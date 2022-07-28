تجربتي مع تقشير الميلاديب ،لقد كنت اشتكي من وجود الكلف وبعض الاعراض الجانبية في وجهي بسبب الحمل ولم يختفي آثارها بعد الانجاب، وقد قمت بتجربة مجموعة كبيرة من المنتجات من بينهم الكريمات البارزة وبأسعار غالية ولكنها لم تعطيني نتيجة قوية وتخلصني من هذه التصبغات للأبد لكن إحدى زميلاتي اقترحت علي تجربة أحد المقشرات التي يتم دهنا في عيادات التجميل .

تجربتي مع التقشير الميلادي

خلال تجربتي مع تقشير ملاديب اتضح أنه قناع إسباني الصنع يستخدم على الوجه لتقشيره وعلاج الشحوب و الداكنة وجفاف الوجه. بسبب زيادة ترسب الميلانين في بشرة الوجه.

بغض النظر عن قوة هذه الأصباغ أو مكان تواجدها على الوجه مما يعمل على إطفاء نضارة وتغميق البشرة وتغيير لونها والمظهر العام للوجه، فإن التقشير عن طريق الميلاديبس يزيلها تمامًا ويحصل عليها. تخلص منهم نهائيا.

وقد تجاوزت نتائج هذا القناع مستويات كبيرة جدًا قد تصل إلى أكثر من 98٪ في بعض الحالات، حيث إن أهم تأثيرات هذه التقنية أو هذا القناع هي الآتي

تفتيح البشرة وتنظيفها وإزالة البقع الداكنة.

التخلص من البقع الداكنة في الجلد الناتجة عن الكلف.

تخلص من النمش الزائد.

يعالج الصبغات ويرطب البشرة وترطيبها بصحة جيدة.

يعيد اشراق البشرة وتنعيمها.

علاج علامات الشيخوخة الظاهرة على الجلد.

تخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء وعلامات البثور.

تفتيح المناطق الحساسة.

تفتيح منطقة الإبط وتنظيفها بالكامل من البقع الداكنة.

تنظيف وإشراق رائع لكل من الكوع والركبة وأسفل القدم وبين الفخذين.

مزايا التقشير عن طريق الميلادية

أظهرت تجربتي مع تقشير ملاديب أنه لضمان أفضل نتيجة لهذه التقنية، يجب الحصول عليها من خلال مركز طبي متخصص، وتحت أيدي أطباء متخصصين في هذا المجال. توفر لنا هذه المراكز العديد من المزايا مثل

من خلال المراكز المتخصصة يتم توفير أفضل أطباء التجميل وأطباء الجلد الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية والمدربين والمعتادين على التطور التكنولوجي في مجال الجلد.

هذه المراكز معقمة وآمنة للغاية ولديها أعلى معايير النظافة.

توفر هذه المراكز طبيبًا للتغذية العلاجية إذا احتاج الشخص إلى تطوير نظام غذائي يمنح البشرة احتياجاتها، مثل ما يحتاجه الجلد من العناصر التي تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي.

يوجد داخل هذه المراكز الطبية العديد من التقنيات الأخرى للبشرة والشعر مثل الميكروبلادينج والبوتوكس والفيلر وجلسات البلازما.

ما هو التقشير البارد

تعتبر تقنية التقشير البارد من أشهر التقنيات العلاجية وأكثرها فاعلية، حيث تساهم في القضاء على التصبغات في الجلد، بالإضافة إلى أنها تساعد على إزالة البقع الداكنة من الجلد وتساعد على تجديد شباب البشرة.

وهي بديل مثالي للمنتجات والعمليات الأخرى، ويتم هذا التقشير تحت إشراف متخصص، وتشكل هذه التقنية حوالي 60٪ من العلاج.

لماذا يطلق على التقشير البارد هذا الاسم

يتساءل الكثير من الناس عن سبب تسمية التقشير البارد بهذا الاسم، ووجد بعد سؤال الخبراء والمتخصصين أن التقشير البارد سمي بهذا الاسم لأنه يتم عن طريق البرودة على الجلد. كما أنها تقنية آمنة ولا تسبب أي ألم أو احمرار مثل الأنواع الأخرى من التقشير التجميلي الكيميائي كما أنها مناسبة لجميع أنواع البشرة المختلفة.

فوائد التقشير البارد للبشرة

له العديد من الفوائد والمميزات التي تمنح البشرة الصحة والرطوبة والحيوية المتميزة عن المنتجات والتقنيات الأخرى، وفيما يلي أهم هذه الفوائد

يقلل من البقع الداكنة وفرط التصبغ.

فعال في علاج الكلف الناتج عن الولادة.

ينظم إفراز البشرة الدهنية مما يمنعها من أن تكون بشرة دهنية.

يتم تفتيح لون البشرة وتوحيدها.

يقلل من الآثار التي تظهر مع تقدم العمر مثل التجاعيد.

يعالج النمش والندبات وحب الشباب وعلامات حب الشباب.

يحفز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على تجديد شباب البشرة.

يقلل من ظهور التجاعيد التي تظهر مع مرور الوقت.

يقلل المسام والبثور و الداكنة.

يحسن نسيج البشرة وترطيبها.

مم يصنع التقشير البارد

يتساءل الناس عن مكونات التقشير، حيث يتم استخدام التقشير البارد مع عدة مكونات، بعضها يوضع قبل بدء عملية التقشير، والبعض الآخر يوضع بعد عملية التقشير. ومن أهم هذه المكونات الأحماض والمقشرات مثل حامض، فاتيك، أسكوربيك وكوجيك.

إجراء التقشير البارد

للتقشير البارد عدة خطوات يتم اتباعها بطرق محددة عند إجراء التقشير، وسنفصل بين هذه الخطوات

تقييم حالة الجلد من قبل طبيب أمراض جلدية متخصص في الأمراض الجلدية.

تحديد مناطق الجسم التي تحتاج إلى التقشير.

تعقيم عملية التقشير بالكحول واتركها لفترة قصيرة.

أكمل باقي العلاج المنزلي باستخدام مرطبات البشرة.

نصائح لتجنب مخاطر التقشير مع الديدان الألفية

هناك بعض النصائح لتجنب مخاطر التقشير عن طريق الديدان الألفية، ومنها

لا تعرضي نفسك لأشعة الشمس خلال الـ 24 ساعة التي تلي إجراء التقشير.

الاستخدام المفرط للمرطبات على الشفاه في حالة التورم أو الانتفاخ أو الجفاف.

ترك الوجه بدون أي مستحضرات تجميل لفترة زمنية تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام.

استمر في ترطيب الوجه بالفازلين لحمايته من الجفاف.

عدم القيام بأي عمليات تقشير بعد ذلك إلا بعد فترة لا تقل عن شهر.

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

قم بزيارة طبيبك إذا كان لديك تورم أو حكة شديدة.

كيف كانت تجربتي مع تقشير ملاديب أثناء وضع القناع

تتم العملية التجميلية لتقشير الوجه عن طريق الميلاديب بالطريقة التالية

يقوم الطبيب المختص بترطيب البشرة بالكثير من المرطبات الطبيعية، فلن تشعر بأي حكة أو إزعاج أو ألم بعد عملية التقشير.

يتم توزيع القناع وإدخاله في جميع أنحاء الجلد باستخدام أدوات طبية متخصصة، حيث يتم وضع القناع في جميع أنحاء الوجه للحصول على نتيجة كاملة اللون وتوزيعه بالتساوي.

يستغرق تقشير الميلاديب عادة من 1-3 ساعات.

مضاعفات تجربتي مع تقشير ملاديب

لا توجد مضاعفات لتقشير ملاديب، ولكن عند ظهور بعض الأعراض، يجب الاتصال بالطبيب في حالة رؤيتها. الأعراض هي

انتفاخ شديد جدا.

زيادة الألم حتى مع مسكنات الألم.

الحمى والصداع والقشعريرة التي تحدث في حالة الإصابة الشديدة.

سعر تقشير الميلاديب

يوجد عدة أنواع من تقشير الميلاديب، ولكل نوع سعر محدد ولكن تتراوح الأسعار من 300 جنيه إلى 750 جنيهًا لسعر صنع قناع الميلاديب في مركز طبي متخصص، وعندما تقوم بعمل القناع بنفسك في المنزل يتراوح سعره من 150 جنيه إلى 400 جنيه.

تقشير الميلاديب هو نوع من اقسام التقشير البارد للوجه، والذي يتم استعماله من أجل الوصول الى مظهر أفضل للوجه عن وسيلة اختلاف طبقة البشرة الخارجية بتقشيرها للوصول الى طبقة جديدة من الجلد نظيفة وطبية تخلو من المشاكل والعيوب نسأل الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور.