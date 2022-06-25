تجربتي مع بخاخ القرنفل وحبة البركة للشعر

تجربتي مع بخاخ القرنفل وحبة البركة، الشعر هُو زخرفة للمرأة، ويجب الحفاظ على جميع المشاكل التي تتعرض لها، ومن أهم العلاجات المستخدمة للشعر بخاخ القرنفل وحبة البركة، لذلك سنتعلم من خلال تجربتي مع بخاخ القرنفل وحبة البركة، وكيفِيْة صنع بخاخ القرنفل للشعر مع حبة البركة، سنذكر أيضًا فوائد حبة البركة، وفوائد القرنفل وكيفِيْة استخدام رذاذ القرنفل للشعر الأبيض.

تجربتي مع رذاذ الشعر بالقرنفل و حبة البركة

يحتوي رذاذ القرنفل وحبة البركة على العديد من الخصائص التي تساعد على تقوية بصيلات الشعر وخبرات استخدام القرنفل وبخاخ الشعر الحبة السوداء وتشمل ما يلي

عانيت خلال فترة حملي من العديد من الأعراض الناتجة عن الحمل، بما فِيْ ذلك تساقط الشعر.

لقد أهملته بلا مبالاة لأنني اعتقدت أن شعري سيعود إلى طبيعته بعد فترة حمل هادئة، لكنه ساء.

دفعني هذا إلى تناول حبوب دواء للمساعدة فِيْ استعادة حيوية شعري، ولكن دون جدوى.

لقد لجأت إلى استخدام بخاخات القرنفل والحبة السوداء واستعاد شعري حيويته وامتلأت فروة رأسي ببصيلات الشعر.

كيفِيْة صنع رذاذ الشعر بالقرنفل مع حبة البركة

توضع ملعقة كبيرة من القرنفل مع ملعقة كبيرة من الحبة السوداء فِيْ ماء دافئ وتنقع فِيْ زجاجة لمدة ساعتين، ثم يصفى المزيج ويستخدم كبخاخ للشعر مرتين أسبوعياً ويغسل الشعر بعد خمسة أيام.

فوائد حبة البركة

للحبة السوداء فوائد عديدة، فقد ذكرها نبينا الكريم – صلى الله عليه وسلم – كعلاج لكل مرض ويمكن تلخيص فوائدها فِيْ النقاط التالية

تحتوي حبة البركة على زيوت طيارة تمنع تساقط الشعر.

يمنح الشعر لمعاناً ونعومة.

يحتوي على العديد من المواد التي تقوي بصيلات الشعر.

حبة البركة تعالج الثعلبة.

يساعد على إطالة الشعر وتقويته.

يرطب الشعر.

تمنع حبة البركة ظهُور الشيب المبكر.

يعزز صحة فروة الرأس.

تخلص من شعر الحشرات والقمل.

فوائد القرنفل

يشتهر القرنفل برائحته الطيبة والفوائد العظيمة المتمثلة فِيْ الآتي

يساهم القرنفل بشكل كبير فِيْ إعادة نمو الشعر.

يحتوي القرنفل على العديد من المعادن والفِيْتامينات بالإضافة إلى المغنيسيوم والحديد والصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والتي تساهم بشكل كبير فِيْ سماكة الشعر ومنحها النعومة والحيوية.

يقلل من تجعد الشعر وتقصفه ويمنحه لمعاناً.

ينشط الدورة الدموية وتدفق الدم إلى الشعر ليوفر له التغذية اللازمة.

يحتوي على الكيراتين الذي يقلل من تشابك الشعر.

يقوي ويغذي جذور الشعر وأطرافه.

يرطب القرنفل فروة الرأس والشعر.

يساعد على إطالة الشعر وتقويته.

يريح الشعر من القشرة كواحد من افضل المطهرات.

يحتوي القرنفل على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الشعر وعلاج مشكلة الالتهابات والفطريات التي تصيب فروة الرأس.

تجربتي مع رذاذ الشعر بالقرنفل مع ورق الغار

يستخدم بخاخ القرنفل بألواح غاز مشربة لعلاج الشعر باتباع الخطوات التالية

ضعي خمس أوراق غار وخمسة فصوص فِيْ كوبين من الماء.

اتركها تغلي على النار لمدة عشر دقائق وبعد أن تبرد تمامًا، صفِيْها وضعيها فِيْ بخاخ.

رشه على كل الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة ثماني ساعات على الأقل ثم اشطفِيْه.

تستخدم هذه الوصفة فِيْ علاج مشاكل الشعر، حيث تساعد على إعادة نمو الخصلات للحصول على شعر قوي، وبالتالي تعمل على تحفِيْز الشعر وزيادة لمعانه وحيويته وإعطائه رائحة عطرية بالإضافة إلى التنظيف. فروة الرأس.

بخاخ القرنفل للشعر الأبيض

يستخدم بخاخ القرنفل لمنع الشعر الأبيض من خلال الخطوات التالية

يضاف بعض القرنفل إلى الماء المغلي ويوضع على النار لمدة نصف ساعة.

ضعي أي زيت مفِيْد للشعر مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ورشيه على الشعر.

دلكيه على فروة الرأس به، اتركيه على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اشطفِيْه.

كرر العملية مرتين فِيْ الأسبوع.

وصفة مع القرنفل للقمل

نضع ملعقتين من زيت القرنفل مع ملعقتين من زيت الزيتون ونفركهما على فروة الرأس بقطعة قطن ونتركها على الشعر، وتكرر هذه الوصفة باستمرار حتى يتم القضاء على القمل والحشرات نهائياً. .

مساوئ بخاخ القرنفل للشعر

على الرغم من الفوائد العظيمة لاستخدام القرنفل للشعر، إلا أن له بعض العيوب، مثل ما يلي

يؤثر القرنفل سلبًا على فروة الرأس للأشخاص الذين لديهم حساسية من القرنفل.

قد يؤدي إلى احمرار أو حكة فِيْ الشعر.

استخدام القرنفل لفترة طويلة يؤثر سلبًا على خلايا الجلد.

يؤدي استخدام زيت القرنفل إلى تهِيْج فِيْ الجهاز التنفسي والعينين، لذلك ينصح باستخدامه بعد استشارة طبية.

تتلف حبة البركة الشعر

إن استخدام حبة البركة إما عن طريق تناولها أو معالجتها كعلاج طبي له فوائد عديدة، ولكن عيوبه عند استخدامه بكَمْيات كبيرة ولفترة طويلة ومن عيوبه ما يلي

مشاكل فِيْ الجهاز الهضمي مثل الإمساك والغثيان والقيء.

ردود الفعل التحسسية مثل ظهُور طفح جلدي.

زيادة ضغط الدم

نزيف.

تلف الأعضاء مثل الكلى والكبد.

انخفاض سكر الدم.

رذاذ الشعر بالقرنفل وإكليل الجبل

وصفة ماري بالقرنفل والارز تضفِيْ القوة واللمعان على الشعر وهذه الوصفة كالتالي

ضعي ملعقة كبيرة من إكليل الجبل ونفس الكَمْية من القرنفل فِيْ زجاجة، ثم اسكبي كوبًا من الماء الساخن معًا، ورجيها جيدًا واتركيها طوال الليل.

صفِيْ المزيج ثم ضعيه فِيْ بخاخ فِيْ الثلاجة حتى تستخدميه.

يغسل الشعر ثم توضع الوصفة عليه ويتم عمل تدليك جيد.

لا يتم غسل الشعر بعد وضع الخليط عليهم.

يمكن استخدام الخليط لمدة أسبوع واحد فقط.

كرر هذه العملية لمدة 3 أشهر للحصول على النتائج المرجوة.

هنا توصلنا إلى خاتمة مقالتنا التي تعرفنا فِيْها على تجربتي مع بخاخ القرنفل وحبة البركة، وكيفِيْة صنع بخاخ القرنفل للشعر مع حبة البركة، وسنذكر أيضًا فوائد حبة البركة، وفوائد القرنفل، و وصفة من القرنفل لعلاج القمل وكيفِيْة استخدام بخاخ القرنفل للشعر الابيض.