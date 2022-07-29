تجربتي مع امبولات إيفا بالكولاجين، عندما بلغت الخمسين من عمري بدأت تظهر بعض العلامات الرفيعة التي تعتبر بداية تكون تجاعيد الوجه، وكان هذا علامة على الكبر السن، حدثت نفسي بأني لا زلت شابة، وبدأت صديقاتي عبارات معناها أنني أصبحت مسنة في العمر بسبب التجاعيد التي بدأت تتوسع بسرعة في وجهي وجبيني، وكان على أن ابحث عن كريم يمسح تجاعيد وجهي.

تجربتي مع أمبولات إيفا كولاجين

لدي تجربة ممتازة مع أمبولات Eva Collagen، والتي سنتعرف عليها فيما يلي

في مرحلة معينة كنت أواجه مشاكل لا حصر لها تتعلق هذه المشاكل بالشعر والجلد.

لقد استخدمت الكثير من الزيوت والعلاجات التي تقضي على مشاكل الشعر والجلد، لكنها لم تنجح.

بعد ذلك تعرفت على أمبولات الكولاجين من Eva من خلال مشاهدة إعلان على التلفزيون كان يتحدث عن فوائد هذه الأمبولات بشكل خاص وفوائد الكولاجين بشكل عام.

ذهبت لشراء أمبولات الكولاجين من Eva وبدأت في استخدامها وكانت النتيجة مذهلة للغاية، ففي غضون أسبوعين فقط من استخدامها، قضت هذه الأمبولات على معظم المشاكل التي كنت أعاني منها، خاصة في الجلد والشعر أيضًا.

لقد استخدمت أمبولات Eva Collagen لمدة شهرين، وفي غضون شهرين تخلصت من جميع المشاكل، إنه حقًا مذهل للغاية، أوصيك بتجربتها.

امبولات ايفا بالكولاجين للبشرة

امبولات ايفا كولاجين لها فوائد عديدة للبشرة سنتعرف عليها كالتالي

تعمل أمبولات ايفا كولاجين على التخلص من تجاعيد الجلد. يحتوي الكولاجين على العديد من العناصر التي تساعد على شد خطوط الوجه وإخفاء التجاعيد.

تعمل أمبولات ايفا كولاجين على توحيد لون البشرة، حيث يعمل الكولاجين على التخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

تستخدم امبولات ايفا بالكولاجين لشد منطقة الخدين وحول الشفاه، ويعمل الكولاجين على زيادة الوجه والتخلص من النحافة التي تسببها الشيخوخة.

يساعد على التخلص من الجلد الجاف ويعمل على ترطيب البشرة وكذلك نقاوة ونضارة البشرة.

أمبولات الشعر بالكولاجين من إيفا

امبولات ايفا كولاجين لها فوائد عديدة للشعر سنتعرف عليها كالتالي

يعالج الكولاجين الموجود في هذه الأمبولات الشعر الجاف ويرطبه ويزوده بالبروتين الذي يحتاجه الشعر.

يعيد نعومة الشعر وجماله الذي فقده مع تقدم العمر، كما يعرض الشعر لبعض مستحضرات التجميل التي تدمر الشعر كلياً.

تستخدم أمبولات إيفا كولاجين لعلاج التجعد والخشونة وتقصف الأطراف.

تعمل أمبولات ايفا كولاجين على منح الشعر حيوية ونعومة ولمعان.

تعمل أمبولات إيفا كولاجين على تقوية وحماية بصيلات الشعر.

أمبولات الكولاجين للمفاصل

يعتبر الكولاجين من أهم المواد الموجودة داخل غضروف العظام، حيث يعمل على حماية الغضروف من التآكل، وإذا انخفضت كمية الكولاجين في غضروف العظام، فهذا يؤدي إلى هشاشة العظام وتآكل الغضاريف، ولكن إذا كانت أمبولات الكولاجين تستخدم للشرب، فهي تقلل من مشاكل المفاصل.

أمبولات الكولاجين للعظام

الكولاجين من المواد الطبيعية الهامة التي تدخل في تكوين العظام. مع نقص هذه المادة في العظام، يكون الشخص عرضة لكسور العظام، ولكن إذا استخدم الشخص أمبولات الكولاجين لتقليل حدوث كسور العظام، فيمكن تناول أمبولات الكولاجين مع مكملات الكالسيوم لمدة عشرة أشهر. لتقوية العظام.

أمبولات الكولاجين البحري

الكولاجين البحري من أهم أنواع الكولاجين، فهو مأخوذ من ببتيدات كولاجين الأسماك، وله فوائد عديدة منها أنه مضاد للأكسدة، والكولاجين البحري يساعد في الحفاظ على بصيلات الشعر، ويعمل أيضًا على تقوية الشعر وتنعيمه، كما يعمل أيضًا لحماية العظام والمفاصل.

أمبولات الكولاجين للعضلات

يتم تضمين الكولاجين في مكونات العضلات. يمكن تناول أمبولات الكولاجين لتقوية العضلات. يميل مرضى الساركوبينيا إلى استخدام أمبولات الكولاجين لتقوية العضلات.

مكونات امبولات ايفا كولاجين

توجد بعض المكونات الموجودة في أمبولات إيفا كولاجين من أهمها ما يلي

تحتوي امبولات ايفا كولاجين على 6 جرام من الكولاجين وباقي المكونات من عناصر اخرى مثل الفيتامينات وبعض مضادات الاكسدة

كما أنه يحتوي على البيوتين الذي له فوائد للبشرة.

تحتوي العبوة على عشرة أمبولات كل أمبولة تحتوي على 2 مل.

تأثير إيفا أمبولات مع الكولاجين

هناك بعض الأضرار الطفيفة التي تلحق بأمبولات إيفا بالكولاجين، ومن أهمها ما يلي

حتى يومنا هذا، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بخصوص أمبولات إيفا بالكولاجين.

قد تظهر بعض الأضرار في حالة الاستخدام غير الصحيح لهذه الأمبولات أو استخدام أمبولات غير أصلية أو مغشوشة.

يجب استشارة طبيب الجلدية لإخبارك بالاستخدام الصحيح وللتعرف على نوع الجلد لأنه إذا كان هناك حساسية في الجلد فسوف يعاني من احمرار طفيف أو ضرر طفيف.

كيفية استخدام أمبولات إيفا كولاجين

هناك طريقتان لاستخدام أمبولات إيفا بالكولاجين لحل مشاكل البشرة. سنتعرف عليهم على النحو التالي

الطريقة الأولى هي استخدامه كقناع اغسل الوجه للتخلص من الأتربة وأي مواد أخرى وافتح الأمبولة ووزعها على الوجه والرقبة واستخدمها ليلاً.

الطريقة الثانية هي استخدامه كمشروب تذوب الأمبولة في نصف لتر من الماء وتستهلك وتستعمل لمدة ثلاثة أشهر.

أمبولة بالكولاجين الأصلي والتقليدي من إيفا

هناك علامات توضح لك أمبولات أصلية مزورة، سنتعرف على هذه على النحو التالي

في الآونة الأخيرة، بدأت بعض المصانع غير المرخصة في تقليد المنتجات الأصلية وبدأت في خداع الناس، الأمر الذي جعل الكثير من الناس غير قادرين على التمييز بين المنتجات الأصلية والمنتجات غير الأصلية، ولكن هناك بعض الدلائل لمعرفة العبوة الأصلية.

شكل طباعة اسم المنتج على العبوة، إذا كان مكتوبًا بطريقة جيدة وواضحة، فهذا يدل على أن هذه العبوة أصلية. إذا لم يكن واضحًا، فهذا يعني أنه ليس أصليًا.

وجود دائرة على غلاف العبوة الأصلية ملونة باللون الوردي.

فتحة العبوة الأصلية صغيرة نوعًا ما.

لون المادة الحافظة هو العبوة الداخلية.

سعر المنتج هناك منتجات رخيصة جدا، فهذه الأسعار تؤكد لك أن هذه العبوة مغشوشة بسبب سعرها الرخيص.

تميل بعض المصانع غير المرخصة إلى تغيير اسم المنتج أو تغيير حرف الاسم، وهذا يؤكد لك أيضًا.

أسباب توقف الجسم عن إنتاج الكولاجين

هناك بعض الأسباب التي تجعل الجسم يتوقف عن إفراز الكولاجين، ومن أهمها ما يلي

الشيخوخة من أهم العوامل التي تقلل كمية الكولاجين في الجسم.

عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين، وهذا يؤدي إلى نقص إمداد الجسم بالكولاجين.

خذ بعض العلاجات التي تعمل على نقص الكولاجين في الجسم.

يؤدي التعرض لأشعة الشمس كثيرًا إلى معاناة الجلد من بعض المشكلات التي يصعب أحيانًا علاجها.

ميزات الكولاجين

للكولاجين عدة فوائد ومميزات من أهمها ما يلي

تقوية العظام والعضلات.

يعالج المفاصل.

يعمل على شد التجاعيد.

التخلص من الهالات السوداء حول العينين.

يعمل على نقاء ونضارة البشرة.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر والتخلص من تجعد وخشونة الشعر.

يعمل على نعومة ولمعان الشعر.

سعر امبولات ايفا مع الكولاجين

يتراوح سعر أمبولات إيفا بالكولاجين من خمسين إلى مائة دولار، العبوة تحتوي على عشرة أمبولات.

حتى الآن لم تظهر أي اثار جانبية لامبولات إيفا بالكولاجين فهي مستخلص من الطبيعة للكولاجين من محار البحر الصحي ولم تثبت له أي أضرار، ولكن مع ذلك يجب اتباع التعليمات والاستعمال بشكل صحيح لأي ضرر موقع العرب اليوم قدم مقالا بعنوان تجربتي مع امبولات إيفا بالكولاجين.