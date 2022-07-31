تجربتي مع الموز والحليب للتسمين ، كنت دائما اشتكي من النحافة الكثيفة منذ الصغر، وكانت النحافة سببًا لمجموعة كبيرة من المعضلات الصحية التي مرت بها، والآن وأنا على أبواب الزواج، أود أن اقضي على هذه المعضلة وأحصل على جسد رائع و جميل خالي من اي مشاكل صحية، كما أنني أخشى أن أتناول العقاقير، وحاولت القضاء على معضلة النحافة بتناول الكثير من الطعام، ولكني فعلًا لا استطيع أن اتناول كميات كبيرة من الأغذية .

تجربتي مع الموز والحليب للتسمين

هناك العديد من التجارب التي حققت نجاحا مبهرا جدا ومنها تجربتي مع الموز والحليب للتسمين ومنها ما يلي

وروت إحدى الفتيات أنها كانت تعاني من النحافة حيث كان وزنها أربعين كيلوغراماً، ونصحها البعض بتناول هذا المشروب وبالفعل كان له تأثير السحر حيث زاد وزنها واستطاعت أن تكتسب عشرة كيلوغرامات لتصبح خمسين كيلوغراماً، بفضل فوائده المتعددة والمركبات التي يحتوي عليها. مساهم مهم في زيادة الوزن.

إحدى الفتيات التي كانت على وشك الزواج كانت تعاني من انخفاض الوزن منذ صغرها، ومع اقتراب موعد زفافها، عملت جاهدة على زيادة وزنها لتظهر بمظهر لائق في يوم زفافها. كان الخليط فعالاً للغاية واستطاعت أن تكتسب الكثير من الكيلوجرامات في فترة زمنية قصيرة منذ أن بدأت في تناوله.

المحتوى الغذائي للموز

يعتبر الموز من الثمار المتوفرة بكثرة بالإضافة إلى أنه يباع بسعر زهيد. بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من المركبات الهامة، ومن أهمها ما يلي

تعتبر فاكهة غنية بالألياف الغذائية.

يحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم.

غني بفيتامين ب 6 وكذلك فيتامين سي.

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تتميز بمحتواها العالي من السعرات الحرارية، حيث يبلغ عددها في مائة جرام منها حوالي تسعين سعرة حرارية.

يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

محتوى الحليب الغذائي

وهي من الأطعمة المفيدة جدا التي ينصح بتناولها سواء منفردة أو ممزوجة بشيء، وذلك لاحتوائها على ما يلي

يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو من أغنى الأطعمة فيه.

كمية عالية من البروتين.

العديد من الفيتامينات مثل “أ، هـ، د، ب، ك”.

كوب واحد منه يحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية تقدر بنحو مائة وخمسين سعرة حرارية.

مجموعة كبيرة من المعادن مثل “الحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم”.

كمية عالية من السيلينيوم، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة.

طريقة تناول عصير الموز مع الحليب

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها أكل الموز بالحليب لغرض التسمين، نوضحها من خلال ما يلي

عصير موز وحليب للتسمين

المكونات

كوبان من الحليب كامل الدسم ويفضل أن يكون بارداً.

نصف كوب من الموز الطازج المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل المحلي.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا وهذا المكون اختياري.

طريقة التحضير

ضعي المكونات المذكورة أعلاه في وعاء الخلاط الكهربائي حتى تمتزج جيدًا.

يُسكب في كأس كبير ويفضل تناوله فوراً وعدم تركه حتى لا يتحول إلى لون غامق.

عصير موز وحليب بالمكسرات

في بعض الأحيان يمكن إضافة الموز مع الحليب إلى خليط من المكسرات، حيث أنه من الأطعمة الغنية بالدهون التي تساهم في زيادة الوزن بشكل أسرع.

المكونات

علبة حليب مكثف.

ثلاث ثمرات موز طازجة كاملة النضج.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من اللوز المطحون.

يمكن استخدام كمية من الحليب السائل أو الماء.

طريقة التحضير

باستخدام الخلاط الكهربائي، يتم خلط جميع المكونات المذكورة أعلاه.

استمر في الخلط حتى تصبح المكونات متجانسة تمامًا واحصل على مزيج من الاتساق المناسب.

يؤكل باردا للاستمتاع بطعم مميز ولذيذ ومنعش في نفس الوقت قبل النوم ليلا.

عصير موز مع لبن وتمر للتسمين

تتميز التمر بالسعرات الحرارية العالية، بالإضافة إلى وجود كمية عالية من السكر، مما يساهم في زيادة الوزن بسرعة، بالإضافة إلى وجود نسبة عالية من الحديد، لذلك يضاف إلى العديد من الأطعمة الموصوفة زيادة الوزن وعلاج مشكلة النحافة.

المكونات

كوب موز شرائح.

ثلاثة أكواب من الحليب كامل الدسم.

خمسة أو عشرة مواعيد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل المحلي.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات مع الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على خليط متناسق ومتناسق.

يوصى بتناوله بين الوجبات للحصول على نتائج مرضية خلال فترة قصيرة من استخدامه.

فوائد الموز والحليب للتسمين

خلطة الموز مع الحليب لها العديد من الخصائص الهامة التي تجعلها فعالة في التخلص من النحافة، ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي

يعتبر من أولى الأطعمة التي يوصي الطبيب بتناولها في أي نظام غذائي للقضاء على النحافة، حيث أنه يحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية التي تزيد الوزن بشكل كبير خلال فترة قصيرة من تناوله.

يعتبر الموز غذاءً منخفض الألياف، وكلما قل الألياف في الطعام كلما أدى إلى زيادة الوزن. كما يحتوي الحليب على نسبة عالية من البروتين الذي يعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

عصير الحليب مع الموز يقوي جهاز المناعة في الجسم، وبالتالي يقاوم أي عدوى قد تصيب الجسم، مما يساهم في التمتع بجسم قوي وصحة جيدة.

يعالج هذا الخليط فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وهو من أهم العوامل الضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الهيموجلوبين في الدم.

يعتبر فعالاً في زيادة الوزن وخاصة في مناطق معينة من الجسم مثل الأرداف والخصر ولكن بشكل طبيعي وصحي.

يلعب دورًا مهمًا في مقاومة جفاف الجلد، حيث يتميز بقدرته على الحفاظ على كمية السوائل في الجسم، وبالتالي زيادة الوزن حسب الرغبة.

وهو من المشروبات التي تساهم في فتح الشهية، مما يمكّن الإنسان من تناول كميات أكبر من الوجبات مما اعتاد عليه.

يساهم بشكل كبير في عملية تجديد خلايا الجلد، وبالتالي الحفاظ على بشرة منتعشة ومشرقة، والحفاظ على وجه ممتلئ بالحيوية.

يحفز هذا المزيج الجسم أيضًا على امتصاص كميات أكبر من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي ضمان زيادة الوزن بشكل طبيعي.

عصير الموز والحليب آثار جانبية للتسمين

من خلال تجربتي مع الموز والحليب في التسمين، لوحظ أنه قد يسبب أضراراً عديدة، ويمكن ذكرها من خلال ما يلي

عصير الموز مع الحليب من الأطعمة التي تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم هضمها.

وهو عبارة عن غذاء ثقيل على المعدة، مما يسبب القيء نتيجة العديد من اضطرابات المعدة.

يعتقد بعض الباحثين أن خلط هذين المكونين قد يتسبب في بطء نشاط الدماغ، لذلك من الأفضل تناوله قبل النوم مباشرة وليس في الصباح.

يمكن أن يسبب بعض الأعراض التي تشير إلى وجود حساسية تجاهه، مثل القيء أو الطفح الجلدي، والتي تختلف من شكل إلى آخر.

بالحديث مع إحدى الشابات اليافعات اللواتي يعانين من مشكلة النحافة الشديدة ، قالت لي أن إضافة مشروب الموز والحليب إلى النظام الصحي المتبع اليوم لها جعلها تكسب مجموعة كبيرة من السعرات الحرارية التي قامت بدورها على تخزين الدهون في الجسم نسأل الله لكم التوفيق والسداد.