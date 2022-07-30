تجربتي مع بيكربونات الصوديوم للجيوب الأنفية ،بدات شكوتي عند تعرضي للاصابة بمرض الجيوب الأنفية، وهذا المرض يؤدي الى مجموعة كبيرة من الإزعاج والاوجاع لأصحابه، بالإضافة إلى من الصعب في علاجه، والتأقلم معه، خاصةً في فترة اختلاف فصول العام قبل تجربتي قمت بمجموعة كبيرة من الوصفات وتجربة وسائل العلاج المتنوعة ، وبالفعل كانت تأكيد لي للثمار التي حصلت عليها من خلال تجربتي مع بيكربونات الصوديوم .

تجربتي مع بيكربونات الصوديوم للجيوب الأنفية

بدأت تجربتي مع بيكربونات الصوديوم للجيوب الأنفية عندما أصبت بهذا المرض بالإضافة إلى الالتهاب والألم الناتج عنه. منذ إصابتي جربت العديد من الوصفات الطبيعية للتخلص من هذه الآلام، لكن هذه الوصفات فشلت.

حتى اقترحت على أحد أصدقائي استخدام بيكربونات الصوديوم لعلاج هذه المشكلة. في بداية علاجي باستخدام بيكربونات الصوديوم، بحثت عن تأثير هذه المادة على الجيوب الأنفية، وخلال رحلة البحث وجدت الكثير من المعلومات التي سأشرحها لكم بالتفصيل من خلال ما يلي

تستخدم بيكربونات الصوديوم في المنازل لأغراض عديدة، وهي مادة كيميائية يتم تحضيرها في المختبر وقابلة للذوبان في الماء.

يحتاج جسم الإنسان إلى 120 مجم من الصوديوم يوميًا، وإذا كان جسم الإنسان يفتقر إلى هذه النسبة، فسيكون لذلك تأثير سلبي على الجهاز العصبي.

بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل الإسهال وفقدان الوزن وانخفاض ضغط الدم وتشنجات العضلات والصداع.

لذلك يجب الحفاظ على توازن الصوديوم في الجسم دون زيادة أو نقصان حتى لا يؤدي إلى بعض الضرر.

تأثير بيكربونات الصوديوم على الجيوب الأنفية

أما تأثير بيكربونات الصوديوم على الجيوب فهي كالتالي

يعالج التهاب الجيوب الأنفية.

يقلل من احتقان الأنف.

يرطب الأنف وبالتالي يساعد على التخلص من الجفاف.

يساعد على التخلص من المخاط اللزج.

يحسن التنفس.

تخلص من التهاب الحلق.

تخلص من السعال والانفلونزا.

له تأثير فعال في علاج الغدد المخاطية.

لقد قمت بغسل الجيوب الأنفية باستخدام صودا الخبز وساعدني ذلك في تخفيف الألم بطريقة فعالة وآمنة.

وهكذا تخلصت من آلام الجيوب الأنفية والأعراض المصاحبة لها بشكل نهائي.

كانت هذه تجربتي مع بيكربونات الصوديوم للجيوب الأنفية وقررت مشاركتها معك لصالح الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

كيفية استخدام بيكربونات الصوديوم في الجيوب الأنفية

توجد طرق عديدة لاستخدام بيكربونات الصوديوم في علاج الجيوب الأنفية، ومنها ما يلي.

وصفة ملح وبيكربونات الصوديوم

في هذه الوصفة نحتاج إلى ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة من صودا الخبز وكوب ماء.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها البعض حتى يذوب الملح وبيكربونات الصوديوم.

يوضع هذا المحلول في بخاخ، ثم يرش على الأنف عند الحاجة.

وصفة الماء وصودا الخبز

نحتاج هنا إلى كوب من الماء وملعقة من صودا الخبز.

يمكن إذابة بيكربونات الصوديوم في الماء.

استنشق هذا المحلول حتى يدخل الأنف، ثم ادفعه بقوة خارج الأنف.

وصفة خل التفاح وبيكربونات الصوديوم

في هذه الوصفة نحتاج إلى كوب من خل التفاح وملعقة صغيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من العسل ونصف كوب ماء.

ضع هذه المكونات في ماء مغلي واستنشق البخار الناتج، مع الحرص على عدم الاقتراب من الحرارة، عندها ستلاحظ الفرق.

وصفة الليمون وصودا الخبز

يمكنك استخدام هذه الوصفة قبل النوم للحصول على نتائج فعالة.

كل ما تحتاجه هو نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من عصير الليمون وكوب من الماء المغلي.

يختلف استخدام هذه الوصفة عن الوصفات السابقة حيث تعتمد على الشرب وليس الاستنشاق.

وصفة الزنجبيل وصودا الخبز

تعمل هذه الوصفة على علاج التهاب الجيوب الأنفية بشكل فعال.

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات.

كل ما تحتاجه هو كوب من الماء الدافئ وملعقة من الزنجبيل وملعقة من صودا الخبز.

ثم استنشق هذا المحلول لأنه يعمل على تقوية الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى التخلص من احتقان الأنف.

بذور الحلبة وبيكربونات الصوديوم

في حالة إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية، يمكنك استخدام بذور الحلبة وصودا الخبز لتقليل التهاب الجيوب الأنفية والتخلص من المخاط. يمكنك إحضار ما يلي.

كوب ماء مغلي وملعقة من صودا الخبز وملعقة من بذور الحلبة.

تخلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض، ثم يشرب هذا المشروب مرتين يوميًا.

شاي البابونج وصودا الخبز

يمكنك إحضار ملعقة صغيرة من صودا الخبز وكيس شاي البابونج ووضع هذه المكونات في كوب من الماء المغلي ثم استنشاق البخار.

يعمل بيكربونات الصوديوم على التخلص من الالتهابات، كما تعمل أكياس شاي البابونج على التخلص من المخاط.

زيت الحبة السوداء وبيكربونات الصوديوم

ضعي ملعقة كبيرة من صودا الخبز وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الحبة السوداء في كوب من الماء المغلي، ثم استنشقي هذا البخار.

النعناع وبيكربونات الصوديوم

يعمل النعناع على تهدئة الأعصاب، ومن المعروف أن الجيوب الأنفية تسبب التوتر والقلق.

بيكربونات الصوديوم تخفف الألم، وهنا تحتاج ملعقتين كبيرتين من النعناع وملعقة كبيرة من صودا الخبز وكوب من الماء المغلي، ثم اشرب هذا المشروب كل يوم قبل النوم.

وصفة زيت البردقوش وبيكربونات الصوديوم

يحتوي زيت البردقوش على خصائص مضادة للبكتيريا، ويمكن تحضير هذه الوصفة عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ربع ملعقة صغيرة من زيت الأوريجانو، بالإضافة إلى كوب من الماء، يؤخذ هذا الخليط مرتين يوميًا.

مسببات حساسية الجيوب الأنفية

هناك منبهات أو منبهات تعمل على الجيوب الأنفية، بما في ذلك ما يلي

أسباب خارجية

تشمل مسببات حساسية الجيوب الأنفية الخارجية ما يلي

الفطريات.

غبار وقذاره.

يتم إنتاج حبوب اللقاح من الأشجار والأعشاب.

مسببات الحساسية الداخلية

تشمل مسببات الحساسية الداخلية مثل المنزل ما يلي

وبر أو شعر الحيوانات الأليفة.

الصراصير.

عث الغبار الموجود في المنزل، وهو حشرات صغيرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تتغذى على الجلد الميت للإنسان وتوجد هذه الحشرات على السجاد والوسائد والأسرة.

مسببات الحساسية المتعلقة بالعمل

وهناك بعض المواد التي توجد في العمل والتي تعمل على إصابة الجيوب الأنفية ومنها ما يلي

نشارة الخشب.

غبار الطحين.

اللاتكس.

مهيجات

المهيجات هي

الغاز الناتج عن احتراق وقود السيارات.

عطر.

دخان السجائر.

هناك عوامل أخرى يمكن أن تزيد من حدوث التهاب الجيوب الأنفية التحسسي، بما في ذلك

الربو.

الأكزيما.

الأم التي تدخن يمكن أن تسبب التهاب الجيوب الأنفية لأطفالها، خاصة في السنة الأولى من حياتهم.

العيش في بيئة بها الكثير من مسببات الحساسية.

إصابة أحد أفراد الأسرة بهذه الحساسية.

علاج حساسية الجيوب الأنفية

يعد الابتعاد عن المواد المسببة للحساسية أفضل طريقة لعلاجه، ولكن قد يصف لك طبيبك بعض الأدوية لتخفيف أعراض الحساسية.

تعتمد العلاجات المتاحة على شدة الأعراض، بالإضافة إلى الصحة العامة للمريض. تشمل هذه الأدوية ما يلي.

مزيل الاحتقان.

مضادات الهيستامين.

اروِ الأنف بمحلول ملحي.

معدل الليكوترين.

الستيرويدات القشرية.

خذ الحقن المضادة للحساسية.

قد يصف الطبيب أقراصًا توضع تحت اللسان.

توجد بخاخات للأنف تحتوي على المواد التالية.

مضادات الهيستامين.

بجانب مزيل الاحتقان.

الستيرويدات القشرية.

إبراتروبيوم (إبراتروبيوم).

كرومولين الصوديوم.

يحتاج جسم الكثير من الناس إلى كمية محددة من الصوديوم تصل إلى ما يقرب من 120 مللي جرام بشكل دوري، وفي حالة نقص هذه الكمية في جسم الإنسان فإنه يؤثر على جهازه العصبي بالإضافة إلى بعض المسببات الكثيرة مثل: الإسهال، الصداع، القيء، والوهن بشكل عام، نزول ضغط الدم، فقدان الوزن وكذلك تشنج العضلا.