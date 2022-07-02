تجربتي مع اليانسون للتنحيف وما هِيْ خلطة اليانسون للتنحيف

تجربتي مع اليانسون لفقدان الوزن وما هُو مزيج اليانسون لفقدان الوزن، يرغب الكثير من الناس فِيْ معرفة إمكانية استخدام اليانسون ليصبح رشيقًا ونحيفًا، لذلك فِيْ هذه المقالة سوف أشرح فوائد اليانسون لفقدان الوزن بالإضافة إلى كيفِيْة تحضير مزيج اليانسون لفقدان الوزن وتجربة الشخص فِيْ استخدامه.

فوائد اليانسون للجسم

فوائد اليانسون للجسم كالتالي

يعالج مشاكل القولون وخاصة الإمساك.

يحسن التمثيل الغذائي فِيْ الجسم.

يعالج الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي.

يهدئ الأعصاب ويعالج الأرق.

ينظم الدورة الشهرية عند النساء.

فوائد اليانسون لفقدان الوزن

فوائد اليانسون لفقدان الوزن هِيْ كَمْا يلي

مدر للبول يعمل اليانسون كَمْدر طبيعي للبول، مما يساعد على التخلص من المياه المخزنة فِيْ الجسم.

تحسين التمثيل الغذائي يساعد مشروب اليانسون على إنقاص الوزن عن طريق تحسين التمثيل الغذائي، والذي بدوره يسرع من حرق الدهُون فِيْ الجسم.

حَلْ مشاكل الجهاز الهضمي يحَلْ اليانسون مشاكل الجهاز الهضمي مما يساعد بدوره على تحسين التمثيل الغذائي وتقليل الوزن.

تجربتي مع اليانسون لفقدان الوزن

روت إحدى النساء تجربتها فِيْ استخدام اليانسون لإنقاص الوزن وقالت

كنت أعاني من زيادة كبيرة فِيْ الوزن وبصراحة لم يكن لدي قوة إرادة كافِيْة لمتابعة نظام إنقاص الوزن، لذلك قررت استخدام اليانسون لتقليل وزني دون الشعور بالتعب.

شربت اليانسون حوالي 3 مرات فِيْ اليوم، مرة واحدة قبل كل وجبة، وفِيْ بداية اليوم الرابع من شرب اليانسون، أصبت بإسهال شديد ورغبة فِيْ التقيؤ، لذلك هرعت إلى الطبيب. لأنني كنت خائفًا من أن أتعرض للتسمم بطريقة ما.

عندما ذهبت إلى الطبيب، أخبرني أن اليانسون يساعد على إنقاص الوزن، لكنه لا يستطيع إنقاص الوزن بمفرده، وأن رغبتي المتكررة فِيْ تناول الطعام أثناء الابتعاد عن الرياضة وشرب الكثير من اليانسون تسبب لي بإسهال شديد. .

لذلك بدأت فِيْ ممارسة وتنظيم طعامي، واستخدمت اليانسون مرتين فِيْ اليوم، مرة قبل النوم ومرة ​​بعد الاستيقاظ مما قلل وزني بمقدار 3 كيلوجرام فِيْ الأسبوع، وما زلت أواصل عاداتي الجديدة حتى أصل إلى الوزن المثالي الله. مستعد.

القيمة الغذائية لليانسون

تحتوي كل ملعقة صغيرة يانسون على ما يلي

عنصر مقدارها سعرات حراريه. 94 سعرة حرارية جرام واحد فقط.

تمت الموافقة على شروط استخدام اليانسون لفقدان الوزن

يجب مراعاة الأمور التالية عند شرب اليانسون للحفاظ على لياقتك

لا ينبغي شرب اليانسون بعد أن يبرد، بينما اليانسون لفقدان الوزن يجب أن يشرب ساخنًا فقط.

يمنع منعا باتا تحَلْية اليانسون بالعسل أو السكر الطبيعي أو الاصطناعي.

يجب ألا يقل عدد المرات التي يجب أن تشرب فِيْها يانسون نجمي يوميًا عن 3 مرات.

ما هُو مزيج اليانسون لفقدان الوزن

يمكنك عمل خليط اليانسون لفقدان الوزن بالطريقة التالية

ملعقتان كبيرتان من اليانسون المطحون مع ملعقتين كبيرتين من الكَمْون.

يتم تقطيع الليمون إلى عدة شرائح رفِيْعة.

توضع المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء عميق.

صب نصف لتر من الماء وقم بتغطيته لمدة نصف ساعة.

نصف لتر ينقسم إلى 3 أكواب، كوب منهم يشرب قبل كل وجبة، يدفأ قبل الشرب بشكل طبيعي.

الآثار الجانبية للإفراط فِيْ تناول اليانسون

الآثار الجانبية للإفراط فِيْ تناول اليانسون هِيْ كَمْا يلي

القيء.

دوار الحركة

إسهال.

تتفاعل مع مرض السكري بطريقة يمكن أن تسبب غيبوبة السكري.

الحساسية والطفح الجلدي.

دوار.

إِغماء

زيادة الرغبة فِيْ النوم.

فِيْ هذا المقال شرحنا تجربتي مع اليانسون لفقدان الوزن وما هُو مزيج اليانسون لفقدان الوزن، بحيث يمكن لكل من يريد استخدام اليانسون للحصول على الشكل أن يعتمد على جميع المعلومات المتعلقة به.