تجربتي مع بذور دوار الشمس، حيث أنها تعتبر من اهم الأطعمة الغذائية الممتازة و التي لا يعرفها مجموعة كبيرة من الأشخاص ، فالكثير من الأشخاص يعتبر هذا القسم كأنه من التسالي التي يحب اخذها فقط ، و لكن الأن من خلال تلك الكلمات التي سوف نكتبها تستطيع معرفة كل ما تريده عنها ، حيث أن لها مجموعة كبيرة من الفوائد الغزيرة و التي تساعد الجسم على القيام بمهامه بكل سهولة .

تجربتي مع بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس لها نفس الفوائد والعيوب مثل أي نوع من المكسرات، لذلك سوف نتعرف على تجربتي مع بذور عباد الشمس من خلال ما يلي

تنتشر بذور عباد الشمس في جميع دول العالم وتستخدم كنوع من الترفيه لاحتوائها على العديد من الفوائد.

ويسمى في بعض الدول العربية دوار القمر أو اللب السوري.

يتم تحميص هذه الفاكهة ويضاف إليها الليمون ويمكن إضافة بعض النكهات.

تحتوي بذور عباد الشمس على فيتامينات وبروتينات وألياف بالإضافة إلى الكالسيوم ومضادات الأكسدة.

كما أنه غني بالزنك والمعادن مما يحسن صحة الإنسان، وأنا أعاني من الضعف منذ فترة طويلة، ولم يحدث ذلك، ولكن سرعان ما أجريت فحوصات للفيتامينات في الجسم واكتشفت نقصًا في الزنك والزنك. نصحني الطبيب بتناول بذور عباد الشمس.

فوائد بذور عباد الشمس

لبذور عباد الشمس فوائد عديدة أهمها

يحتوي على السيلينيوم

تحتوي هذه البذور على عنصر السيلينيوم الذي يحمي الخلايا البشرية من التلف.

يحتوي 30 جرامًا على أكثر من 35٪ من السيلينيوم، وهو أكثر من الكمية التي يحتاجها جسم المرأة.

يحتوي أيضًا على أكثر من 20 ٪ ويعتبر كمية متزايدة بشكل صريح يحتاجها جسم الرجل.

يحتوي على فيتامين هـ

بذور عباد الشمس غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ الذي يحمي جسم الإنسان من الإصابة بالأمراض.

يحمي العين من التعرض لبعض الأمراض، كما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

غني بحمض البانتوثنيك

تزود هذه البذور الجسم بالطاقة التي يحتاجها حتى يتمكن من القيام بوظائفه الحيوية.

كما أنه يعمل على التئام الجروح بشكل فعال وسريع.

يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي على حمض الفوليك

يمكنك الحصول على حمض الفوليك من خلال أطعمة معينة لأنه يساعد في الحفاظ على خلايا الجسم.

تحتوي 50 جرام من بذور عباد الشمس على أكثر من 20٪ من حمض الفوليك، والتي تعتبر أكثر من الكمية التي يحتاجها الجسم.

يساعد على تحسين التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن بشكل فعال.

يقي من السرطان كما يساعد على تجديد خلايا الجسم.

يحتوي على معادن وفيتامينات

يحتوي على كمية كبيرة من المعادن مثل الزنك والنحاس، وهذه المعادن تقوي الجسم وتحميه من الأمراض.

تعمل هذه المعادن على تقوية جهاز المناعة بالإضافة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم.

أيضًا، تعمل هذه المعادن على تحسين نقل الأكسجين إلى باقي الجسم.

غني بالبروتينات والدهون

بذور عباد الشمس غنية بالدهون المشبعة التي تزيد من نسبة الكولسترول الجيد وتخلصك من الكوليسترول السيئ وبالتالي تحمي القلب من الأمراض.

30٪ من تلك البذور تحتوي على أكثر من 10٪ من البروتين الذي يحتاجه الجسم.

يحتوي على نسبة عالية من النياسين

النياسين هو أحد أشكال فيتامين ب 3 الذي يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويقي الجسم من الأمراض.

كما أنه يساعد في تنظيم الحمض النووي الموجود في جسم الإنسان.

الآثار الجانبية لبذور عباد الشمس

تعرف على أضرار بذور عباد الشمس من خلال الأسطر التالية

غني بالصوديوم

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من الصوديوم مما يسبب بعض الأمراض.

كوب واحد من هذه البذور يحتوي على 2500 مجم من الصوديوم وهي أكثر من الكمية التي يحتاجها جسم الإنسان، لذلك فهي تسبب المشاكل التالية هشاشة العظام. ارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى حدوث مشاكل الكلى، لذلك يجب تقليلها.



تسبب الحساسية

الحساسية التي تسببها بذور عباد الشمس نادرة، وتظهر هذه الحساسية على شكل ضيق في التنفس أو على شكل طفح جلدي.

في هذه الحالة لا يوجد علاج فعال ولكن يجب تجنب هذه البذور في حالة الحساسية.

يحتوي على كمية كبيرة من الفوسفور

كل 100 جرام من هذه البذور تحتوي على 660 مجم من الفوسفور وتسبب أمراض الكلى.

ولتجنب هذه المشكلة، يجب أن تأكل حوالي نصف كوب من هذه البذور.

يحتوي على كمية كبيرة من الكادميوم

الكادميوم هو أحد المعادن التي تسبب مشاكل في الكلى.

تعد بذور عباد الشمس من أغنى الأطعمة في الكادميوم، حيث يمتص هذا المعدن بواسطة هذا النبات ويخزن داخل البذور.

يسبب الإمساك

يأكل الكثير من الأطفال بذور عباد الشمس دون تقشيرها مما يسبب الإمساك، كما يمكن أن يسبب انثقابًا في الجهاز الهضمي والمريء.

يحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية

بذور عباد الشمس غنية بالسعرات الحرارية التي تعمل على زيادة الوزن.

حيث تحتوي 100 جرام على حوالي 550 سعرة حرارية.

كمية كبيرة من الدهون المشبعة

تحتوي على دهون مشبعة، والتي قد تسبب العديد من المشاكل، مثل

مرض قلبي.

وجود الكوليسترول الضار.

نسبة عالية من البروتين غير الصحي.

يحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا

أثناء عملية الزراعة، يمكن أن تتعرض هذه البذور للبكتيريا التي تتكاثر بسبب الرطوبة العالية والحرارة.

لذلك يجب تسخين هذه البذور على درجة حرارة عالية لتجنب الإصابة بهذه البكتيريا.

الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس

تتمتع بذور عباد الشمس بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك ما يلي.

خفض مستوى الكوليسترول والدهون مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

تحتوي البذور على فيتامين هـ، لذا فهي تقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

يحمي الجسم من الأمراض.

يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

يعزز عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تقوية جهاز المناعة مما يساعد على الوقاية من الأمراض.

يعمل على توفير الطاقة التي يحتاجها الجسم ليقوم بوظائفه الحيوية.

كيفية إضافة بذور عباد الشمس إلى نظامك الغذائي

يمكن إضافة بذور عباد الشمس إلى نظامك الغذائي اليومي من أجل الحصول على الفوائد الغذائية التي تحتوي عليها باتباع الطرق التالية.

يمكن إضافة بذور عباد الشمس إلى أنواع السلطة التي تتناولها.

يمكن أن تؤكل على شكل وجبات خفيفة عن طريق تناولها محمصة أو نيئة.

يمكن إضافته إلى أنواع مختلفة من المكسرات

يمكن طحنها ثم إضافتها إلى البرغر النباتي الخالي من اللحوم.

يمكن أيضًا خلط هذه البذور بالخضروات.

يمكن إضافة بذور عباد الشمس إلى الشوفان أو الزبادي.

يمكن تناول حفنة من هذه البذور كوجبة خفيفة خلال النهار، حيث تعمل على جعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجب تناول أكثر من نصف كوب خلال اليوم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما يزيد من الوزن.

بذور دوار الشمس و هى عبارة عن ابرز واشهر النباتات التي تنتشر فى مجموعة كبيرة من المواضع فى دول العالم و هى تعتبر من أنواع التي يتسلى بها الأنسان و لكنها تحتوى على مجموعة كبيرة من الفوائد للجسم و هى تطلق عليه و ذلك لأنها تتبع مسار الشمس طوال الليل .