تجربتي مع الهالات السوداء الوراثية ،لم تجدي هذه الوصفات عن أي نتائج حقيقية على أرض الواقع، لذا ذهبت إلى استعمال منتجات متنوعة من الكريمات المرطبة وغيرها الكثير من المواد التي تساهم بشكل قوي وفعال في القضاء على الهالات السوداء وآثارها ولكنها لم تفيد أيضًا فقررت الذهاب إلى القيام بعمليات التجميل الواسعة الانتشار، والتي تساهم في إزالة الهالات السوداء الوراثية .

تجربتي مع الهالات السوداء الوراثية

كانت تجربتي مع الهالات السوداء الوراثية إيجابية، حيث عانيت من فترة من الهالات السوداء تحت العينين، لأن والدتي وأبي كانا يعانيان من نفس المشكلة ورثت عنهما هذه المعضلة، لذلك لجأت إلى استخدام الوصفات الطبيعية والطبية أيضًا. للتخلص منه ولكن في فترة لم ينجح أي منهم تلك الوصفات معي حتى الكريمات الطبية وبعدها لجأت لإجراء عملية تجميل لإزالة الهالات ولكن ما حدث هو أنها تختفي لفترة ثم بعد ذلك الظهور مرة أخرى.

حتى أصبت باليأس وأخبرتني صديقة لي عن تجربتها مع الهالات السوداء وعن سحر البطاطس وماء الخيار وبعض التعليمات التي يجب اتباعها خلال فترة العلاج.

أسباب ظهور الهالات السوداء

وتجدر الإشارة إلى أن الهالات السوداء من الأشياء الطبيعية التي تظهر مع تقدم العمر، حيث يبدأ الجسم بفقدان الكولاجين والبروتين الطبيعي، مع ملاحظة أن هناك أسبابًا أخرى لظهور هذه الدوائر، منها ما يلي

أسباب وراثية

إن معظم الأشخاص الذين يعانون من الهالات السوداء موروثون وراثيًا إما من الأب أو الأم، لذلك يفضل دائمًا إجراء الفحوصات اللازمة لوضع بروتوكول علاجي سليم وصحي.

وضع النوم

حيث تساهم وضعية نوم معينة في ظهور الهالات، مثل النوم على بطنك أو على جانبك بسبب الضغط على منطقة العين، وأفضل وضع للنوم هو النوم على ظهرك.

التعرض للشمس لفترة طويلة

يعتبر التعرض لأشعة الشمس لفترات متواصلة من الأسباب الرئيسية التي تساعد على اسوداد الجلد، ومن المعروف أن المنطقة الواقعة تحت العينين حساسة للغاية وأكثر تأثراً بأشعة الشمس من المناطق الأخرى.

استخدام مستحضرات التجميل الضارة

لأن مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيميائية، فإنها تترك أثراً سلبياً على البشرة، لذلك ينصح دائماً بعدم استخدامها يومياً أو استخدام الماركات العالمية المشهورة، ولكن ليس بشكل يومي أيضاً، ولتنظيف الوجه جيداً بغسول مناسب من قبل. السرير، ومسح أي مساحيق قد تترك أثراً أو تعمل على زيادة التجاعيد.

الإفراط في تناول الكافيين

شرب الكثير من القهوة والشاي والنسكافيه مع الأطعمة الغنية بالملح يزيد الهالات السوداء لأن الجسم يحتفظ بكمية كبيرة من الماء.

قلة النوم

لا يحتاج الجسم من 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا للحصول على قسط كافٍ من الراحة، ومن المهم أيضًا أن تكون وضعية النوم مريحة للشخص حتى لا ينام شيئًا.

التدخين

لأنه يسبب الكثير من الأضرار والمشاكل بالجسم، بما في ذلك ظهور الهالات السوداء والتجاعيد، وتدمير الصحة، لذلك من المهم الإقلاع عن التدخين نهائياً.

الجلوس أمام الهاتف لفترات طويلة

وهذا له الكثير من الأضرار حيث أنه يجهد العين ويرهقها ويزيد الضغط على كل من الأوعية الدموية، ويزيد من إفراز الكورتيزون، لذلك يوصى دائمًا بتنظيم وقت محدد لاستخدام الهاتف لتجنب هذه الأضرار.

كريمات مضادة للتجاعيد والهالات السوداء

هناك بعض الكريمات التي لها تأثير فعال في علاج الهالات السوداء، وهذه قائمة بأفضل الكريمات الطبية التي تحارب الهالات السوداء وظهور التجاعيد ومنها

PESTLE MORTAR كريم العين النهائي.

ABEILLE ROYALE MULTI-WRINKLE MULTI-WRINKLE EYE CREAM.

كريم Advanced Génifique Yeux Light-Pearl Cream

كريم العين المنعم للتجاعيد من Benefiance.

كيف أعرف ما إذا كانت الهالات السوداء وراثية

معظم الهالات السوداء الوراثية ناتجة بشكل رئيسي عن أقارب من الدرجة الأولى، وتظهر الهالات السوداء الوراثية عند الفتيات بشكل أكبر، وتنتج عن خلل في الجسم، لكن لا يشترط أن يعاني الجسم من أي مشاكل صحية نتيجة لذلك أما بالنسبة لأهم أسباب الهالات السوداء الوراثية فهو وجود اضطرابات في الدم بدون غدد تساعد في علاج تعكر الدم، ومن بين أسباب أخرى ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون داخل الجسم بالنسبة للأكسجين، كما نعلم أن الغاز الأول يعمل على تكوين دوائر مظلمة.

البطاطس للهالات السوداء

من الأفضل دائمًا الاعتماد على الخلطات الطبيعية لأغراض تجميلية مثل تفتيح البشرة أو تقليل الهالات السوداء لأن آثارها الجانبية تكاد تكون معدومة، على عكس العلاج الخاضع للمواد الكيميائية التي تظهر آثارًا جانبية في المستقبل. البطاطس

إن إدراج البطاطس على إنزيم الكاتيكوليز، وهو مكون أساسي في معظم مستحضرات التجميل، حيث يساهم في توحيد لون البشرة ووضوحها.

بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين سي الذي يساعد في إنتاج المزيد من الكولاجين وتجديد البشرة بخلايا جديدة، كما يحتوي على إنزيم الكاتلاز الضروري في علاج مشكلة الهالات السوداء.

وصفات البطاطس لعلاج التجاعيد والهالات السوداء

هناك العديد من الوصفات التي تستخدم فيها البطاطس لعلاج الهالات السوداء، منها

عصير الخيار والبطاطس

نقطع الخيار والبطاطس إلى شرائح صغيرة ونضعها في الخلاط مع قليل من الماء البارد، ثم نقع القطن في هذا الخليط ونضعه على العين لمدة ربع ساعة على الأقل، وبعد ذلك يوضع مرطب حول العين المنطقة، وهذا الخليط هو أفضل علاج للهالات السوداء.

عصير بطاطس

أولاً، يتم تقطيع البطاطس إلى قطع صغيرة، وتوضع في الماء المغلي لمدة عشر دقائق، وبعد التبريد توضع في الخلاط، ويتم إحضار القطن إلى منطقة العين وتنقع في هذا الخليط، ثم يوضع القطن حولها. منطقة العين لمدة عشر دقائق، ربع ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الوجه بماء فاتر.

شرائح بطاطس

تقطع البطاطس إلى شرائح رقيقة متساوية السماكة ثم توضع على العين لمدة ربع ساعة على الأقل، وتستخدم هذه الطريقة يوميًا من أجل تحقيق أفضل النتائج في وقت قصير.

عجينة البطاطس

قشري البطاطس وقطعيها إلى قطع صغيرة وضعيها في الماء المغلي. يضاف عصير الليمون إلى هذا الخليط إذا كانت البشرة دهنية. إذا كان الجلد جافًا، أضيفي العسل واخلطي جيدًا حتى يتم الحصول على عجينة وتوضع حول العينين.

العلاجات المنزلية الشائعة للهالات السوداء

هناك العديد من الطرق الموثوقة لعلاج مشكلة الهالات السوداء، ومنها

التدليك تحت منطقة العين لتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة.

ضعي شرائح الخيار أو كيس الشاي الأخضر على العينين لمدة خمس عشرة دقيقة لعلاج الهالات السوداء.

احرصي على النوم ليلًا حتى تحصل العينان على قسط كافٍ من الراحة وتقليل ظهور الانتفاخ حول العينين.

شراء مستحضرات التجميل من شركات موثوقة.

كما أن أفضل علاج للهالات السوداء هو تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

استخدم كمادات الماء المثلج.

استخدمي زيت اللوز المر حول منطقة العين قبل النوم لأنه أفضل زيت لعلاج الهالات السوداء.

اشرب الكثير من الماء.

استخدم وصفات البطاطس لاحتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

الليمون والطماطم وصفات طبيعية يمكن أن تعالج مشكلة الهالات السوداء في وقت قصير.

أثبتت مجموعة كبيرة من البحوث العلمية أن ظهور الهالات السوداء والتجاعيد على الوجه يتوقف على ممارسة بعض العادات الغير صحيحة والتي تتمثل في تعبيرات الوجه الحزين لفترات طويلة من الوقت بالإضافة إلى تناول الدخان بشراهة بشكل مستمر، مما يزيد من فرص الاصابة بالتجاعيد والخطوط الدقيقة .