويتميز بتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن إتمام إزالة الشعر في بضع ثواني. دقيقة في أي وقت، وهي ليست باهظة الثمن مقارنة بمزاياها المتعددة التي اكتشفتها بنفسي، وإليكم تفصيل لهذه المزايا

مميزات جهاز الليزر المنزلي Home Beauty

سأشرح لك مزايا استخدام جهاز الليزر المنزلي Home Beauty في هذه السطور

يحتوي جهاز Home Beauty على عدد هائل من نبضات الضوء، لذا يمكن استخدامه لفترة طويلة جدًا.

إنه سهل الاستخدام، ولا يحتاج إلى توصيله أو شحنه ويمكن نقله إلى أي مكان.

يلغي الحاجة للذهاب إلى مراكز التجميل المتخصصة في إزالة الشعر بالليزر، وبالتالي توفير الكثير من المال.

عدم الشعور بالألم في كل مرة يتم استخدامه، وكذلك عدم نمو الشعر مرة أخرى بسرعة، والحصول على نتائج جيدة جدًا في إزالة الشعر.

تقصير الوقت والجهد اللازمين عند استخدام طرق إزالة الشعر التقليدية.

يمكن استخدامه على مناطق مختلفة من الجسم، حتى المناطق الحساسة. كما يمكن استخدامه لإزالة الشعر من الوجه، حيث أنه آمن تمامًا وبدون أي آثار جانبية.

كيفية استخدام جهاز الليزر المنزلي من هوم بيوتي

بعد أن جربت جهاز Home Beauty استطعت أن أشرح طريقة استخدامه وذلك من خلال تسليطه على المنطقة المطلوب إزالة الشعر منها بنبضاته الخاصة، ويمكن ملاحظة عدم وجود شعر واختفاءه نهائياً من مناطق مختلفة من الجسم بسرعة وبدون مجهود كبير.

ليس هذا فقط، لقد استخدمت جهاز Home beauty على الوجه للحصول على نتائج رائعة على البشرة التي أصبحت ناعمة وخالية من الشعر، وبالتالي كنت مستعدة لأي موقف مفاجئ بفضل جهاز Home beauty ومميزاته الرائعة.

تجربتي مع جهاز الليزر المنزلي من بيورير

يعتبر جهاز بيورير من أشهر وأفضل أجهزة إزالة الشعر بالليزر في المنزل، وقد أكد هذا أحد أصدقائي المقربين، لذلك أردت أن أخبركم عن تجربتها مع جهاز بيورير، والذي يتميز بالعديد من المزايا والفوائد. استخدمه صديقي بعد معاناته من الطرق التقليدية لإزالة الشعر ولاحظ نتائج واضحة في الجلسة الرابعة. .

بعد استمرار الجلسات استطاعت التخلص من الشعر نهائيا في الجلسة التاسعة وبذلك استطاعت الوصول لنتائج فعالة بسرعة وبدون تكاليف باهظة وسأعرض عليكم المزيد من المعلومات عن جهاز الليزر المنزلي بيورير.

مميزات جهاز الليزر المنزلي بيورير

يتميز جهاز بيورير بالعديد من الميزات التي جعلته الاختيار الأول لكثير من النساء، وهي كالتالي

يصل حجم عدسة الجهاز إلى 7 سم، ويسمح باستخدامها بسهولة وفعالية في التخلص من الشعر الزائد في وقت قصير، حيث يمكن إزالة الشعر من الجسم بالكامل في ست وعشرين دقيقة فقط.

يمكن استخدامه للتخلص من الشعر في المناطق الحساسة مثل منطقة البكيني، ولإزالة شعر الوجه الرقيق في المنزل دون الحاجة لزيارة مراكز إزالة الشعر بالليزر التي تحتاج إلى نتائج باهظة الثمن، كما تحتاج إلى جلسات عديدة لإزالة الشعر من هيئة.

النتائج الفعالة التي يمكن ملاحظتها منذ الجلسة الرابعة وهي إزالة 50٪ من الشعر، والنتائج المؤكدة في الإزالة الكاملة للشعر في الجلسة التاسعة.

يمكن استخدامه في أي وقت ويحتاج الشعر لوقت طويل لينمو بعد استخدامه.

يتميز بالسهولة من حيث الاستخدام، حيث يحتوي على 6 مستويات من الطاقة، ويتم اختيار المستوى المناسب حسب الحاجة.

عدد النبضات كبير، والذي يمتد لفترة طويلة جدًا. في بعض طرز الجهاز، قد يصل عدد النبضات إلى 250000.

يتميز بخاصية الفلاش التي تساعد على إنهاء الجلسة في وقت سريع دون الحاجة إلى فصل الجهاز وإعادة استخدامه مرة أخرى.

يتميز بأعلى درجات الدقة والأمان عند التعامل مع الجلد، ويحتوي على خاصية التعامل مع ألوان البشرة المختلفة، ويحتوي على فلتر يمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية واختراقها للجلد والجلد.

يمكن استخدامه بمفرده في المنزل دون مساعدة أحد.

من الممكن التخلص من كمية كبيرة من الشعر في نفس الجلسة.

عيوب جهاز الليزر المنزلي

هناك عدد من العيوب البسيطة لجهاز الليزر المنزلي من بيورير، ومنها ما يلي

قد يكون الحجم الكبير للعدسة أقل فاعلية في التخلص من الشعر في المناطق الحساسة والوجه.

يستغرق الأمر عددًا كبيرًا من الجلسات للحصول على النتائج المرجوة.

لا يساعد في الوصول إلى مناطق صغيرة أو ضيقة من الجسم، فهو أفضل للمناطق الكبيرة والواسعة.

سعره مرتفع نسبيًا مقارنة بالأنواع الأخرى.

إنه ضخم وبالتالي فهو غير مريح للاستخدام.

بصوت عالٍ عند الاستخدام.

لا يكون فعالًا عند استخدامه على البشرة الداكنة أو الفاتحة جدًا.

يقوم جهاز الليزر بمهمة تركيز أشعته على الموضع المُراد إزالة الشعر منه سواء كان هذا الموضع الوجه أو غيره، فيتم تسليط ومضات الضوء عليه فيتم تركيز أشعة الليزر ونبضاته بأكوام موجية محددة على المكان المرغوب في إزالة الشعر منها حتى يتم محاربة بصيلات الشعر بها نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور.