تجربتي مع الليمون الاسود للقولون

أسوأ ما قد يعاني منه الأشخاص هو مرض القولون العصبي خاصةً ان لا علاج له طبياً، لذلك الجميع يبحث عن نباتات تخفف من أعراض هذا المرض المتعبة جداً على الصعيد الجسدي والنفسي ايضاً، ولاننا نهتم بكم وبصحتكم أردنا ان نفيدكم بعلاج يخفف حدة المرض وهو “الليمون الأسود” أو ما يعرف ب اللومي سوف نعرض لكم فوائده وطريقة استخدامه لتقليل اعراض القولون العصبي المزعج.

ما هو الليمون الأسود

الليمون الأسود هو الليمون الأصفر العادي بعد أن يجف. يسمى هذا الليمون lumi ويستخدم في علاج العديد من المشاكل الجسدية مثل مشاكل الجلد والشعر والقولون. جدير بالذكر أن شاي الليمون الأسود من أكثر المشروبات المفيدة التي يمكن لأي شخص أن يشربها.

فوائد الليمون الأسود

فوائد الليمون الأسود كالتالي

الوقاية من أمراض القلب.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج مشاكل القولون.

طرد السموم من الجسم.

يحمي الجسم من السرطان.

يقوي جهاز المناعة في الجسم.

يعالج مشاكل الجلد.

يمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية بشكل عام.

تجربتي مع الليمون الأسود للقولون

في هذا الجزء من المقال، سنشرح تجربة الشخص مع استخدام الليمون الأسود للقولون

كنت أعاني من عسر هضم كان يزعجني كثيرًا بعد تناول كل وجبة في اليوم.

نصحني أحد أقاربي بتناول شاي لومي يوميًا للتخلص من مشاكل القولون.

في الواقع، لقد استمعت إلى نصيحته، وبدأت في شرب كوب من شاي الليمون الأسود كل يوم بعد أن استيقظت.

بعد حوالي أسبوع من بدء تناول شاي الليمون الأسود، تخلصت من مشكلة عسر الهضم والإمساك، وبدأ الجهاز الهضمي يعمل بشكل أفضل من ذي قبل.

طريقة تحضير شاي الليمون الأسود

يمكن تحضير شاي الليمون الأسود أو شاي لومي بالطريقة التالية

قطعي 4 حبات ليمون إلى أرباع وضعي عليها كوبين من الماء.

يُغلى الماء والليمون في وعاء عميق.

بعد أن يغلي الليمون قليلاً على النار، يُزال من الماء، ويُترك ليبرد، ويُحلى بالعسل ثم يشرب.

الآثار الجانبية لليمون الأسود

عيوب الليمون الأسود هي كما يلي

يمكن أن يؤدي الليمون الأسود إلى تآكل أو إتلاف مينا الأسنان.

قد يصاب مستخدم الليمون الأسود بالحموضة المعوية من شربه.

قد يصاب مستخدم الليمون الأسود بالجفاف من شربه، خاصة إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.

نصيحة مريض القولون

في هذا الجزء من المقال، سوف نوضح بعض النصائح التي يجب على مريض القولون الالتزام بها

يجب أن يقسم المريض وجباته اليومية الرئيسية إلى 5 وجبات في اليوم.

يجب ألا يأكل مريض القولون امتلاء معدته، بل يحاول قدر الإمكان تناول وجبات صغيرة.

يجب تجنب الثمار بقشرها.

يجب تقليل البقوليات قدر الإمكان.

يجب أن يتأكد مريض القولون من ممارسة الرياضة يوميًا لتحسين حركة الأمعاء.

يجب أن يتجنب مريض القولون تناول الأدوية ؛ لأنه يؤدي إلى تلف المعدة في المقام الأول.

فيديو لمشروب لومي السحري للتخلص من دهون البطن و الكرش

لا شك أن الكثير من الناس يرغبون في معرفة وصفة يمكن أن تقضي على دهون البطن في فترة زمنية قصيرة، لذلك في هذا الجزء من المقال سنعرض مقطع فيديو عن وصفة ليمون أسود يمكن استخدامها لتنزيل دهون البطن والكرش، ويمكن الوصول إلى فيديو وصفة “لومي”.

قد بينا لكم مدى فائدة “الليمون الأسود” لعلاج القولون العصبي والحد من أعراضه المتعبة وذكرنا العديد من الوصفات في هذه المقالة عبر موقعنا عرب اليوم، نتمنى لكم السلامة التامة دوماً.