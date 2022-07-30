تجربتي مع المستكة للجرثومة ،لقد كنت اشتكي من اوجاع قوية في المعدة، ولقد خف وزني بشكل مفاجأ وظاهر ، وكنت احس في الكثير من الأوقات بالتعب الشديد الذي ليس له اي معنى إلى أن ذهبت للطبيب وطلب مني اختبارات للكشف عن سبب هذه الأعراض، وكانت النتيجة التحقق من تعرضي بعلامات بجرثومة المعدة، وقام الطبيب بوصف عدة أدوية لي ولكن سوف أوضح القصة في هذه المقالة.

تجربتي مع بكتيريا المصطكي

اليوم قررت أن أشارككم تجربتي مع المصطكي حتى يستفيد منه المصابون بهذا المرض

أعاني من آلام في المعدة منذ فترة طويلة ولا أعرف السبب وراء ذلك.

حتى ذهبت إلى الطبيب وأخبرته عن الأعراض التي أعاني منها ثم أكد إصابتي بجراثيم المعدة.

وصف لي بعض الأدوية التي تخفف من أعراض هذه الحالة.

لقد كنت أتناول هذه الحبوب لفترة طويلة ولكني لم أشعر بتحسن، وما زلت أعاني من آلام في المعدة وتشنجات.

بدأت في البحث عن وصفات وطرق أخرى لعلاج هذه الحالة، حتى تعرفت على وصفة المستكة لعلاج جراثيم المعدة.

في الواقع، لقد بدأت في إعداده باتباع الخطوات التالية.

أحضر ملعقة من المصطكي المطحون وكوب من الماء وانقع المصطكي في الماء لمدة 15 دقيقة.

ثم قم بتصفية هذا المشروب وشربه مرة كل 12 ساعة يوميًا لمدة أسبوعين للحصول على نتائج أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن إذابة ملعقة كبيرة من مسحوق المستكة في كوب من الماء ثم شربها يومياً.

لأنني جربت هذه الوصفة لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك لاحظت أن الأعراض اختفت تمامًا.

وكانت تلك تجربتي مع بكتيريا المصطكي، وهي من التجارب الناجحة التي أدت إلى التخلص من تلك المشكلة.

فوائد المصطكي للصحة العامة

يحتوي المستكة على العديد من الفوائد الصحية أبرزها ما يلي

يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي

يحتوي المستكة على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى مضادات الالتهاب، لذلك فهو يعالج مشاكل الجهاز الهضمي.

التخلص من بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري

بكتيريا الملوية البوابية، بكتيريا الأمعاء المصاحبة للقرحة.

هناك دراسة نشرت عام 2010 على 50 شخصًا يعانون من هذا النوع من البكتيريا.

ووجد من خلال هذه الدراسة أن 30 شخصًا من أصل 50 تم شفاؤهم من هذه البكتيريا بعد تناول المصطكي لمدة ثلاثة أسابيع.

يساعد في علاج قرحة المعدة

يحتوي المستكة على خصائص مضادة للبكتيريا، لذلك فهو يعالج قرحة المعدة عن طريق إذابة ملعقة من المصطكي في كوب من الماء وتناولها بشكل يومي.

التقليل من أعراض مرض التهاب الأمعاء

هناك دراسة نشرت في عام 2015 تفيد بأن المصطكي يساعد في تخفيف التهاب الأمعاء.

خفض نسبة الكوليسترول في الدم

للمستكة تأثير إيجابي على خفض نسبة الكوليسترول في الدم عند تناولها لمدة شهرين.

كما أنه يخفض نسبة السكر في الدم. التأثير الإيجابي للمصطكي واضح للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

تحسين صحة الكبد

يساعد المصطكي في منع تلف الكبد، وقد ثبت ذلك من خلال دراسة أجريت على 20 مشاركًا تناولوا المصطكي لمدة 18 شهرًا

لقد عانوا من انخفاض مستويات إنزيمات الكبد المرتبطة بتلف الكبد، مقارنة بالمشاركين الذين لم يفعلوا ذلك.

منع تسوس الأسنان

يمكن أن يؤدي اللعاب الحمضي والكتائب العقدية، وكذلك بكتيريا العصيات اللبنية، إلى تسوس الأسنان.

يمكن أن يؤدي اللعاب الحمضي إلى مشاكل الأسنان، لذلك يوصى باستخدام المصطكي للتخلص من مشاكل صحة الأسنان.

يعالج الربو

لأن المصطكي يحتوي على مضادات للالتهابات، لذلك فهو يعالج الربو والمشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي.

من خلال دراسة أجريت على الفئران في عام 2013، نتج عن تناول المصطكي تثبيط فرط الحمضات بشكل كبير، وتقليل استجابة مجرى الهواء، بالإضافة إلى منع إنتاج المواد الالتهابية، وكان لذلك تأثير إيجابي في التخلص من التهاب الرئة.

الوقاية من سرطان القولون

قد يساعد تناول المصطكي أيضًا في تقليل الأورام التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان القولون.

حيث وجد الباحثون أن المصطكي يثبط زيادة خلايا القولون عند تناوله عن طريق الفم، وذلك من خلال تجربة أجريت على الفئران، كما أن المصطكي يثبط نمو أورام سرطان القولون.

الوقاية من سرطان البروستاتا

المستكة لها دور فعال في منع تطور سرطان البروستاتا. هذا وفقًا لدراسة أجريت في

تنص على أن المصطكي يمكن أن يثبط مستقبلات الأندروجين، مما قد يكون له تأثير على تطور سرطان البروستاتا.

تخلص من الوزن الزائد

ماستيك له دور فعال في إنقاص الوزن، حيث يحسن التمثيل الغذائي وبالتالي يحرق المزيد من السعرات الحرارية.

كما أنه يحسن التمثيل الغذائي ويحرق الدهون المتراكمة في الجسم وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.

أسباب جراثيم المعدة

هناك العديد من أنواع البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب المعدة والأمعاء البكتيري، بما في ذلك

coli، الموجودة في لحم البقر غير المطبوخ جيدًا، وكذلك الفواكه والخضروات غير المغسولة جيدًا.

الشيغيلة هي نوع آخر من البكتيريا التي يمكن العثور عليها في الطعام النيء والمياه الملوثة، بما في ذلك مياه حمامات السباحة.

المكورات العنقودية والسالمونيلا، والتي قد تكون في اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا والبيض ومنتجات الألبان.

يرسينيا كولاي Yersinia coli، والتي توجد في لحم الخنزير النيء أو غير المطبوخ جيدًا، وكذلك في اللحوم المصنعة.

كامبيلوباكتر، والتي توجد في الحليب والدواجن النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

يمكن لأي شخص أن يصاب بالبكتيريا الحلزونية بعد تناول طعام أو شراب ملوث.

يمكن أن يتلوث الطعام إذا لم يتم تخزينه وغسله وطهيه بشكل صحيح.

يمكن أن ينتشر التهاب المعدة والأمعاء البكتيري من شخص لآخر إذا تناول العديد من الأشخاص نفس الطعام الملوث، ربما من مطعم أو سوبر ماركت أو محل بقالة.

ينتشر التهاب المعدة والأمعاء بسرعة من شخص لآخر عن طريق البكتيريا الموجودة على أيديهم عن طريق التعامل مع الطعام أو الماء الملوث.

توجد البكتيريا الضارة أيضًا في براز الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء الجرثومي.

يمكن للأشخاص الذين يصابون بهذه البكتيريا على أيديهم أن ينشروها عندما يلمسون الأسطح أو الأشياء أو الأشخاص الآخرين.

يمكن أن تنتقل هذه البكتيريا عن طريق لمس الأنف أو الفم أو العينين بأيدي ملوثة.

نتيجة لذلك، من الضروري غسل اليدين جيدًا بعد الأكل أو استخدام الحمام، خاصةً إذا كان الشخص مصابًا بالتهاب المعدة والأمعاء البكتيري أو أي عدوى أخرى.

فوائد الجراثيم المصطكي

يمكن علاج جراثيم المعدة باستخدام المستكة لاحتوائها على الفوائد التالية

تناول المستكة المنقوعة يعمل على علاج جراثيم المعدة بشكل فعال وسريع.

يساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، والإمساك، والإسهال، وتشنجات المعدة.

يقوي جهاز المناعة، وبالتالي يقلل من المشاكل الصحية.

يعالج متلازمة القولون العصبي والمشاكل الصحية التي تنجم عن هذا الاضطراب.

ينظم مستوى الكوليسترول في الدم، كما يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الاختلاف في الأطعمة الغذائية ينصح الطبيب المشرف على الحالة المريض بضبط الأطعمة الغذائية الخاص به، وذلك بالرغم من عدم وجود أي إشارة على دور الأطعمة في الشفاء من جرثومة المعدة، إلا أن تناول الأطعمة المضاف إليها البهارات ، وكذلك تناول المشروبات الكحولية والتدخين.