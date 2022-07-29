تجربتي مع بيوديرما وايت أوبجيكتيف، يعتبر زيادة التصبغ و البقع الغامقة مشكلة يبحث مجموعة كبيرة من الناس عن حل لها ويبحثون عن وسائل لعلاجها وتخفيفها وتجنبها لانها مشكلة جلدية منتشرة جدًا ويمكن أن تتطور على بشرة أي شخص بسبب عدد من التأثيرات الجانبية والداخلية وبالتالي ، فمن المتوقع جدًا أنك تعاني منها أو تعرف شخصًا يشتكي منها تهدف منتجات بيوديرما .

تجربتي مع Bioderma White Objective

استخدمت بعض الفتيات تقنية Yerma White Objective Biodegradation ثم دوّنوا تجاربهم بعد استخدامه وقلوا ما يلي

قالت إحدى الفتيات إنها انزعجت من وجود البثور على بشرتها، فذهبت إلى طبيب الأمراض الجلدية، ونصحها الطبيب باستخدام Yerma White Objective Bio، فاستخدمتها الفتاة، وكانت النتائج مرضية جدًا بالنسبة لها. لها بعد خمسة عشر يوما.

فتاة أخرى تقول إن تجربتي مع Bioderma White Objective كانت من خلال صديقتها الجلدية التي طلبت منها استخدام هذا المنتج واستخدمته بالفعل لمدة شهر وحققت نتائج مذهلة لها حيث تعرضت هذه الفتاة لكثير من أشعة الشمس التي أثرت عليها. لون بشرتها.

تجربتي مع كريم Bio Yerma Rapid Lightening لترطيب البشرة

تقول إحدى الفتيات عن Bio Derma for Rapid Lightening إن كريم Bioderma يعمل بكفاءة عالية في ترطيب البشرة عن طريق الاحتفاظ بالسوائل في الطبقات الخارجية من الجلد لفترات طويلة مما يمنح البشرة ترطيبًا عميقًا، لذلك فهو مرطب موثوق به للترطيب الجلد.

تجربتي مع كريم يرما الحيوي لتفتيح سريع للمسام الواسعة

تقول إحدى الفتيات أنه إذا كنت تعانين من كثرة المسام في بشرتك، أنصحك باستخدام كريم Bio Yerma للمسام الكبيرة، حيث يعمل بكفاءة على تضييق المسام. ما عليك سوى استخدامه لمدة أسبوعين متتاليين وستجد نتائج مرضية تنال إعجابك وتجعلك سعيدًا.

ميزات Bioderma White Objective لتبييض البشرة

يتمتع هذا النوع من الشركات بالعديد من المزايا ومنها ما يلي

يمكنه تبييض وتفتيح البشرة.

يخلص البشرة من البقع الداكنة ويمنعها من الظهور مرة أخرى.

ليس له آثار جانبية عند استخدامه.

لديها قدرة فائقة على امتصاص الجلد.

آمن على البشرة الحساسة جدًا للمنتجات الطبية.

حجم العبوة خمسة وثلاثون مل.

سعره في متناول الجميع لأنه ليس باهظ الثمن. في السعودية يتراوح بين مائتين وثلاثمائة ريال سعودي، وسعره في مصر ثلاثمائة وخمسون جنيهاً فقط.

يعمل على تفتيح البشرة خلال خمسين يومًا بنسبة كبيرة يمكن أن تصل إلى تسعة وتسعين بالمائة.

ميزات White Objective (H2O)

كما أن لهذا النوع من شركات البيورما العديد من المزايا والفوائد منها

يعطي البشرة لمعاناً وبياضاً ناصعاً.

يضيء البشرة إلى حد كبير.

وهو حاصل على شهادة في كبرى المولات والمتاجر الكبرى حول العالم.

ليس له روائح عطرية.

مناسب للاستخدام من قبل أصحاب البشرة الحساسة.

حجم الزجاجة مائتي مل.

الأسعار في المملكة العربية السعودية تتراوح بين مائة وخمسة وثلاثين ريالاً سعودياً إلى مائة وأربعين ريالاً سعودياً.

ميزات White Objective Mossant

يتمتع هذا النوع من الشركات بالعديد من المزايا والمزايا منها

يعالج تصبغ الجلد المزعج.

ينتج رغوة تجعل كل البشرة بنفس اللون.

يمكن أن يبيض الجلد.

يمكن أن يمنع الجلد من تكوين البقع الداكنة التي تؤثر على مظهره.

له رائحة لطيفة مثل العطر الذي لا يضر بشرة الإنسان.

حجم الزجاجة خمسمائة مل.

سعره في السعودية مائة وأربعون ريالاً سعودياً، بينما سعره في مصر لا يتجاوز مائتين وثلاثين جنيهاً مصرياً.

ميزات مصل Bioderma White Objective

يتمتع هذا النوع من الشركات بالعديد من المزايا منها

إنه مصنوع بحيث يمكنك استخدامه فقط في الليل.

يمتصه الجلد بسرعة.

يعمل على توحيد اللون في البشرة بطريقة مذهلة، وبالتالي فهو منتج جيد وله فعالية كبيرة.

يمكن أن يخلصك من المواد الدهنية والالتزامات التي تسبب الأوساخ في الوجه، مما يضفي على الوجه نضارة وجمالاً ولمعاناً.

يمكنك أيضًا وضعه على الوجه والرقبة.

حجم الزجاجة ثلاثون مل.

سعر المنتج في مصر حوالي ثلاثمائة وخمسين جنيهاً مصرياً.

سعر المنتج في السعودية مائتان وسبعون ريال سعودي.

كما يوصى باستخدامه مع كريم White Cream ليحقق نتائج جيدة ومرضية لبشرتك وبشرتك بشكل عام.

كريم النهار بيو يرما وايت أوبجيكتيف

هذا الكريم من المنتجات التي يمكن استخدامها خلال النهار. يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تتعرض لها عند مواجهة الشمس. كما أنه يعطي الجلد لونًا أحادي اللون ويمنح البشرة بريقًا. يمكنك استخدامه مع مستحضرات التجميل الأخرى. كما أنه يمنح بشرتك النضارة والحياة.

قلم الهدف الأبيض

هذا القلم أيضًا منتج كريمي، لكنه على شكل قلم. يعمل هذا القلم على إزالة البقع البنية التي تعطي مظهرًا سيئًا للجلد. كما أنه يمنح البشرة البياض واللمعان ويساعدك على التخلص من بقع البشرة الداكنة. لونه شفاف ولا يضر البشرة، كما أنه آمن عند استخدامه.

كريم الحماية من الشمس Bio-erma 100٪

يعمل كريم يرما الحيوي على تفتيح البشرة بشكل كبير وعميق، كما يحمي البشرة من الإشعاعات الضارة التي تتعرض لها عند مواجهة أشعة الشمس.

كيفية استخدام كريم يرما الحيوي لتفتيح سريع

من أجل الحصول على أفضل النتائج من استخدام منتجات التفتيح، يجب عليك وضعها على بشرتك بشكل صحيح.

قبل وضع الكريم على وجهك، يجب أولاً تنظيف بشرتك بالمنظف المناسب، ثم تجفيفها بعناية.

يوصي بعض الأطباء بوضع الكريم على الجلد في المساء حتى لا يتعرض الجلد لأشعة الشمس.

بعد ذلك خذي الكمية المناسبة ثم ضعيها على المنطقة المراد تفتيحها بالكريم.

افرد الكريم على وجهك وانشره جيدًا على بشرتك بحركة دائرية.

اتركيه على البشرة لمدة عشرين أو ثلاثين دقيقة على الأقل، ثم اشطفي وجهك بالماء جيدًا.

الآثار الجانبية لكريم بيو-إيرما

لكل منتج تجميلي بعض الآثار الجانبية التي تنجم عنه، لكن الأعراض تختلف من منتج إلى آخر، ولكريم Biode بعض الآثار، ومنها ما يلي

إذا تم استخدامه بشكل مفرط، فقد يتسبب في تهيج الجلد أو قد يتحول الجلد إلى اللون الأحمر.

لا ينصح الأطباء باستخدام هذا الكريم من قبل النساء الحوامل أو المرضعات، لأنه قد يسبب ضررًا للجنين، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل.

تعتبر معضلة ظهور مجموعة كبيرة من المناطق الغامقة بالبشرة من اكثر الامور التي تزعج المراة بشكل كبير ، حيث ان تلك الاماكن تشعرهم بتشره انوثتهم بالإضافة للاحراج الواسع الذي يلاقونه امام رجالهم، لذلك يحرص مجموعة كبيرة من السيدات علي علاج هذا الاسمرار بشكل فعال .