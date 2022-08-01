تجربتي مع تصغير الثدي بمعجون الأسنان ، لقد تسائل الكثير من الأفراد وخاصة النساء والفيتات من المشاهير حول التعرف على طريقة تصغير الثدي بمعجون الأسنان ، فسيعتقد العديد من النساء ان الثدي الكبير يعيب شكل الجسم المثالي الا أن ذلك من علامات جمال تدفع الرجال الى التقرب منهن ، مما يدفع بهم ذلك الى التعرف على التجارب التي قامت بها النساء من اجل تصغير الثدي بمعجون الأسنان ، تابعوا معنا .

تصغير الثدي بمعجون الأسنان

تعتقد العديد من النساء أنه يمكن استخدام معجون الأسنان لتقليل حجم الثدي. في الواقع، وهذا ليس صحيحا. وذلك لأن معجون الأسنان يحتوي فقط على عدد من المكونات الكيميائية المعدة لتنظيف الأسنان فقط، وهذه المكونات ليس لها تأثير على الجسم وبالتأكيد لا يمكن أن تساعد في تكبير الثديين. أو تصغير حجم الثديين، وبناءً على ذلك، فإن ما يقال عن إمكانية استخدام معجون الأسنان لتصغير الثديين ما هو إلا إشاعات لا تستند إلى أي أساس علمي.

تجربتي مع تصغير الثدي باستخدام معجون الأسنان

منذ فترة حاولت استخدام معجون الأسنان لتصغير ثديي، ولأهمية هذه التجربة بالنسبة لي، قررت أن أخبرها لبقية الفتيات في السطور التالية، فربما يساعد ذلك

منذ طفولتي أعاني من زيادة الوزن مما أدى إلى تضخم ثديي بشكل كبير. مما جعلني أبدو أكبر من عمري.

حاولت كثيرًا تصغير ثديي، لكن كل محاولاتي باءت بالفشل.

نصحني أحد أقاربي باستخدام معجون الأسنان لتقليل ثديي عن طريق تدليك ثديي بمعجون الأسنان في حركات دائرية.

لقد جربت نصيحتها بالفعل، وواصلت تدليك ثديي بمعجون الأسنان لمدة أسبوعين، لكنني لم ألاحظ أي تغيير في حجم ثديي ؛ الأمر الذي جعلني أدرك أن معجون الأسنان لا يقلل من حجم الثديين، وأن كل ما يدور حول إمكانية استخدامه لتقليل حجمهما هو مجرد شائعة لا أساس لها.

تصغير الثدي كمادات الزنجبيل

يشاع أنه يمكن استخدام الزنجبيل في تصغير الثديين عن طريق عمل كمادات بنقع الزنجبيل الدافئ عليها، وأساس هذا الاعتقاد أن الزنجبيل من الأعشاب التي تساعد على شد الجلد وفقدان الوزن بسرعة، ومن يريد ذلك حاولي استخدام الزنجبيل لتصغير الثديين ويمكنهما فعل ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التي سنبينها في السطور التالية

ضعي 3 ملاعق كبيرة من الزنجبيل في كوب كبير من الماء المغلي.

غطي الكوب جيداً لمدة دقيقتين، حتى يتغير لون الماء إلى الأصفر.

استخدمي الزنجبيل الدافئ لعمل كمادات دائرية على الثدي لتقليله.

تجربتي مع كمادات الزنجبيل لتصغير الثدي

منذ فترة حاولت استخدام كمادات الزنجبيل لتصغير ثديي، ولأهمية هذه التجربة بالنسبة لي، قررت أن أخبرها لبقية الفتيات في السطور التالية، ربما يكون مفيدًا

لأنني أعاني من زيادة كبيرة في حجم ثديي، جربت العديد من الوصفات لتصغيرها، لكنني فشلت في ذلك، الأمر الذي أحزنني كثيرًا وجعلني أضيع الكثير من وقتي في محاولة إيجاد وصفة ناجحة. يمكن استخدامها لتقليل حجم ثديي.

لقد بحثت على الإنترنت وقرأت عن وصفة لضغط الزنجبيل لتصغير الثدي وقررت تجربته.

لقد استخدمت بالفعل كمادات الزنجبيل يوميًا لمدة 3 أسابيع، لكنني لم أحصل على أي نتائج. مما جعلني يأس.

عندما رأتني أمي في هذه الحالة، اقترحت أن أذهب إلى أحد أطباء السمنة، وبالفعل ذهبت إلى الطبيب، الذي أخبرني أن جميع الوصفات التي كنت أعمل بها لا جدوى منها، وأخبرني أيضًا التعليمات التي يجب علي الالتزام بها لتقليل حجم ثديي بدون جراحة أو أدوية.

لقد امتثلت بالفعل لتعليمات الطبيب، ونتيجة لذلك انخفض وزني بالكامل ؛ مما جعل ثديي يصغران ويعودان إلى حجمهما الطبيعي.

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علميًا يمكن للمرأة تصغير ثدييها دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأدوية أو العمليات الجراحية من خلال تنفيذ التعليمات التي سنذكرها في السطور التالية

اتباع نظام غذائي صحي لا يمكن للمرأة أن تعاني من تضخم الثديين إذا لم تأكل الكثير من الأطعمة التي تسبب السمنة، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بهدف التخلص من الوزن الزائد هو الخطوة الأولى في طريق تصغير حجم الثدي. .

ممارسة الرياضة بالرغم من أن النظام الغذائي المتوازن يساعد بشكل كبير في تصغير حجم الثدي، إلا أنه لا يكفي وحده للقيام بذلك، حيث يجب ممارسة التمارين المصممة لشد عضلات الصدر وتنحيفها لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا.

تجنب تناول الأطعمة التي تزيد من إنتاج هرمون الاستروجين هرمون الاستروجين مسؤول عن زيادة حجم الثديين وتراكم الدهون فيهما، لذلك يجب على من يرغب في تصغير حجم ثدييه التوقف عن تناول الأطعمة والمشروبات التي تحفز زيادة إنتاج هرمون الاستروجين بشكل كامل.

تغيير حجم حمالات الصدر عادةً ما يكون لحمالات الصدر تأثير كبير على شكل الثدي نفسه. أولئك الذين يرتدون حمالات الصدر الكبيرة سوف يتضخم ثديهم ويتدلى، وأولئك الذين يرتدون حمالات الصدر الصغيرة سوف يقللون من ثديهم تدريجياً بمرور الوقت.

طرق تصغير الثدي في أسبوع

هناك العديد من الطرق والوصفات الشائعة التي يقال لها تأثير جيد في تصغير الثدي في وقت قياسي لدرجة أن أولئك الذين يؤمنون بفعاليتها يقولون إن نتائجهم تظهر في غضون أسبوع واحد من وقت بدء استخدامها، على الرغم من وجود لا يوجد دليل علمي على أن هذه الوصفات يمكن أن تساعد في تصغير الثدي، لكننا سنذكرها في السطور التالية لمساعدة الراغبات في تجربتها على معرفة كيفية إجرائها بشكل صحيح

كيفية تصغير الثدي بخل التفاح

تعتمد هذه الوصفة على حقيقة أنه يمكن استخدام خل التفاح لتقليل حجم الثدي باتباع الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية

اخلطي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ضعي المزيج في الثلاجة حتى يتجمد حتى يتحول إلى مكعب ثلج.

بعد أن يتجمد الخليط ويتحول إلى مكعب ثلج، يستخدم هذا المكعب لتدليك الثدي المراد تصغيره.

تتكرر هذه الوصفة مرتين يوميًا.

طريقة حمية تصغير الثدي

تعتمد هذه الوصفة على حقيقة أنه يمكن استخدام النظام الغذائي لتقليل حجم الثدي باتباع الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية

تجنب تناول النشويات والسكريات والاقتصار على تناول البروتينات الحيوانية المشوية أو المسلوقة والخضروات والفواكه فقط.

اشرب الزنجبيل المنقوع مرة واحدة يوميًا على معدة فارغة.

تناول كوبًا من الزبادي قبل النوم.

يتم اتباع هذا النظام الغذائي لمدة أسبوع متواصل، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يمكن أن يتسبب في أضرار صحية لبعض الأشخاص إذا اتبعوه، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تجربته.

طريقة تصغير الثدي بالأعشاب

تعتمد هذه الوصفة على حقيقة أنه يمكن استخدام الأعشاب لتقليل حجم الثدي باتباع الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية

ضعي ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر وملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من بذور الكتان معًا في كوب من الماء المغلي.

غطي الكوب لمدة دقيقتين حتى يتحول لون الماء إلى اللون الأصفر بفضل امتصاص المكونات الموجودة في الأعشاب.

عمل كمادات بالمياه العشبية الدافئة على الثدي لتقليلها.

كرر هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تجربتي تصغير الثدي بمعجون الأسنان ، و طريقة تصغير الثدي بالأعشاب ، وكيفية تصغير الثدي بخل التفاح ، و تجربتي مع كمادات الزنجبيل لتصغير الثدي .