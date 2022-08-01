تجربتي مع الولادة الطبيعية بعد القيصرية ،تقص واحدة من النساء عن تجربتها في الانجاب الطبيعية بعد القيصرية فتقول أنها اشتكت العديد في أثناء انجابها الأولى، وقد استمرت عملية الطلق أكثر من عشرين ساعة، ولكن كان من الاستحالة اكمال العملية بشكل طبيعي بسبب وضع المولود الغريب في الرحم، وقد تمت الانجاب بوسيلة قيصرية، وحينها لم أشعر بمجموعة كبيرة من الاوجاع .

تجربتي مع الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية

في ضوء تجربتي بالولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية، باركني الله بطفلي الأول منذ 3 سنوات، وولد بعملية قيصرية، حيث فشلت الولادة الطبيعية. لم تكن التجربة خطيرة أو قاسية، لكنها سارت على ما يرام ولم أعاني أنا ولا طفلي أي مشاكل، لذلك أنصح كل امرأة ستلد بشكل طبيعي بعد الولادة القيصرية ألا تقلقي.

طرق تسهيل الولادة الطبيعية بعد العملية القيصرية

هناك بعض الطرق التي تسهل الولادة الطبيعية، ومنها

زيادة الألفة ابتداء من الشهر التاسع من الحمل.

اتباع نظام تمارين بسيط يسهل توسع الحوض.

احرصي على عدم زيادة الوزن الزائد خلال أشهر الحمل، حيث يسمح بزيادة الوزن فقط 814 كيلو.

مراقبة ضغط الدم بشكل دوري وتناول الأدوية إذا لزم الأمر للحفاظ على ضغط دم متوازن.

تجنب التوتر والقلق عند اقتراب موعد الولادة.

لا تتعجل وتنتظر حتى يحين موعد الولادة الطبيعية.

التوجه إلى مستشفى مجهز لإجراء الولادة، وعدم الذهاب إلى مكان يفتقر إلى الإمكانات اللازمة والرعاية المدربة.

تتلقى الأم الوعي اللازم خلال أشهر الحمل لتتعرف على كل ما يحدث.

ونصح المرأة الحامل باتباع تمارين التنفس بالإضافة إلى كافة التعليمات الطبية التي يقدمها الطبيب بخصوص عملية الولادة.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة نجاح الولادة الطبيعية بعد العملية القيصرية تقدر بنحو 70٪ إذا نجحت الأم في اتباع كل النصائح والالتزام بجميع العوامل التي تسهل حدوث الولادة الطبيعية.

كيف تدل على اقتراب الولادة

تبدأ الانقباضات الرحمية المتتالية بالحدوث ولا تتوقف حتى تحدث الولادة فيما يعرف بالمخاض. تشمل علامات الاقتراب من المخاض ما يلي

يتدلى رأس الطفل وينزل إلى عنق الرحم أسفل الحوض استعدادًا لمرحلة المخاض التي قد تحدث قبل عدة أسابيع من بدء المخاض، بالإضافة إلى كثرة الذهاب إلى الحمام نتيجة ضغط الجنين عليه. مثانة الأم.

يتوسع عنق الرحم في الأيام القليلة التي تسبق الولادة، مع زيادة شديدة في تقلصات الرحم.

الكثير من الآلام والتشنجات في أسفل الظهر مع اقتراب وقت المخاض، نتيجة لتمدد العضلات والمفاصل التي تحدث استعدادًا للولادة.

ليونة واسترخاء جميع مفاصل وعضلات الجسم، وذلك قبل مرحلة المخاض، وهي إحدى الطرق الطبيعية المألوفة التي يستعد الجسم من خلالها لمراحل المخاض والولادة.

إرخاء جميع عضلات الجسم تمهيداً لخروج الجنين وكذلك عضلات المستقيم مما يسبب الإسهال بعد الولادة.

إنقاص الوزن عند اقتراب الولادة نتيجة إطلاق السائل الأمنيوسي الذي يحيط بالرحم، ولا داعي للقلق بشأن ذلك على صحة الطفل، فهو طبيعي وآمن.

أسباب حدوث الولادة القيصرية

أما أسباب الولادة القيصرية فهي

مساحة حوض صغيرة وضيقة، مما يمنع رأس الطفل من المرور خلالها.

يتخذ الجنين وضعية غير طبيعية داخل رحم الأم، مما يمنع احتمال نزوله إلى الحوض أدناه.

عدد الأجنة أكبر من 1.

تنزل المشيمة إلى أسفل الرحم، مما يمنع الطفل من دخول الدورة الشهرية، مما يعيق الولادة الطبيعية.

أن الأم مصابة بفيروس الورم الحليمي البشري أو الهربس، مما يدفع الأطباء إلى القلق بشأن نقل المرض إلى الطفل.

لف الحبل السري حول الجنين خلال أشهر الحمل.

أن تكون الأم حاملة لأي من الأمراض المزمنة. مثل أمراض القلب التي تجعل من الصعب حدوث الولادة الطبيعية، وذلك لصعوبة بذل الجهود على الأم وتعريض حياتها للخطر.

انخفاض معدل تقلصات الرحم، مما يعني مرور ساعات دون اتساع عنق الرحم حتى يخرج الجنين.

ما هي أسباب نجاح الولادة الطبيعية بعد العملية القيصرية

أما أسباب وعوامل نجاح الولادة الطبيعية بعد العملية القيصرية فهي

تتمتع الأم والجنين بصحة جيدة ولا يعانيان من الإجهاد أو أمراض القلب مما يجعل تجربة الولادة الطبيعية سهلة وآمنة.

اختر مستشفى مجهزًا جيدًا يتم فيه التسليم.

يجب ألا تقل الفترة الفاصلة بين الحمل والحمل التالي عن سنتين.

يكون شق الولادة القيصرية مستعرضًا للجدار السفلي للرحم.

يجب ألا يزيد عدد الأجنة عن 1.

لم تخضع الأم لعملية قيصرية أكثر من مرة.

أن تتمتع الأم والجنين بحجم طبيعي ومناسب للولادة الطبيعية.

الفرق بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية

الفرق بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية يشغل أذهان الكثير من النساء وربما الفتيات أيضًا، ولهذا سنتحدث عن الاختلاف بينهما في هذه الفقرة.

الولادة الطبيعية

يحدث هذا عادة بدون أي تدخل جراحي، حيث يخرج الجنين بشكل طبيعي من المسار المخصص له عبر الحوض، يليه قناة الولادة ثم المهبل دون أي صعوبات، ويمكن تخدير المرأة التي ستلد من خلال ” إبرة تحت الجافية.

في بعض حالات الولادة الطبيعية يقوم الطبيب بإجراء جرح، ويصعب شفاء هذا الجرح لأنه يسهل وصول الماء إليه، وهو في منطقة حرجة للغاية حيث قد يصاب بعدوى بكتيرية، ولكن هذا ليس بالأمر الصعب. تبرير اختيار الولادة القيصرية بدلاً من الولادة الطبيعية.

الولادة القيصرية

يخرج الجنين مباشرة عن طريق البطن، من خلال شق الجلد أفقياً أعلاه ويغطي الرحم فوق العانة، بطول يتراوح من 7 إلى 10 سم.

يلجأ الأطباء إلى الولادة القيصرية بعد استحالة الولادة الطبيعية، وهنا تخضع المرأة التي ستلد إلى التخدير النخاعي عن طريق العمود الفقري، فيما يعرف بـ “تخدير الدماغ”.

أخذ الجنين في وضعية الجلوس أو أي وضع خاطئ في الرحم.

أن تكون الأم قد ولدت عدة مرات بعملية قيصرية قبل ذلك.

فشل محاولات الولادة الطبيعية وضيق الحوض.

نصائح لولادة طبيعية

هناك بعض النصائح التي تساعد في الولادة الطبيعية، ومنها

الالتزام بنظام غذائي صحي لعدم زيادة الوزن.

تناول المزيد من الخضار والفواكه لتجنب المعاناة من نقص الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم.

ممارسة المشي والتأمل لتسهيل عملية الولادة.

الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية خلال فترة ما قبل الولادة ومراعاة البعد عن كافة الضغوط النفسية.

الالتزام بكافة المتابعات الطبية وكذلك التعليمات والنصائح.

الإكثار من تناول عسل الحلبة الساخن لتسهيل فتح الرحم وحدوث الولادة الطبيعية.

هل تؤثر الولادة الطبيعية على الولادة القيصرية

عندما تلي الولادة القيصرية بواحدة طبيعية، تكون المضاعفات أقل خطورة وخطورة من تلك المصاحبة لعملية قيصرية ثانية، ويعتمد معدل فشل العملية الطبيعية على مقدار المضاعفات التي تحدث وتجدر الإشارة إلى أن تقلصات الرحم أثناء الولادة الطبيعية قد تتسبب في إعادة فتح الجرح القيصري، على الرغم من ندرة حدوث ذلك ولا يستطيع الأطباء التنبؤ بما إذا كان سيحدث أم لا إذا تمزق الرحم أثناء الولادة الطبيعية، يضطر الطبيب لإحالتها إلى الولادة القيصرية على الفور لتجنب الخطر. قد يضطر الطبيب أيضًا إلى استئصال الرحم نهائيًا إذا كان التمزق من النوع المعقد حتى يتمكن الطبيب من إيقاف النزيف، ولكن للأسف تُحرم الأم من الحمل مرة أخرى بسبب فقدان الرحم.

عملية الولادة القيصرية قد تكون ملزمة في بعض الأوقات ولا يوجد بديل لها، إلا أن الكثير من الحوامل قد تكون افضل عندها من الولادة الطبيعية خوفًا من الاوجاع ومشاكل الطلق، لذلك فمن المهم الاستفسار على اهم السلبيات والمضاعفات التي يمكن أن تؤدي اليها الولادة القيصرية.