تجربتي مع الماء والملح للفم، يعتبر حماية كل من الأسنان والفم من الاصابة بالتسوس والالتهاب ومجموعة كبيرة من الأمراض الأخرى التي قد يتعرض لها الفم في غاية الضرورة، وذلك لأن الفم هو الوسيلة الوحيدة الذي يسلكه الطعام وأحيانا التنفس للدخول إلى داخل الجسم، لذا فهو معرض لمجموعة كبيرة من أنواع البكتيريا.

تجربتي مع الماء والملح للفم

أنا شخص أحب أن آكل كثيرًا على مدار اليوم، خاصة قبل النوم، وأفرش أسناني فقط من حين لآخر وليس بشكل متكرر.

ذات يوم قبل أن أنام، أكلت بعض الخبز بالجبن، ونمت بعد ذلك مباشرة دون تنظيف أسناني، وفي صباح اليوم التالي عندما استيقظت وجدت رائحة كريهة تنبعث من فمي، بالإضافة إلى ذلك العديد من الفطريات مصحوبة بألم شديد.

ذهبت إلى طبيب الأسنان الذي وصف لي الكثير من الأدوية، وتناولتها ولم أشعر بأي تحسن على الإطلاق، لكن الألم بدأ يزداد أكثر فأكثر.

تناولت بعض المسكنات، لكن الألم ما زال مستمراً، وتصفح الإنترنت من أجل الحصول على الدواء المناسب، ووجدت وصفة بالماء والملح تعمل على القضاء على جميع مشاكل الفم.

في البداية لم أصدق، ولكن عندما اشتد الألم في فمي على الفور، قمت بغلي كمية من الماء وأضفت إليها ملعقة كبيرة من الملح، وشطفت بها، في البداية شعرت بحرقة شديدة وبعد فترة شعرت خدر في فمي.

لقد صنعت هذه الوصفة 3 مرات في اليوم وخلال 3 أيام اختفت الفطريات تمامًا وكان فمي خاليًا من الأمراض.

التجارب بالماء والملح للفم مميزة

بعد أن شرحت لك تجربتي مع الماء والملح، سأشرح لك تجربة قمت بها من أجلها. بينما كنت جالسًا ذات يوم أشاهد التلفاز، شعرت بوخز شديد في أسناني مصحوبًا بعدوى شديدة، ولم أستطع تحمل الألم وتناولت مسكنًا.

في اليوم التالي ذهبت لطبيب الأسنان الذي أخبرني بوجود خراج في ضرس العقل، ووصف لي الكثير من الأدوية التي تعمل على تهدئة الالتهاب حتى يتمكن من فتح الخراج.

وبالفعل اشتريت العلاج وبدأت بتناوله كما حدد الطبيب وبعد يومين تحسنت وتلاشت الالتهابات وشعرت بالفرح وتوقفت عن العلاج ولكن بعد يوم شعرت بألم أكثر من ذي قبل وعندما بدأت مع أخذ العلاج مرة أخرى، لم أشعر بتحسن على الإطلاق.

شعرت بالضيق الشديد وانقلبت عبر الإنترنت حتى وجدت عنوان مقال (انسى ألم الفم بالماء والملح)، ودخلت المحتوى.

لقد قمت بتدوين الطريقة، وبدأت حقًا في إعداد الوصفة. قمت بغلي كمية من الماء، وأضفت إليها ملعقة ملح، وقلبتها جيدًا معًا.

بدأت في شطف فمي في مكان الإصابة. في البداية، لم أستطع تحمل الألم وبصق الغسول، لكنني تحملت وأخذت كمية أخرى من الشطف في مكان الألم. شعرت بحرقة شديدة، لكنني تحملت ذلك.

بدأت في شطف المنطقة المؤلمة جيدًا. كنت أقوم بشطف الأسنان بالماء المالح مرتين في اليوم، وفي غضون 3 أيام اختفى التهاب دواعم السن تمامًا، وجف الخراج أيضًا.

فوائد الماء والملح للفم

الماء الممزوج بالملح له فوائد كثيرة جدا للفم لا يعرفها كثير من الناس، ومن هذه الفوائد ما يلي

القضاء على الفطريات التي تنتج عن عدم تفريش الأسنان بانتظام.

تخليص اللثة من الالتهابات التي تصيبها، بالإضافة إلى القضاء على رائحة الفم الكريهة.

تقوية اللثة، وحمايتها من البكتيريا الضارة.

لتخفيف وجع الاسنان بالغرغرة بالماء والملح.

وقف النزيف من قلع الاسنان.

يقضي على البكتيريا الضارة في الفم.

إزالة طبقات الجير بالإضافة إلى اصفرار الأسنان.

تخليص الحلق من الالتهابات التي تنتج عن نزلات البرد.

التقليل من التهابات الجهاز التنفسي.

تقليل الحساسية الناتجة عن استخدام معجون الأسنان.

القضاء على البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان.

تقوية الأسنان وحمايتها من التآكل والتسوس.

تقوية وتقوية أنسجة الفم، بالإضافة إلى حمايتها من الأمراض التي قد تصيبها.

رخيصة جدا مقارنة بغسولات الفم الأخرى.

سهل التحضير في أي وقت وفي أي مكان.

لا يسبب اي ضرر او تهيج للفم.

كيفية استخدام الماء والملح للفم

طريقة الاستخدام سهلة للغاية، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية

في البداية، ضعي كمية من الماء في إناء صغير حتى يغلي. ثم يصب الماء في كوب صغير. بملعقة، ضعي ملعقة صغيرة من الملح في الماء وقلبيهم جيدًا حتى يذوب الملح. خذ كمية من محلول الملح والماء في الفم، وقم بالغرغرة به في جميع اتجاهات الفم لمدة دقيقتين فقط. يتم تكرار الخطوة السابقة حتى يتم الانتهاء من كمية محلول الملح والماء. يمكن تكرار هذه الوصفة 3 مرات في اليوم.

نصائح عند استخدام الماء والملح للفم

بعد أن علمنا بتجربتي مع الماء والملح للفم، لا بد لي من ذكر بعض النصائح لك قبل البدء في استخدام المياه المالحة لعلاج مشاكل الفم التي يجب الالتزام بها، ومن هذه النصائح ما يلي

تجنب وضع كمية كبيرة من الملح في الماء، حيث سيؤدي ذلك إلى جفاف الفم والحلق أيضًا.

لا ينبغي ابتلاع الماء والملح بعد الشطف، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

– عدم تناول كميات كبيرة من الماء والملح، لأنها تسبب تهيج اللثة، بالإضافة إلى نزيف حاد.

قم بغلي الماء جيداً للحصول على نتائج فعالة.

لا ينبغي استخدام الماء وهو شديد السخونة في الفم، بل يجب تركه حتى يصبح دافئًا حتى لا يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

هل غسل الماء والملح آمن للحامل

تعاني الكثير من النساء خلال فترة الحمل من مشاكل في الفم، مثل التهاب ونزيف اللثة وكذلك آلام الأسنان، بالإضافة إلى تقرحات الفم، لكنهن يخشين من تناول أي علاج قد يضر جنينهن.

تستشير طبيبها الذي يصف لها العلاج، ولكن في بعض الأحيان لا يمكن إعطاء المرأة الحامل علاجًا لمشاكل الفم، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل، بالإضافة إلى ذلك في الأشهر الأخيرة من الحمل أيضًا، وكذلك السائل الأمنيوسي. يتأثر حول الجنين ببعض أنواع العلاج.

لذلك تلجأ إلى البحث عن طرق طبيعية للتخلص من هذا الألم، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل الفم، لكنها لا تعرف النوع المناسب لها.

الغرغرة بالماء المالح هي إحدى وصفات الطب البديل الأكثر شيوعاً التي تعالج مشاكل الفم، لكن بعض النساء الحوامل يتساءلن إذا كان المضمضة بالماء المالح تسبب ضرراً للجنين.

يمكن القول أن الغرغرة بالماء والملح آمنة جدا للحامل ولا تسبب أي ضرر للأم والجنين ولكن بشرط عدم الإفراط في تناولها أو ابتلاعها.

هل الغرغرة بالماء والملح مناسبان للرضاعة

تتساءل المرأة المرضعة عن طريقة صحية لعلاج وجع الأسنان وتقرحات الفم ولكنها في نفس الوقت لا تسبب أي ضرر للرضيع ولا تؤثر سلباً على كمية الحليب.

يعتبر الماء والملح من أشهر أنواع الغسولات التي تعالج مشاكل الفم والأسنان عند المرأة المرضعة ولا تسبب أي ضرر للأم أو حليب الأم، كما أنها لا تسبب مشاكل للرضيع.

تلف في الماء والملح في الفم

الماء والملح لهما فوائد عديدة، وبالإضافة إلى ذلك فإن لهما العديد من الأضرار التي تحدث عند الإفراط في شرب الماء والملح، ومنها

قم بإزالة طبقات المينا الموجودة في الأسنان.

التهابات اللثة عند الإفراط في تناول الطعام.

تسوس الأسنان عند الغرغرة بشكل متكرر ولفترات طويلة.

جفاف شديد في الفم

أن هذا السائل الملحي يستطيع القضاء على البكتيريا التي تنتشر في الفم، وذلك من خلال الحد من انتشارها، حيث تحتاج البكتيريا بيئة حامضية لكي تنتج بكتيريا غيرها فهي البيئة الأمثل لها، لكن عند استعمال مزيج الماء والملح، يقوم باختلاف وسط الفم إلى الوسط القلوي.