تجربتي مع المورينجا للسكر ،السنة الماضية في شهر يوليو كان تاريخ لا اتمكن من نسيانه بالرغم من أني من النساء التي لا تتمكن من تذكر التواريخ بصفة منتظمة ، لكن سبب تذكري لهذا الشهر، هو أنني بدأت احس في هذا التاريخ ببعض الأعراض التي كانت في الأول أجدها أعراض اعتيادية لا تدعو للقلق والخوف وان يجب ان اهملها لتفاهتها، ثم بدأ الأمر يزيد ليلفت اهتمامي إلى أنه يوجد شيء غير اعتيادي يحدث لجسمي.

تجربتي مع المورينجا للسكر

المورينجا من الأعشاب المعروفة منذ القدم، حيث أطلق عليها الفراعنة شجرة الحياة، وتنمو هذه الشجرة بكثرة في الهند والعديد من البلدان الأخرى، وسأعرض لكم تجربتي مع المورينجا للسكر مثل

منذ فترة طويلة في حياتي، كنت أعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وكذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ذهلت عندما علمت من الطبيب أنني أعاني من مرض السكري والكوليسترول وبدأت في البحث عن علاج لهذه الأمراض يحتوي على أعشاب طبيعية وفعالة في علاج هذه الأمراض المناسبة لحالتي الصحية.

وعندما بحثت باستمرار على الإنترنت، وجدت أن الكثير من الناس يتحدثون عن فوائد عشبة المورينجا للسكر.

بدأت في استخدام هذه العشبة بنفس الطريقة التي يستخدمها بعض الناس لعلاج مرض السكري.

بعد استخدام هذه العشبة لفترة وجيزة قمت ببعض الفحوصات الطبية وقمت بقياس نسبة السكر في الدم ووجدت أن النسب أصبحت طبيعية.

كنت سعيدًا جدًا بالنتيجة التي حصلت عليها من عشبة المورينجا الرائعة، ولذلك أنصح جميع الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري باستخدامها.

فوائد المورينجا لمرضى السكر

تشتهر المورينجا بفوائدها العديدة في علاج مرض السكري، بما في ذلك

يمنع زيت المورينجا مشكلة تصلب الشرايين لأنه يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم بشكل مثير للدهشة.

تحتوي المورينجا على نسبة كبيرة من فيتامين د وفيتامين ج وتساعد على تحفيز إنتاج الأنسولين من البنكرياس.

جذور المورينجا غنية بفيتامين أ.

يهاجم مرض السكري جهاز المناعة ويضعفه بشكل كبير، كما أن المورينجا تقوي جهاز المناعة.

يعمل على حماية الأوعية الدموية التي تحيط بالعين، وبالتالي يمنع المصاب بمرض السكر من الإصابة بالأمراض التي تحدث في شبكية العين.

كيفية استخدام المورينجا لعلاج مرض السكري

هناك طريقتان لاستخدام

الطريقة الأولى

نحضر نبات المورينجا ونجففها عن طريق فردها على صينية وإدخالها في فرن مسخن مسبقًا دون إشعال النار حتى تجف تمامًا، أو تركها في الهواء حتى تجف، ثم نطحنها ونحفظها محكم الإغلاق. وعاء.

خذ ملعقة كبيرة من مسحوق المورينجا وأضفها إلى كوب من الماء، ثم قلّب جيدًا.

نرفع المزيج على النار حتى يغلي تماما، ثم نسكبه في فنجان ونضيف إليه ملعقة من العسل للتحلية، ثم نتركه حتى يبرد تماما ثم اشربه.

الطريقة الثانية

أحضر كوبًا من الماء المغلي وضع فيه بعض نبات المورينجا، ثم اتركه لمدة ثلاث دقائق، ثم اشربه دافئًا.

كيفية استخدام المورينجا لفقدان الوزن

أثبتت الدراسات الحديثة أن المورينجا فعالة في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، ومن أهم فوائدها في التخسيس ما يلي

تعزز المورينجا من كفاءة الجهاز الهضمي وتعالج مشاكل الجهاز الهضمي التي قد تكون سببًا في زيادة الوزن في منطقة البطن، كما تعمل على التخلص من ترهلات البطن.

يستخدم في التخسيس بطحنه واستخدامه كالشاي وشربه يوميا. يعمل على التخلص من الدهون الزائدة لجعل جسمك مشدودًا ومثاليًا.

لهذه العشبة تأثير سحري في زيادة الحرق للتخلص من الدهون المختلفة في الجسم.

يعمل المورينجا على سد الشهية وعدم القدرة على تناول الكثير من الأطعمة مما يساعد على فقدان الجسم بسرعة.

فوائد المورينجا للشعر

تم استخدام المورينجا مؤخرًا لعلاج مشاكل الشعر لما لها من فوائد رائعة للشعر، ومن أهم فوائدها للشعر ما يلي

تحتوي المورينجا على نسبة عالية من فيتامين إي الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنشيط الدورة الدموية في الشعر واستعادة جماله وحيويته. كما أنه يغذي فروة الرأس، مما يؤدي إلى تقوية بصيلات الشعر.

تساعد المورينجا على منع تساقط الشعر وتقوية جذوره، وذلك لاحتوائها على حمض الفوليك والبيوتين الذي يحمي الشعر من التلف وتقصف الأطراف.

يساعد على إطالة الشعر بشكل منتظم.

يحافظ المورينجا على فروة الرأس من الجفاف ويمنحها ترطيبًا مناسبًا، وهذا يعطي الشعر حيوية وبريقًا، حيث يبدو الشعر صحيًا.

فوائد متعددة للمورينجا

وقد ثبت أن هذا النبات فعال للغاية حيث أنه يحتوي على العديد من الفوائد ومنها ما يلي

اكتشف العلماء مؤخرًا فائدة كبيرة للمورينجا، وهي أنها تحمي البشر من السرطان.

يعتبر المورينجا علاجًا فعالًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يستخدمه الكثير من الناس لعلاج اضطرابات النوم مثل الأرق لاحتوائه على المهدئات الطبيعية، ويطيل العضلات، ويسبب الاسترخاء، ويساعد على النوم العميق، وخاصة لكبار السن.

يستخدم المورينجا كعلاج فعال للغاية لحالات القلق والتوتر التي تؤثر على بعض الناس.

يزيل المورينجا السموم من الجسم، فهو طارد قوي للسموم التي تتراكم في الجسم نتيجة عادات الأكل الخاطئة.

يحتوي نبات المورينجا على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم وغيرها، لذا فهو مناسب للنساء الحوامل والمرضعات بأمان وفعالية كبيرتين لأنه لا يحتوي بشكل كامل على أي مواد ضارة.

أوراق المورينجا غنية بالحديد والفوسفور وبيتا كاروتين والفيتامينات والمعادن الأخرى.

بعض النساء يستخدمن مسحوق المورينجا كتوابل ويضعونه على بعض الأطعمة لما له من فوائد رائعة.

يستخدم نبات المورينجا للتنحيف كما ذكرنا لاحتوائه على مواد فعالة في إذابة الدهون من الجسم لذلك ينصح باستخدام المورينجا عند اتباع نظام غذائي صحي.

كما تستخدم المورينجا في العديد من المجالات مثل صناعة العطور وعنصر مهم لتسميد التربة، فضلا عن استخدامها في صناعة المنظفات وغيرها.

تحتوي المورينجا على مضادات الأكسدة التي تعيد حيوية الجسم والبشرة، وتحميها من أمراض الشيخوخة، وتحمي خلايا الجسم من الأمراض.

كيفية استخدام المورينجا في الطعام

يمكن إدخال المورينجا في الطعام اليومي بعدة طرق، بما في ذلك

استبدل السبانخ بالمورينجا واطبخها بنفس طريقة السبانخ.

يمكن إضافة المورينجا إلى عجة البيض، لأنها تعطي قيمة غذائية عالية جدًا لهذه الوجبة.

يمكن إضافة المورينجا الطازجة إلى جميع السندويشات، حيث تضفي طعمًا رائعًا ولذيذًا.

يمكن إضافة المورينجا إلى السلطات الخضراء، حيث إنها تضيف قيمة غذائية كبيرة جدًا.

يدخل المورينجا في صنع بعض أنواع الحساء، مثل حساء الفطر والذرة وغيرها.

يضاف مسحوق المورينجا لبعض المشروبات الساخنة وكذلك لجميع أنواع العصائر.

المورينجا توصف في علاج مجموعة كبيرة من الامراض وهي من النباتات المنتشرة والمشهورة منذ القِدم في بلاد الكنانة وتتم زراعتها في دول كثيرة حول الكرة الأرضية كما أنها من الأشجار التي تتميز بسرعة النمو حيث يصل طولها إلى 2 متر خلال شهرين فقط نسأل الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور.