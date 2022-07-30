تجربتي مع ترك الحشيش ،بدأت الاثار السلبية لترك الحشيش علي تفكيري فلم أعد اتمكن من التركيز أو التفكير، كنت أشعر بالانفصال عن الحقيقة وعدم الاستطاعة على التواصل مع من حولي، كنت أرى الناس يمرون أمامي وأصوات تتهامس في أذني وقتها ظننت أني اقتربت من الجنون مما أثر علي حياتي العملية والاسرية، ومن هنا كان قراري بالتوقف عن التعاطي الحشيش وبدء علاج الإدمان من الحشيش .

تجربتي مع الإقلاع عن الحشيش

لا أدعي أن تجربتي مع الإقلاع عن الماريجوانا كانت تجربة سهلة، لكنها كانت صعبة في البداية، لكن بفضل إصراري تمكنت من التغلب على إدماني للماريجوانا، وكانت مشكلتي في البداية أنني عانيت من الانسحاب الأعراض التي ظهرت على الفور بمجرد أن توقفت عن استخدامه.

هذا جعلني أشعر برغبة في العودة إلى الحشيش مرة أخرى، حتى أنني أردت الحصول عليه بأي شكل من الأشكال لكنني قاومت هذا الشعور بصعوبة، كما لو كان هناك صوت بداخلي يطلب مني التمسك بقراري وعدم التراجع لأي سبب. .

لم تتوقف أعراض الانسحاب عند هذا الحد، بل كنت أعاني أيضًا من الإسهال، مما جعلني أذهب إلى المرحاض بشكل متكرر بسبب اضطراب في حركة المعدة، ولكنه أصابني بالجفاف نتيجة الإسهال المتكرر، في بالإضافة إلى الأرق وعدم القدرة على النوم، ولم أجرب هذه الأعراض لفترة طويلة لأن الإساءة تجعل الجسم يشعر بالراحة والاسترخاء.

كما أنني عانيت من آلام في عضلات ومفاصل الجسم نتيجة سحب الدواء من جسدي، واستعداد الجسم للتخلص من السموم الناتجة عن تعاطي الحشيش، ناهيك عن فقدان الشهية والوزن. خسارة بسبب عدم تناول الطعام بانتظام، خاصة في الأيام الأولى من التوقف عن الاستخدام.

بالإضافة إلى التعرق المستمر الذي جعلني أشعر وكأنني في الصيف، رغم أن كل شيء كان في فصل الشتاء، مما أجبرني على تغيير الملابس باستمرار، حيث كان ذلك بسبب السموم التي يفرزها الجسم على شكل بول أو التعرق.

زاد توتري بشكل حاد بسبب عدم استجابتي لتعاطي الدواء مرة أخرى، وسيطرت علي أعراض الاكتئاب، وهو أحد العوامل النفسية التي تصاحب سحب الدواء السام من الجسم، حتى أن فكرة لقد سيطر الانتحار على أفكاري، لكنني تمكنت من التغلب على كل ذلك بفضل الله، وسأوضح لك كيف تمكنت من القيام بذلك في السطور التالية.

طرق علاج الإقلاع عن الحشيش

عندما يتوقف الشخص فجأة عن تعاطي الحشيش، يكون لديه العديد من أعراض الانسحاب القوية، وهي عدد من الأعراض الجسدية أو النفسية التي يتعرض لها الجسم، وهذه هي الأعراض التي شرحتها لك سابقًا، ويتم علاج هذه الحالة من خلال طرق عديدة.

ومن هذه الطرق الأدوية الطبية أو اللجوء إلى العلاج المنزلي، خاصة وأن استخدام الحشيش يختلف عن استخدام المواد المخدرة الأخرى التي تتطلب العلاج في العيادات المتخصصة، وفي حالة عدم جدوى هذه الأساليب يتم اللجوء إلى هذه العيادات في النهاية .

علاج الماريجوانا بالأدوية

وهي أنواع من الحبوب التي تقلل الألم أو من آثار سحب الدواء من الجسم، وتعيد التوازن الطبيعي للجسم، ولكن هذه الأدوية تستخدم فقط تحت إشراف طبيب متخصص في علاج الإدمان.

علاج الماريجوانا الطبيعي

يمكن استخدام بعض الطرق الطبيعية للمساعدة في التعافي من إدمان الحشيش وتحقيق نتائج مرضية، بما في ذلك الوصفات الطبيعية، أو الطرق المنزلية، وسنقدم فقرة مختصرة عن هذه الطرق

علاج إدمان القنب

تتكون هذه الوصفة من المكونات التالية

خمسون جرام من حصى اللبان.

مائة جرام من حبة البركة.

خمسون جراما من أعشاب الراعي.

مائة جرام من الشوفان.

خمسون جرام من السنا.

مائة جرام من الحرمل.

خمسون جرام من بذور الهندباء.

خمسون جرام من الكبيبة الصينية.

خمسون جرام من الشمر.

مائة جرام من عرق السوس.

مائة جرام أرز مقشر.

مائة جرام من الحلبة.

كمية إكليل الجبل.

كيف تستعمل

يتم خلط جميع المكونات جيدًا وطحنها في مطحنة كهربائية.

نضع ملعقة كبيرة من الخليط في كمية ماء على النار ونتركها لمدة عشر دقائق على نار هادئة.

المنتج محلى بالسكر مع الحرص على تناوله 3 مرات في اليوم من أجل تحقيق نتائج جيدة في القضاء على أعراض انسحاب المخدرات أو الحشيش من الجسم.

العلاجات المنزلية لإدمان الحشيش

يمكنك اتباع بعض الطرق المنزلية للمساعدة في الإقلاع عن إدمان الحشيش، بما في ذلك ما يلي

احرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب، لأنها تقلل من الرغبة في تناول الحشيش أو المواد المخدرة الأخرى. يتوفر هذا الفيتامين في الشوفان والأفوكادو واللحوم والبطاطس والتونة والخضروات الطازجة.

ضرورة التوعية بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية سواء على الصحة النفسية أو الجسدية.

الاهتمام بالتعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب والتي تدفعهم إلى هذا السلوك في المقام الأول.

علاج الإقلاع عن الحشيش من خلال العيادات العلاجية

في حال عدم جدوى الطرق السابقة في علاج إدمان الحشيش، يتم اللجوء إلى العيادات العلاجية المتخصصة في علاج الإدمان من خلال عدد من الطرق الفعالة، وذلك باتباع ما يلي

في البداية، يتم تشخيص الحالة عن طريق إجراء التحليلات والاختبارات اللازمة لتحديد نسب الدواء في الجسم، وتحديد خطة العلاج المناسبة التي تساعد على الإقلاع عن الحشيش بشكل فعال.

يتم سحب الدواء من الجسم عن طريق الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج، والتي تساعد في القضاء على أعراض الانسحاب بشكل متسلسل، من خلال المتابعة المستمرة من قبل الفريق الطبي لتحديد أي مشاكل أو مضاعفات أثناء خطة العلاج.

بعد ذلك يخضع المريض لخطة تأهيل سلوكي ونفسي من خلال جلسات نفسية لمعرفة الأسباب التي دفعت المريض إلى الإدمان على الحشيش ومحاولة حل المشاكل إن وجدت ومساعدة المريض على تجاوز هذه المرحلة و الحصول على الحياة بصحة جيدة.

متابعة المريض بعد الشفاء من خلال فريق الدعم حتى بعد مغادرة العيادة العلاجية.

آثار الإقلاع عن الحشيش

هناك العديد من الآثار الإيجابية للإقلاع عن الحشيش، بما في ذلك ما يلي

التقليل من استنزاف المال، من المعروف أن شراء المواد المخدرة مثل الحشيش يتطلب توافر الكثير من المال.

استعد صحتك مرة أخرى واستمر في الحياة مرة أخرى وابدأ من جديد.

إصلاح العلاقات الاجتماعية في المجتمع بعد معاناتها من الإدمان لفترة طويلة، وإعادة العلاقات الطيبة مع الأصدقاء والعائلة من جديد.

مواجهة الحياة من منظور آخر وهو منظور الانتصار على الصعوبات ودحرها.

حان الوقت لعلامات انسحاب القنب من الجسم

بشكل عام، يمكن القول أنه لا يوجد وقت محدد تنتهي فيه علامات انسحاب الحشيش أو الدواء من جسم المريض. هذا يرجع في المقام الأول إلى حالته الصحية، والفترة المنتظمة لاستهلاك القنب، وحالة أعضاء الجسم مثل الكلى والكبد.

لكن في المتوسط ​​، تتطلب أعراض الانسحاب ما بين 5 إلى 15 يومًا لتختفي من الجسم، وتبدأ هذه الأعراض في الظهور من اليوم الثاني من تناول آخر جرعة من الحشيش، وتصل الأعراض إلى ذروتها في الأيام الثلاثة الأولى من الإقلاع عن المخدر. وهو حشيش.

وفي النهاية أود توجيه كل الشكر والامتنان لأسرة وأطباء المركز الذي ساعدني على التعافي من الإدمان على الحشيش اللذين لم يقصروا معي في أي شيء، أنا في الحقيقة من المدينين لهم و لهذا المركز في دعمه ومتابعته وحرصه على إنجاح تشافيا نسأل الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور.