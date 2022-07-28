تجربتي مع الميرمية للبشرة ،نظرا لكثرة انشغالي في كل الوقت بين التعليم والعمل لم يكن هنالك وقت يكتفي لزيارة طبيب المختص بالأمراض الجلدية، فلجأت إلى الصيدليات لشراء الأدوية وعلاجات متنوعة للمعضلات التي طرأت على بشرتي في الآونة الاخيرة، فانقسمت ما بين مراهم وأقراص وكبسولات وصابون طبي وغيرهم بقي الحال كما هو لوقت كبير دون نتيجة، بل استمرت المشكلة في الزيادة .

تجربتي مع حكيم للبشرة

هناك العديد من الفتيات اللواتي استخدمن الميرمية للبشرة، ويتضح من خلال هذه التجارب أن النتيجة تختلف من بشرة إلى أخرى، حيث كانت نتائج التجربة إيجابية مع البعض وسلبية مع البعض الآخر، وهنا بعض من هؤلاء خبرة

التجربة الأولى

هذه التجربة لفتاة تقول إن بشرتها كانت صافية ولم تعاني من أي مشاكل، ونصحتها إحدى صديقاتها باستخدام الميرمية للبشرة لزيادة نعومتها وإشراقها، فاستخدمت هذه الفتاة المريمية لمدة 5 أشهر.

لاحظت الفتاة خلال هذه الفترة وجود بعض الحبوب التي ظهرت على وجهها، لكنها لم تكن تعلم سبب ظهور هذه الحبوب، فواصلت تناول الميرمية.

بعد ذلك، كان على الفتاة أن تذهب إلى طبيب الأمراض الجلدية لحل هذه المشكلة. وصف لها الطبيب مجموعة من الكريمات والأدوية، وأمرها بزيارتها مرة أخرى بعد شهر لمعرفة حالة بشرتها وهل طرأ تحسن أم لا.

وطوال هذه الفترة تناولت الفتاة الأدوية، وتوقفت تمامًا عن تناول المريمية، ولاحظت هذه الفتاة اختفاء الحبوب تمامًا وعودة بشرتها الصافية.

وقبل أن تذهب للطبيب، عاودت الفتاة تناول الميرمية، ولاحظت ظهور البثور مرة أخرى، واكتشفت أن الحكيم هو سبب ظهور بثور الوجه، فتوقفت عن استخدامه بشكل دائم، وتحسنت بشرتها.

التجربة الثانية

وهي تجربة خاصة لفتاة كانت تعاني من بعض المشاكل الجلدية مثل حب الشباب وبثور الوجه، لذلك نصحتها إحدى صديقاتها بشرب المريمية.

وبالفعل استمعت الفتاة لنصيحة صديقتها وشربت هذا المشروب وبعد فترة وجيزة لاحظت الفتاة تحسن بشرتها واختفاء الحبوب واتضح جلدها.

فوائد المريمية للبشرة

هناك عدد من الفوائد المهمة التي تفيد البشرة عند تناول مشروب المريمية، وتتمثل هذه الفوائد في الآتي

تساعد المريمية على تحفيز وتحسين أداء الدورة الدموية، وبالتالي يصل الأكسجين بشكل طبيعي إلى الجلد، وهذا يساعد في الحصول على بشرة صحية وحيوية ومشرقة.

تحتوي المريمية على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين أ وبالتالي تساعد في تجديد خلايا الجلد ونموها.

تحارب المريمية جميع مشاكل البشرة سواء الخطوط البيضاء أو التجاعيد لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

المريمية قادرة على مقاومة الفطريات والالتهابات وبالتالي يمكنها محاربة حب الشباب.

تعتبر المريمية من أفضل المشروبات لعلاج مشكلة السيلوليت، والسبب في ذلك أن المريمية تساعد في تجديد الخلايا وهذا يساعد على إخفاء السيلوليت.

يمكن دهن الوجه بزيت المريمية للحصول على الترطيب الكامل.

الحماية من مرض الزهايمر، حيث يقوي الحكيم الذاكرة ويحسن أدائها.

علاج مرض السكري حيث تساعد المريمية على خفض مستوى السكر في الدم ولكن يجب تناولها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ثلاث مرات في اليوم.

خفض نسبة الكوليسترول الضار، حيث تعتبر المريمية من أفضل المشروبات لمن يعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، حيث تعمل المريمية على تقليل نسبته.

خلطات المريمية لعلاج مشاكل الجلد والجسم

بعد أن تعرفنا على تجربتي مع الميرمية للبشرة، سنعرف الآن كيفية استخدامها، حيث يمكن إضافة بعض المواد إلى المريمية واستخدامها للبشرة والجسم من أجل الحصول على أفضل النتائج، ومن بين الأفضل من هذه المخاليط هي كما يلي

زيت المريمية واللوز لعلاج خطوط تمدد السيلوليت

إذا كنت تعانين من السيلوليت وخطوط التمدد، فيمكن علاج ذلك من خلال وصفة زيت المريمية وزيت اللوز الحلو، حيث يساعد زيت اللوز على إعطاء البشرة الحيوية والنضارة.

مكونات الوصفة

ملعقتان كبيرتان من زيت المريمية.

أربع ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

كيف تستعد

نأخذ وعاء صغير ونضيف زيت اللوز وزيت المريمية ونخلط جيداً.

باستخدام فرشاة ناعمة، قم بتنظيف المنطقة المصابة بالسيلوليت.

انتظر حوالي ساعة ثم اشطف المنطقة بالماء.

المريمية والشوفان لتقشير البشرة

يستخدم هذا الخليط لتقشير البشرة للتخلص من الخلايا الميتة والغبار والزيوت المخزنة داخل المسام وخاصة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية.

مكونات الوصفة

بعض أوراق المريمية.

كأس من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الشوفان.

كيف تستعد

اغلي الماء، ثم ضعي أوراق المريمية فيه لمدة ربع ساعة.

اتركي المزيج ليبرد تمامًا ثم صفيه.

نضع المنقوع في وعاء صغير ونضيف الشوفان ونقلب جيداً.

دلكي وجهك بهذا الخليط، انتظري حوالي نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك.

المريمية والطين الأخضر

يعتبر هذا المزيج من أفضل الخلطات التي يمكن استخدامها لتنقية البشرة وتنظيفها من الشوائب والزيوت.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة زيت حكيم.

ملعقة من طين الكاولين.

كيف تستعد

أحضر وعاءًا صغيرًا وضع الطين فيه.

نضيف زيت المريمية إلى طين الكاولين ويخلط جيداً حتى يمتزج الزيت جيداً مع الطين.

باستخدام فرشاة، مشطي وجهك بهذا الخليط، ثم اتركيه لفترة على وجهك حتى يجف.

بعد أن يجف الخليط، افركي وجهك برفق، ثم اغسليه جيدًا بالماء، ويمكن وضع كريم مرطب.

الميرمية لعلاج حب الشباب

المريمية علاج فعال لحب الشباب، حيث تساعد على إزالة البثور من الوجه، وتساعد على إخفاء آثاره.

مكونات الوصفة

أوراق المريمية.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من خشب الصندل.

كيف تستعد

اغلي كوبًا من الماء وضعي فيه أوراق المريمية.

انتظر حوالي ربع ساعة وبعد تصفية الماء.

ضعي الماء في وعاء صغير، أضيفي معجون الطماطم وخشب الصندل، ثم اخلطيهم جيدًا.

ضعي المزيج على المنطقة التي تعاني من حب الشباب وانتظري حوالي عشرين دقيقة.

ثم اشطفي وجهك بالماء، ويجب تكرار هذه الطريقة للحصول على أفضل النتائج.

الآثار الجانبية للمريمية

على الرغم من الفوائد العديدة لفرشاة الميرمية سواء للبشرة أو الشعر أو الجسم كله، فإن الإكثار من هذا المشروب ضار بصحة الجسم، وبالتالي لا ينبغي الإفراط في تناوله، خاصة في الحالات التالية –

أثناء الحمل والرضاعة، تساعد المريمية على زيادة إنتاج هرمون الاستروجين والذي بدوره يقلل نسبة الحليب في ثدي الأم، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى الإجهاض.

يجب عدم تناول مكملات المريمية التي تباع في الأسواق والصيدليات دون علم الطبيب حتى لا يعرض الجسم للمخاطر.

يجب تجنب مشروب المريمية لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم، حيث يساعد هذا المشروب في إحداث نوبات عصبية وتشنجات.

اصبحت بشرتي أكثر جمالا وأقل بكمية كبيرة في إفراز الدهون، ولم تعد بشرتي تتأثر بشكل كبير بعوامل درجة الحرارة في المناخ أو بالتعرض للشمس والغبار، ولم أعد في حاجة إلى اقتناء واقي الشمس غالي الثمن، أو شراء أي علاجات كيميائية لعلاج البشرة فقد اختفت كل آثار الالتهابات وقل ظهور الحبوب في الوجه.