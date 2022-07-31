تجربتي مع تكيسات الثدي، لم تمر ساعات قليلة حتى أتت إلى منزلي امي بعد اتصالي بها لاصطحابي لأحد المراكز الصحية المتخصصة فكنت ابكي بقوة خوفا مما سوف يصير و مما أعاني خاصة أنني بعد قمت بتجفيف صدري نزل مني هنالك سائل يميل لونه للصفرة يخرج من حلمة صدري قامت امي بتطميني على الفور وخرجنا في الطريق إلى المركز الصحي، وأنا يجول في خاطري من الأفكار ما يكفل لي بالموت المؤكد.

تجربتي مع تكيسات الثدي

سأخبرك عن تجربتي مع تكيسات الثدي، والتي مررت بها منذ فترة، بحيث يجب على النساء الانتباه

بدأ كل شيء منذ وقت ليس ببعيد عندما كنت أستحم مرة واحدة وشعرت بوجود كتلة في أحد ثديي.

وهذا النتوء كان يؤلمني مما جعلني أشعر به أيضًا، مما جعلني أضع يدي عليه حتى اكتشفت ذلك.

ثم اتصلت بأحد أصدقائي لشرح ذلك لها.

ثم جاء صديقي ليأخذني إلى الطبيب، حيث كنت أبكي كثيرًا، خاصة بعد أن وجدت سائلًا أصفر يخرج من حلمتي.

ذهبت مع صديقتي إلى الطبيب وكانت تحاول تهدئتي بعد أن رأتني أبكي بخوف شديد مما رأيته.

شرحت للطبيب ما كان يحدث لي، ثم طلب مني إجراء بعض الفحوصات والتحاليل.

مرت الدقائق وشعرت كأنها كانت ليالي حتى عرفت نتائج الفحوصات.

ثم أخبرني الطبيب أني أعاني من تكيسات الثدي وأنه أمر بسيط وسيزول عن طريق تناول بعض الأدوية.

ما هي تكيسات الثدي

فيما يلي سوف نتعرف على ماهية تكيسات الثدي وما هي أعراضها

تكيسات الثدي هي جيوب من السائل الأصفر الذي يشبه العنب. يمكن أن تكون أيضًا في أحد الثديين أو كليهما.

عادة ما تكون هذه الأكياس حميدة وليست سرطانية ويمكن علاجها عن طريق إزالة هذا السائل.

لذا، لا داعي للقلق، سيدتي، إذا رأيت تكيسات بالثدي، لكن يجب عليكِ الذهاب إلى الطبيب وإجراء بعض الفحوصات.

أسباب تكيسات الثدي

من أجل تجنب كيسات الثدي، أيتها المرأة العزيزة، من الضروري معرفة سبب ذلك

خلال فترة الرضاعة، تقوم الأم بإطعام الطفل الحليب الذي ينتقل عبر تلك الغدد الثديية التي يتكون منها الثدي.

كما أن الغدد الثديية محاطة ببعض الأنسجة الليفية التي تنقل السوائل وتسمى هذه الأنسجة أنسجة الثدي.

والأنسجة التي يتمثل دورها في إعطاء الثدي الشكل النهائي الذي يظهر عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكياس تنمو وتتشكل نتيجة تراكم هذه السوائل داخل الأنسجة لأسباب عديدة.

اضطراب هرمون الاستروجين خاصة بعد تجاوز عمر المريض 35 سنة.

يرتفع هرمون الاستروجين، خاصة أثناء الحيض.

إذا لم يتم عزل تكيسات الثدي، فقد يكون سبب تكيسات الثدي بسبب عوامل وراثية.

قد تصيب هذه الأكياس النساء اللواتي يشربن الشاي والقهوة بكميات كبيرة ولا يأكلن الخضار والفواكه.

كما أن نسبة حدوثه تزداد عند النساء اللواتي لم يسبق لهن الإنجاب والنساء اللواتي لم يرضعن أطفالهن.

هذه العوامل تؤدي إلى تكيسات الثدي.

أعراض كيس الثدي

هناك عدد من الأعراض و التي قد تشعر بها المرأة عند المعاناة من تكيسات الثدي، منها ما يلي

الشعور بإفرازات تخرج من الحلمة ولها لون أصفر يشبه لون حبة القمح.

كتلة في الثدي لها شكل دائري أو بيضاوي. عادة ما يكون هذا الورم حميدًا، ويمكنه أيضًا التحرك بسهولة.

الشعور بألم في الثدي عند وجود هذا الورم.

صغر حجم تلك الكتلة وعدم ظهور أعراض خاصة بعد الدورة الشهرية.

على العكس من ذلك، هناك زيادة في تلك الكتلة، بالإضافة إلى الشعور بألم في منطقة الثدي، خاصة قبل الحيض.

قد تشعرين بوجود كتلة في ثدييك وتشعرين بالألم، خاصة أثناء الدورة الشهرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأكياس لا تسبب سرطان الثدي، لكن وجودها يجعل من الصعب العثور على أي كتل جديدة في الثدي.

منع تكيسات الثدي

يمكنك اتباع الطرق التالية لحماية نفسك من الإصابة بتكيسات الثدي

يجب مراقبة الثدي بشكل يومي لأية تغييرات تطرأ عليه.

مما يجعلك تكتشف أي تغيير مبكرًا مما يسهل عملية التشخيص.

كما يجب إجراء الفحوصات والتحاليل بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تكيسات بالثدي، بالإضافة إلى عدم وجود سرطان الثدي.

يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة.

لأنه يزيد من هرمون الاستروجين الذي يسبب تكيسات الثدي.

تجنب تناول الكثير من منتجات الألبان وقلل أيضًا من تناول الشوكولاتة والكافيين.

لأن هذه المشروبات تحتوي على الميثيل الذي يحفز أنسجة الثدي.

لتجنب ارتفاع هرمون الاستروجين، يجب تناول الأطعمة الصحية مثل الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والحبوب الكاملة.

كما يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على إندول -3 كاربينول، مثل البروكلي واللفت واللفت، ويُنصح بتناولها مرتين في الأسبوع.

يجب عدم ارتداء حمالات الصدر التي تحتوي على أسلاك، لأنها لا تنتشر بشكل صحيح في منطقة الثدي، وإذا كنت لا تحتاجين إلى هذه الحالات، يمكنك تقليل عدد ساعات ارتدائها.

من الضروري تناول المكملات الغذائية مثل أوميغا 3 التي تقلل من حدوث التهابات الصدر، وكذلك تعمل على منع تكيسات الثدي.

كما يُنصح بتناول المكملات التي تحتوي على فيتامين هـ، أ، لأنها تفيد الصحة العامة بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بتكيسات الثدي.

يجب تناول الشاي الآخر بالإضافة إلى الجريب فروت واليوسفي لاحتوائهما على السالفسترول الذي يعمل على تقليل إفراز هرمون الاستروجين الذي يسبب سرطان الثدي.

طرق علاج كيس الثدي

يمكن علاج تكيسات الثدي بالطرق التالية

خذ بعض المسكنات

هناك بعض المسكنات التي يمكنك استخدامها بدون وصفة طبية، بما في ذلك عقار الاسيتامينوفين (تايلينول).

يمكن أيضًا تناول العقاقير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل إيبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي) أو نابروكسين (أليف، نابروسين).

زهرة الربيع

من المعروف أن زهرة الربيع هذه تحتوي على حمض اللينوليك الذي يساعد في تقليل الألم الناتج عن تكيسات الثدي.

بالرغم من ذلك، لا يوجد دليل علمي على دور هذا النبات في التخلص من هذه الحالة.

ومع ذلك، هناك العديد من الأبحاث التي تشير إلى أن نقص حمض اللينوليك يسبب اختلالًا هرمونيًا، خاصة أثناء الدورة الشهرية، مما يسبب تكيسات الثدي.

حبوب منع الحمل

يصف الطبيب حبوب منع الحمل للنساء اللواتي يعانين من أعراض شديدة نتيجة تكيسات الثدي.

كما أن هذه الحبوب تنظم الدورة الشهرية مما يؤدي إلى تقليل حدوث هذه المشكلة.

شفط السوائل بإبر دقيقة

أثناء التشخيص، قد يقوم الطبيب بسحب السائل الناتج من كيس الثدي باستخدام إبر دقيقة، حتى تختفي الأعراض الناتجة عن هذه الحالة.

وتجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الأكياس أمر شائع الحدوث.

ولكن إذا تكررت خلال دورتين أو ثلاث دورات، يجب استشارة الطبيب لفحص هذا الكيس وتقييمه من خلال الموجات فوق الصوتية.

في الاوقات التي تكون فيها الرضاعة الطبيعية تقوم الأم بإرضاع طفلها من الحليب الذي ينتقل من الغدد التي تسمى اللبنية التي يتكون منها الثدي، وذلك من خلال بعض الأنسجة الصغيرة جدًا المحاطة بالأنسجة الليفية الخاصة بنقل السوائل حيث تعرف باسم أنسجة الثدي نسأل الله لكم التوفيق.