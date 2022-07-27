تجربتي مع بوتاجاز لاجيرمانيا ،عندما بحثت لقيت أن بوتاجاز لاجيرمانيا الذي ينتمي لصناعة الإيطالية وبه أمان كامل، وهو فريد من جهة متانة الخامات وجودة التصنيع، كان ذلك إضافة إلى نصيحة احد أصدقائي ما شجعني على الشراء ما دفعني أيضًا للشراء أن به وجود شبكة أمان شامل ومتكاملة للشعلات، حيث إنها تفصل بعد اغلاقها أوتوماتيكيًا، كما أن البوتاجاز محمي بعازل حراري، وبه شاشة للتحكم من الزجاج.

تتميز أجهزة توشيبا العربي بجودتها ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، واستخدام مواد عالية الجودة في تصنيعها، كما يتضح من تجربتي مع بوتاجاز لاجرمانيا والتي أوصى بها صديق لي.

في ضوء تجربتي مع طباخ لا جرمانيا، كنت في حيرة من أمري بين الأنواع المختلفة من أفران توشيبا، لكنني اخترت طباخ لا جرمانيا لأنه يحتوي على الكثير من الميزات.

ميزات طباخ لا جرمانيا

أما عن مميزات بوتاجاز لاجيرمانيا

مكوناته إيطالية بالكامل.

تتمتع بأكبر قدر من الأمان منذ أن تم فصل الشعلات عن الفرن عند إيقاف تشغيلهما.

بها شاشة تحكم مصنوعة من الستانلس ستيل أو الزجاج حسب الموديل.

يختلف عدد الشعلات في كل موديل وتتراوح من 4-6 شعلات لتناسب حجم البوتاجاز في كل مطبخ.

الأقواس المصنوعة من الحديد الزهر والحديد المقوى.

مراوح في الفرن لتضمن توزيع هواء جيد لتعمل حتى على الطعام من جميع الجهات وكذلك مروحة تبريد.

ترموستات للتحكم في درجة الحرارة حتى الوصول لدرجة الحرارة المناسبة للطعام

مقابض الإشعال الذاتي والتحكم في الإشعال.

إشعال الفرن إلكترونياً وبدون التسبب في الانحناء عند فتح الفرن أو الحاجة لاستخدام أعواد الثقاب.

يحتوي على ساعة إيقاف أو مؤقت للتنبيه يمكن ضبطه على الوقت المناسب للطهي.

ألوان عديدة مثل الفضي والأسود والأحمر الداكن حسب ما يناسب ديكور كل مطبخ وبتصاميم جذابة للغاية وجذابة.

فترة ضمان ممتدة تصل إلى خمس سنوات تشمل جميع المكونات.

عازل حراري.

شاشات تعمل باللمس في بعض الموديلات.

في بعض الموديلات، يوجد مدخلين لتوصيل الغاز الطبيعي إلى اليمين واليسار، لذلك لا داعي للقلق بشأن مداخل الغاز.

عيوب طباخ لاجيرمانيا

عيوب بوتاجاز لاجيرمانيا هي بعض المشاكل التي عبر عنها بعض العملاء والفنيين وهي

المعاناة من التواصل مع خدمة العملاء بعد البيع، حيث يشتكي العديد من العملاء من عدم سرعة التواصل مع الشكاوى وبطء الاستجابة.

تعرضت الشواية لخلل، وهي من الأعطال التي تكررت الشكاوى بشأنها، حيث تتعرض الشواية لخلل بشكل مفاجئ وبدون سبب واضح.

سعره مرتفع في العديد من الطرز، فهو غير متوفر للعديد من العملاء

اسعار بوتاجاز لاجيرمانيا موديلات 2022

أما الأسعار فهي كالتالي

بوتاجاز لاجيرمانيا 60 * 90 قائم بذاته، خمس شعلات، 7300 جنيه مصري.

بوتاجاز لاجرمانيا 60 * 60 اربع شعلات 5800 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا 60 * 90 خمس شعلات بالمروحة 13115 جنيه.

بوتاجاز لاجرمانيا 60 * 90 غاز عدد 6 شعلات بمروحتين 17470 جنيه.

بوتاجاز لاجرمانيا 90 * 60 خمس شعلات بمروحتين 16980 جنيه.

بوتاجاز لاجرمانيا غاز 60 * 90 اربع شعلات بمروحة 8500 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا قائم بذاته، خمس شعلات، موديل AMS95C81AVI / 2، سعره 17700 جنيه، بمروحتين.

بوتاجاز لاجيرمانيا فري ستاند خمس شعلات موديل AMS95C81ANE / 2 سعره 17700 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا قائم بذاته بخمس شعلات موديل AMS95C81AX / 2 بسعر 17400 جنيه.

بوتاجاز لاجيرمانيا فري ستاند، خمس شعلات، موديل TUS95C81CXS / 2 60 * 90، بمروحتين، بسعر 12240 جنيها.

بوتاجاز لاجيرمانيا، 4 شعلة، موديل 6M80G4A1X4AWW، سعره 5799 جنيه مصري.

تجربتي مع بوتاجاز لاجيرمانيا اكتشفت ميزة أنه من حق العميل استبدال الجهاز أو ارجاعه مع إعادة التكاليف للشاري بدون إبداء أي أسباب أو تفسير إلا أنه شرط ذلك هو أن تتم تلك العملية خلال خمسة عشر يومًا من شرائها ، لكن يتم الاستبدال أو الاسترجاع في حالة وجود جميع امور الضمان وعدم التخريب في الجهاز.