تجربتي مع المليساء المعدية ، قد اثار تسائلات الكثير من الأشخاص حول التعرف على العدوى الفيروسية والتي تصيب الجلد مصاحبة لظهور البثور والحبوب عليه ، مما يصاب الشخص بالقلق والتوتر حيال ذلك ، وتعتبر المليساء المعدية هي واحدة من الأمراض الشائعة التي يرغب الكثير من الناس في معرفة معلومات عنها، وبالتالي سنتعرف على كيفية الوقاية من المليساء المعدية ، تابعوا معنا .

المليساء المعدية

هي عدوى جلدية فيروسية ينتج عنها ظهور بثور وبثور دائرية أعلى الجلد تحتوي على سائل شفاف، والجدير بالذكر أن هذه الحبوب عادة ما تكون شفافة في اللون ولا يصاحبها أي ألم. جهاز المناعة.

أسباب الإصابة بالمليساء المعدية

فيما يلي أسباب الإصابة بالمليساء المعدية

وجود علاقة جسدية مع شخص مصاب بالمليساء المعدية.

استعمال أواني شخصية كالمنشفة أو الملعقة أو الشرب في مكان المصاب بالمليساء المعدية.

الاتصال العام بجسم شخص مصاب بالمليساء المعدية.

حك جزء صغير من الجلد المصاب بالمليساء المعدية، حيث يؤدي ذلك إلى انتشار العدوى إلى باقي أجزاء الجلد.

أعراض المليساء المعدية

أعراض المليساء المعدية هي كما يلي

ظهور نتوءات على الجلد تحتوي على سائل صافٍ.

عادة لا تكون هذه النتوءات مصحوبة بألم.

الشعور بالحاجة إلى خدش البثور الموجودة أعلى الجلد.

عادةً ما تحتوي نتوءات المليساء المعدية على مادة شمعية بيضاء عليها.

كيفية تشخيص عدوى المليساء

عادة ما يتم تشخيص المليساء المعدية بإحدى الطريقتين التاليتين

طريقة المظهر الخارجي في هذه الطريقة يقوم الطبيب بتشخيص المرض من خلال مطابقة مظهر البثور الخارجية مع ظهور البثور لدى مرضى آخرين يعانون من نفس المرض. إذا كان المظهر الخارجي هو نفسه، فإن المرض هو نفسه.

طريقة تحليل العينة في هذه الطريقة يأخذ الطبيب عينة من الجلد المصاب ويحللها لمعرفة نوع الفيروس الذي قد يكون قد أدى إلى الإصابة والتعرف على المرض من خلال هذا الأمر.

تجربتي مع المليساء المعدية

في هذا الجزء من المقالة، سوف نقدم تجربة الشخص مع المليساء المعدية

لقد أصبت بمرض المليساء المعدية في سن المراهقة نتيجة لاتصالي بأحد زملائي الناقلين.

عندما ذهبت إلى الطبيب أخبرني أن هذا المرض عادة ما يختفي من تلقاء نفسه، لكنه يستغرق بعض الوقت فقط.

طبعا كانت البثور تزعجني كثيرا خاصة أنها كانت موجودة في منطقة الصدر وتحت الإبط مما يعني أن وجودها كان جحيما في الصيف.

لذلك استخدمت بعض العلاجات الطبيعية التي ساعدتني على تسريع وقت الشفاء والتخلص من تلك البثور في حوالي شهرين.

الوقت اللازم للتعافي من عدوى المليساء

عادة ما تستغرق المليساء المعدية من 8 إلى 12 شهرًا حتى تختفي جميع آثارها من تلقاء نفسها من جسم المريض دون استخدام أي علاجات. هذا المرض يعتمد على المناعة في المقام الأول، وكلما زادت قوة مناعة الشخص، كلما تعافى من المرض بشكل أسرع، ولكن مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض العلاجات الطبيعية والكيميائية والتقنية التي تسرع من التعافي من هذا المرض. مرض.

العلاجات التقنية والكيميائية للمليساء المعدية

يمكن القضاء على الحبوب الجلدية الناتجة عن الإصابة بالمليساء المعدية من خلال استخدام بعض العلاجات الحديثة التي تعمل على التخلص من هذا المرض خلال عدة أيام أو على الفور، وسنعرض أدناه تلك العلاجات التي تساعد على التخلص من المليساء المعدية بشكل سريع وآمن

العلاجات الفنية للمليساء المعدية

العلاجات التقنية للمليساء المعدية هي كما يلي

إزالة البثور والبثور بالليزر.

الكي بالكهرباء للبثور والبثور التي تسببها المليساء المعدية.

تجميد الحبوب بالنيتروجين ثم إزالتها من على سطح الجلد.

تجريف الحبوب.

العلاجات الكيميائية للمليساء المعدية

العلاجات الكيميائية للمليساء المعدية هي كما يلي

استخدم الكريمات الموضعية للقضاء على تلك البثور والبثور في عدة أيام.

وضع بعض الأحماض الكيميائية التي تقشر الطبقة الخارجية من الجلد في موقع المرض، حيث تقشر الطبقة الخارجية من الجلد وتزيل تلك البثور والبثور بشكل دائم.

العلاجات الطبيعية للمليساء المعدية

من المؤكد أن العلاجات الطبيعية للمليساء المعدية ليست بنفس سرعة العلاجات التقنية أو الكيميائية لهذا المرض، ولكن من المؤكد أيضًا أنها أقل تكلفة وأكثر أمانًا منها، لذلك في هذا الجزء من المقالة سوف نقدم بعضًا من تلك العلاجات الطبيعية التي العمل على القضاء على هذا المرض بشكل دائم

وصفة زيت القرنفل وزيت جوز الهند لعلاج المليساء المعدية

يمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها على الجلد بالطريقة التالية

ضعي ملعقة كبيرة من زيت القرنفل وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم اخلطيهم معًا.

يتم فرك المنطقة المصابة برفق بهذا الخليط، ثم تغطى بضمادات لمدة أربع ساعات، ثم يتم شطف المنطقة المصابة بالماء البارد.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على النتيجة المرجوة.

خل التفاح لعلاج المليساء المعدية

يمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها على الجلد بالطريقة التالية

يتم تدليك المنطقة المصابة بخل التفاح.

اترك خل التفاح على الجسم لمدة نصف ساعة.

تُغسل بقايا خل التفاح عن الجلد بماء بارد.

لا ينبغي تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة يوميًا لتجنب التهاب الجلد.

وصفة لأوراق النيم لعلاج المليساء المعدية

يمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها على الجلد بالطريقة التالية

في البداية، قم بطحن نصف كوب من أوراق النيم.

يُضاف الماء إلى النيم المطحون حتى يتحول الخليط إلى عجينة طرية.

يتم دهن العجين فوق مكان الإصابة ويتم ربط هذا المكان بالضمادات لمدة ساعة.

تُغسل آثار الوصفة عن الجلد بالماء البارد.

وصفة زيت الليمون وزيت الزيتون الاسترالي لعلاج المليساء المعدية

يمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها على الجلد بالطريقة التالية

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الليمون الأسترالي مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

يتم وضع الزيوت المذكورة أعلاه على الجلد لمدة نصف ساعة.

يتم غسل آثار الزيوت عن الجلد.

يمكن تكرار الوصفة مرتين يوميًا.

وصفة زيت شجرة الشاي لعلاج المليساء المعدية

يمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها على الجلد بالطريقة التالية

يتم تدليك المنطقة المصابة بزيت شجرة الشاي لمدة ربع ساعة، ويجب أن يتم ذلك قبل النوم.

ثم يتم تغطية موقع الإصابة بالضمادات.

اترك الضمادات على مكان الإصابة طوال الليل.

يتم غسل آثار الزيت المتبقية في الصباح.

كيفية الوقاية من عدوى المليساء

يمكن الوقاية من عدوى المليساء عن طريق تطبيق ما يلي

ابتعد عن إقامة علاقة جسدية مع شريكك إذا كان مصابًا بهذا المرض.

اغسل يديك جيدًا بشكل دوري طوال اليوم للتخلص من أي فيروسات.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع أي شخص آخر، مهما كان قريبًا منهم، لأن العدوى الفيروسية غالبًا ما تنتقل بين الأشخاص بهذه الطريقة.

يجب تجنب الاتصال المباشر مع جلد أي شخص مصاب بهذا المرض.

تجربتي مع المليساء المعدية ، هي عدوى جلدية فيروسية ينتج عنها ظهور بثور وبثور دائرية أعلى الجلد تحتوي على سائل شفاف ، وتعرفنا على كيفية الوقاية من عدوى المليساء ، و وصفة زيت شجرة الشاي لعلاج المليساء المعدية .