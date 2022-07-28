تجربتي مع تحاميل منع الحمل ،أجبرت على استعمال حبوب منع الحمل، وفي يوم من الأيام قد غفلت عن تناولها، وتسبب ذلك في التسبب بالحمل، أصيبت بدهشة وذهول كبير خاصة أن طفلي ما زال وليد ويحتاج إلى رعايتي واهتمامي فقد رضيت بحكم الله سبحانه وتعالي وانهيت أشهر الحمل إلى أن وضعت مولودي بسلامة وعافية، وأصبحت ابحث عن وسيلة قوية تساهم في منع الحمل.

تجربتي مع التحاميل المانعة للحمل

ذهبت إلى الطبيب لإيجاد طريقة مناسبة لمنع الحمل دون استخدام اللولب أو أي وسيلة مزعجة أخرى. وجهني الطبيب إلى تحاميل منع الحمل وهي تحاميل أو تحاميل لمنع وصول السائل المنوي إلى البويضة مما يوقف عملية الإخصاب ويمنع الحمل دون الإضرار بالمرأة. الذي تستخدمه.

التجارب السيئة لتحاميل منع الحمل

أخبرتني بعض صديقاتي عن تجاربهن مع هذه التحاميل، الإيجابية منها والسلبية، الناتجة عن استخدامها. هذه التجارب هي كما يلي

أخبرتني صديقة لي أنها استخدمتها ولم تمنع الحمل لأنها استخدمتها بطريقة خاطئة.

استخدمته صديقة أخرى وقالت إنه آمن للغاية لأنها تستخدمه أثناء إرضاع طفلها، لكنها أضافت أنه ليس من الصحيح استخدامها أثناء فترات الإباضة.

استخدمته صديقة ثالثة واستاءت من الإفرازات التي تفرزها، مما جعلها توقفها على الفور.

كيف تعمل تحاميل منع الحمل في تجربتي

من خلال تجربتي مع اللبوسات المانعة للحمل اكتشفت أن هذه التحاميل تعمل على القضاء على الحيوانات المنوية بشكل كامل مما يجعلها غير قادرة على الوصول إلى البويضات والتوقف عن التزاوج والتلقيح، حيث تحتوي هذه التحاميل على بعض المواد الكيميائية التي تساعدها في عملها، لذلك فإن هذه التحاميل لها إنها فعالة جدًا، بمعنى أن معدل الخطأ في عملها يكاد يكون معدومًا.

كيف أمرني الطبيب باستخدام تحاميل منع الحمل

أرشدني الطبيب إلى الطريقة الصحيحة لاستخدام هذه التحاميل بوضعها في مهبلي بحوالي ثلاثين دقيقة قبل بدء العلاقة الزوجية، والتأكد من ذوبانها تمامًا قبل مرحلة الإيلاج، حتى تتمكني من إعادة الحيوانات المنوية و أبقها بعيدًا عن البويضة وأوقف عملية الحمل قبل حدوثها، ونصحتني بعدم تجاوز ساعة في عملية الجنسية حيث يتوقف أثرها بعد ذلك.

خطوات استخدام مشبك منع الحمل

أخبرني الطبيب أن هناك بعض الخطوات التي يجب أن أتخذها أولاً قبل استخدام التحاميل، وهي كالتالي

عدم تنظيف المهبل بالمواد الكيماوية والصابون حتى لا يؤثر على عمل اللبوس.

لا تستخدم مع وسائل أخرى.

استخدام الواقي الذكري للتأكد من عدم حدوث أي ضرر للزوج بسبب هذه التحاميل.

خذها على الأقل 15 دقيقة قبل العلاقة الزوجية، حيث ينتهي عملها في غضون ساعة.

احفظه في الثلاجة واستخدمه فور إخراجه.

أفضل أنواع التحاميل المانعة للحمل

أخبرني الطبيب أن هناك العديد من التحاميل المختلفة، وتغير استخدامات كل منها وكيف تعمل، لكن أفضلها ما يلي

اللونيت يتكون من الأوكسينول، وتتمثل آلية عمله في تقليل نسبة الحيوانات المنوية المتجهة إلى البويضة أثناء الإخصاب، بالإضافة إلى فائدته الكبيرة في القضاء على جميع الفيروسات والفطريات التي تنشأ في المهبل، حيث يحد من أي عدوى تسببها. عن طريق الالتهابات المعدية.

Pharmatex لا يستخدم هذا النوع من التحاميل بمفرده، بل يتم استخدامه بالإضافة إلى تركيب اللولب الطبي، حيث يلعب دورًا غير كامل في وقف الإخصاب، بالإضافة إلى فائدته في تقطيع السائل المنوي، مما يبطل تأثيره، ويخلقه. حاجز قوي في المهبل لا يسمح بدخول السائل المنوي.

النوكسينول Noxinol تعمل هذه التحاميل على منع الحيوانات المنوية من الذهاب إلى البويضة لإتمام عملية الإخصاب، فهي تخلق سائلاً رغويًا يشتت اتجاه الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى قدرتها على القضاء عليها، وهي من أكثرها الوسائل المستعملة لأنها لا تضر بالرحم ولا تؤدي إلى فقدان عملية الإنجاب إلى الأبد.

Nogravida تحاميل Nugravida تخلق سائلًا رغويًا في المهبل، مما يحد أيضًا من اتجاه السائل المنوي، ويتكون أيضًا من مواد فعالة للغاية في القضاء على الحيوانات المنوية، والتي تقتل السائل المنوي، ولكن يفضل استخدام طريقة بجانب هو – هي.

التحاميل لها أشكال دوائية عديدة منها

يقوم الأنبوب الذي يوضع داخل المهبل بعمله من خلال احتواء سائل رغوي يفرز في المهبل. النوع الثاني عبارة عن جل كريمي يوضع داخل الرحم من خلال جهاز بلاستيكي. وهناك نوع ثالث وهو عدة طبقات رقيقة تذوب داخل المهبل، وتؤدي جميعها نفس الدور وهو تفريق السائل المنوي ومنع الإخصاب.

الحبوب الفوارة هي الحبوب التي تتعرض للماء لتكون أكثر ليونة، ثم تؤخذ عن طريق المهبل قبل ساعة من الجماع.

فوائد تحاميل منع الحمل

هناك مجموعة واسعة من الفوائد من خلال تجربتي مع تحاميل منع الحمل، وهناك بعض الفوائد الأخرى التي عرفتها، ومنها ما يلي

وهي متوفرة في جميع الأقسام الطبية مما يسهل الحصول عليها دون عناء.

فعاليته كبيرة جدًا في تقليل عملية الإخصاب حيث تتجاوز 70٪.

سعر معقول حيث أنه رخيص بالرغم من الجودة.

ولا يسبب ضررا بعد انتهاء استعماله، أي لا يسبب أي مشاكل إذا أرادت المرأة الولادة فيما بعد.

لا تجعل العلاقة الزوجية صعبة.

لا يزيد من الأمراض أو المشاكل التي تعاني منها المرأة التي تستخدمه.

سهل الاستخدام ويعمل بعد 15 دقيقة فقط من الاستخدام.

لا يسبب اي مشاكل للرضيع عند استخدامه في حالات الرضاعة.

تحاميل منع الحمل

لم يحدث لي عندما استخدمته لأنني استخدمته لفترة معينة بطريقة صحيحة، لكنني علمت أن هناك بعض الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه، وهي كالتالي

الحساسية والحكة بسبب مكوناته.

يحدث الحمل عند استخدامه بشكل غير صحيح.

التهابات المهبل وصعوبة التبول وحرقان شديد.

إفراز المواد ذات الرائحة الكريهة.

منع الاغتسال بعد العلاقة الزوجية حتى لا يتوقف مفعولها.

ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحديد موعد العلاقة الزوجية مما يجعلها غير مريحة.

تهيج وألم في القضيب بعد الجماع.

عدم التقليل من الأمراض التي تسببها العلاقة الزوجية.

بدائل تحاميل منع الحمل

علمت من الطيب أنه يمكن الاستعاضة عن هذه التحاميل ببدائل أخرى فعالة للغاية، ومنها ما يلي طرق التعقيم وهي الطرق التي تستخدم لمنع الإنجاب إلى الأبد، وذلك بقطع أنبوب خروج السائل المنوي للرجل أو ربط قناة فالوب الأنثوية الهرمونات تناول مجموعة من الأدوية التي تحتوي على هرمونات تقلل من القدرة على الإنجاب، وتوجد في العديد من الأدوية على شكل حقن وأقراص مهبلية زرع وسائل منع الحمل هي العملية التي يتم فيها استخدام وسائل منع الحمل مثل اللفائف أو الهرمونات المزروعة في الجلد، لما لها من فعالية ممتازة، ولكن مضاعفاتها كثيرة الوسائل الطبيعية تجنب دخول السائل المنوي إلى المهبل، لكن هذا يمكن أن يحدث بدون قصد مما قد يؤدي إلى الحمل بنسبة كبيرة.

تضم تحاميل منع الحمل على كمية من المواد الكيميائية المتنوعة التي تساهم في قتل الحيوانات المنوية، وجعلها لا تستطيع على الحركة والعبور إلى البويضات الخاصة بها بالتالي تعمل على تجنب التقاء الحيوان المنوي والبويضة مما يسبب عدم حدوث إخصاب وبالتالي لا يحدث حمل.