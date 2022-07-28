تجربتي مع تشوه الحيوانات ،منذ خمسة سنوات كنت أعاني من تأخر الحمل، ولقد ذهبت إلى مجموعة كبيرة من الأطباء المشهورين في علاج تأخر الحمل، وقمت بإجراء بعض الاختبارات والفحوصات لمعرفة سبب تأخر الانجاب لكن كانت الفحوص التي أجريها تثبت أنني لا أعاني من أي أسباب صحية تتسبب في عدم الحمل، إلى أن أخبرتني صديقة لي بالذهاب لطبيب معروف وماهر لقد عالج العديد من حالات العقم.

تجربتي مع تشوه الحيوانات

يبحث عدد من الأزواج عن نتائج حول تأثير تجربة تشوه الحيوانات المنوية على عملية الحمل، وكذلك على الطفل الذي سيولد نتيجة هذه الحيوانات المشوهة. بريد.

يعد فحص السائل المنوي أحد الاختبارات التي يتم إجراؤها على السائل المنوي، بهدف تقييم معدل الخصوبة لدى الرجال، وكذلك مدى المشكلات التي يعانون منها.

كجزء من تجربتي مع مشكلتي مع تشوه الحيوان، تم ذكر تجربة شخصية لإحدى النساء في ضوء تجربتي مع تشوه الحيوان، والتي اكتشفت هي وزوجها نسبة عالية من التشوه في الحيوانات المنوية للزوج، والتي وصلت. ما يقرب من 90٪.

ومع ذلك، فإن مشيئة الله تغلبت على كل شيء وحدث الحمل بشكل طبيعي تمامًا. لكن المشكلة الرئيسية كانت معدل نمو الجنين المخصب بحيوان منوي مشوه، حيث لوحظ توقف الجنين عن النمو خلال الأسبوع الخامس من الحمل.

ذكر عدد من الأطباء أن مشكلة توقف النمو قد لا تكون مرتبطة بوجود تشوه في الحيوانات المنوية، وهنا كان لابد من استكمال عدد من الفحوصات المتعلقة بالمناعة والجلطات الدموية، وكانت النتائج خالية من أي تشوه. عيب بنعمة الله.

واصلت المرأة ذات التجربة حديثها، أن حوالي 88٪ من العوامل التي قد تؤدي إلى إجهاض الجنين قد تكون بسبب انخفاض مستوى هرمون البروجسترون في الأم، لكن التحليلات أظهرت أن نسبة البروجسترون طبيعي ولا عيب فيه.

كشفت الاختبارات اللاحقة أن الخلل يكمن في كروموسومات الجنين نتيجة تشوه الحيوانات المنوية، وعندما فشلت الأدوية والعلاجات المختلفة في علاج هذا التشوه، تم اللجوء إلى تقنية أطفال الأنابيب.

يتم فيها تحفيز المبيضين على إنتاج العديد من البويضات، وذلك عن طريق أخذ عدة حقن دوائية بشكل يومي، ثم استخراج هذه البويضات عند بلوغها النضج المطلوب ويتم إخصابها صناعياً، وذلك بربط البويضة بالحيوانات المنوية في المختبر، والبويضة تعود بعد 3 أيام 5 أيام إلى رحم الأم لتستمر في نموها على شكل جنين.

آلية تشوه الحيوانات المنوية

تنتج خصية الذكر البشرية ملايين الحيوانات المنوية على أساس يومي، وقد يكون عدد الحيوانات المنوية المشوهة أو ذات الشكل غير الطبيعي أكثر من هذه الملايين، وقد توجد تشوهات في الرأس أو الرقبة أو الذيل، مما يعني أنها لا تقتصر على منطقة معينة.

وتجدر الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من هذه التشوهات تتركز في رأس الحيوان المنوي، حيث يكون الرأس متغيرًا نوعًا ما، فمثلاً قد يكون شكل الرأس صغيرًا أو ضخمًا أو غير مدبب، وقد يكون هناك الحيوانات المنوية التي لديها أكثر من رأس واحد “عادة 2” مما يضعف قدرة الحيوانات المنوية على إخصاب البويضة واختراقها.

أما التشوهات التي قد تظهر في منطقة الذيل فهي تتمثل في وجود حيوان منوي له عدة ذيول وذيل ملفوف وقصير، ومن الجدير بالذكر أن مجموعة كبيرة من الرجال يعانون من تشوه في الذيل. الحيوانات المنوية.

أسباب تشوه الحيوانات المنوية

أشكال الحيوانات المنوية أو مورفولوجيتها هي أحد المصطلحات التي يستخدمها العلم لوصف شكل وحجم الحيوانات المنوية، والتي تعد واحدة من أكبر المساهمين في وصف جودة الحيوانات المنوية، مما يجعلها ذات تأثير قوي ومباشر على الخصوبة.

عادةً ما يكون للحيوان المنوي رأس بيضاوي، وذيل سليم رقم 1، وجسم طرفي ذو شكل طبيعي، ولكن في بعض الحالات يكون الحيوان المنوي مشوهًا، مما ينتج عنه أشكال غير طبيعية للحيوانات المنوية، ومن الأمثلة على هذه الحالات كبير أو صغير حجم الرأس، متعدد عدد الرؤوس، صغر حجم وشكل الذيل أو تغيره، والعديد من المشاكل الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن فرص الحمل تزداد مع زيادة مدى طبيعية الحيوانات المنوية، وتقل مع زيادة التشوهات، حيث إن حدوث الحمل الطبيعي الصحي يتطلب بويضة طبيعية وحيوانات منوية طبيعية، و وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن عددًا من التشوهات الخلقية في شكل الحيوانات المنوية ناتجة عن أمراض لدى الرجال، منها

عوامل وسمات وراثية مختلفة.

تعرض الجلد لمختلف المواد السامة.

زادت درجة حرارة الخصية فوق الحد المسموح به.

كيفية علاج تشوهات الحيوانات المنوية

عندما يكتشف الزوج أنه يعاني من تشوه في الحيوان، يجب عليه التوجه فورًا إلى أحد أخصائيي أمراض الذكورة، حتى يتمكن الطبيب من تشخيص المشكلة بشكل صحيح، وكذلك معرفة سبب هذه المشكلة، حتى يمكن البدء في خطة العلاج، من خلال الأدوية اللازمة والمناسبة للحالة، ولكن هناك عدد من النصائح والتعليمات التي يفيد اتباعها في علاج التشوه إلى حد ما، وهي

توقف عن التدخين.

تناول أطعمة صحية والتزم بنظام غذائي صحي.

ابتعد عن أي وصفات أو أدوية لم يصفها لك طبيبك.

ابتعد عن درجات الحرارة المرتفعة لأطول فترة ممكنة.

ابتعد عن المخدرات والكحول.

اذهب لزيارة الطبيب واستشارته عن أي أعراض غير طبيعية أو ألم في منطقة الخصية.

الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة، فهي من مضادات الأكسدة الطبيعية.

تناول المكملات الغذائية كعنصر الزنك والسيلينيوم وفيتامين هـ، وذلك لدورها في تكوين الحيوانات المنوية وتكوينها، حيث أن انخفاض مستوى المعادن والفيتامينات في الجسم عامل في تشوه الحيوانات المنوية.

تجنب ركوب الدراجات لأطول فترة ممكنة.

تجنب لمس الأجهزة الإلكترونية في منطقة الحوض، “مثل وضع الكمبيوتر المحمول على القدمين أثناء العمل”.

اتبع روتين تمرين بسيط.

طرق علاج تشوهات الحيوانات المنوية بالأعشاب

هناك عدد كبير من العناصر والمغذيات وكذلك الأعشاب التي يمكن استخدامها لتقليل التشوه وحتى علاجه لزيادة أعداد وجودة الحيوانات المنتجة، ومن هذه الأعشاب

قهوة الشعر والتي تحتوي على عدد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، والتي تقلل من معدل تشوهات الحيوانات المنوية.

الجينسنغ الأمريكي من أقوى المنشطات الجنسية المسؤولة عن زيادة قوة جهاز المناعة في الجسم.

نبات التريبولوس مسؤول عن تحفيز الغدد التي تفرز هرمون التستوستيرون والإستروجين لإفراز المزيد، بالإضافة إلى الدورة الدموية التناسلية.

الجنكة يعالج ضعف الانتصاب ويعمل كمضاد للأكسدة.

عسل النحل يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم، م فيتامين ب 1، 2، 6، وكذلك فيتامين ج، هـ، بالإضافة إلى المضادات الحيوية المختلفة، حيث أثبتت الأبحاث دور العسل في علاج مختلف المشاكل التناسلية والجنسية بما في ذلك سرعة القذف وانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

فاكهة قرطبة المطحونة مسؤولة عن زيادة هرمون التستوستيرون والإستروجين، وكذلك تحسين تدفق الدم نحو الجهاز البولي.

يقوم الطبيب المشرف على حالة الزوجين بطلب اختبار لشكل الحيوانات المنوية، وهو من الاختبارات السائل المنوي التي يتم إجراؤها لمعرفة مشاكل الخصوبة عند الرجال، وللكشف عن اختلالات الحيوانات المنوية، ويتم التركيز فيه هذا الاختبار على شكل ومظهر الحيوانات المنوية كما أنه يتم اختبار شكل الحيوانات المنوية.