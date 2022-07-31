تجربتي مع النخاع للشعر ،سأذكر لكم قصتي كاملة لقد كنت اشتكي من مجموعة من مشاكل التي تكون منتشرة في شعري التي جعلتني أفقد الثقة بنفسي وبجمال شكلي الخارجي، حيث إن صحة الشعر هي مصدر الاناقة والجمال التي تتميز به المرأة، ولقد كان شعري مقصف وغير جيد ، ومؤخرًا بدء في التساقط والهيشان، مما جعلني استعمل مجموعة كبيرة من الكريمات والزيوت لمعالجة هذه المعضلات.

تجربتي مع نخاع الشعر

تروي صاحبة هذه التجربة أنها كانت ترمي النخاع في سلة المهملات، لكن ذات يوم أخبرتها إحدى صديقاتها أن نخاع العظم مفيد جدًا لصحة الشعر، لأنه يمنحه النعومة والكثافة المطلوبة.

استمعت إلى نصيحتها واستخدمتها بالفعل، حيث وضعت النخاع في قدر صغير على النار حتى يذوب تمامًا، ثم صفي الزيت ووضعته في زجاجة نظيفة.

ثم تقوم بتدليك فروة رأسها به، ثم تتركه على شعرها لمدة تتراوح من ثلاث إلى أربع ساعات، ويجب تكرار هذه الخطوات بشكل يومي حتى الحصول على أفضل النتائج.

كيفية استخدام نقي الشعر

بعد أن أظهرنا لك تجربتي مع نخاع الشعر، سنعرض لك الطريقة التي يمكن بها استخدام النخاع للشعر للحصول على أفضل النتائج

اغسلي شعرك أولاً جيدًا وتأكدي من نظافته، ثم اتركيه لبعض الوقت حتى يجف.

ضعي كمية من النخاع على فروة رأسك، ويمكن تحضير النخاع في المنزل عن طريق استخراجه من العظام وصهره على النار ثم تصفيته، أو بشرائه من العطار.

يجب الاهتمام بتدليك فروة الرأس خاصة في المنتصف والأطراف.

اربطي شعرك وغطيه بغطاء بلاستيكي وانتظري حوالي ثلاث ساعات.

ثم اغسلي شعرك جيداً بالماء الدافئ والشامبو.

كرري الخطوات السابقة بشكل يومي وستحصلين على نتائج مرضية لشعرك.

يمكنك مزج بعض الزيوت الطبيعية مع النخاع، مثل زيت اللوز أو زيت شجرة الشاي، حيث تساعد هذه الزيوت النخاع في تغذية وتقوية ونمو الشعر بشكل طبيعي.

فوائد النخاع للشعر

يتميز النخاع باحتوائه على مجموعة من العناصر المهمة جدًا لصحة الشعر والبشرة، حيث يحتوي على بعض الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ب 12، بالإضافة إلى البروتين والثيامين وحمض البانثونيك، وبالتالي عند استخدام النخاع للشعر سوف تفعل ما يلي

يساعد في علاج الشعر التالف وإعطائه الحيوية ويجعله لامعًا وسميكًا.

وهي من المواد التي تساعد في نمو الشعر وزيادة كثافته، حيث ينصح كل من يعاني من تساقط الشعر أو الصلع باستخدام النخاع.

يساعد في حماية الطبقة الخارجية للشعر من العوامل الجوية والتي بدورها تتلف الشعر مثل الشمس والرياح والبرد القارس.

يساعد الشعر على الاحتفاظ بلونه الطبيعي، وعدم تغيير لونه، لاحتوائه على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات المهمة للشعر.

يمنح الشعر الباهت لمعاناً وحيوية، ويزيد من قوة الشعر.

وهي من أفضل الأشياء التي تساعد في علاج قشرة الرأس ومنع ظهورها على الشعر.

فوائد النخاع للبشرة والجسم

لا يقتصر دور النخاع على الشعر فقط بل يمكن أيضًا استخدام نخاع العظام لعلاج مشاكل الجلد بالإضافة إلى بعض الفوائد الأخرى للجسم بشكل عام، وإليكم فوائد النخاع للبشرة والجسم

يمنح البشرة حيوية ونضارة وإشراقة بفضل محتوى الكولاجين، وتنتج هذه المادة بشكل طبيعي من الجلد، حيث تعالج مشاكل البشرة مثل الجفاف والبثور والرؤوس السوداء، وتمنحها اللمعان والحيوية.

يحتوي النخاع على بعض المواد التي تساعد كثيرًا في تقوية المفاصل، مثل الجلوكوزامين، كما أنه يعمل على علاج الالتهابات التي تصيب المفاصل.

يساعد في علاج الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى بعض الأمراض مثل القلب والسكري والسرطان، وذلك لاحتوائه على مادة الجلايسين وهي مادة مضادة للالتهابات.

وصفات النخاع للشعر المجعد

يمكن استخدام النخاع للشعر المجعد، حيث يساعد على فرد الشعر وزيادة طوله، كما يمنحه النعومة والحيوية.

الوصفة الأولى

الوصفة تحتاج إلى المكونات التالية

ثلاث ملاعق كبيرة من نخاع العظام.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

صفار البيض

كيف تستعد

يمكن تحضير الوصفة بالخطوات التالية

نضع نخاع العظم وزيت الزيتون في وعاء صغير، ثم نضيف الصفار.

يقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا.

ضعي هذا الخليط على فروة رأسك ودلكي جيدا ثم اتركيه على شعرك لمدة ثلاث ساعات.

ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

كرر هذه الخطوات لمدة عشرة أيام وستلاحظ الفرق.

الوصفة الثانية

تم تحضير هذه الوصفة من المكونات التالية

ملعقتان كبيرتان من النخاع.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة زيت فول الصويا.

ملعقة كبيرة زيت الخروع.

كيف تستعد

يتم تحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية

ضعي النخاع على نار هادئة، ثم اتركيه لفترة حتى يسخن.

أضف زيوتًا أخرى إلى النخاع وحركه جيدًا.

مشطي شعرك وقسميه إلى أجزاء.

دلكي شعرك جيداً بهذا الخليط واتركيه على شعرك لمدة ثلاث أو أربع ساعات.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو بعد ذلك وكرري هذه الخطوات يوميًا.

الوصفة الثالثة

تم تحضير هذه الوصفة من المكونات التالية

ملعقتان كبيرتان من النخاع.

ملعقة عسل.

ملعقة كبيرة زيت إكليل الجبل.

كيف تستعد

يتم تحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية

حضري وعاءً صغيرًا وضعي فيه مكونات الوصفة واخلطي جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا.

ضعي هذا الخليط على شعرك لتتغلغل في الشعر حتى تصل إلى فروة الرأس.

دلكي فروة الرأس جيداً وانتظري حوالي أربع ساعات ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

وصفة النخاع للشعر الجاف

يمكن استخدام النخاع للشعر الجاف لمعالجته وإعطائه لمعانًا وترطيبًا، ويمنع تساقطه، حيث يعمل على تقوية بصيلات الشعر.

مكونات الوصفة

يمكن تحضير هذه الوصفة بالمكونات التالية

ثلاث ملاعق كبيرة نخاع.

ملعقة عسل.

صفار البيض

1 ملعقة كبيرة من الزيت العطري المفضل لديك.

كيف تستعد

تم تحضير هذه الوصفة باتباع الخطوات التالية

تحضير وعاء صغير ووضع نخاع العظم فيه.

أضف صفار البيض وبقية المكونات إلى نخاع العظم.

تخلط جيدا حتى تمتزج جميع المكونات معا.

قسّمي شعرك إلى أقسام، ثم دلكي شعرك بالمزيج جيدًا، وخاصة فروة الرأس.

اتركي الخليط على شعرك لمدة أربع ساعات.

ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو عدة مرات للتخلص من بقايا النخاع على الشعر.

يمكن التخلص من رائحة النخاع والشعور بالدهون على الشعر عن طريق إضافة كمية من خل التفاح إلى ماء غسيل الشعر، ثم شطف الشعر جيدًا به.

كرري هذه الخطوات بشكل يومي وستحصلين على شعر رطب وناعم.

للنخاع مجموعة كبيرة من الفوائد الضرورية للشعر، وذلك لأنه من الاشياء المشبعة بالعناصر الغذائية الفريدة من نوعها، حيث إنه غني بالكولاجين المفيد للشعر، والبروتينات وفيتامين أ وفيتامين ب، بالإضافة إلى وجود في مجموعة من العناصر مثل عنصر الحديد والفوسفور نسأل الله لكم التوفيق.