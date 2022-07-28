تجربتي مع ترقيق البويضة

إن سماكة البويضة أو رقتها تعتبر من الخصائص المؤثرة على نوع جنس المولود وعلى تأخر الحمل، حيث إن حسد المرأة يقوم بصناعة البويضات في المبيض حتى تتم عملية الجنسية، وبعد ذلك تتصل البويضة مع الحيوان المنوي من أجل ان تتم عملية التلقيح، وتتم عملية التلقيح من خلال الحيوان المنوي، وبعد أن تتلقح البويضة فإنها تقوم بالتنقل إلى الجدار الخاص بالرحم، ثم الالتصاق به.

تجربتي مع التبويض

ظللت أنتظر الحمل لفترة طويلة جدًا بعد الزواج، وعلى الرغم من أن دورتي كانت منتظمة واتبعت عن كثب أيام الإباضة، لكن دون جدوى، لم أحمل. كل شهر كنت أجري العديد من اختبارات الحمل وفي كل مرة كنت حزينًا كانت النتيجة سلبية حتى اكتشفت أنني أعاني من مشكلة سمك جدار البويضة، فالحيوانات المنوية لا تستطيع اختراقها.

كيف علمت أن لدي جدار بيض سميك

هناك العديد من الأعراض التي يمكنك من خلالها معرفة أن جدار بيضتك سميك ويحتاج إلى عملية ترقق، وهذه الأعراض هي

أهم هذه الأعراض وأولها حدوث نزيف الرحم غير المبرر.

تأخر الحمل بالرغم من الفحوصات، واستقصاء أيام الإباضة.

أسباب سماكة جدار الرحم

تُعرَّف سماكة الرحم بأنها حالة زيادة أو زيادة سمك جدار الرحم حتى يصبح سمكه غير طبيعي، وقد تتسبب هذه الحالة في حدوث أورام سرطانية في الرحم، وفي هذه الحالة

الأسباب الطبية كثيرة وهذه الأسباب هي

الإفراط في إنتاج هرمون الاستروجين في الجسم مع الغياب التام لإنتاج هرمون البروجسترون، وهذا هو السبب الرئيسي لسماكة جدار الرحم.

تقضي العديد من التغييرات في بطاقة الرحم خلال شهر واحد من حياة المرأة ما بين الدورة الشهرية والتغيرات الهرمونية التي تؤثر بشكل كبير على بطانة الرحم.

يفرز جسم المرأة هرمون الاستروجين في النصف الأول من الدورة الشهرية. لتحضير الرحم في حالة الحمل، يتم إنتاج هرمون البروجسترون لدعم استقرار الحمل في حالة حدوثه ودعم البويضة أثناء عملية الإخصاب.

عندما لا يحدث الحمل يحدث انخفاض في هرمون البروجسترون في الجسم، وتحدث الدورة الشهرية، وهذا النقص يحفز الرحم على طرد بطانة الرحم التي تكونت خارج الرحم.

لكن في بعض الأحيان لا يتم طرد هذه البطانة التي تكونت استجابة لهرمون الإستروجين، مما يزيد من سمك جدار الرحم مع مرور الوقت.

أنواع سمك جدار الرحم

هناك تصنيفات عديدة لسماكة جدار الرحم حسب التغيرات التي تحدث في خلايا بطانة الرحم، ومن هذه الأنواع

سماكة بسيطة لجدار الرحم، وهذه الحالة في معظم الأحيان لا تحتاج إلى علاج وقد تحتاج إلى علاج هرموني بسيط يقضي على هذه المشكلة، والشيء الجيد في هذه الحالة أنه لا يوجد احتمال أن تتحول إلى أورام سرطانية، إرادة قوية.

سماكة معقدة لجدار الرحم. إذا لم يكن هناك علاج لهذه الحالة، فقد تتحول -لا قدر الله- إلى ورم سرطاني في الرحم أو في بطانة الرحم. بسبب النمو غير الطبيعي للخلايا في الرحم.

عوامل سماكة جدار الرحم

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بسماكة جدار الرحم، ومن هذه العوامل

النساء فوق 35 سنة.

البلوغ المبكر.

تأخر سن اليأس.

بدانة.

التدخين.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض مثل سرطان الرحم أو سرطان القولون أو سرطان المبيض.

الإصابة بمرض السكري أو مرض المرارة أو مرض تكيس المبايض أو مرض الغدة الدرقية.

تناول الأمراض الهرمونية.

لم يسبق أن أنجبت.

كيف يتم علاج سماكة الرحم

يتم علاج سماكة الرحم بعد التشخيص الجيد بعد اللجوء للطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة عن طريق زيادة هرمون البروجسترون، ويمكن الحصول على هذا الهرمون على شكل

دواء شراب.

كبسولات علاجية.

حقنة.

كريمات موضعية

خطوات تجربتي مع ترقق التبويض

بعد أن علمت بخبر إصابتي بسماكة في جدار الرحم، لم أصاب بالذعر لأن الأمر بسيط بإذن الله وهذه هي الخطوات التي اتخذتها، ربما تساعدكم بإذن الله

أولاً قمت بإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة حالتي.

ذهبت إلى طبيبي ووصف لي البروجسترون على شكل حقن وكبسولات.

لقد التزمت بهذه الأدوية لفترة من الوقت أثناء أخذ بعض الوصفات الطبيعية لتقليل البويضة.

كنت أذهب إلى الطبيب طوال فترة العلاج بشكل منتظم.

كنت أعاني أيضًا من بعض التكيسات على المبيضين، لذلك تناولت الدواء المناسب لعلاجها.

تابعت أيام التبويض وأعتني بهذه الأيام خاصة من أجل زيادة فرص الحمل، ويمكنك معرفة أيام التبويض عن طريق التنزيل والتسجيل في تطبيق تتبع التبويض.

وصفات طبيعية لترقيق البيض

ويترقب الزوجان بفارغ الصبر حدوث الحمل وأن يرزق الله لهما الأولاد. مع تأخر الحمل ومتابعة التبويض شهرًا بعد شهر، يصاب الزوجان بالإحباط والحزن مع كل نتيجة سلبية لاختبار الحمل. إذا كانت المشكلة التي تعانين منها هي مشكلة سمك جدار الرحم، فإن الحل يكمن في

أكل الزنجبيل خلال فترة التبويض. يحتوي الزنجبيل على العديد من الخصائص التي تزيد من الخصوبة وترقق جدار البيضة.

كما يعمل الزنجبيل على طرد السموم داخل الجسم، كما يعمل على رفع المناعة وتنشيط الدورة الدموية، كما أن له دور فعال في تحفيز إنتاج البيض واختراقه في جدار الرحم.

هل يعالج الأسبرين مشكلة سماكة جدار الرحم

أكد العديد من الباحثين أن الأسبرين يعمل على علاج مشكلة الالتهابات التي تعاني منها الكثير من النساء، لذلك فهو يساعد على حماية البويضة من مهاجمتها بمجرد تكوينها حتى تصل إلى جدار الرحم بأمان دون أن تتكاثف ثم يتم تخصيبها.

هل يساعد الملح في ترقق البيضة

من الأشياء التي انتشرت مؤخرًا بين النساء أن الملح يساعد على ترقق البيضة، وللحقيقة هذه المعلومة غير صحيحة تمامًا. بل هي من الأساطير الطبية التي لا وجود لها، لذلك لا تستمع إلى هذه الأساطير يا عزيزي.

هل يجعل Clomid جدار الرحم سميكًا

ربما سمعت الكثير عن الكلوميد الذي يثخن جدار البيضة. هل هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة بالطبع، لا يتسبب clomid في زيادة سماكة البويضة، ولكنه يمكن أن يجعل عنق الرحم صلبًا وغير قابل للاختراق.

لماذا على الرغم من تناول Clomid لا يحدث الحمل

كلوميد

ضعف التبويض عند النساء.

سماكة عنق الرحم.

عامل الذكور.

الاستروجين الزائد عن المعتاد.

فقر بطانة الرحم وضعف وضمور.

انفجار التبويض

فشل البيضة في الوصول إلى مكانها الصحيح.

موت الحيوانات المنوية وضعفها.

وجود تكيسات على المبايض.

وجود مشاكل في الرحم.

مشكلة سماكة جدار البيضة.

نظرًا إلى أن ارتفاع سمك الجدار يعد من الأسباب التي تكون سبب إلى تأخر الحمل والولادة لدى المرأة، ويكون ذلك بفعل الإصابة بتكيس المبايض، أو بفعل مجموعة كبيرة من الأسباب حيث إن تكيس المبايض يسبب إنتاج البويضات الغير صحيحة، وتتمثل الأسباب الأخرى فيما يتعلق بهرمونات المرأة.